Faceți rezerve de apă pentru marți. Adresele unde vor fi întreruperi de livrare
Noi.md, 27 octombrie 2025 19:30
Marți, mai mulți consumatori din mun. Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 15:00, pe 28 octombrie, fără apă vor fi consumatorii din următarele străzi:-Miorita, 5/3;5/4;5/5; Drumul Viilor, 39; Dokuceaev, 2/4.{{824742}}Totodată, marți, este posibilă deconectarea energiei electrice, un proces care va avea ca rezultat furnizarea de apă cu presiune j
Acum 15 minute
19:30
La intersecția străzilor Romană cu Alexandru cel Bun, a început construcția primului rondou în interiorul municipiului Ungheni. În două săptămîni, dacă vor permite condițiile meteo, acesta va fi amenajat.Potrivit autorităților, șantierul a fost vizitat de primarul Vitalie Vrabie, care s-a arătat satisfăcut de executarea primelor lucrări. Acesta a cerut să se facă tot posibilul ca lucrările să
19:30
Acum o oră
19:00
Drumuri mai bune pentru locuitorii din satul Congazcic. În localitate, se desfășoară lucrări de reparație pe trei sectoare - strada care duce spre grădiniță și alte două porțiuni din cartierele de locuit.Autoritățile locale planifică să continue reparațiile pe drumurile aflate în gestiunea primăriei, pentru a facilita deplasarea locuitorilor și a mijloacelor de transport.Drumul spre grădin
19:00
Inspectorii de mediu din Rîșcani, în comun cu angajații Poliției de Frontieră din cadrul Sectorului Cuconeștii Noi, au desfășurat razii în scopul contracarării cazurilor de braconaj piscicol și cinegetic, inclusiv în zona de frontieră.Pe parcursul acțiunilor de control, au fost examinate sectoarele din zona de protecție a rîului Prut și lacului de acumulare Costești-Stînca, zone vulnerabile un
Acum 2 ore
18:30
Un copil — la un pas de tragedie: aproape să cadă într-o groapă pe teritoriul Spitalului Republican # Noi.md
Un micuț de 1 an și jumătate era cît pe ce să se prăbușească într-o groapă acoperită cu frunze, pe teritoriul Spitalului Clinic Republican. Cazul a fost raportat pe rețelele de socializare. {{843727}}Micuțul a fost salvat de un tînăr care trecea pe alături. Din spusele martorilor, bărbatul a sărit gardul și a oferit ajutor, pentru ca micuțul să nu cadă la adîncime, transmite realitatea.
18:30
SUA și China au convenit asupra cadrului acordului comercial înaintea întîlnirii așteptate a liderilor # Noi.md
Echipele de negociatori din SUA și China au convenit asupra „cadrului” acordului comercial între cele două țări înaintea întîlnirii așteptate dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul Chinei, Xi Jinping.Despre aceasta relatează CNN preluat de „Adevărul European”.Echipele de negociatori din SUA și China au convenit asupra „cadrului” acordului comercial între cele două țări înaintea
18:30
26 octombrie, stadionul Santiago Bernabeu, Madrid. Scena principală a fotbalului spaniol – și din nou sala plină. Realul primește vizita Barcelonei în etapa a 10-a din La Liga. Și, ca întotdeauna: intrigă, emoții, lupta vedetelor care nu știu să joace la jumătate de forță.2:1 – un scor care nu spune totul. Pentru că Real – Barcelona nu înseamnă doar cifre. Este un spectacol în care fiecare epi
18:00
Maia Sandu: Noi încă nu știm cum să ne protejăm democrația atunci cînd ea este atacată de pe platforme # Noi.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la București, că nu știm să ne protejăm democrația atunci cînd este atacată de pe diferite platforme. Aceasta mai arată că atunci cînd este vorba de manipulare și dezinformare pe rețele sociale, nu avem încă instrumente eficiente de combatere.Maia Sandu consideră că platformele nu respectă nici propriile reguli și crede că în acest domen
18:00
Administraţia Federală pentru Aviaţie din SUA (FAA) a declarat că zborurile cu plecare spre Aeroportul Internaţional din Los Angeles au fost suspendate duminică din cauza lipsei de personal la o unitate de control al traficului aerian din sudul Californiei.FAA a emis o interdicţie temporară de zbor la unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume, la scurt timp după ce secretarul americ
Acum 4 ore
17:30
Primăria Chișinău a anunțat desfășurarea unei serii de activități dedicate Zilei Naționale a Tineretului # Noi.md
Primăria Capitalei anunță desfășurarea unei serii de activități dedicate Zilei Naționale a Tineretului, care va fi celebrată pe 9 noiembrie, în cadrul Săptămînii Tineretului la Chișinău.În perioada 5–8 noiembrie, organizațiile de tineret sînt invitate să se implice activ, propunînd și organizînd evenimente destinate tinerilor, în parteneriat cu Centrele de Tineret din municipiu.
