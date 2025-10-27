Fostul ambasador al Moldovei în Ucraina, Valeriu Chiveri, va fi numit în țara sa viceprim-ministru pentru reintegrarea Transnistriei

Libertatea Cuvântului, 27 octombrie 2025 19:20

Despre aceasta a scris Alexandru Munteanu, nominalizat pentru funcția de Prim-ministru al Moldovei. Politicianul a publicat o postare despre cele mai recente decizii

Acum 15 minute
19:30
Au fost numite comunitățile din regiunea Cernăuți care alocă cele mai multe fonduri pentru Forțele Armate ale Ucrainei Libertatea Cuvântului
Șase comunități din regiunea Cernăuți au alocat cel mai mult pentru necesitatea Forțelor Armate ale Ucrainei. În primele 9 luni ale anului 2025,
19:30
Putin este gata să accepte conceptul de pace al Casei Albe: Reacția Ucrainei Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin ar fi gata să accepte conceptul de pace pe care îl va propune Casa Albă. Despre acest lucru a
Acum 30 minute
19:20
Fostul ambasador al Moldovei în Ucraina, Valeriu Chiveri, va fi numit în țara sa viceprim-ministru pentru reintegrarea Transnistriei Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a scris Alexandru Munteanu, nominalizat pentru funcția de Prim-ministru al Moldovei. Politicianul a publicat o postare despre cele mai recente decizii
19:20
La Tereblecea a fost amenajată o Alee a Gloriei Libertatea Cuvântului
Duminică, 26 octombrie, în satul Tereblecea a avut loc inaugurarea solemnă a Aleii Gloriei a soldaților din CT Tereblece, care și-au pierdut viața
Acum 12 ore
10:50
Sărbători creştine. Sfânta Cuvioasă Parascheva – izvor de sănătate duhovnicească.  Viaţa sfintei, obiceiuri şi tradiţii Libertatea Cuvântului
Este celebrată de Biserica Ortodoxă şi de altele de rit oriental. Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit pe pământ în prima jumătate a veacului
10:30
De la cântecul popular – la muzică clasică. Iată  diapazonul Festivalului-concurs „Ciprian Porumbescu” de la Cernăuți Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, la 24-26 septembrie, s-a desfășurat ediția a VI-a a Festivalului-concurs internațional de interpretare vocală și instrumentală „Ciprian Porumbescu”, organizat de Centrul
Acum 24 ore
20:50
„Trebuia să trăiască mult și bine”: la Kiev, o dronă rusească a curmat viața talentatei Anastasia Maslii, de 19 ani Libertatea Cuvântului
La Kiev, Anastasia Maslii, în vârstă de 19 ani, și mama ei au murit în urma unui atac cu dronă rusească din noaptea
20:40
În regiunea Cernăuți, patru poduri sunt declarate ca fiind avariate. Repararea unora a început deja, pentru celelalte – nu ajung finanțe Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a informat Serviciul regional de Reconstrucție și Dezvoltare a Infrastructurii, ca răspuns la o solicitare a Audiovizualului public. Restaurarea podului avariat
20:20
Modernizarea Punctului internațional de trecere a frontierei „Porubne — Siret” trece în faza practică Libertatea Cuvântului
Aceasta este una dintre etapele cheie în cadrul implementării proiectului din programul „Connecting Europe Facility”, care are o importanță strategică. Serviciul de Reconstrucție
20:10
A parcurs peste 11 mii de kilometri pe motocicletă: un medic-călător a fost întâmpinat la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Medicul Viaceslav Sucevan de la Spitalul Regional Cernăuți a parcurs aproape 11 mii de kilometri pe motocicletă în timpul călătoriei sale. Astăzi, 26
Ieri
11:30
Sărbători creştine. Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir – ocrotitorul spiritual al creștinilor din întreaga lume Libertatea Cuvântului
Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de Mir, sărbătorit pe 26 octombrie (stil nou), este unul dintre cei mai venerați sfinți ortodocși.  Sfântul Mare Mucenic Dumitru,
09:40
General american: „Teritoriul vast al Rusiei a devenit punctul său slab în timpul războiului” Libertatea Cuvântului
Federația Rusă nu mai are un avantaj strategic în teritoriul său vast — acesta s-a transformat într-o vulnerabilitate. Teritoriul imens al Rusiei, considerat
09:20
Moldova a decis să reducă la jumătate tariful pentru tranzitul gazului către Ucraina în sezonul de încălzire 2025–2026 Libertatea Cuvântului
Despre acest lucru informează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din Moldova. După cum se menționează, agenția a adoptat recent o decizie
09:10
Atac nocturn asupra Kievului: trei morți, zeci de răniți Libertatea Cuvântului
În urma atacului inamic cu drone asupra Kievului, trei persoane au murit și 29 au fost rănite, dintre care 7 copii. Echipele de
25 octombrie 2025
23:30
Trump a numit condiția pentru o întâlnire cu Putin Libertatea Cuvântului
Președintele american, Donald Trump, a declarat că o întâlnire cu dictatorul rus Vladimir Putin este posibilă cu condiția încheierii unui acord privind reglementarea
23:20
La Gimnaziul din Crestinești a avut loc o întâlnire cu scriitorul Gheorghe Bota Libertatea Cuvântului
La 24 octombrie, la Gimnaziul din Crestinești, raionul Nistru avut loc o întâlnire de neuitată a elevilor și a colectivului didactic cu scriitorul
20:50
Zelenski a prezentat la Londra noua dronă OCTOPUS Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Starmer, aceasta va ajuta Ucraina să doboare mai eficient țintele inamice. Vineri, 24 octombrie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a demonstrat, în
20:30
O întreprindere din Nedoboivți produce până la 18 tone de suc de mere într-o lună Libertatea Cuvântului
În satul Nedoboivți (Nădăbăuți), la întreprinderea «PanSik», se produce suc fără adaos de zahăr. Procesul de fabricare este următorul: se spală merele, se
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Moment astrologic. Schimbări majore pentru 4 zodii în ultima săptămână din luna octombrie. Nativii pentru care lucrurile devin clare Libertatea Cuvântului
Universul pare să-și fi stabilit deja planurile pentru câteva zodii, ultimele zile din luna octombrie aducând schimbări majore.  În ultima parte a lunii
10:30
SUPRAVIEȚUITOR AL GULAGULUI SOVIETIC Libertatea Cuvântului
Informații despre fostul  docent Mihai Dăscălescu în fondurile Arhivei de Stat a regiunii Cernăuți Fondurile Arhivei de Stat a regiunii Cernăuți conțin informații
09:20
Atac cu rachete asupra Kievului: autoritățile au raportat despre consecințe și victime Libertatea Cuvântului
În urma atacului cu rachete, au izbucnit incendii mari în mai multe cartiere ale orașului. Invadatorii ruși au lansat un atac cu rachete
09:10
Premierul  Danemarcei: Putin mizează pe oboseala Occidentului, dar asta nu se va întâmpla Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus, Vladimir Putin, se așteaptă ca Occidentul să obosească și să înceteze să mai ajute Ucraina. Cu toate acestea, acest lucru nu
24 octombrie 2025
19:20
Balcanii de Vest rămân o verigă vulnerabilă pentru infiltrarea persoanelor legate de serviciile speciale rusești Libertatea Cuvântului
Doi cetățeni ruși au fost deportați din Bosnia și Herțegovina sub suspiciunea de terorism. Pe 20 octombrie, pe pagina de Facebook a Serviciului
19:10
„Imperiul războiului”: la Cernăuți a fost prezentat un proiect despre participarea rușilor la războaiele din Bucovina Libertatea Cuvântului
