Kievul, atacat a doua noapte consecutiv. Cel puțin trei morți și 29 de răniți
Moldpres, 26 octombrie 2025 09:50
Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puțin trei persoane și rănind cel puțin 29, dintre care șapte copii, în atacuri asupra clădirilor rezidențiale din oraș, a anunțat Serviciul de Urg...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
10:20
LIVE // Catedrala Mântuirii Neamului de la București este sfințită după 15 ani de construcție # Moldpres
Catedrala Națională de la București, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, este sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Evenimentul este prezentat drept unul a...
Acum o oră
09:50
Acum 12 ore
23:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, întreprinde o vizită în România: 10:30 Șefa statului va participa la ceremonia de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București. Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele Rom&ac...
Acum 24 ore
19:40
Republica Moldova și Japonia își consolidează cooperarea economică. Noi oportunități pentru investiții la forumul de afaceri moldo-japonez # Moldpres
Peste 50 de antreprenori și investitori din Republica Moldova și Japonia s-au reunit la Forumul de Afaceri și întrevederi bilaterale (B2B) Republica Moldova – Japonia, desfășurat, sâmbătă, 25 octombrie, la Chișinău. Evenimentul a avut drept scop consoli...
18:20
Zelenski le cere din nou partenerilor săi să apere spaţiul aerian al Ucrainei, după atacuri ruseşti soldate cu patru morţi şi 20 de răniţi # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut din nou partenerilor săi să apere spaţiul aerian ucrainean, sâmbătă, la câteva ore după bombardamente ruse în Ucraina, soldate cu patru morţi şi aproximativ 20 de răniţi în cursul nopţii de v...
17:50
Reglementarea rețelelor sociale este una din prioritățile PAS în noul parlament, susține Igor Grosu # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că Republica Moldova are nevoie urgentă de reglementări clare pentru spațiul informațional, astfel încât să poată fi combătute eficient campaniile de dezinformare, fără a afecta libertatea de exprimare. &Icir...
16:20
Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 spre 27 octombrie 2025. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, la ora 4:00 dimineața, care va deveni ora 3:00.Astfel, ziua de duminică va fi cea mai lungă din an, av&a...
14:40
Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai multe ore din cauza unor „baloane” suspecte din Belarus # Moldpres
Aeroporturile din oraşele lituaniene Vilnius şi Kaunas au fost închise, vineri seara, din cauza unor baloane meteorologice care au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus, a anunţat Ministerul Transporturilor lituanian, precizând că este vorba...
14:20
Igor Grosu: Marcel Spatari este analizat ca principal candidat la conducerea În Comisiei pentru Integrare Europeană # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Legislativul va institui o nouă structură – Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană, care va avea rolul de a coordona procesul legislativ necesar apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Spicher...
13:00
Alexandru Munteanu a început consultările publice privind programul de guvernare. „Aceste consultări vor continua, pentru ca planul de guvernare să reflecte așteptările întregii societăți” # Moldpres
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare. El a anunțat că a avut deja prima discuție cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova, transmit...
12:50
Componența noului Guvern ar putea fi anunțată la începutul săptămânii viitoare, anunță Igor Grosu # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că la începutul săptămânii viitoare ar putea fi făcută publică lista miniștrilor din noul Guvern condus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, dar și programul de guvernare. Grosu a mai spus că, în...
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhu...
12:10
Patru cetățeni străini, membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță în R. Moldova # Moldpres
Patru membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, cetățeni străini, au fost evacuați din Fâșia Gaza și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit MAE, evacuarea a fost posibilă datorită eforturilor ...
12:00
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a suportat arsuri în regiunea capului, iar o fată de 17 ani din apartamentul vecin s-a ales cu contuzie, în urma unei explozii într-un apartament din Florești. Ambele persoane sunt în stare stabilă și au f...
11:20
Igor Grosu: „Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul legislativ” # Moldpres
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul legislativ, a menționat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu Mihai Coteț, Vicepreședinte al Senatului României. În cadrul discuțiilor șeful Leg...
Ieri
09:40
Orașul Kiev a fost lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă cu rachete balistice rusești. În mai multe sectoare ale capitalei au izbucnit incendii. Potrivit salvatorilor ucraineni, o persoană a decedat, iar alte 10 persoane au fost rănite, trei dintre care ...
09:20
La această oră, în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Potrivit Poliției de Frontieră, este aglomerată direcția de ieșire din țară, transmite MOLDPRES.Autoritățile de control întreprind măsuri pe...
24 octombrie 2025
22:10
Meteorologii prognozează ploi pentru zilele de odihnă. Minimele nocturne vor oscila între +3..+9 grade Celsius, iar maximele diurne vor fi cuprinse între +11..+17 grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 25 octombrie, ...