17:30
Abu Dhabi a devenit din nou arena pentru lupte, unde se decide nu numai clasamentul, ci și reputația. UFC 321 este un turneu în care titlurile au atîrnat în balanță, iar luptătorii fie și-au confirmat statutul, fie au pierdut controlul. Și toate acestea sub soarele oriental, în Etihad Arena.Lupte pentru titluTom Aspinell vs Cyril Gane — fără rezultat, dar cu consecințeLupta principală
17:30
Primăria Chișinău informează că, lucrările de reabilitare și modernizare a curților blocurilor de locuit de pe strada Podul Înalt, 10/1–12, sectorul Ciocana, continuă. {{843067}}Echipele de muncitori intervin în aceste zile pentru reabilitarea acceselor și amenajarea terenului, prin: • nivelarea terenului; • aplicarea stratului de piatră; • pregătirea pentru asfa
17:30
Poliția dezvăluie detalii despre perchezițiile la membri PSRM, pentru presupusele acțiuni de destabilizare # Noi.md
Poliția a venit cu un mesaj, în care a oferit detalii despre perchezițiile efectuate astăzi la mai mulți membri ai PSRM, care, potrivit anchetei, ar fi fost instruiți de serviciile speciale ruse în tabere militare din Serbia pentru a organiza destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, transmite Noi.md. Potrivit Poliției, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei a
17:30
Donald Trump a declarat jurnaliștilor că are o relație bună cu miliardarul Elon Musk.„Bune (relații. — n.red.). E un tip de treabă, un tip capabil. Mi-a plăcut întotdeauna Și bănuiesc că îmi va plăcea întotdeauna”, a spus Trump, adăugînd că în ultima lună au comunicat „puțin”.{{843894}}Președintele SUA și fondatorul Tesla s-au certat în iunie din cauza criticilor aduse de omul de afacer
17:00
Pacienții Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău vor avea, de acum înainte, acces la investigații de rezonanță magnetică nucleară (RMN) 3 Tesla. Echipamentul, în valoare de 34.7 milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale.Directorul instituției medicale, Vladimir Dolghi, a menționat luni, la evenimentul de inaugu
17:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a valorificat, prin procedura de achiziție publică 57,9 milioane lei, din totalul de 98, 6 milioane de lei rezervate pentru dotarea cantinelor școlare din municipiul Chișinău.Pentru suma rămasă de aproximativ 40,7 milioane de lei au fost lansate noi proceduri de achiziții, resursele urmînd să fie utilizate tot pentru îmbunătățirea condițiilor în școlile
16:30
În acest weekend, la Cimișlia, a fost inaugurată ediția a IX-a a Festivalului Internațional „Miorița – Laie, Laie Bucălaie”.Evenimentul a reunit crescători de ovine și caprine, specialiști și reprezentanți ai industriei din Republica Moldova și din alte 9 țări, interesați de schimbul de experiență, prezentarea raselor performante și promovarea tehnologiilor aplicate în ferme.În deschiderea
16:30
Un cetățean ucrainean acuzat de implicare în sabotarea conductelor Nordstream din 2022 va continua lupta juridică împotriva extrădării sale în Germania la cea mai înaltă instanță din Italia, a declarat luni avocatul său, potrivit TVPWorld. {{836705}} O curte de apel italiană din Bologna a dispus ca suspectul, identificat doar ca Serhii K. în conformitate cu legile germane privind confidenț
16:30
Anunț important din partea Moldovagaz privind riscurile conectării neautorizate a echipamentelor de gaze la rețea # Noi.md
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz”, ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii.După cum se menționează în comunicatul companiei, în primu
16:30
Dan Perciun reacționează la decesul profesorului Sergiu Opaeț: arderea profesională în educație, o problemă reală # Noi.md
Ministrul educației, Dan Perciun, a ieșit cu o reacție la vestea tragică privind decesul lui Sergiu Opaeț, director al Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu raionul Orhei și masterand al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, subliniind că pierderea acestuia evidențiază o problemă tot mai vizibilă în sistemul educațional: arderea profesională.„Decesul lui Sergiu est
16:30
