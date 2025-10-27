Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 27.10.2025
ProTV.md, 27 octombrie 2025 13:10
Acum 30 minute
13:10
Vinicius Junior: „Mai bine plec!” Atacantul lui Real Madrid a urlat la Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico # ProTV.md
13:10
13:00
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu a decedat: Avea doar 35 de ani
Acum o oră
12:40
Primarul capitalei Ion Ceban se vrea membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” - VIDEO # ProTV.md
12:40
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina # ProTV.md
Acum 2 ore
12:20
Încă două medialii la Campionatul Mondial de Lupte Under 23. Alexandr Gaidarlî a cucerit bronzul, iar Eugeniu Mihalcean se va lupta în finală pentru aur sau argint # ProTV.md
12:10
Fostul primar al Istanbulului denunță acuzații care „nu i-ar trece prin minte nici măcar diavolului” după ce a fost inculpat într-un nou dosar # ProTV.md
12:10
12:10
Marina SUA, în alertă: un elicopter şi un avion de luptă s-au prăbuşit în Marea Chinei de Sud # ProTV.md
11:50
Momentul în care un taxi intră cu viteză într-o cruce și o dărâmă, la Ialoveni. În ce stare este șoferul - VIDEO # ProTV.md
11:50
Un bărbat care a furat un automobil la Bălți, căutat de polițiști - FOTO
11:30
Victor Wembanyama, revenire de senzație. Francezul strălucește din nou împotriva Nets
11:30
Katy Perry și Justin Trudeau își oficializează relația cu prima lor apariție publică de ziua cântăreței, la Paris # ProTV.md
11:30
2 kilograme de droguri de peste 800 de mii de lei, ascunse în roata de rezervă a mașinii. Două persoane, plasate în arest pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
11:20
Brazilianul Joao Fonseca a câștigat cel mai important titlu al carierei - VIDEO
11:20
11:20
Jannik Sinner a câştigat din nou turneul ATP 500 de la Viena - VIDEO
11:20
Juventus cedează la Lazio și rămâne fără victorie în ultimele opt meciuri
11:10
Instruiri în Serbia privind pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova: IGP anunță noi percheziții în nordul țării # ProTV.md
11:10
Peste 40 de șoferi au urcat la volan băuți sau drogați în acest weekend. Câți conducători au încălcat limita de viteza # ProTV.md
11:10
11:10
11:00
Deflagrația dintr-un bloc de la Florești: Proprietarul apartamentului a murit la spital. Ce spun medicii despre starea celeilalte victime # ProTV.md
11:00
Marele Premiu al Mexicului a produs schimbarea de lider în clasamentul Campionatului Mondial de Formula 1 # ProTV.md
10:50
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat pe patul din spital # ProTV.md
10:40
10:30
A înșelat mai multe persoane cu peste un milion de lei. Un bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru schema – „ruda implicată în accident” # ProTV.md
10:20
Sinteza CNA: Percheziții la un fost magistrat, în dosarul amnistiei și dosarul „Hîncești-Silva” și bunuri de circa 8 milioane de lei indisponibilizate # ProTV.md
10:10
Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa: Cine va prelua funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministru al Finanțelor # ProTV.md
09:50
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară # ProTV.md
09:40
Momentul în care o mașină de taxi intră cu viteză într-o cruce și o dărâmă, la Ialoveni. În ce stare este șoferul - VIDEO # ProTV.md
09:40
Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa: Cine va prelua funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministrul Finanțelor # ProTV.md
Acum 6 ore
09:20
Spălare de bani de peste 6 milioane de lei: O „companie” care îi ajuta pe cetățeni ruși să obțină cetățenie română, deconspirată de PCCOCS - VIDEO # ProTV.md
08:30
Câini roboți și roiuri de drone cu inteligență artificială: Cum poate China să folosească DeepSeek într-o eră a războiului # ProTV.md
08:10
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării # ProTV.md
08:10
Început de săptămână ploios cu maxime de până la 13 grade în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Acum 24 ore
22:40
Surpriză la debutul noii ediții a Cupei Mondiale de schi alpin. În prima etapă s-a desfășurat cursa de slalom uriaș, iar la fete s-a impus Julia Scheib din Austria - VIDEO # ProTV.md
22:40
Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”
22:10
Lando Norris, pole-position la Marele Premiu al Mexicului! Verstappen și Piastri, dezamăgitori în calificări - VIDEO # ProTV.md
22:10
Forță, adrenalină și spectacol la Chișinău: Cupa deschisă la triatlon forță a adunat cei mai puternici atleți, care s-au întrecut la proba „împins din culcat” - VIDEO # ProTV.md
22:00
Maia Sandu s-a întâlnit la București cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: „Republica Moldova va rămâne un pilon al păcii și al dialogului” - VIDEO # ProTV.md
22:00
Tradiții, muzică și bucate autentice la Cimișlia: Festivalul Internațional „Miorița laie, laie-bucălaie” a adunat meșteri populari, crescători de animale și artiști din mai multe țări - VIDEO # ProTV.md
22:00
Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai costisitoare biserică din lume: peste 270 de milioane de euro investiți și recorduri impresionante în arhitectură și artă sacră - VIDEO # ProTV.md
21:50
Sub semnul credinței și al unității, România a inaugurat Catedrala Mântuirii Neamului: cea mai mare biserică ortodoxă din lume, sfințită de Patriarhii Bartolomeu și Daniel - VIDEO # ProTV.md
21:40
Fotbal: A patra înfrângere consecutivă pentru FC Liverpool în Premier League - VIDEO
21:40
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Cine ar urma să conducă ministerul Justiției, cel al Culturii și cel al Sănătății - VIDEO # ProTV.md
21:40
Cristiano Ronaldo se află la doar 50 de goluri distanță de borna istorică a celor 1.000 de reușite înscrise de-a lungul carierei sale - VIDEO # ProTV.md
21:30
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Malaeziei - VIDEO
21:30
Moldoveanul Virgiliu Postolachi a oferit o pasă decisivă fabuloasă în campionatul României - VIDEO # ProTV.md
21:30
Duelul ultimelor două campioane ale Italiei, Napoli și Inter, s-a încheiat cu victoria napolitanilor - VIDEO # ProTV.md
