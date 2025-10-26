/FOTO/ Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată la București: Maia Sandu a discutat cu Patriarhul Bartolomeu I
TV8, 26 octombrie 2025 16:40
/FOTO/ Cea mai mare biserică ortodoxă din lume, inaugurată la București: Maia Sandu a discutat cu Patriarhul Bartolomeu I
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:10
Acum 2 ore
15:40
15:30
15:10
Acum 4 ore
14:50
14:10
13:40
Acum 6 ore
12:50
12:20
12:00
11:50
11:20
11:20
Acum 8 ore
10:50
10:20
09:50
09:30
09:20
Acum 24 ore
25 octombrie 2025
22:20
21:40
21:10
20:20
18:20
17:10
Ieri
16:40
16:10
15:40
15:10
14:40
14:30
14:10
13:40
12:50
12:20
11:50
11:10
10:20
10:00
09:50
09:50
09:20
08:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.