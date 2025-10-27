Watchdog: Analiza cheltuielilor pe publicitate online ale concurenților electorali la alegerile parlamentare: PAS și Blocul Alternativa, primii pe listă / DOC

ProTV.md, 27 octombrie 2025 14:30

Watchdog: Analiza cheltuielilor pe publicitate online ale concurenților electorali la alegerile parlamentare: PAS și Blocul Alternativa, primii pe listă / DOC

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
14:40
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni: s-a discutat despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente. Grosu anunță când va fi audiat Munteanu - VIDEO ProTV.md
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni: s-a discutat despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente. Grosu anunță când va fi audiat Munteanu - VIDEO
Acum o oră
14:30
Watchdog: Analiza cheltuielilor pe publicitate online ale concurenților electorali la alegerile parlamentare: PAS și Blocul Alternativa, primii pe listă / DOC ProTV.md
Watchdog: Analiza cheltuielilor pe publicitate online ale concurenților electorali la alegerile parlamentare: PAS și Blocul Alternativa, primii pe listă / DOC
14:20
Uraganul Melissa se pregătește să lovească catastrofal Jamaica - VIDEO ProTV.md
Uraganul Melissa se pregătește să lovească catastrofal Jamaica - VIDEO
14:10
Primarul capitalei Ion Ceban se vrea membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect”. Reacția celor din Executiv - VIDEO ProTV.md
Primarul capitalei Ion Ceban se vrea membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect”. Reacția celor din Executiv - VIDEO
14:10
Încă două medialii la Campionatul Mondial de Lupte Under 23. Alexandr Gaidarlî a cucerit bronzul, iar Eugeniu Mihalcean se va lupta în finală pentru aur sau argint - VIDEO ProTV.md
Încă două medialii la Campionatul Mondial de Lupte Under 23. Alexandr Gaidarlî a cucerit bronzul, iar Eugeniu Mihalcean se va lupta în finală pentru aur sau argint - VIDEO
14:10
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni: Se discută despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente ProTV.md
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni: Se discută despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente
Acum 2 ore
14:00
MITP Awards 2025 anunță finaliștii – 12 companii din Moldova care definesc inovația ProTV.md
MITP Awards 2025 anunță finaliștii – 12 companii din Moldova care definesc inovația
14:00
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni parlamentare: Se discută despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente ProTV.md
Președintele Palamentului într-o ședință cu șefii de francțiuni parlamentare: Se discută despre alegerea vicepreședinților și comisiilor permanente
13:40
Noi detalii despre perchezițiile privind instruirile din Serbia: Președintele raionului Rîșcani și un consilier de la Bălți, membri PSRM, printre persoanele vizate ProTV.md
Noi detalii despre perchezițiile privind instruirile din Serbia: Președintele raionului Rîșcani și un consilier de la Bălți, membri PSRM, printre persoanele vizate
13:10
Vinicius Junior: „Mai bine plec!” Atacantul lui Real Madrid a urlat la Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico ProTV.md
Vinicius Junior: „Mai bine plec!” Atacantul lui Real Madrid a urlat la Xabi Alonso, după ce a fost schimbat în El Clasico
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 27.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 27.10.2025
Acum 4 ore
13:00
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu a decedat: Avea doar 35 de ani ProTV.md
Directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu a decedat: Avea doar 35 de ani
12:40
Primarul capitalei Ion Ceban se vrea membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” - VIDEO ProTV.md
Primarul capitalei Ion Ceban se vrea membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” - VIDEO
12:40
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina ProTV.md
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
12:20
Încă două medialii la Campionatul Mondial de Lupte Under 23. Alexandr Gaidarlî a cucerit bronzul, iar Eugeniu Mihalcean se va lupta în finală pentru aur sau argint ProTV.md
