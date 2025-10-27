/VIDEO/ Actorul și prezentatorul TV8, Ion Jitari, a devenit tătic pentru prima oară: Ce nume rar a ales pentru bebeluș

/VIDEO/ Actorul și prezentatorul TV8, Ion Jitari, a devenit tătic pentru prima oară: Ce nume rar a ales pentru bebeluș

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8