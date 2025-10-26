Moldoveanul Virgiliu Postolachi a oferit o pasă decisivă fabuloasă în campionatul României - VIDEO

ProTV.md, 26 octombrie 2025 21:30

26 octombrie 2025 21:30

Moldoveanul Virgiliu Postolachi a oferit o pasă decisivă fabuloasă în campionatul României - VIDEO

Acum 5 minute
21:50
Sub semnul credinței și al unității, România a inaugurat Catedrala Mântuirii Neamului: cea mai mare biserică ortodoxă din lume, sfințită de Patriarhii Bartolomeu și Daniel - VIDEO ProTV.md
Acum 10 minute
21:40
Fotbal: A patra înfrângere consecutivă pentru FC Liverpool în Premier League - VIDEO ProTV.md
21:40
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Cine ar urma să conducă ministerul Justiției, cel al Culturii și cel al Sănătății - VIDEO ProTV.md
21:40
Cristiano Ronaldo se află la doar 50 de goluri distanță de borna istorică a celor 1.000 de reușite înscrise de-a lungul carierei sale - VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
21:30
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Malaeziei - VIDEO ProTV.md
21:30
Moldoveanul Virgiliu Postolachi a oferit o pasă decisivă fabuloasă în campionatul României - VIDEO ProTV.md
21:30
Duelul ultimelor două campioane ale Italiei, Napoli și Inter, s-a încheiat cu victoria napolitanilor - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
21:10
Gripa aviară afectează puternic Germania. Sute de mii de păsări au fost sacrificate ProTV.md
21:00
Real Madrid - Barcelona 2-1. "Galacticii" au câștigat primul El Clasico al sezonului! Spectacol total pe Bernabeu ProTV.md
21:00
Robert Fico: Slovacia nu va participa la niciun program al UE pentru nevoile militare al Ucrainei ProTV.md
Acum 2 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 26.10.2025 ProTV.md
Acum 4 ore
19:20
Etapa a 17-a din campionatul Moldovei a debutat cu surprize. Spartanii au obținut a doua victorie a sezonului într-un duel cu FC Bălți, iar Zimbru a înregistrat doar o remiză cu Dacia - VIDEO ProTV.md
19:10
Deflagrația care a zguduit un bloc din Florești ar fi fost provocată de instalarea neautorizată a unui cazan de gaz cu o zi înainte - VIDEO ProTV.md
19:00
Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 30 de răniți - VIDEO ProTV.md
18:50
Vigilență, miros ascuțit și devotament total: cum câinii de la SPPS protejează demnitarii în fiecare vizită oficială - VIDEO ProTV.md
18:40
Poliția franceză a arestat doi suspecți în cazul marelui jaf de la Luvru - VIDEO ProTV.md
18:30
Moment inedit pe aeroport: Donald Trump a dansat alături de localnici la sosirea în Malaezia, iar imaginile au devenit virale în câteva ore - VIDEO ProTV.md
18:10
Într-o casă de la marginea pădurii, trei tineri cu sindromul Down transformă fiecare zi într-o poveste despre muncă, prietenie și dragoste de viață - VIDEO ProTV.md
18:00
De la catedră la TikTok: bunica Maria din Copăceni, fostă profesoară de română, cucerește internetul cu dragostea ei pentru cărți și înțelepciunea de viață - VIDEO ProTV.md
Acum 6 ore
17:10
Maia Sandu: Trebuie să începem următoarea etapă de negocieri pentru aderarea la UE, dar este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina ProTV.md
17:10
Trump semnează cu Malaezia un acord privind mineralele rare ale acestei ţări. „Crucial pentru asigurarea lanţurilor noastre de aprovizionare” ProTV.md
17:00
Criza politică din Kosovo ia amploare. Parlamentul constituit după mai bine de 50 încercări respinge candidatul pentru funcția de premier ProTV.md
16:40
Maia Sandu s-a întâlnit la București cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu: „Republica Moldova va rămâne un pilon al păcii și al dialogului” - FOTO ProTV.md