Încă două medialii la Campionatul Mondial de Lupte Under 23. Alexandr Gaidarlî a cucerit bronzul, iar Eugeniu Mihalcean se va lupta în finală pentru aur sau argint
12:10
Fostul primar al Istanbulului denunță acuzații care „nu i-ar trece prin minte nici măcar diavolului” după ce a fost inculpat într-un nou dosar ProTV.md
Fostul primar al Istanbulului denunță acuzații care „nu i-ar trece prin minte nici măcar diavolului” după ce a fost inculpat într-un nou dosar
12:10
Ion Ceban se vede membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” - VIDEO ProTV.md
Ion Ceban se vede membru de Guvern: „Ar fi legal, logic și corect” - VIDEO
12:10
Marina SUA, în alertă: un elicopter şi un avion de luptă s-au prăbuşit în Marea Chinei de Sud ProTV.md
Marina SUA, în alertă: un elicopter şi un avion de luptă s-au prăbuşit în Marea Chinei de Sud
11:50
Momentul în care un taxi intră cu viteză într-o cruce și o dărâmă, la Ialoveni. În ce stare este șoferul - VIDEO ProTV.md
Momentul în care un taxi intră cu viteză într-o cruce și o dărâmă, la Ialoveni. În ce stare este șoferul - VIDEO
11:50
Un bărbat care a furat un automobil la Bălți, căutat de polițiști - FOTO ProTV.md
Un bărbat care a furat un automobil la Bălți, căutat de polițiști - FOTO
11:30
Victor Wembanyama, revenire de senzație. Francezul strălucește din nou împotriva Nets ProTV.md
Victor Wembanyama, revenire de senzație. Francezul strălucește din nou împotriva Nets
11:30
Katy Perry și Justin Trudeau își oficializează relația cu prima lor apariție publică de ziua cântăreței, la Paris ProTV.md
Katy Perry și Justin Trudeau își oficializează relația cu prima lor apariție publică de ziua cântăreței, la Paris
11:30
2 kilograme de droguri de peste 800 de mii de lei, ascunse în roata de rezervă a mașinii. Două persoane, plasate în arest pentru 30 de zile - VIDEO ProTV.md
2 kilograme de droguri de peste 800 de mii de lei, ascunse în roata de rezervă a mașinii. Două persoane, plasate în arest pentru 30 de zile - VIDEO
11:20
Brazilianul Joao Fonseca a câștigat cel mai important titlu al carierei - VIDEO ProTV.md
Brazilianul Joao Fonseca a câștigat cel mai important titlu al carierei - VIDEO
11:20
Redefinim frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025, cu mega reduceri și multe surprize! ProTV.md
Redefinim frumusețea la Beauty Autumn Expo 2025, cu mega reduceri și multe surprize!
11:20
Jannik Sinner a câştigat din nou turneul ATP 500 de la Viena - VIDEO ProTV.md
Jannik Sinner a câştigat din nou turneul ATP 500 de la Viena - VIDEO
11:20
Juventus cedează la Lazio și rămâne fără victorie în ultimele opt meciuri ProTV.md
Juventus cedează la Lazio și rămâne fără victorie în ultimele opt meciuri
11:10
Instruiri în Serbia privind pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova: IGP anunță noi percheziții în nordul țării ProTV.md
Instruiri în Serbia privind pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova: IGP anunță noi percheziții în nordul țării
11:10
Peste 40 de șoferi au urcat la volan băuți sau drogați în acest weekend. Câți conducători au încălcat limita de viteza ProTV.md
Peste 40 de șoferi au urcat la volan băuți sau drogați în acest weekend. Câți conducători au încălcat limita de viteza
11:10
Brazilianul Joao Fonseca a câștigat cel mai important titlu al carierei ProTV.md
Brazilianul Joao Fonseca a câștigat cel mai important titlu al carierei
11:10
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
Acum 6 ore
11:00
Deflagrația dintr-un bloc de la Florești: Proprietarul apartamentului a murit la spital. Ce spun medicii despre starea celeilalte victime ProTV.md
Deflagrația dintr-un bloc de la Florești: Proprietarul apartamentului a murit la spital. Ce spun medicii despre starea celeilalte victime
11:00
Marele Premiu al Mexicului a produs schimbarea de lider în clasamentul Campionatului Mondial de Formula 1 ProTV.md
Marele Premiu al Mexicului a produs schimbarea de lider în clasamentul Campionatului Mondial de Formula 1
10:50
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat pe patul din spital ProTV.md
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat pe patul din spital
10:40
NIXON este un simbol al excelenței în locuire ProTV.md
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
