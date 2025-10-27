Cadre didactice din mai multe licee participă la sesiuni pentru promovarea stării de bine

11:00

În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, președintele Maia Sandu a semnat astăzi decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea […]