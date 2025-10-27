Mihai Popșoi, despre prezenta sa în Guvernul Munteanu: Nu exclud un asemenea scenariu
Noi.md, 27 octombrie 2025 23:00
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a comentat în cadrul unei emisiuni de la M1 situația privind participarea sa în viitoarea garnitură guvernamentală, evitînd să confirme dacă va rămîne sau nu în Guvern. Acesta a precizat că răspunsul va fi clar după ce prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, va prezenta întreaga listă a cabinetului. „- Vă doriți sau veți rămîne la Guvern? -
Agenția Servicii Publice va avea, săptămîna viitoare, un program special pentru prestarea serviciilor de stare civilă.Pe 27 și 28 octombrie, cetățenii vor putea depune cereri doar pentru termenele „În ziua adresării” și pentru eliberarea actelor în 20 sau 25 de zile lucrătoare. Solicitanții vor putea merge la ghișeele ASP doar pînă la ora 12:00, fără posibilitatea programării prealabile, trans
Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a părăsit în semn de protest platoul emisiunii de la TVR Moldova, după ce a fost amenințat cu judecata de către deputatul PAS, Lilian Carp.Lilian Carp a declarat că afirmațiile lui Vasile Costiuc, prin care îl acuză încă din campania electorală, de colaborări dubioase cu diverși politicieni, sînt „fără niciun suport”. Deputatul PAS a spus
Un seism cu magnitudinea 6,1 a fost înregistrat luni în orașul Sindirgi, din vestul Turciei, a anunțat Agenția turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD), informează AFP.Cutremurul, produs la ora 22:48 (19:48 GMT), a fost resimțit și în numeroase alte orașe din această parte a țării, inclusiv la Istanbul și Izmir, potrivit aceleiași surse, care nu a raportat victime.
Fabio Wardley nu cere lupta pentru titlu — el este deja în ea. După victoria asupra lui Joseph Parker, britanicul a devenit oficial pretendentul obligatoriu la centura de campion mondial absolut. Și acum el spune direct: „Eu sînt următorul”.Fabio Wardley nu este unul dintre cei care au crescut în sala de sport de la vîrsta de opt ani. El a început să practice boxul la douăzeci de ani. Fără șco
Beijingul marchează 80 de ani de la revenirea Taiwanului: apel la unitate și unificare pașnică # Noi.md
Este necesar să fie însușit și aplicat spiritul discursului susținut de președintele Xi Jinping în cadrul conferinței dedicate celei de-a 80-a aniversări a victoriei în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist, pentru a consolida solidaritatea diasporei chineze, a păstra vie memoria istoriei, a proteja rezultatele obținute prin lupta
Abu Dhabi. Etihad Arena. Lumini, fum, lupta pentru titlul la categoria grea. Tom Aspinell intră în prima apărare a centurii împotriva lui Ciryl Gane, numărul unu în clasament, cel mai tehnic luptător din categoria grea a UFC. Totul este gata pentru spectacol. Și spectacolul începe.Prima rundă — poziție, recunoaștere, tensiune. Gane nu doar rezistă — pare încrezător. Aspinell — puțin rigid, dar
Liderii Azerbaidjanului și Turciei sînt invitați anul viitor în Armenia.Despre aceasta a declarat, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, pe 27 octombrie, ministrul de Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan, scrie „Adevărul European”, citînd News.am.El a explicat că ambii lideri sînt invitați la summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc la Erevan anul viitor.„Au existat v
Vicepremierul chinez He Lifeng, coordonator al departamentelor responsabile de afacerile economice și comerciale cu Statele Unite, a avut, între 25 și 26 octombrie, la Kuala Lumpur, consultări cu secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, și cu reprezentantul pentru afaceri comerciale, Jamieson Greer.Discuțiile au vizat principalele chestiuni de interes comun, într-un dialog descris de
Conducerea partidului catalan Junts a decis luni să înceteze colaborarea cu socialiștii premierului spaniol Pedro Sánchez în parlament, astfel lăsînd guvernul acestuia fără majoritate.Despre aceasta relatează „Adevărul European”, citînd El País.Comitetul executiv al Junts a susținut propunerea liderului partidului, Carles Puigdemont, de a rupe acordul de cooperare cu Partidul Socialist Mun
