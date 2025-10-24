Peste 170 000 de persoane au beneficiat în luna septembrie de medicamente și dispozitive medicale compensate
Moldpres, 24 octombrie 2025 21:20
Peste 170 000 de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna septembrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta, comunică MOLDPRES.Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a tr...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
21:40
Clădirea Oficiului Medicilor de Familie Holercani a fost izolată termic cu sprijinul CNAM # Moldpres
Oficiul Medicilor de Familie Holercani din raionul Dubăsari a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Me...
Acum 30 minute
21:20
Peste 170 000 de persoane au beneficiat în luna septembrie de medicamente și dispozitive medicale compensate # Moldpres
Peste 170 000 de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna septembrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta, comunică MOLDPRES.Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a tr...
Acum o oră
21:00
FOTO // La Chișinău s-a desfășurat ceremonia de marcare a 105 ani de la fondarea Societății Scriitorilor Români din Basarabia, predecesoare a Uniunii Scriitorilor din Moldova # Moldpres
Societatea Scriitorilor Români din Basarabia a marcat astăzi 105 ani de la fondare. Aceasta este predecesoare a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1920-2025), comunică MOLDPRES.La evenimentul festiv au participat cei doi președinți ai Uniunii Scriitorilor d...
Acum 2 ore
20:00
Polițiștii îndeamnă părinții și copiii să respecte măsurile de siguranță în timpul vacanței de toamnă # Moldpres
Polițiștii îndeamnă părinții și copiii să respecte măsurile de siguranță în timpul vacanței de toamnă pentru a preveni delicvența juvenilă, traumatismele, precum și producerea incidentelor cu implicarea acestora, transmite MOLDPRES.Solicitat de agen...
Acum 4 ore
19:30
Poliția de Frontieră anunță trafic intens de călători în postul de trecere Palanca - Maiaki - Udobnoe. Fluxul sporit se atestă atât pe direcția de intrare în Republica Moldova, cât și pe direcția de ieșire din țară, informează MOLDPRES.Po...
19:20
Cristina Gherasimov, întrevedere cu noul ambasador al Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch: „Vă mulțumim pentru că sprijiniți țara noastră în procesul de transformare” # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, informează MOLDPRES.În cadrul discuției s-a pus accent pe progresele înre...
19:10
Președinta Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Doamna Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției...
18:50
18:40
IGP semnalează mesaje cu conținut fals trimise pe poșta electronică din numele instituției # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că, în ultimele zile, pe adresele electronice ale cetățenilor sunt expediate mesaje cu conținut fals, parvenite din numele Poliției, informează MOLDPRES.Potrivit IGP, infractorii cibernetici transmit o așa-zisă &...
18:30
Școlile pot primi donații direct prin MPay. Banii sunt utilizați pentru modernizarea instituțiilor # Moldpres
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Peste 100 de școli au primit deja donații, iar banii sunt utilizaț...
18:20
O nouă sesiune a Programului EcoVoucher. Circa 550 de familii își vor procura electrocasnice noi # Moldpres
Circa 550 de familii vor beneficia de vouchere de până la 6 mii de lei pentru a-și procura electrocasnice noi. Sprijinul financiar este acordat în cadrul unei noi sesiuni a Programului Ecovoucher, desfășurată în perioada 23 octombrie- 9 noiembrie curent, in...
Acum 6 ore
17:40
Un muncitor a decedat în urma unui accident produs în zona de protecție a rețelelor electrice # Moldpres
Un muncitor a decedat în urma unui grav accident produs pe un șantier privat din suburbia municipiului Chișinău. „Premier Energy Distribution” a precizat că acesta a avut loc în zona de protecție a rețelelor electrice, transmite MOLDPRES.Potrivit...
17:40
Schema cu ruda implicată în accident. O femeie a fost înșelată de 5 000 de euro și 2 000 de lei # Moldpres
Trei bărbați originari din raionul Briceni au fost reținuți, după ce au înșelat o femeie de 5 000 de euro și 2 000 de lei. Pentru a primi banii, suspecții au acționat în baza schemei de escrocherie „Ruda implicată în accident”, comunică MO...
17:00
Raportul intermediar privind amalgamarea voluntară: primele două clustere teritoriale au parcurs cu succes procesul # Moldpres
Primele două clustere teritoriale – Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și Călinești, Chetriș, Hîncești – au parcurs cu succes toate etapele procesului de amalgamare voluntară. Alte 68 de clustere din diferite regiuni ale țării se af...
16:40
Veronica Mihailov-Moraru has been appointed as presidential advisor on justice. President Maia Sandu today signed a decree to this effect.According to the document, Mihailov-Moraru will start her duties at the presidential institution on November 11, 2025.Veronica Mihailo...
16:30
Noi numiri în Procuratura Anticorupție: CSP a avizat trei adjuncți ai lui Marcel Dumbrăvan # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, în ședința din 24 octombrie 2025, candidaturile înaintate de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, pentru funcțiile de adjuncți ai acestuia, transmite MOLDPRES.Astfel, procurorii I...
