În această săptămână vor avea loc două ședințe a Parlamentului
Oficial.md, 27 octombrie 2025 14:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o discuție cu șefii de fracțiuni parlamentare privind alegerea vicepreședinților,..
• • •
Acum 15 minute
14:50
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, continuă seria consultărilor publice pentru a finaliza programul..
14:50
1522 de oameni au donat în campania electorală pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), informează..
14:50
Astăzi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a prezentat bilanțul celor patru ani de activitate ai..
14:50
Acum 2 ore
14:00
În aceste momente, are loc ședința de lucru a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu șefii..
13:10
„Moldovagaz” a expediat recomandări companiilor de distribuție a gazelor naturale privind informarea consumatorilor despre conectarea la rețeaua de gaze # Oficial.md
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare..
13:10
Partidul Socialiștilor condamnă cu fermitate noul val de represiuni politice îndreptate împotriva reprezentanților săi. PSRM..
13:10
Ministerul Educației și Cercetării a valorificat, prin procedura de achiziție publică 57,9 milioane lei, din..
Acum 4 ore
13:00
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de..
12:20
Alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală informează că alegătorii din localitățile în care, pe 16 noiembrie vor avea..
12:10
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare în cazul executorului judecătoresc acuzat de falsificarea unei licitații publice și corupere pasivă # Oficial.md
La 23 octombrie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței..
11:50
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, cu referire la învestirea noului Guvern, spune că..
Acum 6 ore
10:30
9 ani de închisoare pentru un bărbat care a înșelat chișinăuienii cu peste 1 mln.lei în schema „ruda implicată în accident” # Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat în..
10:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:00
Luptătorul Alexandr Gaidarlî a adus o nouă medalie pentru țara noastră, cucerind bronzul în concursul..
10:00
100 de copii au fost instruiți în cadrul activității cu genericul Școala Forestieră 2025 # Oficial.md
Recent, la data de 25 octombrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI,..
09:50
Vlad Filat s-a adresat Președintei țării: Îmi doresc să revenim cât mai curând la normalitate # Oficial.md
Ex-premierul Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a venit cu o adresare..
09:40
Administraţia Cetății Soroca anunță că Cetatea se închide pentru perioada de iarnă din data de..
09:30
La moment, angajații Direcției investigații “Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii..
09:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de..
09:20
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, a anunțat noi nume din viitorul Guvern...
09:20
Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudicii de 6 mln. lei – deconspirată # Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și, anunță despre deconspirarea unei..
Acum 8 ore
08:10
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu..
08:00
Creștinii ortodocși o sărbătoresc pe Sfânta Preacuvioasă și mult milostiva Maica Parascheva # Oficial.md
Astăzi, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Preacuvioasă și mult milostiva Maica noastră Parascheva (Petka),..
Acum 24 ore
17:40
Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a..
17:40
Alexandru Munteanu, premier desemnat, a anunțat primele nume din noul Guvern, informează OFICIAL. El a..
17:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului # Oficial.md
Ieri
20:30
Republica Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025...
20:20
Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, spune că a început consultările publice și..
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Patru membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță în Republica Moldova # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe informează că, în urma eforturilor susținute ale echipei MAE și ale Ambasadelor..
14:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa..
24 octombrie 2025
16:30
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
16:30
Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în funcția..
16:00
Raportul Cancelariei de Stat privind amalgamare voluntară: 68 clustere din diferite regiuni sunt în etapa de consultare și planificare # Oficial.md
Primele două clustere teritoriale – Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și Călinești, Chetriș, Hîncești – au..
15:50
Ofițerii INI au reținut un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului..
15:10
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 25 – 26 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:00
Elevii din întreaga țară intră în vacanță! Poliția Republicii Moldova le urează tuturor copiilor zile..
14:50
Bilanțul activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în perioada 2021–2025 # Oficial.md
„În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții..
14:50
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite – un simbol..
14:50
Un tânăr – cercetat penal pentru implicare în cel puțin 5 cazuri de escrocherie cu date bancare # Oficial.md
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal, fiind bănuit de..
14:50
În ședința de astăzi, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat candidaturile înaintate de Marcel..
14:30
Selecționata U16 a Moldovei se va reuni în luna noiembrie pentru a desfășura un cantonament..
14:00
Piscicultorii, consultați în elaborarea Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030 # Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă sectorială dedicată acvaculturii și procesării..
13:30
Partidul „Democrația Acasă” nu susține numirea lui Alexandru Munteanu în calitate de Premier # Oficial.md
Partidul „Democrația Acasă” spune că luptă pentru democrație în Republica Moldova și pentru aceasta se..
13:00
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură..
12:50
CtEDO confirmă abuzuri grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană, în patru cauze câștigate de reclamanți asistați de Promo-LEX # Oficial.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat, la 23 octombrie 2025, o hotărâre în..
12:50
Ex-prim-ministrul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că Alexandru Munteanu „nu..
12:50
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, consideră că Alexandru Munteanu, dacă va fi..
12:30
Selecționata de tineret a Moldovei va disputa un meci amical acasă, cu reprezentativa similară a..
12:20
O persoană a suferit intoxicație și arsuri după ce flăcările au cuprins o mașină în municipiul Chișinău # Oficial.md
În seara zilei de 23 octombrie, la ora 22:52, Serviciul 112 a fost sesizat despre..