Inspectorii ANTA, instruiți în utilizarea sistemului TachoScan Control pentru creșterea siguranței rutiere # Noi.md
Inspectorii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) au participat recent la un curs de instruire dedicat utilizării sistemului TachoScan Control, unul dintre cele mai avansate programe europene pentru analiza tahografelor digitale, transmite Noi.md.Potrivit instituției, softul este folosit de peste 4 500 de inspectori în 27 de state membre ale Uniunii Europene, fiind un instrument de referinț
Tradiție, artă și descoperire: Muzeul Etnografic sărbătorește 136 de ani printr-un eveniment dedicat publicului # Noi.md
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală invită vizitatorii de toate vîrstele să participe la atelierul „De la natură la cultură”, organizat cu prilejul aniversării a 136 de ani de la fondarea instituției — cea mai veche instituție de cultură din Republica Moldova, transmite Noi.md.Evenimentul va avea loc vineri, 31 octombrie 2025, între orele 14:00 și 16:00, și propune o incursiune c
Tyson Fury nu a stat să se certe cu arbitrul. A spus doar: „E categoria supergrea. Aici poți să ratezi – și gata”. Prietenul său, Joseph Parker, a pierdut, dar nu s-a dat bătut. Iar Fury – ca întotdeauna – a spus tot ce trebuia, fără patos inutil.Tyson Fury este un om care știe cum este să fii în top, să cazi și să te întorci. Și cînd prietenul său apropiat Joseph Parker a pierdut în fața lui
Xi Jinping a vizitat expoziția centenară a Muzeului Palatului și subliniază importanța protejării patrimoniului cultural # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a vizitat în dimineața zilei de 27 octombrie Muzeul Palatului, unde a parcurs expoziția „Un secol de conservare - de la Orașul Interzis la Muzeul Palatului”, scrie romanian.cgtn.com.În jurul orei 10, Xi a sosit la muzeu și a parcurs succesiv sălile expoziționale din turnul aripii de vest, turnul central și turnul aripii de est ale Porții Meridiane. Expoziția es
Primăria Chișinău informează că, în perioada 20–26 octombrie, în cadrul campaniei „Curățenia generală de toamnă”, întreprinderile municipale de servicii locative și gestionare a fondului locativ au desfășurat lucrări de salubrizare și evacuare a deșeurilor vegetale în toate sectoarele Capitalei.Zilnic, muncitorii au asigurat curățarea stațiilor de așteptare, trotuarelor și bulevardelor. Pentru
S.A. „Apă-Canal Chișinău” (ACC) lansează campania „Cunoaște Eroii S.A. Apă-Canal Chișinău”, dedicată angajaților care de peste două decenii își desfășoară activitatea cu dăruire și responsabilitate în cadrul întreprinderii.Pe parcursul unei luni, vor fi prezentate istoriile și realizările profesionale ale unor angajați care, prin muncă și devotament, contribuie zilnic la buna funcționare a ser
În legătură cu concediul anual al funcționarului consular al Ambasadei, în perioada 30 octombrie – 6 noiembrie 2025, Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan nu va presta servicii consulare.Despre acest lucru a anunțat ambasada Moldovei în Azerbaidjan, care și-a cerut scuze pentru incomoditățile create.În situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova pot
Miniștrii agriculturii din Ungaria, România și Slovacia au inițiat, în cadrul reuniunii Consiliului UE pentru agricultură din 27 octombrie de la Luxemburg, o discuție privind introducerea de măsuri de protecție în acordurile comerciale ale UE, în special cu Ucraina.Despre aceasta, se menționează în textul unei scrisori adresate comisarilor europeni pentru comerț, Maroš Šefčovič, și pentru agri
Muncitorii aflaţi în grevă la Boeing Defense, în zona St. Louis, SUA, au respins duminică ultima propunere de contract de muncă din partea conducerii, prelungind protestul care durează de aproape trei luni şi care a întîrziat livrarea mai multor programe de avioane de luptă şi echipamente militare, relatează Reuters.Conducerea sindicatului International Association of Machinists and Aerospace
