Zelenski a prezentat la Londra noua dronă OCTOPUS
Libertatea Cuvântului, 25 octombrie 2025 20:50
Potrivit lui Starmer, aceasta va ajuta Ucraina să doboare mai eficient țintele inamice. Vineri, 24 octombrie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a demonstrat, în
Acum 30 minute
20:50
Acum o oră
20:30
O întreprindere din Nedoboivți produce până la 18 tone de suc de mere într-o lună # Libertatea Cuvântului
În satul Nedoboivți (Nădăbăuți), la întreprinderea «PanSik», se produce suc fără adaos de zahăr. Procesul de fabricare este următorul: se spală merele, se
Acum 6 ore
15:20
Moment astrologic. Schimbări majore pentru 4 zodii în ultima săptămână din luna octombrie. Nativii pentru care lucrurile devin clare # Libertatea Cuvântului
Universul pare să-și fi stabilit deja planurile pentru câteva zodii, ultimele zile din luna octombrie aducând schimbări majore. În ultima parte a lunii
Acum 12 ore
10:30
Informații despre fostul docent Mihai Dăscălescu în fondurile Arhivei de Stat a regiunii Cernăuți Fondurile Arhivei de Stat a regiunii Cernăuți conțin informații
09:20
Atac cu rachete asupra Kievului: autoritățile au raportat despre consecințe și victime # Libertatea Cuvântului
În urma atacului cu rachete, au izbucnit incendii mari în mai multe cartiere ale orașului. Invadatorii ruși au lansat un atac cu rachete
09:10
Premierul Danemarcei: Putin mizează pe oboseala Occidentului, dar asta nu se va întâmpla # Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus, Vladimir Putin, se așteaptă ca Occidentul să obosească și să înceteze să mai ajute Ucraina. Cu toate acestea, acest lucru nu
Ieri
19:20
Balcanii de Vest rămân o verigă vulnerabilă pentru infiltrarea persoanelor legate de serviciile speciale rusești # Libertatea Cuvântului
Doi cetățeni ruși au fost deportați din Bosnia și Herțegovina sub suspiciunea de terorism. Pe 20 octombrie, pe pagina de Facebook a Serviciului
19:10
„Imperiul războiului”: la Cernăuți a fost prezentat un proiect despre participarea rușilor la războaiele din Bucovina # Libertatea Cuvântului
La 23 octombrie, la Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți a avut loc prezentarea proiectului istoric-educațional „Imperiul războiului”, dedicat războaielor la care au participat
19:10
Rușii intenționau să despartă mama de copilul ei nou-născut: mama și bebelușul au fost salvați de pe teritoriu ocupat # Libertatea Cuvântului
În cadrul inițiativei Președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelenski, „Bring Kids Back UA” (Aduceți copiii ucraineni înapoi), o mamă, împreună cu copilul ei nou-născut, a
19:00
Comunitățile teritorial-administrative Suceveni (regiunea Cernăuți) și Nijnia Duvanka (regiunea Lugansk) au semnat un memorandum de cooperare # Libertatea Cuvântului
Comunitatea rurală Suceveni din regiunea Cernăuți și comunitatea de orășel Nijnia Duvanka din regiunea Lugansk vor coopera în cadrul proiectului național „Cot la
19:00
În satul Dracinți din CT Mamaivți au fost dezvelite plăci comemorative în cinstea apărătorilor căzuți ai Ucrainei, Ivan Nikolaiciuk și Oleksandr Grab. La
19:00
În prezent, sistemul energetic al regiunii Cernăuți funcționează stabil. Totuși, din cauza atacurilor masive asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, sistemul energetic al țării
09:00
Doza de sănătate. Ce să bei când ești răcit: 4 băuturi care ajută să te simți mai bine # Libertatea Cuvântului
Băuturile calde — apă, supă și ceai — pot ameliora simptomele și ajută organismul să treacă mai ușor peste câteva zile dificile. Iată
08:00
În septembrie, filantropul cu dizabilități Valerii Monarha a mers timp de cinci zile prin comunitatea Koniatyn – de la Ust-Putila la Yablunyția. Atunci
07:50
CNN presupune că noile sancțiuni americane împotriva „Rosneft” și „Lukoil” sunt un semn al prăbușirii strategiei preferate a Kremlinului de manipulare a lui
07:40
Macron consideră sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere rusești un punct de cotitură # Libertatea Cuvântului
Președintele francez, Emmanuel Macron, a numit noul pachet de sancțiuni americane împotriva companiilor petroliere rusești un „punct de cotitură”, deoarece acestea lovesc principala
