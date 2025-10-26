Forță, adrenalină și spectacol la Chișinău: Cupa deschisă la triatlon forță a adunat cei mai puternici atleți, care s-au întrecut la proba „împins din culcat” - VIDEO
ProTV.md, 26 octombrie 2025 22:10
Forță, adrenalină și spectacol la Chișinău: Cupa deschisă la triatlon forță a adunat cei mai puternici atleți, care s-au întrecut la proba „împins din culcat” - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
22:40
Surpriză la debutul noii ediții a Cupei Mondiale de schi alpin. În prima etapă s-a desfășurat cursa de slalom uriaș, iar la fete s-a impus Julia Scheib din Austria - VIDEO # ProTV.md
Surpriză la debutul noii ediții a Cupei Mondiale de schi alpin. În prima etapă s-a desfășurat cursa de slalom uriaș, iar la fete s-a impus Julia Scheib din Austria - VIDEO
22:40
Volodimir Zelenski: „Ucraina este pregătită să lupte încă doi-trei ani”
Acum o oră
22:10
Lando Norris, pole-position la Marele Premiu al Mexicului! Verstappen și Piastri, dezamăgitori în calificări - VIDEO # ProTV.md
Lando Norris, pole-position la Marele Premiu al Mexicului! Verstappen și Piastri, dezamăgitori în calificări - VIDEO
22:10
Forță, adrenalină și spectacol la Chișinău: Cupa deschisă la triatlon forță a adunat cei mai puternici atleți, care s-au întrecut la proba „împins din culcat” - VIDEO # ProTV.md
Forță, adrenalină și spectacol la Chișinău: Cupa deschisă la triatlon forță a adunat cei mai puternici atleți, care s-au întrecut la proba „împins din culcat” - VIDEO
22:00
Maia Sandu s-a întâlnit la București cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: „Republica Moldova va rămâne un pilon al păcii și al dialogului” - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu s-a întâlnit la București cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: „Republica Moldova va rămâne un pilon al păcii și al dialogului” - VIDEO
22:00
Tradiții, muzică și bucate autentice la Cimișlia: Festivalul Internațional „Miorița laie, laie-bucălaie” a adunat meșteri populari, crescători de animale și artiști din mai multe țări - VIDEO # ProTV.md
Tradiții, muzică și bucate autentice la Cimișlia: Festivalul Internațional „Miorița laie, laie-bucălaie” a adunat meșteri populari, crescători de animale și artiști din mai multe țări - VIDEO
22:00
Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai costisitoare biserică din lume: peste 270 de milioane de euro investiți și recorduri impresionante în arhitectură și artă sacră - VIDEO # ProTV.md
Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai costisitoare biserică din lume: peste 270 de milioane de euro investiți și recorduri impresionante în arhitectură și artă sacră - VIDEO
Acum 2 ore
21:50
Sub semnul credinței și al unității, România a inaugurat Catedrala Mântuirii Neamului: cea mai mare biserică ortodoxă din lume, sfințită de Patriarhii Bartolomeu și Daniel - VIDEO # ProTV.md
Sub semnul credinței și al unității, România a inaugurat Catedrala Mântuirii Neamului: cea mai mare biserică ortodoxă din lume, sfințită de Patriarhii Bartolomeu și Daniel - VIDEO
21:40
Fotbal: A patra înfrângere consecutivă pentru FC Liverpool în Premier League - VIDEO
21:40
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Cine ar urma să conducă ministerul Justiției, cel al Culturii și cel al Sănătății - VIDEO # ProTV.md
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Cine ar urma să conducă ministerul Justiției, cel al Culturii și cel al Sănătății - VIDEO
21:40
Cristiano Ronaldo se află la doar 50 de goluri distanță de borna istorică a celor 1.000 de reușite înscrise de-a lungul carierei sale - VIDEO # ProTV.md
Cristiano Ronaldo se află la doar 50 de goluri distanță de borna istorică a celor 1.000 de reușite înscrise de-a lungul carierei sale - VIDEO
21:30
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Malaeziei - VIDEO
21:30
Moldoveanul Virgiliu Postolachi a oferit o pasă decisivă fabuloasă în campionatul României - VIDEO # ProTV.md
Moldoveanul Virgiliu Postolachi a oferit o pasă decisivă fabuloasă în campionatul României - VIDEO
21:30
Duelul ultimelor două campioane ale Italiei, Napoli și Inter, s-a încheiat cu victoria napolitanilor - VIDEO # ProTV.md