16:30
DOC // Veronica Mihailov-Moraru a fost numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Moldpres
Veronica Mihailov-Moraru a fost numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu, informează MOLDPRES.Potrivit documentului, Mihailov-Moraru își va &icir...
16:00
VIDEO // Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda”, reținut într-un dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani # Moldpres
Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda” a fost reținut astăzi în cadrul unui dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Până în prezent, acesta s-ar fi ascuns î...
Acum 8 ore
15:40
VIDEO // Droguri în sumă de 1, 2 milioane de lei. Un cuplu din Bălți, reținut de organele de forță # Moldpres
Un cuplu din Bălți a fost reținut pentru trafic de droguri în zona de nord a țării. Pe acest caz, organele de forță au ridicat o captură de substanțe narcotice în valoare de circa 1,2 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit procurorilor, primul tip d...
15:30
Un nou record pentru transportul aerian din Republica Moldova. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins cifra de cinci milioane de pasageri deserviți # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a marcat astăzi, printr-un eveniment special, atingerea pragului de cinci milioane de pasageri deserviți, transmite MOLDPRES.Pasagerul cu numărul 5.000.000 a sosit astăzi la amiază pe aeroport, călătorind pe...
15:20
Dorin Junghietu a inspectat lucrările de la Stația Electrică Chișinău: „Ne apropiem de cea mai importantă etapă în procesul de consolidare a infrastructurii energetice critice” # Moldpres
Lucrările de modernizare a stației Electrice Chișinău avansează într-un ritm rapid, iar Republica Moldova se apropie de cea mai importantă etapă în procesul de consolidare a infrastructurii energetice critice. Declarațiile au fost făcute de ministrul în...
14:50
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de toamnă, care va dura nouă zile. Copiii urmează să revină la lecții luni, 3 noiembrie, transmite MOLDPRES.Perioada vacanțelor elevilor a fost stabilită în Calendarul an...
14:40
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a primit gradul special de general-locotenent. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu, informează MOLDPRES.Alexandr Pînzari ocupă funcția de director...
14:40
Economii anuale de până la 60 la sută din consumul de energie în opt școli care au beneficiat de lucrări de eficiență energetică # Moldpres
Opt licee care au beneficiat de lucrări de eficiență energetică pot înregistra economii anuale de până la 60% din consumul final de energie și recuperarea fiecărei investiții într-o perioadă de la 9 la 16 ani, în funcție de tarifele la energie. C...
14:40
Un tânăr din regiunea transnistreană este cercetat pentru implicarea în cazuri de escrocherie cu date bancare. Prejudiciul ajunge la peste 168 000 de lei # Moldpres
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal pentru implicarea în mai multe cazuri de escrocherie cu date bancare. În total, cinci persoane au fost prejudiciate cu peste 168 000 de lei, informează MOLDPRES.Potrivit Inspect...
14:20
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Angajații CFM își primesc lunar salariile, iar restanțele pentru lunile anterioare s-au redus” # Moldpres
Angajații întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” (CFM) își primesc în prezent lunar salariile. Totodată, restanțele la salariile neachitate anterior s-au redus de la nouă luni la patru luni. Cifrele au fost prezentate astăzi de vicepremieru...
14:10
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor scriitori și critici literari # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii.Dist...
14:10
Igor Grosu, despre evaluarea avocaților: „Unii au ajutat la tergiversarea proceselor. Breasla are nevoie de curățare” # Moldpres
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, susține ideea evaluării integrității avocaților, menționând că această profesie are nevoie de o analiză internă onestă și de reforme similare celor aplicate în sistemul judecătoresc și procuratură...
14:10
Vârsta medie a deputaților din noul Parlament este de 48 de ani. Astfel, cel mai tânăr deputat are 26 de ani, iar cel mai în vârstă – 84 de ani, informează MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, în...
13:50
Investiții record în infrastructură în ultimii ani. Vicepremierul Vladimir Bolea: „Acest mandat a fost despre fapte, nu promisiuni” # Moldpres
În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură, fiind implementate proiecte majore de reabilitare a drumurilor, a infrastructurii feroviare și de modernizare a localităților. Realizările obținute &ici...
13:50
Republica Moldova nu va fi afectată de sancțiunile impuse unor companii petroliere, susține speakerul Igor Grosu # Moldpres
Republica Moldova nu se va confrunta cu probleme de aprovizionare cu combustibil, chiar și în contextul sancțiunilor internaționale aplicate unor companii mari rusești. Asigurarea vine din partea președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, care a declara...
Acum 12 ore
13:40
VIDEO // Contrabandă la Lipcani. Peste 1, 8 milioane de țigarete ascunse urmau să ajungă la București # Moldpres
Peste 1,8 milioane de țigarete au fost depistate la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți - Prut. Acestea erau ascunse în două autocamioane, care urmau să ajungă în București. Pe acest caz, au fost reținuți șase cetățeni originari din raionul...
13:10
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova # Moldpres
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind desemnarea domnului Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.„Îi ure...
12:50
MAE anunță o operațiune de evacuare a cetățenilor din Fâșia Gaza, cu sprijin internațional # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova desfășoară în aceste momente o operațiune de evacuare a patru membri de familie din Fâșia Gaza, cetățeni palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, aflați în zona afectată de conflict. Operațiune...
