Marele Premiu al Mexicului a produs schimbarea de lider în clasamentul Campionatului Mondial de Formula 1

ProTV.md, 27 octombrie 2025 11:00

Marele Premiu al Mexicului a produs schimbarea de lider în clasamentul Campionatului Mondial de Formula 1

Acum 5 minute
11:20
Brazilianul Joao Fonseca a câștigat cel mai important titlu al carierei - VIDEO
11:20
Redefinim frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025, cu mega reduceri și multe surprize!
11:20
Jannik Sinner a câştigat din nou turneul ATP 500 de la Viena - VIDEO
11:20
Juventus cedează la Lazio și rămâne fără victorie în ultimele opt meciuri
Acum 15 minute
11:10
Instruiri în Serbia privind pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova: IGP anunță noi percheziții în nordul țării
11:10
Peste 40 de șoferi au urcat la volan băuți sau drogați în acest weekend. Câți conducători au încălcat limita de viteza
11:10
Brazilianul Joao Fonseca a câștigat cel mai important titlu al carierei
11:10
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
Acum 30 minute
11:00
Deflagrația dintr-un bloc de la Florești: Proprietarul apartamentului a murit la spital. Ce spun medicii despre starea celeilalte victime
11:00
Marele Premiu al Mexicului a produs schimbarea de lider în clasamentul Campionatului Mondial de Formula 1
Acum o oră
10:50
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat pe patul din spital
10:40
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
10:30
A înșelat mai multe persoane cu peste un milion de lei. Un bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru schema – „ruda implicată în accident”
Acum 2 ore
10:20
Sinteza CNA: Percheziții la un fost magistrat, în dosarul amnistiei și dosarul „Hîncești-Silva” și bunuri de circa 8 milioane de lei indisponibilizate
10:10
Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa: Cine va prelua funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministru al Finanțelor
09:50
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară
09:40
Momentul în care o mașină de taxi intră cu viteză într-o cruce și o dărâmă, la Ialoveni. În ce stare este șoferul - VIDEO
09:40
Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa: Cine va prelua funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministrul Finanțelor
Acum 4 ore
09:20
Spălare de bani de peste 6 milioane de lei: O „companie” care îi ajuta pe cetățeni ruși să obțină cetățenie română, deconspirată de PCCOCS - VIDEO
08:30
Câini roboți și roiuri de drone cu inteligență artificială: Cum poate China să folosească DeepSeek într-o eră a războiului
08:10
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
08:10
Început de săptămână ploios cu maxime de până la 13 grade în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
Acum 12 ore
22:40
Surpriză la debutul noii ediții a Cupei Mondiale de schi alpin. În prima etapă s-a desfășurat cursa de slalom uriaș, iar la fete s-a impus Julia Scheib din Austria - VIDEO
22:40
Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”
Acum 24 ore
22:10
Lando Norris, pole-position la Marele Premiu al Mexicului! Verstappen și Piastri, dezamăgitori în calificări - VIDEO
22:10
Forță, adrenalină și spectacol la Chișinău: Cupa deschisă la triatlon forță a adunat cei mai puternici atleți, care s-au întrecut la proba „împins din culcat” - VIDEO
22:00
Maia Sandu s-a întâlnit la București cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: „Republica Moldova va rămâne un pilon al păcii și al dialogului” - VIDEO
22:00
Tradiții, muzică și bucate autentice la Cimișlia: Festivalul Internațional „Miorița laie, laie-bucălaie” a adunat meșteri populari, crescători de animale și artiști din mai multe țări - VIDEO
22:00
Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai costisitoare biserică din lume: peste 270 de milioane de euro investiți și recorduri impresionante în arhitectură și artă sacră - VIDEO
21:50
Sub semnul credinței și al unității, România a inaugurat Catedrala Mântuirii Neamului: cea mai mare biserică ortodoxă din lume, sfințită de Patriarhii Bartolomeu și Daniel - VIDEO
21:40
Fotbal: A patra înfrângere consecutivă pentru FC Liverpool în Premier League - VIDEO
21:40
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Cine ar urma să conducă ministerul Justiției, cel al Culturii și cel al Sănătății - VIDEO
21:40
Cristiano Ronaldo se află la doar 50 de goluri distanță de borna istorică a celor 1.000 de reușite înscrise de-a lungul carierei sale - VIDEO
21:30
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Malaeziei - VIDEO
21:30
Moldoveanul Virgiliu Postolachi a oferit o pasă decisivă fabuloasă în campionatul României - VIDEO
21:30
Duelul ultimelor două campioane ale Italiei, Napoli și Inter, s-a încheiat cu victoria napolitanilor - VIDEO
21:10
Gripa aviară afectează puternic Germania. Sute de mii de păsări au fost sacrificate
21:00
Real Madrid - Barcelona 2-1. "Galacticii" au câștigat primul El Clasico al sezonului! Spectacol total pe Bernabeu
21:00
Robert Fico: Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 26.10.2025
19:20
Etapa a 17-a din campionatul Moldovei a debutat cu surprize. Spartanii au obținut a doua victorie a sezonului într-un duel cu FC Bălți, iar Zimbru a înregistrat doar o remiză cu Dacia - VIDEO
19:10
Deflagrația care a zguduit un bloc din Florești ar fi fost provocată de instalarea neautorizată a unui cazan de gaz cu o zi înainte - VIDEO
19:00
Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 30 de răniți - VIDEO
18:50
Vigilență, miros ascuțit și devotament total: cum câinii de la SPPS protejează demnitarii în fiecare vizită oficială - VIDEO
18:40
Poliția franceză a arestat doi suspecți în cazul marelui jaf de la Luvru - VIDEO
18:30
Moment inedit pe aeroport: Donald Trump a dansat alături de localnici la sosirea în Malaezia, iar imaginile au devenit virale în câteva ore - VIDEO
18:10
Într-o casă de la marginea pădurii, trei tineri cu sindromul Down transformă fiecare zi într-o poveste despre muncă, prietenie și dragoste de viață - VIDEO
18:00
De la catedră la TikTok: bunica Maria din Copăceni, fostă profesoară de română, cucerește internetul cu dragostea ei pentru cărți și înțelepciunea de viață - VIDEO
17:10
Maia Sandu: Trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE, dar este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina
17:10
Trump semnează cu Malaezia un acord privind mineralele rare ale acestei ţări. „Crucial pentru asigurarea lanţurilor noastre de aprovizionare”
