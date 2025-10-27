Moldova a primit 2.800 de doze de vaccin antirabic. Peste 380 de mii de lei, alocați de CNAM
Agora.md, 27 octombrie 2025 17:20
Moldova a primit 2.800 de doze de vaccin antirabic. Peste 380 de mii de lei, alocați de CNAM
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 30 minute
17:20
17:20
17:20
17:10
Acum o oră
17:00
16:40
Acum 2 ore
16:30
16:30
16:10
16:00
15:40
15:40
Acum 4 ore
15:20
14:50
14:40
14:20
14:00
14:00
13:50
13:50
Acum 6 ore
13:30
13:30
13:00
13:00
12:40
12:10
12:10
12:00
11:50
Acum 8 ore
11:20
10:30
10:20
10:00
10:00
09:50
Acum 12 ore
09:30
09:20
08:40
08:40
08:40
08:30
08:10
Acum 24 ore
22:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.