21:40
Clădirea Oficiului Medicilor de Familie Holercani a fost izolată termic cu sprijinul CNAM # Moldpres
Oficiul Medicilor de Familie Holercani din raionul Dubăsari a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Me...
21:20
Peste 170 000 de persoane au beneficiat în luna septembrie de medicamente și dispozitive medicale compensate # Moldpres
Peste 170 000 de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna septembrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta, comunică MOLDPRES.Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a tr...
21:00
FOTO // La Chișinău s-a desfășurat ceremonia de marcare a 105 ani de la fondarea Societății Scriitorilor Români din Basarabia, predecesoare a Uniunii Scriitorilor din Moldova # Moldpres
Societatea Scriitorilor Români din Basarabia a marcat astăzi 105 ani de la fondare. Aceasta este predecesoare a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1920-2025), comunică MOLDPRES.La evenimentul festiv au participat cei doi președinți ai Uniunii Scriitorilor d...
20:00
Polițiștii îndeamnă părinții și copiii să respecte măsurile de siguranță în timpul vacanței de toamnă # Moldpres
Polițiștii îndeamnă părinții și copiii să respecte măsurile de siguranță în timpul vacanței de toamnă pentru a preveni delicvența juvenilă, traumatismele, precum și producerea incidentelor cu implicarea acestora, transmite MOLDPRES.Solicitat de agen...
19:30
Poliția de Frontieră anunță trafic intens de călători în postul de trecere Palanca - Maiaki - Udobnoe. Fluxul sporit se atestă atât pe direcția de intrare în Republica Moldova, cât și pe direcția de ieșire din țară, informează MOLDPRES.Po...
19:20
Cristina Gherasimov, întrevedere cu noul ambasador al Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch: „Vă mulțumim pentru că sprijiniți țara noastră în procesul de transformare” # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, informează MOLDPRES.În cadrul discuției s-a pus accent pe progresele înre...
19:10
Președinta Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Doamna Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției...
18:50
18:40
IGP semnalează mesaje cu conținut fals trimise pe poșta electronică din numele instituției # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că, în ultimele zile, pe adresele electronice ale cetățenilor sunt expediate mesaje cu conținut fals, parvenite din numele Poliției, informează MOLDPRES.Potrivit IGP, infractorii cibernetici transmit o așa-zisă &...
18:30
Școlile pot primi donații direct prin MPay. Banii sunt utilizați pentru modernizarea instituțiilor # Moldpres
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Peste 100 de școli au primit deja donații, iar banii sunt utilizaț...
18:20
O nouă sesiune a Programului EcoVoucher. Circa 550 de familii își vor procura electrocasnice noi # Moldpres
Circa 550 de familii vor beneficia de vouchere de până la 6 mii de lei pentru a-și procura electrocasnice noi. Sprijinul financiar este acordat în cadrul unei noi sesiuni a Programului Ecovoucher, desfășurată în perioada 23 octombrie- 9 noiembrie curent, in...
17:40
Un muncitor a decedat în urma unui accident produs în zona de protecție a rețelelor electrice # Moldpres
Un muncitor a decedat în urma unui grav accident produs pe un șantier privat din suburbia municipiului Chișinău. „Premier Energy Distribution” a precizat că acesta a avut loc în zona de protecție a rețelelor electrice, transmite MOLDPRES.Potrivit...
17:40
Schema cu ruda implicată în accident. O femeie a fost înșelată de 5 000 de euro și 2 000 de lei # Moldpres
Trei bărbați originari din raionul Briceni au fost reținuți, după ce au înșelat o femeie de 5 000 de euro și 2 000 de lei. Pentru a primi banii, suspecții au acționat în baza schemei de escrocherie „Ruda implicată în accident”, comunică MO...
17:00
Raportul intermediar privind amalgamarea voluntară: primele două clustere teritoriale au parcurs cu succes procesul # Moldpres
Primele două clustere teritoriale – Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și Călinești, Chetriș, Hîncești – au parcurs cu succes toate etapele procesului de amalgamare voluntară. Alte 68 de clustere din diferite regiuni ale țării se af...
16:40
Veronica Mihailov-Moraru has been appointed as presidential advisor on justice. President Maia Sandu today signed a decree to this effect.According to the document, Mihailov-Moraru will start her duties at the presidential institution on November 11, 2025.Veronica Mihailo...
16:30
Noi numiri în Procuratura Anticorupție: CSP a avizat trei adjuncți ai lui Marcel Dumbrăvan # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, în ședința din 24 octombrie 2025, candidaturile înaintate de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, pentru funcțiile de adjuncți ai acestuia, transmite MOLDPRES.Astfel, procurorii I...
16:30
DOC // Veronica Mihailov-Moraru a fost numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Moldpres
Veronica Mihailov-Moraru a fost numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu, informează MOLDPRES.Potrivit documentului, Mihailov-Moraru își va &icir...