La intersecția străzilor Romană cu Alexandru cel Bun, a început construcția primului rondou în interiorul municipiului Ungheni. În două săptămîni, dacă vor permite condițiile meteo, acesta va fi amenajat.Potrivit autorităților, șantierul a fost vizitat de primarul Vitalie Vrabie, care s-a arătat satisfăcut de executarea primelor lucrări. Acesta a cerut să se facă tot posibilul ca lucrările să
Marți, mai mulți consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, pe 28 octombrie, fără apă vor fi consumatorii din următarele străzi:-Miorita, 5/3;5/4;5/5; Drumul Viilor, 39; Dokuceaev, 2/4.{{824742}}Totodată, marți, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune j
Drumuri mai bune pentru locuitorii din satul Congazcic. În localitate, se desfășoară lucrări de reparație pe trei sectoare - strada care duce spre grădiniță și alte două porțiuni din cartierele de locuit.Autoritățile locale planifică să continue reparațiile pe drumurile aflate în gestiunea primăriei, pentru a facilita deplasarea locuitorilor și a mijloacelor de transport.Drumul spre grădin
Inspectorii de mediu din Rîșcani, în comun cu angajații Poliției de Frontieră din cadrul Sectorului Cuconeștii Noi, au desfășurat razii în scopul contracarării cazurilor de braconaj piscicol și cinegetic, inclusiv în zona de frontieră.Pe parcursul acțiunilor de control, au fost examinate sectoarele din zona de protecție a rîului Prut și lacului de acumulare Costești-Stînca, zone vulnerabile un
Un copil — la un pas de tragedie: aproape să cadă într-o groapă pe teritoriul Spitalului Republican # Noi.md
Un micuț de 1 an și jumătate era cît pe ce să se prăbușească într-o groapă acoperită cu frunze, pe teritoriul Spitalului Clinic Republican. Cazul a fost raportat pe rețelele de socializare. {{843727}}Micuțul a fost salvat de un tînăr care trecea pe alături. Din spusele martorilor, bărbatul a sărit gardul și a oferit ajutor, pentru ca micuțul să nu cadă la adîncime, transmite realitatea.
SUA și China au convenit asupra cadrului acordului comercial înaintea întîlnirii așteptate a liderilor # Noi.md
Echipele de negociatori din SUA și China au convenit asupra „cadrului” acordului comercial între cele două țări înaintea întîlnirii așteptate dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul Chinei, Xi Jinping.Despre aceasta relatează CNN preluat de „Adevărul European”.Echipele de negociatori din SUA și China au convenit asupra „cadrului” acordului comercial între cele două țări înaintea
26 octombrie, stadionul Santiago Bernabeu, Madrid. Scena principală a fotbalului spaniol – și din nou sala plină. Realul primește vizita Barcelonei în etapa a 10-a din La Liga. Și, ca întotdeauna: intrigă, emoții, lupta vedetelor care nu știu să joace la jumătate de forță.2:1 – un scor care nu spune totul. Pentru că Real – Barcelona nu înseamnă doar cifre. Este un spectacol în care fiecare epi
Maia Sandu: Noi încă nu știm cum să ne protejăm democrația atunci cînd ea este atacată de pe platforme # Noi.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la București, că nu știm să ne protejăm democrația atunci cînd este atacată de pe diferite platforme. Aceasta mai arată că atunci cînd este vorba de manipulare și dezinformare pe rețele sociale, nu avem încă instrumente eficiente de combatere.Maia Sandu consideră că platformele nu respectă nici propriile reguli și crede că în acest domen
Administraţia Federală pentru Aviaţie din SUA (FAA) a declarat că zborurile cu plecare spre Aeroportul Internaţional din Los Angeles au fost suspendate duminică din cauza lipsei de personal la o unitate de control al traficului aerian din sudul Californiei.FAA a emis o interdicţie temporară de zbor la unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, la scurt timp după ce secretarul americ
Primăria Chișinău a anunțat desfășurarea unei serii de activități dedicate Zilei Naționale a Tineretului # Noi.md
Primăria Capitalei anunță desfășurarea unei serii de activități dedicate Zilei Naționale a Tineretului, care va fi celebrată pe 9 noiembrie, în cadrul Săptămînii Tineretului la Chișinău.În perioada 5–8 noiembrie, organizațiile de tineret sînt invitate să se implice activ, propunînd și organizînd evenimente destinate tinerilor, în parteneriat cu Centrele de Tineret din municipiu.
