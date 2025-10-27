/VIDEO/ Președintele Parlamentului, Igor Grosu, invitat la „Новая неделя” - de la 19:55, doar la TV8

TV8, 27 octombrie 2025 21:50

/VIDEO/ Președintele Parlamentului, Igor Grosu, invitat la „Новая неделя” - de la 19:55, doar la TV8

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
22:20
/VIDEO/ Conținutul de pe rețelele sociale ar putea fi monitorizat în Moldova? Igor Grosu: Pot fi prevăzute aspecte în legislație TV8
Acum 30 minute
21:50
21:50
Trump s-a împăcat cu Musk, după certurile publice: „Întotdeauna mi-a plăcut Elon” TV8
Acum 2 ore
21:20
/VIDEO/ Aparat RMN modern la Institutul de Neurologie: Suma investițiilor se ridică la 34,7 milioane de lei TV8
20:50
/VIDEO/ Chișinăul va încheia anul 2025 fără buget? Precizările lui Ceban și schimbul de acuzații cu consilieri TV8
20:40
Lupta la titlu se încinge în campionatul intern de fotbal: Milsami a câștigat derby-ul cu Sheriff din etapa a 17-a TV8
Acum 4 ore
20:10
/LIVE/ Președintele Parlamentului, Igor Grosu, invitat la „Новая неделя” - de la 19:55, doar la TV8 TV8
19:20
/VIDEO/ Actorul și prezentatorul TV8, Ion Jitari, a devenit tătic pentru prima oară: Ce nume rar a ales pentru bebeluș TV8
19:10
Sentință pentru Viorel Morari: Fostul șef al PA scapă de pedeapsă pe un capăt de acuzare și este achitat pe altele două TV8
18:50
/VIDEO/ Petrol scumpit și pierderi de 5 miliarde în două zile: Cum lovesc sancțiunile lui Trump pentru Rusia TV8
18:40
Cel mai bătrân președinte din lume: A câștigat un nou mandat, până la 100 de ani TV8
18:40
/PROMO/ Președintele Parlamentului, Igor Grosu, invitat la „Новая неделя” - de la 19:55, doar la TV8 TV8
Acum 6 ore
17:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1342: Plan de pace, atac la Moscova, dig avariat și acord rupt. „Putin a rămas fără cărți de jucat” TV8
17:30
/VIDEO/ Dosarul instruirilor pentru destabilizări: Două persoane, reținute după percheziții în nordul Moldovei. Legătura cu PSRM TV8
17:30
Cine este Valeriu Chiveri, viitorul vicepremier pentru Reintegrare: Diplomat de peste 20 de ani și ambasador pe timp de război TV8
17:20
Dosarul instruirilor pentru destabilizări: Două persoane, reținute după percheziții în nordul Moldovei. Legătura cu PSRM TV8
16:50
Cine este Eugen Osmochescu, viitorul ministru al Dezvoltării Economice: Experiență pe 3 continente și coautor al Codului fiscal TV8
Acum 8 ore
16:20
Conectările ilegale la gaz pot ucide: Moldovagaz trage un semnal de alarmă TV8
16:00
Cine este Emil Ceban, viitorul ministru al Sănătății: Are șansa să urmeze exemplul lui Ion Ababii TV8
15:50
Bătaie la Soroca cu trei judecători care ar fi fost beți. Șefa MAI: „Poliția a acționat prompt” TV8
15:00
Ministrul Educației, după moartea lui Sergiu Opaeț: „Ne obligă să vorbim despre o problemă reală și adesea ignorată” TV8
14:50
/VIDEO/ Alexandru Munteanu va merge în Parlament pe 31 octombrie: Va cere votul de încredere pentru noul Guvern TV8
Acum 12 ore
14:20
/VIDEO/ O nouă ședință fără Vladimir Plahotniuc: Statul cere despăgubiri de milioane după furtul miliardului TV8
14:00
Prețuri în creștere la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 28 octombrie 2025 TV8
13:50
Luptătorul Alexandr Gaidarlî continuă să impresioneze: A câștigat bronzul la Campionatul Mondial U23 TV8
13:30
/VIDEO/ Explozia de la Florești: Un locatar cu arsuri grave a murit la spital TV8
12:50
/VIDEO/ Ion Ceban vrea la Guvern: Primarul crede că trebuie să fie membru în Cabinetul de miniștri TV8
12:30
/FOTO/ Familii reunite la Chișinău: Patru bărbați din Fâșia Gaza au fost aduși în Moldova TV8
12:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1342: Atac la Moscova și alerta lui Tusk. „Putin a rămas fără cărți de jucat”, iar „Trump strânge șurubul” TV8
12:00
/VIDEO/ Schimbare de lider în Formula 1: Lando Norris câștigă cursa din Mexic TV8
12:00
Război în Ucraina, ziua 1342: Atac la Moscova și alerta lui Tusk. „Putin a rămas fără cărți de jucat”, iar „Trump strânge șurubul” TV8
11:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1342: Atac la Moscova, aeroporturi închise și alerta lui Tusk. „Războiul ne va bate la ușă” TV8
11:10
MITP Awards 2025 anunță finaliștii – 12 companii din Moldova care definesc inovația /P/ TV8
11:10
/VIDEO/ Atac masiv cu drone la Moscova: Explozii, incendii și aeroporturi închise TV8
11:00
/FOTO/ O nouă ședință fără Vladimir Plahotniuc: 2 martori audiați și apărare cu 3 avocați TV8
10:30
/VIDEO/ Beauty Autumn Expo 2025: Redefinim frumusețea cu MEGA Reduceri și multe surprize /P/ TV8
10:30
Alexandru Țurcan: „Europa nu este un vis îndepărtat, ci un drum care se vede tot mai clar aici, acasă, în Moldova” /P/ TV8
10:30
/VIDEO/ Fabrică de cetățenii și acte false: Percheziții la o firmă care ar fi prejudiciat statul cu peste 6 milioane de lei TV8
10:10
/VIDEO/ Vremealux SRL: Povestea unei afaceri locale cu gust și sustenabilitate /P/ TV8
10:10
/VIDEO/ Accident la Ialoveni: Momentul în care un șofer spulberă o răstignire TV8
10:00
Redefinim frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025, cu MEGA Reduceri și multe surprize /P/ TV8
10:00
Directorul unui gimnaziu din Orhei a murit la doar 35 de ani: Mesajul lui Sergiu Opaeț pe patul de spital TV8
09:40
Dosarul instruirilor pentru destabilizări: Au loc mai multe percheziții în nordul Moldovei TV8
09:30
Încă 3 nume din noul Guvern, anunțate de Munteanu: Cine vor fi miniștri la Economie, Finanțe și cine se va ocupa de Reintegrare TV8
Acum 24 ore
08:40
Sărbătoare pe 27 octombrie 2025: Ce nu ar trebui să faci de Sfânta Parascheva TV8
08:20
Vacanța de toamnă 2025: Cât va dura pentru elevi și când începe următoarea TV8
07:40
Horoscop 27 octombrie 2025 de la ChatGPT: Energie și determinare în viața Berbecilor. Intuiția Peștilor e la cote maxime TV8
07:10
/METEO/ Săptămâna începe cu ploi în întreaga țară. Temperaturile prognozate pentru astăzi, 27 octombrie 2025 TV8
03:10
Oameni de afaceri controversați sau acuzați de legături cu Vlad Plahotniuc, în l... TV8
26 octombrie 2025
22:30
Un asteroid orbitează periculos aproape de Pământ: Era ascuns până acum de lumina Soarelui TV8
