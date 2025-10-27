Cristina Pereteatcu: Transformarea energetică a Moldovei – digitalizarea și decarbonizarea, pași comuni spre modernizare
Cristina Pereteatcu: Transformarea energetică a Moldovei – digitalizarea și decarbonizarea, pași comuni spre modernizare # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, responsabilă cu digitalizarea, Cristina Pereteatcu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul European...
Susținere agricolă: 5,6 milioane lei alocați săptămâna trecută pentru proiecte rurale în dezvoltare # Ziarul National
27 octombrie 2025, Chișinău - Fondurile publice continuă să fie direcționate către producătorii și inițiativele agricole, având un impact semnifica...
Alexandru Munteanu dezvăluie noi nume pentru viitorul cabinet de miniștri: Chiveri, Osmochescu și Gavrilita își ocupă pozițiile cheie # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a dezvaluit numele a trei noi membri ai cabinetului sau de ministri. Este vorba despre Valeriu Chiveri, Eug...
Escrocherie cu scenariul „ruda în accident”: 9 ani de închisoare pentru un bărbat din Chișinău care a înșelat bătrâni de peste un milion de lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la 9 ani de ...
A treia tranșă a unui PROIECT rezidențial modern, la un pas de Parcul Grădina Botanică # Ziarul National
Procesul de dezvoltare imobiliară în sectorul Botanica continuă într-un ritm accelerat, odată cu lansarea tranșei a treia a unui ansamblu rezide...
Republica Moldova servește ca un exemplu de reziliență de la care întreaga Uniune Europeană poate învăța, spune noua ambasadoare a UE la Chișinău, ...
Festivalul Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie” - ediția a IX-a atrage participanți din zece țări la Cimișlia # Ziarul National
27 octombrie 2025, Chișinău - În acest weekend, la Cimișlia, a avut loc deschiderea ediției a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, La...
♈️ BerbecZiua de astăzi se anunță promițătoare, plină de oportunități neașteptate la locul de muncă. Energia ta debordantă și optimismul te vor aj...
ULTIMA ORĂ // Noi candidați-SURPRIZĂ pentru funcțiile de miniștri și vicepremier pentru Reintegrare. Alexandru Munteanu a anunțat încă TREI membri ai echipei sale # Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Noi candidați-SURPRIZĂ pentru funcțiile de miniștri și vicepremier pentru Reintegrare. Alexandru Munteanu a anunțat încă TREI memb...
Rusia anunță interceptarea a 34 de drone ucrainene ce vizau Moscova în atacuri nocturne # Ziarul National
Sistemele rusești de apărare aeriană au doborât 34 de drone ucrainene care vizau Moscova în timpul unei serii de atacuri nocturne, au anunțat autor...
Panică de proporții la Kremlin: Putin este tot mai izolat și se teme de o posibilă lovitură de stat # Ziarul National
De la preluarea puterii, Vladimir Putin a transformat Rusia într-un stat autoritar, controlând cu strictețe toate pârghiile politice și economi...
Maia Sandu și Nicușor Dan consolidează parteneriatul strategic moldo-român în București # Ziarul National
În cadrul vizitei în București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președintele României, Nicușor Dan.După întrevederea d...
În următoarele zile, vremea în Republica Moldova va fi predominant parțial noros, cu temperaturi plăcute pe timp de zi și în ușoară scădere noaptea...
Maia Sandu și Nicușor Dan, întâlnire la București pentru proiecte de colaborare și sprijin în aderarea la UE a Republicii Moldova # Ziarul National
Proiectele comune destinate cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului și progresul în aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, susținut...
Rusia testează cu succes racheta Burevestnik și informează SUA; Conflictele continuă în Ucraina cu pierderi de vieți omenești # Ziarul National
Rusia a anunțat duminică faptul că a informat Statele Unite despre un test final reușit al rachetei sale de croazieră cu propulsie nucleară Bureves...
