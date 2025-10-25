/VIDEO/ Ghinion pentru șapte ucraineni: Bărbații au încercat să treacă ilegal în Moldova, dar au ajuns într-un șanț
TV8, 25 octombrie 2025 21:10
/VIDEO/ Ghinion pentru șapte ucraineni: Bărbații au încercat să treacă ilegal în Moldova, dar au ajuns într-un șanț
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
21:40
Acum o oră
21:10
Acum 2 ore
20:20
Acum 4 ore
18:20
Acum 6 ore
17:10
16:40
16:10
Acum 8 ore
15:40
15:10
14:40
14:30
14:10
Acum 12 ore
13:40
12:50
12:20
11:50
11:10
10:20
10:00
09:50
09:50
09:20
Acum 24 ore
08:00
24 octombrie 2025
23:20
22:10
Ieri
21:10
20:10
19:10
18:30
18:10
17:50
17:40
17:40
17:10
16:30
16:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.