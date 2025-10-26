Într-o casă de la marginea pădurii, trei tineri cu sindromul Down transformă fiecare zi într-o poveste despre muncă, prietenie și dragoste de viață - VIDEO
ProTV.md, 26 octombrie 2025 18:10
• • •
Acum 5 minute
18:40
Poliția franceză a arestat doi suspecți în cazul marelui jaf de la Luvru - VIDEO
Acum 15 minute
18:30
Moment inedit pe aeroport: Donald Trump a dansat alături de localnici la sosirea în Malaezia, iar imaginile au devenit virale în câteva ore - VIDEO # ProTV.md
Moment inedit pe aeroport: Donald Trump a dansat alături de localnici la sosirea în Malaezia, iar imaginile au devenit virale în câteva ore - VIDEO
Acum o oră
18:10
18:00
Acum 2 ore
17:10
17:10
17:00
Acum 4 ore
16:40
16:10
15:30
15:20
15:10
Șoc! Katy Black și Cristian Cebotari divorțează. Cum au făcut anunțul - VIDEO
15:10
15:10
14:50
Acum 6 ore
14:40
Fotbal: A patra înfrângere consecutivă pentru FC Liverpool în Premier League
13:40
13:40
13:30
13:30
13:00
13:00
Paris Saint-Germain a revenit în fotoliul de lider în Ligue 1
12:50
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Malaeziei
12:50
Acum 8 ore
12:40
12:30
12:20
Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară
12:00
11:50
Poliția franceză a arestat doi suspecți în cazul marelui jaf de la Luvru
11:40
11:20
10:50
Acum 12 ore
10:40
10:20
10:20
10:00
09:50
09:10
09:10
Kamala Harris spune că ar putea candida din nou la Casa Albă
09:00
09:00
08:50
08:50
08:20
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată
08:10
08:10
08:00
08:00
Acum 24 ore
22:40
Donald Trump nu vrea să se mai întâlnească cu Putin: „Nu îmi voi pierde timpul”
21:40
