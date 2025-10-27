Directorul unui gimnaziu din Orhei a murit la doar 35 de ani: Mesajul lui Sergiu Opaeț pe patul de spital
TV8, 27 octombrie 2025 10:00
Directorul unui gimnaziu din Orhei a murit la doar 35 de ani: Mesajul lui Sergiu Opaeț pe patul de spital
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:40
09:30
Acum 2 ore
Acum 4 ore
07:40
07:10
Acum 8 ore
Acum 12 ore
22:30
22:30
Acum 24 ore
20:30
19:50
19:00
18:20
16:40
16:10
15:40
15:30
15:10
14:50
14:10
13:40
12:50
12:20
12:00
11:50
11:20
11:20
10:50
Ieri
10:20
09:50
09:30
09:20
25 octombrie 2025
22:20
21:40
21:10
20:20
18:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.