Abu Dhabi a devenit din nou arena pentru lupte, unde se decide nu numai clasamentul, ci și reputația. UFC 321 este un turneu în care titlurile au atîrnat în balanță, iar luptătorii fie și-au confirmat statutul, fie au pierdut controlul. Și toate acestea sub soarele oriental, în Etihad Arena.Lupte pentru titluTom Aspinell vs Cyril Gane — fără rezultat, dar cu consecințeLupta principală
Primăria Chișinău informează că, lucrările de reabilitare și modernizare a curților blocurilor de locuit de pe strada Podul Înalt, 10/1–12, sectorul Ciocana, continuă. {{843067}}Echipele de muncitori intervin în aceste zile pentru reabilitarea acceselor și amenajarea terenului, prin: • nivelarea terenului; • aplicarea stratului de piatră; • pregătirea pentru asfa
Poliția dezvăluie detalii despre perchezițiile la membri PSRM, pentru presupusele acțiuni de destabilizare # Noi.md
Poliția a venit cu un mesaj, în care a oferit detalii despre perchezițiile efectuate astăzi la mai mulți membri ai PSRM, care, potrivit anchetei, ar fi fost instruiți de serviciile speciale ruse în tabere militare din Serbia pentru a organiza destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Noi.md. Potrivit Poliției, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei a
Donald Trump a declarat jurnaliștilor că are o relație bună cu miliardarul Elon Musk.„Bune (relații. — n.red.). E un tip de treabă, un tip capabil. Mi-a plăcut întotdeauna Și bănuiesc că îmi va plăcea întotdeauna”, a spus Trump, adăugînd că în ultima lună au comunicat „puțin”.{{843894}}Președintele SUA și fondatorul Tesla s-au certat în iunie din cauza criticilor aduse de omul de afacer
Pacienții Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău vor avea, de acum înainte, acces la investigații de rezonanță magnetică nucleară (RMN) 3 Tesla. Echipamentul, în valoare de 34.7 milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale.Directorul instituției medicale, Vladimir Dolghi, a menționat luni, la evenimentul de inaugu
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a valorificat, prin procedura de achiziție publică 57,9 milioane lei, din totalul de 98, 6 milioane de lei rezervate pentru dotarea cantinelor școlare din municipiul Chișinău.Pentru suma rămasă de aproximativ 40,7 milioane de lei au fost lansate noi proceduri de achiziții, resursele urmînd să fie utilizate tot pentru îmbunătățirea condițiilor în școlile
În acest weekend, la Cimișlia, a fost inaugurată ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”.Evenimentul a reunit crescători de ovine și caprine, specialiști și reprezentanți ai industriei din Republica Moldova și din alte 9 țări, interesați de schimbul de experiență, prezentarea raselor performante și promovarea tehnologiilor aplicate în ferme.În deschiderea
Un cetățean ucrainean acuzat de implicare în sabotarea conductelor Nordstream din 2022 va continua lupta juridică împotriva extrădării sale în Germania la cea mai înaltă instanță din Italia, a declarat luni avocatul său, potrivit TVPWorld. {{836705}} O curte de apel italiană din Bologna a dispus ca suspectul, identificat doar ca Serhii K. în conformitate cu legile germane privind confidenț
Anunț important din partea Moldovagaz privind riscurile conectării neautorizate a echipamentelor de gaze la rețea # Noi.md
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz”, ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii.După cum se menționează în comunicatul companiei, în primu
Dan Perciun reacționează la decesul profesorului Sergiu Opaeț: arderea profesională în educație, o problemă reală # Noi.md
Ministrul educației, Dan Perciun, a ieșit cu o reacție la vestea tragică privind decesul lui Sergiu Opaeț, director al Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu raionul Orhei și masterand al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, subliniind că pierderea acestuia evidențiază o problemă tot mai vizibilă în sistemul educațional: arderea profesională.„Decesul lui Sergiu est
În cadrul unui exercițiu desfășurat între 20 și 24 octombrie 2025, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, împreună cu experți din Lituania și Polonia și cu sprijinul Uniunii Europene, a evaluat procedurile de control la frontieră conform normelor și bunelor practici ale spațiului Schengen, transmite Noi.md.Inițiativa face parte din proiectul UE „Uniunea Europeană pentru Securitatea Frontie