Maia Sandu discută cu Patriarhul Bartolomeu I la București despre rolul Moldovei în promovarea păcii și dialogului între popoare # Ziarul National
Rolul credintei in promovarea pacii, solidaritatii si intelegerii intre oameni, precum si pastrarea valorilor crestine ce apropie comunitatile, au ...
Maia Sandu acuză Rusia de intimidare a moldovenilor: Alegerea corectă pentru țară este crucială în fața amenințărilor geopolitice # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Federația Rusă a încercat să intimideze cetățenii moldoveni. Aceasta a vrut să le transm...
Maia Sandu: Alegerile, un avertisment clar pentru cei care visau la întoarcerea oligarhilor și influenței Moscovei # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că alegerile parlamentare au avut un impact important. Au reprezentat un avertisment pentr...
Republica Moldova pregătită pentru aderarea la UE, dar Ungaria blochează următorul pas din cauza Ucrainei # Ziarul National
Republica Moldova se află în momentul în care trebuie să inițieze următoarea etapă a negocierilor cu Uniunea Europeană, dar acest pas este împiedic...
Maia Sandu: Avem nevoie de reguli internaționale pentru a proteja democrația de manipularea online # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu știm cum să ne apărăm democrația atunci când este atacată de pe platforme. Ea a subli...
Maia Sandu, întâlnire importantă cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la București: Dialog despre credință și solidaritate în promovarea păcii # Ziarul National
În timpul vizitei sale la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întâlnire cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumeni...
Maia Sandu la București: Participare la sfințirea picturii Catedralei Naționale și întâlniri de rang înalt cu lideri religioși și politici # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat în București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Aceasta a fost oficiat...
Alexandru Munteanu dezvăluie primii miniștri propuși pentru sănătate, justiție și cultură în viitorul guvern # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a dezvăluit primele trei nume care și-au dat acordul să facă parte din viitorul Cabinet de Miniștri. Aceste...
Maia Sandu participă la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, alături de înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a participat duminică, 26 octombrie, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. Aceasta a fost of...
Maia Sandu: Negocierile pentru aderarea la UE, blocate de Ungaria, deși știm reformele necesare # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că țara se află în momentul în care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri pentru ...
Parteneriat trainic în apărare: România, alături de Republica Moldova în dezvoltarea capacităților militare # Ziarul National
România este și va continua să fie un partener strategic al Republicii Moldova, a afirmat ministrul în exercițiu al Apărării, Anatolie Nosatîi, înt...
Radarul de ultimă generație, un pas important pentru apărarea Moldovei: Nosatîi explică necesitatea modernizării pentru detectarea timpurie a dronelor și amenințărilor aeriene # Ziarul National
În prima jumătate a anului 2026, în Republica Moldova va ajunge al doilea radar militar, capabil să detecteze drone, rachete și alte ținte aeriene....
Un atac cu drone rusești împotriva Kievului a dus la moartea a trei persoane și rănirea a aproape treizeci de persoane, inclusiv șase copii, a anun...
UE își consolidează strategia pentru a scăpa de dependența de metalele rare din China # Ziarul National
Uniunea Europeană dezvoltă un nou plan strategic pentru a reduce dependența de materiile prime critice importate din China. Informația a fost anunț...
Donald Trump condiționează o nouă întâlnire cu Putin de un acord concret pentru Ucraina # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a comunicat sâmbătă că nu intenționează să „piardă timpul” programând o nouă întâlnire cu omologul său rus, Vlad...
Mâine, timpul în Republica Moldova va aduce schimbări observabile. Va fi o zi variată cu un mix de nori și precipitații locale, în special spre sea...
Zelenski solicită aliaților să întărească apărarea aeriană a Ucrainei după noi atacuri devastatoare ale Rusiei # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a făcut din nou apel către partenerii săi să sprijine apărarea spațiului aerian ucrainean, sâmbătă, dup...
Marcel Spatari, favorit pentru conducerea noii Comisii pentru Integrare Europeană în Parlamentul Moldovei # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că va fi instituită o structură nouă – Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană. Aceasta v...