În cadrul unui exercițiu desfășurat între 20 și 24 octombrie 2025, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, împreună cu experți din Lituania și Polonia și cu sprijinul Uniunii Europene, a evaluat procedurile de control la frontieră conform normelor și bunelor practici ale spațiului Schengen, transmite Noi.md.Inițiativa face parte din proiectul UE „Uniunea Europeană pentru Securitatea Frontie
16:30
Sportivul moldovean Eugen Mihalcean va lupta în această seară pentru medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte libere masculine U-23, care se desfășoară în perioada 20-27 octombrie la Novi Sad, Serbia.Potrivit Media Sport, în drumul său spre finala turneului, în categoria de greutate pînă la 86 kg, compatriotul nostru i-a învins pe reprezentanții Mexicului (4:0), Franței (7:4), Turkmenist
16:00
Potrivit președintelui parlamentului, Igor Grosu, joi, 30 octombrie, deputații intenționează să numească vicepreședinții parlamentului și membrii Biroului permanent, iar vineri să organizeze audierile candidatului la funcția de prim-ministru și să examineze programul de guvernare al viitorului Cabinet de miniștri.În ciuda faptului că componența completă a Cabinetului de miniștri nu a fost încă
16:00
Maia Sandu: Noi încă nu știm cum să acționăm și cum să ne protejăm democrația atunci cînd ea este atacată de pe platforme # Noi.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, la București, că nu știm să ne protejăm democrația atunci cînd este atacată de pe diferite platforme. Aceasta mai arată că atunci cînd este vorba de manipulare și dezinformare pe rețele sociale, nu avem încă instrumente eficiente de combatere.Maia Sandu consideră că platformele nu respectă nici propriile reguli și crede că în acest domen
16:00
Daniella Misail-Nichitin, actuala șefă în exercițiu a Ministerului Afacerilor Interne (MAI), a venit cu detalii privind incidentul cu trei judecători beți din Soroca, notează Noi.md."Poliția a acționat rapid ca urmare a unui apel la 112. S-a asigurat documentarea tuturor faptelor la fața locului, inclusiv controlul la o instituție medicală a nivelului de alcoolemieToate aceste materiale sî
16:00
În Chișinău, continuă procesul de conectare la agentul termic atît pentru fondul locativ, cît și pentru instituțiile publice, notează Noi.md.Potrivit lui Ghenadie Dubiță, șef adjunct al Direcției Generală Locativ-Comunală și Amenajare, situația privind conectarea la sistemul centralizat de termoficare este următoarea: Fond locativ (ÎMGFL și asociații de locatari): 1.990 de blocuri conect
16:00
La Soroca, s-a desfășurat cea de-a 14-a ediție a Festivalului Naţional al Mărului, care a celebrat bogăția livezilor din nordul Republicii Moldova, dar și tradițiile locale.Festivalul Național al Mărului este mai mult decît o sărbătoare agricolă. El reprezintă o platformă de promovare a producătorilor locali, de susținere a economiei raionale și de păstrare a tradițiilor culturale."Sărbăto
16:00
Astăzi, la Judecătoria Chișinău a avut loc o nouă ședință în dosarul lui Vlad Plahotniuc, în cadrul căreia au fost audiați doi foști demnitari, fostul deputat și președinte al Parlamentului, Igor Corman, și Ion Păduraru, fost ministru al Justiției în Cabinetele Ciubuc și Sturza. Ion Păduraru și Igor Corman au declarat în fața magistraților că nu au primit indicații și nu au fost influențați d
Acum 6 ore
15:30
Emil Ceban, medic urolog, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, este candidatura propusă pentru șefia Ministerului Sănătății. În continuare, vă prezentăm mai multe informații despre acesta disponibile în spațiul public.Formare educaționa
15:30
Portret de ministru: Cine este Vladislav Cojuhari, propus pentru funcția de ministru al Justiției # Noi.md
Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă, Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), este propus pentru funcția de ministru al Justiției în viitorul Cabinet condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu.Formare profesională și educație internațională{{844655}}Vladislav Cojuhari este licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare” a
15:30
După cinci ani de proces, fostul șef al Procuraturii Anticorupție,Viorel Morari scapă de pedeapsă penală # Noi.md