16:00
VIDEO // Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda”, reținut într-un dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani # Moldpres
Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda” a fost reținut astăzi în cadrul unui dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Până în prezent, acesta s-ar fi ascuns î...
15:40
VIDEO // Droguri în sumă de 1, 2 milioane de lei. Un cuplu din Bălți, reținut de organele de forță # Moldpres
Un cuplu din Bălți a fost reținut pentru trafic de droguri în zona de nord a țării. Pe acest caz, organele de forță au ridicat o captură de substanțe narcotice în valoare de circa 1,2 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit procurorilor, primul tip d...
15:30
Un nou record pentru transportul aerian din Republica Moldova. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins cifra de cinci milioane de pasageri deserviți # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a marcat astăzi, printr-un eveniment special, atingerea pragului de cinci milioane de pasageri deserviți, transmite MOLDPRES.Pasagerul cu numărul 5.000.000 a sosit astăzi la amiază pe aeroport, călătorind pe...
15:20
Dorin Junghietu a inspectat lucrările de la Stația Electrică Chișinău: „Ne apropiem de cea mai importantă etapă în procesul de consolidare a infrastructurii energetice critice” # Moldpres
Lucrările de modernizare a stației Electrice Chișinău avansează într-un ritm rapid, iar Republica Moldova se apropie de cea mai importantă etapă în procesul de consolidare a infrastructurii energetice critice. Declarațiile au fost făcute de ministrul în...
14:50
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de toamnă, care va dura nouă zile. Copiii urmează să revină la lecții luni, 3 noiembrie, transmite MOLDPRES.Perioada vacanțelor elevilor a fost stabilită în Calendarul an...
14:40
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a primit gradul special de general-locotenent. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu, informează MOLDPRES.Alexandr Pînzari ocupă funcția de director...
14:40
Economii anuale de până la 60 la sută din consumul de energie în opt școli care au beneficiat de lucrări de eficiență energetică # Moldpres
Opt licee care au beneficiat de lucrări de eficiență energetică pot înregistra economii anuale de până la 60% din consumul final de energie și recuperarea fiecărei investiții într-o perioadă de la 9 la 16 ani, în funcție de tarifele la energie. C...
14:40
Un tânăr din regiunea transnistreană este cercetat pentru implicarea în cazuri de escrocherie cu date bancare. Prejudiciul ajunge la peste 168 000 de lei # Moldpres
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal pentru implicarea în mai multe cazuri de escrocherie cu date bancare. În total, cinci persoane au fost prejudiciate cu peste 168 000 de lei, informează MOLDPRES.Potrivit Inspect...
14:20
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Angajații CFM își primesc lunar salariile, iar restanțele pentru lunile anterioare s-au redus” # Moldpres
Angajații întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” (CFM) își primesc în prezent lunar salariile. Totodată, restanțele la salariile neachitate anterior s-au redus de la nouă luni la patru luni. Cifrele au fost prezentate astăzi de vicepremieru...
14:10
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor scriitori și critici literari # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii.Dist...
14:10
Igor Grosu, despre evaluarea avocaților: „Unii au ajutat la tergiversarea proceselor. Breasla are nevoie de curățare” # Moldpres
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, susține ideea evaluării integrității avocaților, menționând că această profesie are nevoie de o analiză internă onestă și de reforme similare celor aplicate în sistemul judecătoresc și procuratură...
14:10
Vârsta medie a deputaților din noul Parlament este de 48 de ani. Astfel, cel mai tânăr deputat are 26 de ani, iar cel mai în vârstă – 84 de ani, informează MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, în...
13:50
Investiții record în infrastructură în ultimii ani. Vicepremierul Vladimir Bolea: „Acest mandat a fost despre fapte, nu promisiuni” # Moldpres
În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură, fiind implementate proiecte majore de reabilitare a drumurilor, a infrastructurii feroviare și de modernizare a localităților. Realizările obținute &ici...
13:50
Republica Moldova nu va fi afectată de sancțiunile impuse unor companii petroliere, susține speakerul Igor Grosu # Moldpres
Republica Moldova nu se va confrunta cu probleme de aprovizionare cu combustibil, chiar și în contextul sancțiunilor internaționale aplicate unor companii mari rusești. Asigurarea vine din partea președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, care a declara...
13:40
VIDEO // Contrabandă la Lipcani. Peste 1, 8 milioane de țigarete ascunse urmau să ajungă la București # Moldpres
Peste 1,8 milioane de țigarete au fost depistate la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți - Prut. Acestea erau ascunse în două autocamioane, care urmau să ajungă în București. Pe acest caz, au fost reținuți șase cetățeni originari din raionul...