Atacurile continuă în Ucraina: Vieți pierdute și răniri grave în Dnipropetrovsk și Kiev, în urma bombardamentelor rusești cu drone și rachete # Ziarul National
Trei persoane au fost ucise, inclusiv un salvator, în urma atacurilor cu rachete lansate de Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Ucraina. Ac...
Igor Grosu: Reglementarea rețelelor sociale, prioritate în noul Legislativ din Republica Moldova # Ziarul National
Una dintre prioritățile principale ale actualei guvernări în noul Legislativ va fi reglementarea spațiului online și a rețelelor sociale. Acest dom...
Ministrul Energiei și Secretara de Stat dezvăluie la Bălți planurile ambițioase pentru inovație energetică și colaborare transfrontalieră # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, împreună cu Secretara de Stat, Carolina Novac, au luat parte la Summitul „SMART Technologies for Innovation”. ...
ULTIMA ORĂ // Premierul desemnat a demarat consultările publice privind programul de guvernare: ,,Scopul acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul economic" # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandtu Munteanu a început consultările publice, iar prima discuție a fost cu reprezentanții mediului de afaceri. ...
UE sprijină dezvoltarea Moldovei: Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro, cea mai mare oportunitate economică de la independență # Ziarul National
Parcursul european al Republicii Moldova și transformările economice din ultimul deceniu au fost subiecte importante la Forumul Aspen – Global Mars...
Chișinăul și Bucureștiul consolidează legăturile parlamentare pentru armonizarea legislației europene # Ziarul National
Dialogul constant între Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ, conform declarațiilor președintelui Parlamentului, Igor G...
Alexandru Munteanu finalizează discuțiile pentru noua componență a Guvernului: nume noi și confirmări în echipa ministerială # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că lista noii echipe guvernamentale va fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare. Premie...
Maia Sandu va participa la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București și se va întâlni cu președintele României # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va deplasa duminică, 26 octombrie, în România. Ea va lua parte la Slujba de Sfințire a picturii Cated...
♈️ BerbecUniversul îți oferă astăzi ocazia unor noi începuturi. Energia ta debordantă și încrederea sunt atuuri în fața provocărilor zilei. Lasă t...
Aliații Ucrainei se angajează să elimine petrolul și gazele rusești de pe piața globală pentru a pune presiune pe Rusia # Ziarul National
Peste 20 de națiuni care susțin Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliției pentru voință, să elimine petrolul și gazele rusești de pe ...
Emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, în SUA pentru dialog crucial privind interesele rusești și proiecte îndrăznețe de cooperare cu Elon Musk # Ziarul National
Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunțat că se află în Statele Unite, la două zile după ce Washingtonul a impus s...
Maia Sandu, vizită oficială la București pentru sfințirea Catedralei Naționale și întâlnire cu Nicușor Dan # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze duminică o vizită la București. Ea va lua parte la ceremonia de sfințire a pictur...
Vremea se transformă dramatic în Republica Moldova pe data de 25 octombrie 2025, cu diferențe notabile de temperatură și condiții meteo față de ziu...
Franța se pregătește să trimită trupe în Ucraina în 2026, anunță oficialitățile militare franceze în Parlament # Ziarul National
Franța este pregătită să intervină în conflictul dintre Ucraina și Rusia, a declarat Pierre Schill, șeful Statului Major al Forțelor Terestre franc...
Maia Sandu o numește pe Veronica Mihailov-Moraru consilier prezidențial pentru justiție, consolidând lupta anti-corupție și reformele în domeniu # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul pentru numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domen...
Veronica Mihailov-Moraru, din funcția de ministru al Justiției la cea de consilier al președintelui pentru reforma judiciară # Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a fost numită consilier prezidențial pe justiție de către Maia Sandu. Conform decret...
Orbán sfidează sancțiunile SUA: Ungaria caută soluții pentru a menține importurile de petrol și gaze din Rusia # Ziarul National
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat vineri că Budapesta caută soluții pentru a „eluda” sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor...