La 23 octombrie, la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți a avut loc prezentarea proiectului istoric-educațional „Imperiul războiului”, dedicat războaielor la care au participat
19:10
Rușii intenționau să despartă mama de copilul ei nou-născut: mama și bebelușul au fost salvați de pe teritoriu ocupat Libertatea Cuvântului
În cadrul inițiativei Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, „Bring Kids Back UA” (Aduceți copiii ucraineni înapoi), o mamă, împreună cu copilul ei nou-născut, a
19:00
Comunitățile teritorial-administrative Suceveni (regiunea Cernăuți)  și Nijnia Duvanka (regiunea Lugansk) au semnat un memorandum de cooperare Libertatea Cuvântului
Comunitatea rurală Suceveni din regiunea Cernăuți și comunitatea de orășel Nijnia Duvanka din regiunea Lugansk vor coopera în cadrul proiectului național „Cot la
19:00
Eveniment plin de tristețe profundă și de un respect nemărginit Libertatea Cuvântului
În satul Dracinți din CT Mamaivți au fost dezvelite plăci comemorative în cinstea apărătorilor căzuți ai Ucrainei, Ivan Nikolaiciuk și Oleksandr Grab. La
19:00
Vor avea bucovinenii lumină iarna? „Cernivțioblenergo” a comentat situația Libertatea Cuvântului
În prezent, sistemul energetic al regiunii Cernăuți funcționează stabil. Totuși, din cauza atacurilor masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, sistemul energetic al țării
09:00
Doza de sănătate. Ce să bei când ești răcit: 4 băuturi care ajută să te simți mai bine Libertatea Cuvântului
Băuturile calde — apă, supă și ceai — pot ameliora simptomele și ajută organismul să treacă mai ușor peste câteva zile dificile. Iată
08:00
A ajutat soldații copământeni colectând  bani în timpul unui maraton Libertatea Cuvântului
În septembrie, filantropul cu dizabilități Valerii Monarha a mers timp de cinci zile prin comunitatea Koniatyn – de la Ust-Putila la Yablunyția. Atunci
07:50
Congresul SUA pregătește o surpriză: ce îl mai așteaptă pe Putin Libertatea Cuvântului
CNN presupune că noile sancțiuni americane împotriva „Rosneft” și  „Lukoil” sunt un semn al prăbușirii strategiei preferate a Kremlinului de manipulare a lui
07:40
Macron consideră sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești un punct de cotitură Libertatea Cuvântului
Președintele francez, Emmanuel Macron, a numit noul pachet de sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere rusești un „punct de cotitură”, deoarece acestea lovesc principala
23 octombrie 2025
21:40
Târg caritabil la școală Libertatea Cuvântului
Zilele acestea  a avut loc un târg caritabil la care au participat elevii claselor primare. Micii vânzători au oferit cu mare entuziasm dulciuri,
21:20
Oficiul Președintelui a răspuns sincer dacă Ucraina are șanse să primească Tomahawk Libertatea Cuvântului
Problema rachetelor Tomahawk pentru Ucraina din partea SUA este în prezent în pauză. Donald Trump încă nu a dat un răspuns clar. Cu
21:00
Chiar și cea mai mică donație poate deveni o parte importantă a unei cauze mari Libertatea Cuvântului
Războiul continuă și sprijinul nostru pentru militari este necesar în fiecare zi. Nu obosim și nu uităm de cei care își riscă viața
20:20
Lumânările ardeau în ceață, ca sufletele Eroilor noștri care privesc din ceruri Libertatea Cuvântului
Ne amintim. Suntem recunoscători. Continuăm să trăim pentru ei. Astăzi, în Comunitatea Teritorială Ostrița, a avut loc un eveniment deosebit de emoționant –
20:10
Prin locuri deosebite cu oameni deosebiți Libertatea Cuvântului
Am hotărât împreună cu membrii fondatori ai Asociației Dacia Străbună, să-i invit să ne cunoască mai îndeaproape locurile deosebite, oamenii și localitățile noastre
