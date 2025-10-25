Premierul desemnat a avut primele consultări cu mediul de afaceri

Oficial.md, 25 octombrie 2025 20:20

Candidatul desemnat la funcția de Premier, Alexandru Munteanu, spune că a început consultările publice și..

Acum o oră
20:30
Republica Moldova trece la ora de iarnă Oficial.md
Republica Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025...
20:20
Acum 8 ore
14:30
Patru membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță în Republica Moldova Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe informează că, în urma eforturilor susținute ale echipei MAE și ale Ambasadelor..
14:20
Maia Sandu va efectua duminică o vizită în România Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa..
Ieri
16:30
Unde mergem în weekend să privim fotbal Oficial.md
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea..
16:30
Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în funcția..
16:00
Raportul Cancelariei de Stat privind amalgamare voluntară: 68 clustere din diferite regiuni sunt în etapa de consultare și planificare Oficial.md
Primele două clustere teritoriale – Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și Călinești, Chetriș, Hîncești – au..
15:50
Un bărbat, președinte al OT Bălți al Blocului „Pobeda” – reținut de oamenii legii Oficial.md
Ofițerii INI au reținut un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului..
15:10
Târguri cu produse autohtone în Chișinău. Iată adresele Oficial.md
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 25 – 26 octombrie, în sectoarele Capitalei vor fi..
15:00
Elevii ies în vacanță. Reguli pentru siguranța acestora Oficial.md
Elevii din întreaga țară intră în vacanță! Poliția Republicii Moldova le urează tuturor copiilor zile..
14:50
Bilanțul activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în perioada 2021–2025 Oficial.md
„În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții..
14:50
Ion Ceban: La mulți ani, Organizația Națiunilor Unite! Oficial.md
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite – un simbol..
14:50
Un tânăr – cercetat penal pentru implicare în cel puțin 5 cazuri de escrocherie cu date bancare Oficial.md
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal, fiind bănuit de..
14:50
Cine vor fi cei 3 adjuncți ai Procurorului Anticorupție Oficial.md
În ședința de astăzi, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat candidaturile înaintate de Marcel..
14:30
U16. Naționala de juniori va disputa două meciuri amicale cu Georgia Oficial.md
Selecționata U16 a Moldovei se va reuni în luna noiembrie pentru a desfășura un cantonament..
14:00
Piscicultorii, consultați în elaborarea Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030 Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă sectorială dedicată acvaculturii și procesării..
13:30
Partidul „Democrația Acasă” nu susține numirea lui Alexandru Munteanu în calitate de Premier Oficial.md
Partidul „Democrația Acasă” spune că luptă pentru democrație în Republica Moldova și pentru aceasta se..
13:00
Școlile din Republica Moldova pot primi donații direct prin MPay Oficial.md
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură..
12:50
CtEDO confirmă abuzuri grave ale drepturilor omului în regiunea transnistreană, în patru cauze câștigate de reclamanți asistați de Promo-LEX Oficial.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat, la 23 octombrie 2025, o hotărâre în..
12:50
Liderul PLDM: Alexandru Munteanu nu va veni cu o echipă proprie Oficial.md
Ex-prim-ministrul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), spune că Alexandru Munteanu „nu..
12:50
(VIDEO) Igor Dodon: Cred că ne așteaptă alegeri anticipate Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, consideră că Alexandru Munteanu, dacă va fi..
12:30
Under 21. Moldova va disputa un amical cu reprezentativa Albaniei Oficial.md
Selecționata de tineret a Moldovei va disputa un meci amical acasă, cu reprezentativa similară a..
12:20
O persoană a suferit intoxicație și arsuri după ce flăcările au cuprins o mașină în municipiul Chișinău Oficial.md
În seara zilei de 23 octombrie, la ora 22:52, Serviciul 112 a fost sesizat despre..
12:20
Mihai Popșoi a prezentat realizările pe perioada mandatului în calitate de ministru al afacerilor externe Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a susținut o conferință de presă în cadrul căreia..
12:10
Președinta Curții de Conturi a avut o întrevedere cu delegația PNUD Moldova privind cooperarea în cadrul unui viitor proiect regional Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a găzduit, la data de 23 octombrie, o..
12:10
PAS a mers astăzi la consultări la Președinție Oficial.md
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au mers, în această dimineață, la consultări cu șeful..
12:10