16:10
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Cine ar urma să conducă ministerul Justiției, cel al Culturii și cel al Sănătății ProTV.md
Acum 8 ore
15:30
Alexandru Munteanu își conturează echipa guvernamentală: Emil Ceban la Sănătate, Vladislav Cojuhari la Justiție și Cristian Jardan la Cultură ProTV.md
15:20
Argentinienii votează duminică într-un test crucial pentru ultraliberalul Milei. Mari rezultate macroeconomice, dar „el cântă în timp ce oamenii mor de foame” ProTV.md
15:10
Șoc! Katy Black și Cristian Cebotari divorțează. Cum au făcut anunțul - VIDEO ProTV.md
15:10
Cancelarul Austriei, reacție dură față de țările care cer excluderea Israelului de la Eurovision: „Ar fi o greșeală fatală” ProTV.md
15:10
Avertismentul premierului polonez: Războiul din Ucraina amenință să devină veșnic dacă nu se schimbă ceva drastic în Rusia ProTV.md
14:50
Bayern, de neoprit în Bundesliga! Campioana s-a descătușat în a doua repriză, cu Gladbach ProTV.md
14:40
Fotbal: A patra înfrângere consecutivă pentru FC Liverpool în Premier League ProTV.md
Acum 12 ore
13:40
Președintele Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale - FOTO ProTV.md
13:40
Începând de luni, pacienții din sudul Moldovei vor beneficia de tratamente chimioterapeutice direct la Spitalul Raional Cahul ProTV.md
13:30
Republica Moldova trece la ora de iarnă: Ziua de 26 octombrie va fi cea mai lungă din an. Cum această schimbare poate afecta organismul uman - VIDEO ProTV.md
13:30
Mesajul transmis duminică de Kremlin: Este greșit să se vorbească de anularea întâlnirii Trump – Putin ProTV.md
13:00
Lando Norris, pole-position la Marele Premiu al Mexicului! Verstappen și Piastri, dezamăgitori în calificări ProTV.md
13:00
Paris Saint-Germain a revenit în fotoliul de lider în Ligue 1 ProTV.md
12:50
MotoGP: Alex Marquez a câștigat Marele Premiu al Malaeziei ProTV.md
12:50
Real Madrid - Barcelona, în primul „El Clasico” din acest sezon » Cum arată echipele probabile + cele mai tari cote ProTV.md
12:40
Cine ar putea prelua conducerea ministerului Sănătății și al Culturii: printre candidaturi un fost secretar de stat și un jurnalist ProTV.md
12:30
Cine ar putea prelua conducerea la ministerul Sănătății și al Culturii: printre candidaturi un fost secretar de stat și un jurnalist ProTV.md
12:20
Putin anunţă succesul testului final al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară ProTV.md
12:00
Aeroportul Internațional Chișinău, un adevărat „furnicar”. O mulțime de pasageri, surprinși în sala de așteptare - FOTO/VIDEO ProTV.md
11:50
Poliția franceză a arestat doi suspecți în cazul marelui jaf de la Luvru ProTV.md
11:40
550 de familii vor primi vouchere de până la 6000 de lei pentru achiziția de electrocasnice noi prin Programul EcoVoucher ProTV.md
11:20
Vladislav Cojuhari, secretar general al MAI, ar putea fi numit ministru al Justiției în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu ProTV.md
10:50
30 de zile de arest pentru cei șase bănuiți implicați în schema de contrabandă, cu aproape două milioane de țigări, de la Lipcani ProTV.md
10:40
Două mașini au fost avariate după ce s-au lovit la o intersectie din capitală. Imagini de la locul impactului - VIDEO ProTV.md
10:20
Partidul Național Moldovenesc a inițiat o acțiune în instanță pentru a solicita constatarea vacanței funcției de bașcan al autonomiei găgăuze ProTV.md
10:20
Misiune umanitară de succes: Patru cetățeni moldoveni, evacuați din Fâșia Gaza și aduși în siguranță în Republica Moldova cu sprijinul partenerilor internaționali ProTV.md