Sportivul moldovean Eugen Mihalcean va lupta în această seară pentru medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte libere masculine U-23, care se desfășoară în perioada 20-27 octombrie la Novi Sad, Serbia.Potrivit Media Sport, în drumul său spre finala turneului, în categoria de greutate pînă la 86 kg, compatriotul nostru i-a învins pe reprezentanții Mexicului (4:0), Franței (7:4), Turkmenist
Potrivit președintelui parlamentului, Igor Grosu, joi, 30 octombrie, deputații intenționează să numească vicepreședinții parlamentului și membrii Biroului permanent, iar vineri să organizeze audierile candidatului la funcția de prim-ministru și să examineze programul de guvernare al viitorului Cabinet de miniștri.În ciuda faptului că componența completă a Cabinetului de miniștri nu a fost încă
Maia Sandu: Noi încă nu știm cum să acționăm și cum să ne protejăm democrația atunci cînd ea este atacată de pe platforme # Noi.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la București, că nu știm să ne protejăm democrația atunci cînd este atacată de pe diferite platforme. Aceasta mai arată că atunci cînd este vorba de manipulare și dezinformare pe rețele sociale, nu avem încă instrumente eficiente de combatere.Maia Sandu consideră că platformele nu respectă nici propriile reguli și crede că în acest domen
Daniella Misail-Nichitin, actuala șefă în exercițiu a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a venit cu detalii privind incidentul cu trei judecători beți din Soroca, notează Noi.md."Poliția a acționat rapid ca urmare a unui apel la 112. S-a asigurat documentarea tuturor faptelor la fața locului, inclusiv controlul la o instituție medicală a nivelului de alcoolemieToate aceste materiale sî
În Chișinău, continuă procesul de conectare la agentul termic atît pentru fondul locativ, cît și pentru instituțiile publice, notează Noi.md.Potrivit lui Ghenadie Dubiță, șef adjunct al Direcției Generală Locativ-Comunală și Amenajare, situația privind conectarea la sistemul centralizat de termoficare este următoarea: Fond locativ (ÎMGFL și asociații de locatari): 1.990 de blocuri conect
La Soroca, s-a desfășurat cea de-a 14-a ediție a Festivalului Naţional al Mărului, care a celebrat bogăția livezilor din nordul Republicii Moldova, dar și tradițiile locale.Festivalul Național al Mărului este mai mult decît o sărbătoare agricolă. El reprezintă o platformă de promovare a producătorilor locali, de susținere a economiei raionale și de păstrare a tradițiilor culturale."Sărbăto
Astăzi, la Judecătoria Chișinău a avut loc o nouă ședință în dosarul lui Vlad Plahotniuc, în cadrul căreia au fost audiați doi foști demnitari, fostul deputat și președinte al Parlamentului, Igor Corman, și Ion Păduraru, fost ministru al Justiției în Cabinetele Ciubuc și Sturza. Ion Păduraru și Igor Corman au declarat în fața magistraților că nu au primit indicații și nu au fost influențați d
Emil Ceban, medic urolog, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, este candidatura propusă pentru șefia Ministerului Sănătății. În continuare, vă prezentăm mai multe informații despre acesta disponibile în spațiul public.Formare educaționa
Portret de ministru: Cine este Vladislav Cojuhari, propus pentru funcția de ministru al Justiției # Noi.md
Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), este propus pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu.Formare profesională și educație internațională{{844655}}Vladislav Cojuhari este licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare” a
După cinci ani de proces, fostul șef al Procuraturii Anticorupție,Viorel Morari scapă de pedeapsă penală # Noi.md
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost recunoscut vinovat pentru imixtiune în actul justiției, fiind însă eliberat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție. Totodată, el a fost achitat pe două capete de acuzare – abuz în serviciu și fals în acte publice – în dosarul examinat timp de cinci ani la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.După cum tran