Duelul ultimelor două campioane ale Italiei, Napoli și Inter, s-a încheiat cu victoria napolitanilor - VIDEO
21:10
Gripa aviară afectează puternic Germania. Sute de mii de păsări au fost sacrificate
21:00
Real Madrid - Barcelona 2-1. "Galacticii" au câștigat primul El Clasico al sezonului! Spectacol total pe Bernabeu # ProTV.md
Real Madrid - Barcelona 2-1. "Galacticii" au câștigat primul El Clasico al sezonului! Spectacol total pe Bernabeu
21:00
Robert Fico: Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei # ProTV.md
Robert Fico: Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei
Acum 4 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 26.10.2025
19:20
Etapa a 17-a din campionatul Moldovei a debutat cu surprize. Spartanii au obținut a doua victorie a sezonului într-un duel cu FC Bălți, iar Zimbru a înregistrat doar o remiză cu Dacia - VIDEO # ProTV.md
Etapa a 17-a din campionatul Moldovei a debutat cu surprize. Spartanii au obținut a doua victorie a sezonului într-un duel cu FC Bălți, iar Zimbru a înregistrat doar o remiză cu Dacia - VIDEO
19:10
Deflagrația care a zguduit un bloc din Florești ar fi fost provocată de instalarea neautorizată a unui cazan de gaz cu o zi înainte - VIDEO # ProTV.md
Deflagrația care a zguduit un bloc din Florești ar fi fost provocată de instalarea neautorizată a unui cazan de gaz cu o zi înainte - VIDEO
19:00
Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 30 de răniți - VIDEO # ProTV.md
Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 30 de răniți - VIDEO
Acum 6 ore
18:50
Vigilență, miros ascuțit și devotament total: cum câinii de la SPPS protejează demnitarii în fiecare vizită oficială - VIDEO # ProTV.md
Vigilență, miros ascuțit și devotament total: cum câinii de la SPPS protejează demnitarii în fiecare vizită oficială - VIDEO
18:40
Poliția franceză a arestat doi suspecți în cazul marelui jaf de la Luvru - VIDEO
18:30
Moment inedit pe aeroport: Donald Trump a dansat alături de localnici la sosirea în Malaezia, iar imaginile au devenit virale în câteva ore - VIDEO # ProTV.md
Moment inedit pe aeroport: Donald Trump a dansat alături de localnici la sosirea în Malaezia, iar imaginile au devenit virale în câteva ore - VIDEO
18:10
Într-o casă de la marginea pădurii, trei tineri cu sindromul Down transformă fiecare zi într-o poveste despre muncă, prietenie și dragoste de viață - VIDEO # ProTV.md
Într-o casă de la marginea pădurii, trei tineri cu sindromul Down transformă fiecare zi într-o poveste despre muncă, prietenie și dragoste de viață - VIDEO
18:00
De la catedră la TikTok: bunica Maria din Copăceni, fostă profesoară de română, cucerește internetul cu dragostea ei pentru cărți și înțelepciunea de viață - VIDEO # ProTV.md
De la catedră la TikTok: bunica Maria din Copăceni, fostă profesoară de română, cucerește internetul cu dragostea ei pentru cărți și înțelepciunea de viață - VIDEO
17:10
Maia Sandu: Trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE, dar este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina # ProTV.md
Maia Sandu: Trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE, dar este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina
17:10
Trump semnează cu Malaezia un acord privind mineralele rare ale acestei ţări. „Crucial pentru asigurarea lanţurilor noastre de aprovizionare” # ProTV.md
Trump semnează cu Malaezia un acord privind mineralele rare ale acestei ţări. „Crucial pentru asigurarea lanţurilor noastre de aprovizionare”
17:00
Criza politică din Kosovo ia amploare. Parlamentul constituit după mai bine de 50 încercări respinge candidatul pentru funcția de premier # ProTV.md
Criza politică din Kosovo ia amploare. Parlamentul constituit după mai bine de 50 încercări respinge candidatul pentru funcția de premier
Acum 8 ore
16:40
Maia Sandu s-a întâlnit la București cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: „Republica Moldova va rămâne un pilon al păcii și al dialogului” - FOTO # ProTV.md
Maia Sandu s-a întâlnit la București cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: „Republica Moldova va rămâne un pilon al păcii și al dialogului” - FOTO
16:10
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Cine ar urma să conducă ministerul Justiției, cel al Culturii și cel al Sănătății # ProTV.md
