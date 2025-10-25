Scandal de corupție la NATO: Mai mulți angajați, suspectați că au primit mită pentru contracte militare

TV8, 25 octombrie 2025 14:40

Scandal de corupție la NATO: Mai mulți angajați, suspectați că au primit mită pentru contracte militare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
14:40
Scandal de corupție la NATO: Mai mulți angajați, suspectați că au primit mită pentru contracte militare TV8
Acum o oră
14:30
Alexandru Munteanu a inițiat consultări publice cu mediul de afaceri: Elaborează programul de guvernare TV8
14:10
Ultimul weekend din octombrie adună toți doritorii de a se distra la dans: Unde se va desfășura „Dialog între generații” TV8
Acum 2 ore
13:40
Alexandru Munteanu a inițiat consultări publice cu mediul de afaceri pentru elaborarea programului de guvernare TV8
13:10
Explozie într-un apartament din Florești: 51 de persoane evacuate și 2 rănite TV8
13:10
Clipe de spaimă pentru o pensionară din Rîbnița: Cum a ajuns femeia blocată pe balcon TV8
Acum 4 ore
12:50
SUA trimit în Caraibe cel mai mare portavion din lume. Operațiunea împotriva „narcoteroriştilor” ia amploare TV8
12:20
Chișinău, gazda a peste 600 de sportivi: În acest weekend se va desfășura un turneu de fotbal pentru nevăzători TV8
11:50
Lituania, nevoită să-și închidă iar aeroporturile din cauza unor baloane venite din Belarus TV8
11:10
Pe final de octombrie, producătorii autohtoni ne delectează cu produse de sezon: Unde sunt organizate târguri TV8
Acum 6 ore
10:50
Trafic intens la ieșire din țară: Două puncte de trecere a frontierei sunt aglomerate TV8
10:20
Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” /P/ TV8
10:00
/VIDEO/ Ora de iarnă 2025: Republica Moldova dă ceasul înapoi în weekend. Mai este justificată schimbarea? TV8
09:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1340: Atac la Kiev. Cel puțin 8 răniți și incendii în mai multe regiuni ale orașului TV8
09:50
Horoscop 25 octombrie 2025 de la ChatGPT: Gemenii sunt plini de idei, Vărsătorii vor trăi o revelație, iar Capricornii au răbdare TV8
09:20
/METEO/ Weekendul începe cu ploi la Chișinău: Cum va fi vremea în alte regiuni din țară astăzi, 25 octombrie TV8
Acum 8 ore
08:00
Două cutremure lângă Moldova: Ce magnitudine au avut seismele produse la nici o oră distanță TV8
07:30
Trupe pentru menținerea păcii în Ucraina? O țară europeană le-ar putea trimite în 2026 TV8
07:10
Accident mortal pe un șantier din Chișinău: O persoană a fost electrocutată TV8
Acum 24 ore
23:20
O țară europeană spune că va fi pregătită să acționeze în Ucraina în 2026: Armata se pregătește pentru misiuni de securitate TV8
22:50
Atac american în Marea Caraibilor: 6 morți pe o barcă suspectată de trafic de droguri TV8
22:10
/VIDEO/ Interesele deputaților vs. așteptările oamenilor: Ediție specială „Întreabă Ghețu” TV8
22:00
Pensionar, declarat mort din greșeală: A rămas fără toți banii de pe card TV8
21:30
/VIDEO/ Record în Franța: Suma uriașă cu care a fost vândut un tablou TV8
21:10
/VIDEO/ Ambasadorii Bunătății 2025: Elevii unui liceu din Chișinău au organizat un târg caritabil TV8
20:30
/VIDEO/ Record la Aeroportul din Chișinău: Cine este pasagera cu numărul 5.000.000 TV8
20:10
/LIVE/ Interesele deputaților vs. așteptările oamenilor: Ediție specială „Întreabă Ghețu” TV8
19:30
/FOTO/ Atenție, fals: Poliția nu expediază mesaje cu citații și solicitări de bani TV8
19:10
Accident mortal pe un șantier din Chișinău: Autobasculanta a intrat în contact cu o linie electrică de medie tensiune TV8
18:30
/VIDEO/ Carambol lângă circul din Chișinău: O mașină de poliție a fost implicată în accident TV8
18:10
Lionel Messi și-a prelungit contractul cu Inter Miami: Retragerea din fotbal se amână cel puțin până în 2028 TV8
17:50
Președintele „Pobeda” din Bălți, reținut: Unde se ascundea în timpul perchezițiilor din septembrie TV8
17:40
iTicket: Recomandările culturale și de divertisment – ultimul weekend din octombrie 2025 TV8
17:40
Președintele „Pobeda” din Bălți, reținut: Unde se ascundea în timpul perchezițiile din septembrie TV8
17:10
/VIDEO/ Val de cutremure lângă Moldova: Explicația specialiștilor despre seismele din România TV8
16:50
Explozie provocată de o grenadă într-o gară din Ucraina: Sunt 4 morți și 12 răniți TV8
16:30
/ULTIMA ORĂ/ Moldova va avea un nou ministru al Justiției. Veronica Mihailov-Moraru, numită consilier prezidențial TV8
16:20
Escrocherii prin telefon în Chișinău: Un tânăr a fost arestat. Ce riscă TV8
16:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1339: Punct de cotitură, atac mortal și carburanți mai scumpi. „Rusia se comportă ca un stat terorist” TV8
16:10
/PROMO/ Interesele deputaților vs.așteptările oamenilor: Ediție specială „Întreabă Ghețu” - de la 19:55, la TV8! TV8
16:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1339: Atac mortal, plan deraiat, punct de cotitură și carburanți mai scumpi. Trump îi răspunde lui Putin TV8
15:40
CEDO obligă Rusia să plătească peste 100.000 de euro: Abuzurile pe care le-a comis în regiunea transnistreană TV8
15:30
/VIDEO/ „Pescărușul” revine cu un nou episod la TV8: Provocări deocheate - sămbătă, la ora 19:45 TV8
15:30
/VIDEO/ Contrabandă printre plante: Aproape 2 milioane de țigări, descoperite la vamă, în drum spre București TV8
15:10
/VIDEO/ Paradă prin sectorul Botanica: 500 de copii au mărșăluit în costume populare. La final au încins o horă TV8
Ieri
14:50
/FOTO/ Chișinăul devine epicentrul teatrului contemporan: prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic” TV8
14:50
/VIDEO/ Noi detalii despre ancheta deschisă după scandalul amnistiei: Cine a sesizat Procuratura și CNA TV8
14:30
Ion Luca: „Moldova este Europa – prin vinuri, tradiție și calitate” /P/ TV8
14:20
/VIDEO/ Escrocherie de peste 100.000 de lei: Momentul în care unul din cei trei suspecți a încercat să fugă de poliție TV8
14:00
/VIDEO/ Atac sângeros la Herson: Sunt 2 morți și 7 răniți. Momentul bombardamentului, surprins de locuitori TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.