23 octombrie 2025
21:40
Zilele acestea a avut loc un târg caritabil la care au participat elevii claselor primare. Micii vânzători au oferit cu mare entuziasm dulciuri,
21:20
Oficiul Președintelui a răspuns sincer dacă Ucraina are șanse să primească Tomahawk # Libertatea Cuvântului
Problema rachetelor Tomahawk pentru Ucraina din partea SUA este în prezent în pauză. Donald Trump încă nu a dat un răspuns clar. Cu
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
Chiar și cea mai mică donație poate deveni o parte importantă a unei cauze mari # Libertatea Cuvântului
Războiul continuă și sprijinul nostru pentru militari este necesar în fiecare zi. Nu obosim și nu uităm de cei care își riscă viața
20:20
Lumânările ardeau în ceață, ca sufletele Eroilor noștri care privesc din ceruri # Libertatea Cuvântului
Ne amintim. Suntem recunoscători. Continuăm să trăim pentru ei. Astăzi, în Comunitatea Teritorială Ostrița, a avut loc un eveniment deosebit de emoționant –
20:10
Am hotărât împreună cu membrii fondatori ai Asociației Dacia Străbună, să-i invit să ne cunoască mai îndeaproape locurile deosebite, oamenii și localitățile noastre
20:10
În regiunea Cernăuți s-a găsit un depozit cu țigări de contrabandă în valoare de 7 milioane de grivne # Libertatea Cuvântului
Într-un sat de frontieră din CT Herța, au fost descoperite ascunzători cu țigări contrafăcute și materii prime în valoare de aproape 7 milioane
20:00
La „Ohmatdit”, după trei ani, a fost vindecat un băiețel din Cernăuți cu tulburări grave de dezvoltare # Libertatea Cuvântului
La clinica „Ohmatdit” din Kiev a fost salvat băiețelul Dmytryk din regiunea Cernăuți, care avea probleme serioase de digestie, respirație și dezvoltare. După
09:20
Gutuia – vedeta sezonului rece. Curiozități interesante despre aceste fructe # Libertatea Cuvântului
Gutuile sunt deosebit de apreciate încă din Antichitate, iar în Evul Mediu erau servite doar la banchetele regale. Sunt bogate în nutrienți, conțin
08:40
„MAȘINA CU POEȚI” A FĂCUT UN POPAS LA CIUDEI, ADUCÂND AICI O ZI FRUMOASĂ PENTRU SUFLET # Libertatea Cuvântului
Ordinara ședință a Cenaclului literar transfrontalier „Mașina cu poeți” (Cernăuți-Suceava) a avut loc duminică, 19 octombrie, la Liceul nr.1 din Ciudei. Intenția de
08:30
Administrația Președintelui american, Donald Trump, a ridicat o restricție cheie privind utilizarea de către Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali # Libertatea Cuvântului
Măsura neanunțată a SUA, care permite Kievului să folosească racheta Storm Shadow pentru a lovi Rusia, a urmat transferului recent de autoritate pentru
08:20
Federația Rusă poate repeta soarta URSS și se poate dezintegra. Asta deoarece nu toate popoarele au intrat în componența sa în mod voluntar,
22 octombrie 2025
22:40
Jens Stoltenberg: „Singura modalitate de a pune capăt războiului din Ucraina este de a-l convinge pe Putin că nu va câștiga pe câmpul de luptă” # Libertatea Cuvântului
Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a numit într-un interviu pentru CNN singura modalitate care, în opinia sa, îl va forța pe
22:20
De la șef al Secției de educație al comunității la soldat: Iurii Ciubrei din Hliboca, regiunea Cernăuți, a povestit despre cele 151 de
22:10
La Harkiv, armata rusă a lovit o grădiniță privată din raionul Holodnoghirsk. Există răniți, o persoană a murit. Copiii au fost evacuați. În
22:00
Veteranul Serghii Golovaci, împreună cu soția, a deschis o cafenea cu autoservire în Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Aceasta este o locație cu un automat care toarnă cafea în pahare proprii, fabricate de bărbat. Ideea de a deschide o astfel de
21:50
La Cernăuți a fost deschisă o expoziție de fotografie cu femei care au învins cancerul # Libertatea Cuvântului
La Cernăuți a avut loc întâlnirea „Femeile pentru Viață: Forță. Inspirație. Unitate”, dedicată luptei împotriva bolilor oncologice și sprijinirii celor care se află
21:40
Au venit din Kiev, pentru că nu era încălzire: ce spun în satul din regiunea Kievului despre familia ucisă de „Shahed” # Libertatea Cuvântului
Rușii au lovit o clădire rezidențială din regiunea Kievului și au ucis o mamă cu un sugar și o fetiță de 12 ani.