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost recunoscut vinovat pentru imixtiune în actul justiției, fiind însă eliberat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție. Totodată, el a fost achitat pe două capete de acuzare – abuz în serviciu și fals în acte publice – în dosarul examinat timp de cinci ani la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.După cum tran
15:30
Umar Nurmagomedov nu a obținut doar o victorie. El și-a recîștigat statutul de pretendent. La UFC 321 din Abu Dhabi, numărul doi din divizia cea mai ușoară l-a dominat pe Mario Bautista în toate aspectele: luptă, ritm, control.Zece takedown-uri, un avantaj dublu la lovituri totale și un scor de 30-27 de la toți cei trei arbitri. Nu a fost o luptă, a fost o demonstrație.Dar chiar și după vi
15:30
Ministerul Finanțelor cere de la Vlad Plahotniuc despăgubiri de peste 731 de milioane de lei # Noi.md
Ministerul Finanțelor cere despăgubiri de peste 731 de milioane de lei în dosarul „furtul miliardului”, sumă care ar reprezenta prejudiciul ce ar fi fost cauzat statului de Vladimir Plahotniuc.Anunțul a fost făcut de procurorul de caz, Alexandru Cernei, după noua ședință de judecată în dosar, la care inculpatul a fost din nou absent, transmite TV8.„Este suma de care este acuzat inculpatul
15:30
În locul lui Sergiu Prodan în fruntea Ministerului Culturii ar putea accede Cristian Jardan, propus pentru această funcție de către Alexandru Munteanu, candidatul desemnat oficial de președinta țării pentru șefia Guvernului. În continuare, vă prezentăm mai multe informații despre acesta disponibile în spațiul public.Formare educaționalăCristian Jardan s-a născut pe 8 mai 1983, în satul Cor
15:30
Descinderi în nordul țării: lider PSRM și președinte de raion, reținut pentru presupuse acțiuni de destabilizare # Noi.md
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, membru al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), a fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) în dosarul privind tentativele de destabilizare în masă.După cum transmite Noi.md cu referire la PulsMedia, reținerea are loc în cadrul unei anchete desfășurate de Direcția investigații „Nord” a INI, în co
15:30
Populația raionului Strășeni beneficiază în continuare de servicii medicale profilactice gratuite, oferite de echipele mobile de medici specialiști, finanțate de fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, transmite Noi.md.În perioada 27-31 octombrie, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice va fi prezent în mai multe instituții medi
15:00
Președintele SUA, Donald Trump, a împărtășit detalii despre examenul medical pe care l-a efectuat recent la centrul medical Walter Reed, spunînd, în special, că trebuie să facă un RMN.„Da, mi s-a făcut RMN. Rezultatele au fost excelente. V-am dat rezultatele complete. Am făcut RMN... știți, totul a fost perfect”, a declarat el jurnaliștilor.În același timp, președintele a refuzat să explic
15:00
Alexandru Munteanu a organizat consultări publice cu Congresul Autorităților Locale din Moldova # Noi.md
Candidatul oficial la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, continuă seria de consultări publice pentru a finaliza programul de guvernare.În cadrul unei întîlniri cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au fost discutate direcțiile cheie ale reformei administrației publice locale, consolidarea autonomiei locale, precum și despre cum pot fi atrași mai mulți
15:00
Ce i-a răspuns Guvernul în exercițiu lui Ion Ceban la dorința acestuia de a face parte din executiv # Noi.md
Guvernul în exercițiu punctează că nu are posturi vacante, după ce Ion Ceban a menționat că vrea să facă parte din Executiv. Purtătorul de cuvînt al cabinetului de miniștri, Daniel Vodă, a declarat că „în Chișinău se caută ordine”. {{840350}}„Din nou, tribuna Primăriei este folosită pentru declarații politice. Propunerile de genul celei anunțate de primar nu se fac la ședințele operative a
15:00
Deputata partidului „Acțiune și Solidaritate” (PAS) Anastasia Nichita a venit cu o reacție după valul de critici apărut pe internet, unde utilizatorii i-au pus la îndoială pregătirea profesională și studiile.Potrivit fostei sportive, ea a fost surprinsă de numărul mare de reacții negative apărute după prima ședință a parlamentului. Nichita a declarat că are studii superioare și îndeplinește t
15:00
Daniella Misail-Nichitin a ezitat să spună dacă va rămîne în Guvernul format de Alexandru Munteanu sau va părăsi Executivul. Ministra Afacerilor Interne în exercițiu a menționat că îi lasă premierului desemnat prioritate să facă anunțul.„Apreciez interesul de care dați dovadă. Dar avem un prim-ministru desemnat și haideți să lăsăm această prerogativă de a anunța componența cabinetului de miniș
15:00
Cine este Valeriu Chiveri, diplomatul propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare # Noi.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă prezentarea echipei sale guvernamentale, iar pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare este propus Valeriu Chiveri, un diplomat de carieră cu o experiență internațională remarcabilă, care în ultimii ani a reprezentat Republica Moldova în Ucraina.O carieră diplomatică de peste două deceniiNăscut la 26 decembrie 1963, Valeriu Chiver
15:00
Începînd cu ziua de astăzi, șoferii au acces la rapoartele de supraveghere video și pot verifica în MCabinet încălcările de trafic. Rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră sînt disponibile în secțiunea „Contravenții” pe mcabinet.gov.md, transmite Noi.md.Funcționalul le permite șoferilor să vizualizeze abaterile înregistrate de camerele de supraveghere din traficul ruti
15:00
În acest weekend, polițiștii din întreaga țară au depistat un număr alarmant de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, totalizînd peste 4 500 de cazuri. Autoritățile trag un semnal de alarmă privind comportamentul periculos al unor șoferi și riscul major pentru siguranța participanților la trafic, transmimte Noi.md.Printre principalele abateri constatate se numără: 47 de conducători
14:30
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat știrile despre testarea de către Rusia a rachetei de croazieră cu motor nuclear „Burevestnik” și l-a criticat pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, pentru declarațiile sale despre noua armă.Despre aceasta relatează RBC-Ucraina, citînd CNN.În timpul discuției cu jurnaliștii la bordul avionului Air Force One, Trump a declarat că Statele U
14:30
Cine este Eugen Osmochescu, cel care ar putea fi numit în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării # Noi.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă să își prezinte echipa guvernamentală, care ar urma să conducă Republica Moldova în următoarea perioadă. Printre numele anunțate se regăsește și Eugen Osmochescu, desemnat pentru portofoliul Dezvoltării Economice și Digitalizării.Expertiză de peste 25 de ani în politici economice și reforme instituționaleEugen Osmochescu este expert cu o exper
14:30
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat numele celor propuși pentru principalele portofolii din viitorul Cabinet de Miniștri, iar pentru Ministerul Finanțelor îl propune pe Andrian Gavriliță, un profesionist cu experiență vastă în domeniul economic și al politicilor publice, dar și cu o carieră marcată de implicare în viața politică.Experiență de peste 20 de ani în domeniul economic și
14:00
Partidul Socialiștilor din Moldova a declarat că condamnă cu fermitate noul val de represiuni politice îndreptate împotriva reprezentanților săi.Astfel PSRM a reacționat la perchezițiile de astăzi, presupuse a fi îndreptate împotriva președintelui raionului Rîșcani și consilierului municipal din Bălți din partea acestui partid.După cum se menționează în comunicatul PSRM, Guvernul condus de
14:00
Peste 25.000 de case din sud-estul Australiei au rămas fără energie electrică din cauza unei furtuni puternice, însoțită de grindină și vînturi puternice.Luni dimineață, aproximativ 26.000 de gospodării din statul Queensland au rămas fără curent electric după ce au fost lovite de intemperii. Rafalele de vînt au depășit 109 km/h, iar în unele zone s-a înregistrat grindină cu diametrul de pînă l
14:00
Începînd cu 25 noiembrie, șoferii din Republica Moldova vor resimți majorări semnificative la tarifele pentru Cartea Verde și asigurările RCA. Decizia survine după ce Banca Națională a Moldovei a stabilit noile costuri minime pentru asigurările auto interne și externe, publicate recent în Monitorul Oficial.După cjum transmite Noi.md cu referire la PRO TV Chișinău, directorul Centrului Ana