12:50
Peste 40 de misiuni diplomatice și consulare au fost dotate cu echipamente pentru prelevarea datelor biometrice # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe a dotat 43 de misiuni diplomatice și consulare cu echipamente moderne pentru prelevarea datelor biometrice, facilitând astfel eliberarea actelor de identitate direct în străinătate, fără a mai fi necesare deplasări îndelungate...
12:20
Mihai Popșoi: „Republica Moldova are astăzi mai mulți prieteni ca niciodată” . Vicepremierul în exercițiu a prezent un bilanț al activității MAE # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru în exercițiu al Afacerilor Externe, a susținut astăzi o conferință de presă în cadrul căreia a trecut în revistă principalele realizări și inițiative promovate de la preluarea mandatului, evidențiind consoli...
12:10
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, l-a felicitat pe Igor Grosu cu prilejul realegerii în funcțai de președinte al Parlamentului: „Am transmis întreg sprijinul României pentru continuarea parcursului european al R. Moldova” # Moldpres
România va continua să sprijine Republica Moldova pe calea integrării europene. Asigurările au fost date de președintele Senatului României, Mircea Abrudean, care l-a felicitat astăzi pe Igor Grosu cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Parlamen...
12:10
Patru sate din Turcia, desemnate de ONU printre cele mai bune destinații turistice rurale ale anului 2025 # Moldpres
Patru sate pitorești din Turcia – Akyaka (Muğla), Barbaros (Izmir), Anıtlı (Mardin) și Kale Üçağız (Antalya) – au fost incluse de Organizația Națiunilor Unite în lista „Celor mai bune sate turistice ale anului 2025”, în sem...
12:00
Piscicultorii, consultați în elaborarea Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură 2026–2030 # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a organizat o reuniune consultativă cu reprezentanții sectorului piscicol, în cadrul căreia a fost prezentat proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030, document care ...
11:40
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, la final de mandat: „Protecția mediului a fost transformată într-o prioritate națională” # Moldpres
Ultimii patru ani au fost o perioadă intensă, în care protecția mediului a fost transformată într-o prioritate națională. Au fost construite politici, inițiate proiecte și stabilite parteneriate, care pun accent pe protejarea naturii și crearea unui medi...
11:40
Scăderea prețurilor la carburanți, întreruptă de sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești # Moldpres
După aproape patru săptămâni consecutive în care prețurile la carburanți au scăzut, în următoarele zile acestea vor crește ușor. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi că schimbările sunt influențate d...
11:10
Ministra Justiției la raport: peste 400 de extrădări realizate și directive UE implementate în ultimii ani # Moldpres
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a prezentat astăzi un raport amplu privind activitatea ministerului în perioada 2023–2025, evidențiind progrese semnificative în domeniul combaterii corupției, consolidării statului de drep...
11:00
Igor Grosu a oferit detalii despre procesul de desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru # Moldpres
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a oferit astăzi detalii despre procesul de desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru și calendarul etapelor următoare. Declarațiile au fost făcute după consultările desfășurate de șefa statului, Ma...
11:00
DOC // Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după consultările cu fracțiunile parlamentare, comunică MOLDPRES.Ș...
10:20
Veronica Mihailov-Moraru: „Sistemul judiciar a fost reconfigurat și peste 100 de judecători și 37 de procurori noi au fost promovați” # Moldpres
Ministrul în exercițiu al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a prezentat astăzi un raport detaliat privind activitatea Ministerului în perioada februarie 2023 – octombrie 2025, evidențiind realizările majore în completarea funcțiilor vacante, reorg...
10:10
Ministra Justiției a prezentat raportul de activitate. „Peste 65% din acțiunile strategiei 2020–2025 au fost realizate” # Moldpres
Veronica Mihailov-Moraru, ministru al Justiției în exercițiu, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru perioada februarie 2023 – octombrie 2025, subliniind realizările majore în domeniul reformelor sectorului judiciar și al procuraturii, comunică M...
10:10
Un bărbat a fost transportat la spital în stare conștientă, după ce a suferit intoxicație cu fum și arsuri ușoare la o mână, în urma unui incendiu care a cuprins autoturismul său, joi seara, pe strada Alba Iulia din capitală, informează MOLDPRES.P...
10:00
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat că își va continua activitatea în calitate de deputat # Moldpres
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat astăzi că își va continua activitatea în calitate de deputat în Parlament, urmând ca din această postură să promoveze prioritățile în domeniul protecției mediului, infor...
09:40
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu (82 kg) a devenit pentru a treia oară consecutiv campion mondial U23. Acesta a cucerit medalia de aur în concursul de lupte greco-romane de la Campionatul Mondial de lupte, U-23, organizat în Serbia, informează M...
09:40
Ministerul Sănătății extinde rețeaua serviciilor oncologice. Chimioterapia disponibilă de astăzi și la Orhei # Moldpres
Începând de astăzi, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Orhei, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Sănătății, această măsură face parte din procesul de descentralizare a ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.