21:40
Putin l-a „păcălit” din nou pe Trump: cum o inițiativă de pace a SUA s-a transformat într-o victorie a Kremlinului # Libertatea Cuvântului
Trump urmărește cu ambiție să obțină pacea în Ucraina, dar în schimb a căzut în încă o capcană a Kremlinului. Ambițiile grandioase ale
12:00
Moment astrologic. Norocul sosește, până la final de săptămână, pentru aceste trei zodii # Libertatea Cuvântului
În săptămâna aceasta, norocul sosește în sfârșit pentru trei zodii, aducând oportunități de a primi ceea ce ai lucrat până acum. Poate fi
12:00
Remedii naturiste. Comprese cu frunze de varză – un tratament folosit din timpuri străvechi # Libertatea Cuvântului
De-a lungul timpului, natura a fost cel mai bun medic pentru multe boli. Printre cele mai cunoscute remedii tradiționale se numără compresele cu
21 octombrie 2025
22:10
La Liceul Liderul „Ion Neculce” din Boian s-a desfășurat prima etapă a Concursului internațional de limbă ucraineană „Petro Iațyk”. Participanții la concurs –
21:40
Oaspeți deosebiți: Ioan Ițco, pictorul Radu Bercea și scriitorul Andrei Breabăn (România), însoțiți de profesoara din Cupca, Eleonora Schipor s-au aflat la Centrul
21:20
În România, au fost reținuți ucraineni care pregăteau incendierea sediului „Nova Poșta” din București # Libertatea Cuvântului
Doi cetățeni ucraineni au fost reținuți în Polonia și România sub suspiciunea de pregătire a unei diversiuni, comunică RBK-Ucraina, citând serviciul de informații
21:20
La Universitatea Națională Cernăuți „Yuriy Fedkovych” a început simpozionul internațional „Arta ca brand cultural-educațional: probleme și priorități de dezvoltare”, care se desfășoară sub
21:10
Întâlnirea dintre Președintele SUA, Donald Trump, și dictatorul rus, Vladimir Putin, probabil nu va avea loc în curând. Acest lucru este raportat de
20:50
Țările europene, împreună cu Ucraina, pregătesc o propunere în 12 puncte pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Planul prevede încetarea ostilităților, returnarea copiilor deportați și schimbul de prizonieri, precum și garanții de securitate și sprijin financiar pentru Kiev, surse Bloomberg,
08:40
Ion Drăgan este unul dintre cei mai iubiți interpreți de muzică populară din România. Artistul a reușit să obțină de-a lungul timpului cele
08:20
A murit ucraineanca de 98 de ani care a ieșit singură din localitatea Oceretyne ocupată # Libertatea Cuvântului
Ea a parcurs aproximativ 10 kilometri, ieșind din ocupație. Lidia Lomikovska, în vârstă de 98 de ani, care anul trecut a ieșit singură
08:10
Miliardar britanic: „Ignorarea Memorandumului de la Budapesta din 1994 lipsește de credibilitate noile înțelegeri între SUA și Federația Rusă în acest oraș” # Libertatea Cuvântului
Miliardarul britanic Richard Branson îndeamnă SUA și Marea Britanie să-și îndeplinească obligațiile asumate prin Memorandumul de la Budapesta și să sprijine Ucraina la
08:00
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că refuzul Ucrainei de a ceda teritorii sub presiunea lui Donald Trump este foarte periculos și
20 octombrie 2025
22:30
The Washington Post: În timpul întâlnirii cu Zelenski, Trump s-a plâns că nu a primit Premiul Nobel # Libertatea Cuvântului
În timpul unei întâlniri tensionate, Trump a insistat că Ucraina trebuie să cedeze teritorii și să îndeplinească cerințele lui Putin. „Un haos total”
22:20
Regretatul profesor de educație fizică la Liceul nr. 1 din Boian, Mihail Rusu, și-a dedicat viața dezvoltării sportului, fiind un antrenor respectat. Turneul
22:10
La Cernăuți a avut loc al cincilea Dejun cu Rugăciune al Bucovinei „Unitate în rugăciune – putere în comuniune” # Libertatea Cuvântului
Lideri spirituali ai diferitelor confesiuni, reprezentanți ai autorităților, ai societății civile, veterani s-au unit într-o rugăciune comună pentru victoria Ucrainei, pentru pace și
21:50
Extinderea Punctului de trecere a frontierei „Porubne” din Bucovina ar putea costa aproape 55 de milioane de grivne # Libertatea Cuvântului
A fost anunțată o licitație pentru reconstrucția Punctului de trecere a frontierei „Porubne” din regiunea Cernăuți – se plănuiește amenajarea a patru benzi
