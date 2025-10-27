Activitatea Ministerului de Interne în Guvernul Receam

Oficial.md, 27 octombrie 2025 14:50

Astăzi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat bilanțul celor patru ani de activitate ai..

Acum 15 minute
14:50
Premierul desemnat continuă seria de consultări publice Oficial.md
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, continuă seria consultărilor publice pentru a finaliza programul..
14:50
PAS a mulțumit celor 1 522 de donatori în campania electorală la parlamentare Oficial.md
1522 de oameni au donat în campania electorală pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), informează..
14:50
14:50
În această săptămână vor avea loc două ședințe a Parlamentului Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o discuție cu șefii de fracțiuni parlamentare privind alegerea vicepreședinților,..
Acum 2 ore
14:00
Ședință de lucru la Parlament Oficial.md
În aceste momente, are loc ședința de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii..
13:10
„Moldovagaz” a expediat recomandări companiilor de distribuție a gazelor naturale privind informarea consumatorilor despre conectarea la rețeaua de gaze Oficial.md
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare..
13:10
PSRM: Un nou val de represiuni politice împotriva reprezentanților noștri Oficial.md
Partidul Socialiștilor condamnă cu fermitate noul val de represiuni politice îndreptate împotriva reprezentanților săi. PSRM..
13:10
MEC investește peste 98,6 milioane lei în modernizarea școlilor din Chișinău Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării a valorificat, prin  procedura de achiziție publică  57,9 milioane lei, din..
Acum 4 ore
13:00
Un tânăr va sta după gratii pentru mai multe fapte de huliganism comise în capitală Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de..
12:20
Alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că alegătorii din localitățile în care, pe 16 noiembrie vor avea..
12:10
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare în cazul executorului judecătoresc acuzat de falsificarea unei licitații publice și corupere pasivă Oficial.md
La 23 octombrie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței..
11:50
Ion Ceban, despre numirile în noul Guvern Oficial.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, cu referire la învestirea noului Guvern, spune că..
Acum 6 ore
10:30
9 ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuienii cu peste 1 mln.lei în schema „ruda implicată în accident” Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat în..
10:10
Sinteza activității CNA pentru săptămâna trecută Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:00
Bronz pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de lupte Oficial.md
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a adus o nouă medalie pentru țara noastră, cucerind bronzul în concursul..
10:00
100 de copii au fost instruiți în cadrul activității cu genericul Școala Forestieră 2025 Oficial.md
Recent, la data de 25 octombrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI,..
09:50
Vlad Filat s-a adresat Președintei țării: Îmi doresc să revenim cât mai curând la normalitate Oficial.md
Ex-premierul Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a venit cu o adresare..
09:40
Cetatea Soroca se închide pe perioada iernii Oficial.md
Administraţia Cetății Soroca anunță că Cetatea se închide pentru perioada de iarnă din data de..
09:30
Percheziții în nordul țării Oficial.md
La moment, angajații Direcției investigații “Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii..
09:30
5,62 mln. lei autorizate spre plată de AIPA săptămâna trecută Oficial.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de..
09:20
Alexandru Munteanu a anunțat noi nume din viitorul Guvern Oficial.md
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a anunțat noi nume din viitorul Guvern...
09:20
Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudicii de 6 mln. lei – deconspirată Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și, anunță despre deconspirarea unei..
Acum 8 ore
08:10
Maia Sandu a avut o discuție cu Președintele României Oficial.md
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu..
08:00
Creștinii ortodocși o sărbătoresc pe Sfânta Preacuvioasă și mult milostiva Maica Parascheva Oficial.md
Astăzi, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Preacuvioasă și mult milostiva Maica noastră Parascheva (Petka),..
Acum 24 ore
17:40
Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a..
17:40
Au fost anunțate primele nume din noul Guvern Oficial.md
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a anunțat primele nume din noul Guvern, informează OFICIAL. El a..
17:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Oficial.md
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu..
Ieri
20:30
Republica Moldova trece la ora de iarnă Oficial.md
Republica Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025...
20:20
Premierul desemnat a avut primele consultări cu mediul de afaceri Oficial.md
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, spune că a început consultările publice și..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Patru membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță în Republica Moldova Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe informează că, în urma eforturilor susținute ale echipei MAE și ale Ambasadelor..
14:20
Maia Sandu va efectua duminică o vizită în România Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa..
24 octombrie 2025
16:30
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
16:30
Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în funcția..
16:00
Raportul Cancelariei de Stat privind amalgamare voluntară: 68 clustere din diferite regiuni sunt în etapa de consultare și planificare Oficial.md
Primele două clustere teritoriale – Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și Călinești, Chetriș, Hîncești – au..
15:50
Un bărbat, președinte al OT Bălți al Blocului „Pobeda” – reținut de oamenii legii Oficial.md
Ofițerii INI au reținut un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului..
15:10
Târguri cu produse autohtone în Chișinău. Iată adresele Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 25 – 26 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:00
Elevii ies în vacanță. Reguli pentru siguranța acestora Oficial.md
Elevii din întreaga țară intră în vacanță! Poliția Republicii Moldova le urează tuturor copiilor zile..
14:50
Bilanțul activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în perioada 2021–2025 Oficial.md
„În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții..
14:50
Ion Ceban: La mulți ani, Organizația Națiunilor Unite! Oficial.md
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite – un simbol..
14:50
Un tânăr – cercetat penal pentru implicare în cel puțin 5 cazuri de escrocherie cu date bancare Oficial.md
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal, fiind bănuit de..
14:50
Cine vor fi cei 3 adjuncți ai Procurorului Anticorupție Oficial.md
În ședința de astăzi, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat candidaturile înaintate de Marcel..
14:30
U16. Naționala de juniori va disputa două meciuri amicale cu Georgia Oficial.md
Selecționata U16 a Moldovei se va reuni în luna noiembrie pentru a desfășura un cantonament..
14:00
Piscicultorii, consultați în elaborarea Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030 Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă sectorială dedicată acvaculturii și procesării..
13:30
Partidul „Democrația Acasă” nu susține numirea lui Alexandru Munteanu în calitate de Premier Oficial.md
Partidul „Democrația Acasă” spune că luptă pentru democrație în Republica Moldova și pentru aceasta se..
13:00
Școlile din Republica Moldova pot primi donații direct prin MPay Oficial.md
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură..
12:50
CtEDO confirmă abuzuri grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană, în patru cauze câștigate de reclamanți asistați de Promo-LEX Oficial.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat, la 23 octombrie 2025, o hotărâre în..
12:50
Liderul PLDM: Alexandru Munteanu nu va veni cu o echipă proprie Oficial.md
Ex-prim-ministrul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că Alexandru Munteanu „nu..
12:50
(VIDEO) Igor Dodon: Cred că ne așteaptă alegeri anticipate Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, consideră că Alexandru Munteanu, dacă va fi..
12:30
Under 21. Moldova va disputa un amical cu reprezentativa Albaniei Oficial.md
Selecționata de tineret a Moldovei va disputa un meci amical acasă, cu reprezentativa similară a..
12:20
O persoană a suferit intoxicație și arsuri după ce flăcările au cuprins o mașină în municipiul Chișinău Oficial.md
În seara zilei de 23 octombrie, la ora 22:52, Serviciul 112 a fost sesizat despre..