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Cine ar urma să conducă ministerul Justiției, cel al Culturii și cel al Sănătății
15:30
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Emil Ceban la Sănătate, Vladislav Cojuhari la Justiție și Cristian Jardan la Cultură # ProTV.md
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Emil Ceban la Sănătate, Vladislav Cojuhari la Justiție și Cristian Jardan la Cultură
15:20
Argentinienii votează duminică într-un test crucial pentru ultraliberalul Milei. Mari rezultate macroeconomice, dar „el cântă în timp ce oamenii mor de foame” # ProTV.md
Argentinienii votează duminică într-un test crucial pentru ultraliberalul Milei. Mari rezultate macroeconomice, dar „el cântă în timp ce oamenii mor de foame”
15:10
Șoc! Katy Black și Cristian Cebotari divorțează. Cum au făcut anunțul - VIDEO
15:10
Cancelarul Austriei, reacție dură față de țările care cer excluderea Israelului de la Eurovision: „Ar fi o greșeală fatală” # ProTV.md
Cancelarul Austriei, reacție dură față de țările care cer excluderea Israelului de la Eurovision: „Ar fi o greșeală fatală”
15:10
Avertismentul premierului polonez: Războiul din Ucraina amenință să devină veșnic dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia # ProTV.md
Avertismentul premierului polonez: Războiul din Ucraina amenință să devină veșnic dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia
Acum 12 ore
14:50
Bayern, de neoprit în Bundesliga! Campioana s-a descătușat în a doua repriză, cu Gladbach # ProTV.md
Bayern, de neoprit în Bundesliga! Campioana s-a descătușat în a doua repriză, cu Gladbach
14:40
Fotbal: A patra înfrângere consecutivă pentru FC Liverpool în Premier League
13:40
Președintele Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale - FOTO # ProTV.md
Președintele Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale - FOTO
13:40
Începând de luni, pacienții din sudul Moldovei vor beneficia de tratamente chimioterapeutice direct la Spitalul Raional Cahul # ProTV.md
Începând de luni, pacienții din sudul Moldovei vor beneficia de tratamente chimioterapeutice direct la Spitalul Raional Cahul
13:30
Republica Moldova trece la ora de iarnă: Ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. Cum această schimbare poate afecta organismul uman - VIDEO # ProTV.md
Republica Moldova trece la ora de iarnă: Ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. Cum această schimbare poate afecta organismul uman - VIDEO
13:30
Mesajul transmis duminică de Kremlin: Este greșit să se vorbească de anularea întâlnirii Trump – Putin # ProTV.md
Mesajul transmis duminică de Kremlin: Este greșit să se vorbească de anularea întâlnirii Trump – Putin
13:00
Lando Norris, pole-position la Marele Premiu al Mexicului! Verstappen și Piastri, dezamăgitori în calificări # ProTV.md
Lando Norris, pole-position la Marele Premiu al Mexicului! Verstappen și Piastri, dezamăgitori în calificări
13:00
Paris Saint-Germain a revenit în fotoliul de lider în Ligue 1
12:50
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Malaeziei
12:50
Real Madrid - Barcelona, în primul „El Clasico” din acest sezon » Cum arată echipele probabile + cele mai tari cote # ProTV.md
Real Madrid - Barcelona, în primul „El Clasico” din acest sezon » Cum arată echipele probabile + cele mai tari cote
12:40
Cine ar putea prelua conducerea ministerului Sănătății și al Culturii: printre candidaturi un fost secretar de stat și un jurnalist # ProTV.md
Cine ar putea prelua conducerea ministerului Sănătății și al Culturii: printre candidaturi un fost secretar de stat și un jurnalist
12:30
Cine ar putea prelua conducerea la ministerul Sănătății și al Culturii: printre candidaturi un fost secretar de stat și un jurnalist # ProTV.md
Cine ar putea prelua conducerea la ministerul Sănătății și al Culturii: printre candidaturi un fost secretar de stat și un jurnalist
12:20
Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară
12:00
Aeroportul Internațional Chișinău, un adevărat „furnicar”. O mulțime de pasageri, surprinși în sala de așteptare - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Aeroportul Internațional Chișinău, un adevărat „furnicar”. O mulțime de pasageri, surprinși în sala de așteptare - FOTO/VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.