Maia Sandu: Noi încă nu știm cum să ne protejăm democrația atunci cînd ea este atacată de pe platforme

13:00

Cetatea Soroca se închide pentru perioada de iarnă. Cu un anunț în acest sens a avenit administrația cetățeii, notează Noi.md."Ca de obicei, Cetatea Soroca se închide pentru perioada de iarnă din data de 27 octombrie.{{830666}}Cetatea Soroca se va redeschide, tradițional, în luna aprilie 2026!", se menționează în anunț.Menționăm că din luna aprilie curent pînă acum, la cetate au fost p