20:10
În regiunea Cernăuți s-a găsit un depozit cu țigări de contrabandă în valoare de 7 milioane de grivne Libertatea Cuvântului
Într-un sat de frontieră din CT Herța, au fost descoperite ascunzători cu țigări contrafăcute și materii prime în valoare de aproape 7 milioane
20:00
La „Ohmatdit”, după trei ani, a fost vindecat un băiețel din Cernăuți cu tulburări grave de dezvoltare Libertatea Cuvântului
La clinica „Ohmatdit” din Kiev a fost salvat băiețelul Dmytryk din regiunea Cernăuți, care avea probleme serioase de digestie, respirație și dezvoltare. După
09:20
Gutuia – vedeta sezonului rece. Curiozități interesante despre aceste fructe Libertatea Cuvântului
Gutuile sunt deosebit de apreciate încă din Antichitate, iar în Evul Mediu erau servite doar la banchetele regale. Sunt bogate în nutrienți, conțin
08:40
„MAȘINA CU POEȚI” A FĂCUT UN POPAS LA CIUDEI, ADUCÂND AICI O ZI FRUMOASĂ PENTRU SUFLET Libertatea Cuvântului
Ordinara ședință a Cenaclului literar transfrontalier „Mașina cu poeți” (Cernăuți-Suceava) a avut loc duminică, 19 octombrie, la Liceul nr.1 din Ciudei. Intenția de
08:30
Administrația Președintelui american, Donald Trump, a ridicat o restricție cheie privind utilizarea de către Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali Libertatea Cuvântului
Măsura neanunțată a SUA, care permite Kievului să folosească racheta Storm Shadow pentru a lovi Rusia, a urmat transferului recent de autoritate pentru
08:20
Andrii Yermak: „Rusia este o parodie a URSS care îi poate repeta soarta” Libertatea Cuvântului
Federația Rusă  poate repeta soarta URSS și se poate dezintegra. Asta deoarece nu toate popoarele au intrat în componența sa în mod voluntar,
22 octombrie 2025
22:40
Jens Stoltenberg: „Singura modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina este de a-l convinge pe Putin că nu va câștiga pe câmpul de luptă” Libertatea Cuvântului
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a numit într-un interviu pentru CNN singura modalitate care, în opinia sa, îl va forța pe
22:20
151 de zile petrecute pe pozițiile de luptă Libertatea Cuvântului
De la șef al Secției de educație al comunității la soldat: Iurii Ciubrei din Hliboca, regiunea Cernăuți, a povestit despre cele 151 de
22:10
Rușii au lovit o grădiniță de copii din Harkiv Libertatea Cuvântului
La Harkiv, armata rusă a lovit o grădiniță privată din raionul Holodnoghirsk.  Există răniți, o persoană a murit. Copiii au fost evacuați. În
22:00
Veteranul Serghii Golovaci, împreună cu soția, a deschis o cafenea cu autoservire în Cernăuți Libertatea Cuvântului
Aceasta este o locație cu un automat care toarnă cafea în pahare proprii, fabricate de bărbat. Ideea de a deschide o astfel de
21:50
La Cernăuți a fost deschisă o expoziție de fotografie cu femei care au învins cancerul Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a avut loc întâlnirea „Femeile pentru Viață: Forță. Inspirație. Unitate”, dedicată luptei împotriva bolilor oncologice și sprijinirii celor care se află
21:40
Au venit din Kiev, pentru că nu era încălzire: ce spun în satul din regiunea Kievului despre familia ucisă de „Shahed” Libertatea Cuvântului
Rușii au lovit o clădire rezidențială din regiunea Kievului și au ucis o mamă cu un sugar și o fetiță de 12 ani.
21:40
Putin l-a „păcălit” din nou pe Trump: cum o inițiativă de pace a SUA s-a transformat într-o victorie a Kremlinului Libertatea Cuvântului
Trump urmărește cu ambiție să obțină pacea în Ucraina, dar în schimb a căzut în încă o capcană a Kremlinului. Ambițiile grandioase ale