10:30
A înșelat mai multe persoane cu peste un milion de lei. Un bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru schema – „ruda implicată în accident” ProTV.md
A înșelat mai multe persoane cu peste un milion de lei. Un bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru schema – „ruda implicată în accident”
10:20
Sinteza CNA: Percheziții la un fost magistrat, în dosarul amnistiei și dosarul „Hîncești-Silva” și bunuri de circa 8 milioane de lei indisponibilizate ProTV.md
Sinteza CNA: Percheziții la un fost magistrat, în dosarul amnistiei și dosarul „Hîncești-Silva” și bunuri de circa 8 milioane de lei indisponibilizate
10:10
Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa: Cine va prelua funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministru al Finanțelor ProTV.md
Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa: Cine va prelua funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministru al Finanțelor
09:50
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară ProTV.md
„Asta ar trebui să facă, în loc să testeze rachete”. Mesajul dur al lui Trump pentru Putin, după ce Moscova a testat „Cernobîlul zburător”, noua rachetă nucleară
09:40
Momentul în care o mașină de taxi intră cu viteză într-o cruce și o dărâmă, la Ialoveni. În ce stare este șoferul - VIDEO ProTV.md
Momentul în care o mașină de taxi intră cu viteză într-o cruce și o dărâmă, la Ialoveni. În ce stare este șoferul - VIDEO
09:40
Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa: Cine va prelua funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministrul Finanțelor ProTV.md
Alexandru Munteanu continuă să-și completeze echipa: Cine va prelua funcțiile de viceprim-ministru pentru Reintegrare, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministrul Finanțelor
09:20
Spălare de bani de peste 6 milioane de lei: O „companie” care îi ajuta pe cetățeni ruși să obțină cetățenie română, deconspirată de PCCOCS - VIDEO ProTV.md
Spălare de bani de peste 6 milioane de lei: O „companie” care îi ajuta pe cetățeni ruși să obțină cetățenie română, deconspirată de PCCOCS - VIDEO
Acum 8 ore
08:30
Câini roboți și roiuri de drone cu inteligență artificială: Cum poate China să folosească DeepSeek într-o eră a războiului ProTV.md
Câini roboți și roiuri de drone cu inteligență artificială: Cum poate China să folosească DeepSeek într-o eră a războiului
08:10
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării ProTV.md
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
08:10
Început de săptămână ploios cu maxime de până la 13 grade în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Început de săptămână ploios cu maxime de până la 13 grade în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
22:40
Surpriză la debutul noii ediții a Cupei Mondiale de schi alpin. În prima etapă s-a desfășurat cursa de slalom uriaș, iar la fete s-a impus Julia Scheib din Austria - VIDEO ProTV.md
Surpriză la debutul noii ediții a Cupei Mondiale de schi alpin. În prima etapă s-a desfășurat cursa de slalom uriaș, iar la fete s-a impus Julia Scheib din Austria - VIDEO
22:40
Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani” ProTV.md
Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”
22:10
Lando Norris, pole-position la Marele Premiu al Mexicului! Verstappen și Piastri, dezamăgitori în calificări - VIDEO ProTV.md
Lando Norris, pole-position la Marele Premiu al Mexicului! Verstappen și Piastri, dezamăgitori în calificări - VIDEO
22:10
Forță, adrenalină și spectacol la Chișinău: Cupa deschisă la triatlon forță a adunat cei mai puternici atleți, care s-au întrecut la proba „împins din culcat” - VIDEO ProTV.md
Forță, adrenalină și spectacol la Chișinău: Cupa deschisă la triatlon forță a adunat cei mai puternici atleți, care s-au întrecut la proba „împins din culcat” - VIDEO
22:00
Maia Sandu s-a întâlnit la București cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: „Republica Moldova va rămâne un pilon al păcii și al dialogului” - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu s-a întâlnit la București cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: „Republica Moldova va rămâne un pilon al păcii și al dialogului” - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.