Realizările Ministerului Justiției în perioada de activitate a ministrei Mihailov-Moraru Oficial.md
Veronica Mihailov-Moraru, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, și-a prezentat realizările în calitate de..
12:10
Maia Sandu a semnat decretul: Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de Premier Oficial.md
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, președintele Maia Sandu a semnat astăzi decretul prin care..
10:20
Sergiu Lazarencu a prezentat realizările în calitate de ministru Oficial.md
Sergiu Lazarencu, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, și-a prezentat realizările în calitate de..
10:20
Consiliul European a prezentat concluziile privind progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE Oficial.md
Consiliul European, întrunit ieri, a felicitat autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul lor ferm și pentru..
09:50
Fracțiunea Socialiștilor nu va susține candidatura propusă de PAS la funcția de Premier Oficial.md
Igor Dodon, liderul PSRM, președintele fracțiunii socialiștilor în Parlamentul Republicii Moldova, însoțit de deputații Zinaida..
09:50
PAS s-a întrunit în ședință cu premierul desemnat Oficial.md
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ieri-seară, s-au întrunit în ședință cu Alexandru Munteanu, viitorul..
09:50
Anastasia Nichita și Eugeniu Sinchevici – cei mai tineri deputați Oficial.md
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani...
09:30
Fotbal în Școli. Elevii Liceului Teoretic „N.V.Gogol” au primit echipament sportiv Oficial.md
Federația Moldovenească de Fotbal continuă să sprijine copiii și tinerii din întreaga țară, prin distribuirea..
09:30
Copii și juniori. Strategii și perspective pentru fotbalul juvenil Oficial.md
La Casa Fotbalului a avut loc o ședință de lucru dedicată organizării și dezvoltării Campionatului..
09:30
Auditul performanței în domeniul administrării întreprinderilor de stat – în atenția Curții de Conturi Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 23 octombrie curent,..
09:20
Schimb de experiență între IGSU al MAI și Oficiul Federal pentru Protecție Civilă și Răspuns la Dezastre din Germania Oficial.md
În perioada 20–24 octombrie 2025, o delegație a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al..
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Maia Sandu, mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 80 de ani de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 80 de..
16:40
Blocul Alternativa, după consultările la Președinție: Vom lua o decizie la momentul prezentării programului de guvernare și echipa cabinetului de miniștri Oficial.md
Președintele fracțiunii parlamentare a Blocului ALTERNATIVA, Gaik Vartanean și vicepreședinta fracțiunii, Olga Ursu au prezentat..
16:40
Realizările Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în timpul mandatului Ludmilei Catlabuga Oficial.md
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de..
15:40
Expert: Prin limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei” nu se va reuși izolarea Irinei Vlah, din contra – legitimitatea ei va crește Oficial.md
Avocatul Fadei Nagacevschi, ex-ministru al Justiției, susține că limitarea activității Partidului Republican „Inima Moldovei”, pe..
15:10
Maia Sandu rămâne fără șef de cabinet Oficial.md
Adrian Băluțel a petrecut 789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei..
15:10
Prima întrevedere a Președintelui noului Parlament Oficial.md
Igor Grosu, președintele reales al Parlamentului de Legislatura a XII-a, a avut prima sa întrevedere..
14:40
„Democrația Acasă” după întrevederea cu Președintele țării: Republica Moldova va fi condusă de la Președinție, ignorând Parlamentul Oficial.md
Președinta Maia Sandu a inițiat seria de consultări cu fracțiunile parlamentare. Prima întrevedere a avut..
14:40
PCRM nu vor participa la consultări la Președinție Oficial.md
Deputații Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) au anunțat că nu vor participa la consultările..
14:40
Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din țară Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului..
14:40
Maia Sandu rămâne fără șef de cabiney Oficial.md
Adrian Băluțel a petrecut 789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei..
14:30
80 arbori au fost plantați în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” Oficial.md
Astăzi, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, primarul..
13:00
Alexandr Stoianoglo: Fiecare ședință va fi o luptă pentru lege, bun-simț și respect pentru oameni Oficial.md
„Prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a. În sala mare, s-au aprins microfoanele și..
13:00
PSDE Chișinău și-a stabilit prioritățile pentru perioada următoare Oficial.md
Activul Organizației municipale PSDE Chișinău s-a întrunit în ședință pentru a face totalurile campaniei electorale..
