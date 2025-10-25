Alertă în Lituania. Două aeroporturi au fost închise timp de mai multe ore din cauza unor „baloane” suspecte din Belarus
Moldpres, 25 octombrie 2025 14:40
Aeroporturile din oraşele lituaniene Vilnius şi Kaunas au fost închise, vineri seara, din cauza unor baloane meteorologice care au intrat în spaţiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus, a anunţat Ministerul Transporturilor lituanian, precizând că este vorba...
Acum 30 minute
14:40
Acum o oră
14:20
Igor Grosu: Marcel Spatari este analizat ca principal candidat la conducerea În Comisiei pentru Integrare Europeană # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Legislativul va institui o nouă structură – Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană, care va avea rolul de a coordona procesul legislativ necesar apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Spicher...
Acum 4 ore
13:00
Alexandru Munteanu a început consultările publice privind programul de guvernare. „Aceste consultări vor continua, pentru ca planul de guvernare să reflecte așteptările întregii societăți” # Moldpres
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare. El a anunțat că a avut deja prima discuție cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova, transmit...
12:50
Componența noului Guvern ar putea fi anunțată la începutul săptămânii viitoare, anunță Igor Grosu # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că la începutul săptămânii viitoare ar putea fi făcută publică lista miniștrilor din noul Guvern condus de premierul desemnat, Alexandru Munteanu, dar și programul de guvernare. Grosu a mai spus că, în...
12:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhu...
12:10
Patru cetățeni străini, membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță în R. Moldova # Moldpres
Patru membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, cetățeni străini, au fost evacuați din Fâșia Gaza și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit MAE, evacuarea a fost posibilă datorită eforturilor ...
12:00
Un bărbat în vârstă de 68 de ani a suportat arsuri în regiunea capului, iar o fată de 17 ani din apartamentul vecin s-a ales cu contuzie, în urma unei explozii într-un apartament din Florești. Ambele persoane sunt în stare stabilă și au f...
11:20
Igor Grosu: „Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul legislativ” # Moldpres
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul legislativ, a menționat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu Mihai Coteț, Vicepreședinte al Senatului României. În cadrul discuțiilor șeful Leg...
Acum 6 ore
09:40
Orașul Kiev a fost lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă cu rachete balistice rusești. În mai multe sectoare ale capitalei au izbucnit incendii. Potrivit salvatorilor ucraineni, o persoană a decedat, iar alte 10 persoane au fost rănite, trei dintre care ...
09:20
La această oră, în PTF Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Potrivit Poliției de Frontieră, este aglomerată direcția de ieșire din țară, transmite MOLDPRES.Autoritățile de control întreprind măsuri pe...
Acum 24 ore
22:10
Meteorologii prognozează ploi pentru zilele de odihnă. Minimele nocturne vor oscila între +3..+9 grade Celsius, iar maximele diurne vor fi cuprinse între +11..+17 grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 25 octombrie, ...
21:40
Clădirea Oficiului Medicilor de Familie Holercani a fost izolată termic cu sprijinul CNAM # Moldpres
Oficiul Medicilor de Familie Holercani din raionul Dubăsari a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Me...
21:20
Peste 170 000 de persoane au beneficiat în luna septembrie de medicamente și dispozitive medicale compensate # Moldpres
Peste 170 000 de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna septembrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta, comunică MOLDPRES.Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a tr...
21:00
FOTO // La Chișinău s-a desfășurat ceremonia de marcare a 105 ani de la fondarea Societății Scriitorilor Români din Basarabia, predecesoare a Uniunii Scriitorilor din Moldova # Moldpres
Societatea Scriitorilor Români din Basarabia a marcat astăzi 105 ani de la fondare. Aceasta este predecesoare a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (1920-2025), comunică MOLDPRES.La evenimentul festiv au participat cei doi președinți ai Uniunii Scriitorilor d...
20:00
Polițiștii îndeamnă părinții și copiii să respecte măsurile de siguranță în timpul vacanței de toamnă # Moldpres
Polițiștii îndeamnă părinții și copiii să respecte măsurile de siguranță în timpul vacanței de toamnă pentru a preveni delicvența juvenilă, traumatismele, precum și producerea incidentelor cu implicarea acestora, transmite MOLDPRES.Solicitat de agen...
19:30
Poliția de Frontieră anunță trafic intens de călători în postul de trecere Palanca - Maiaki - Udobnoe. Fluxul sporit se atestă atât pe direcția de intrare în Republica Moldova, cât și pe direcția de ieșire din țară, informează MOLDPRES.Po...
19:20
Cristina Gherasimov, întrevedere cu noul ambasador al Germaniei la Chișinău, Hubert Knirsch: „Vă mulțumim pentru că sprijiniți țara noastră în procesul de transformare” # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut o întrevedere cu noul ambasador al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch, informează MOLDPRES.În cadrul discuției s-a pus accent pe progresele înre...
19:10
Președinta Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea doamnei Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Doamna Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției...
18:50
18:40
IGP semnalează mesaje cu conținut fals trimise pe poșta electronică din numele instituției # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că, în ultimele zile, pe adresele electronice ale cetățenilor sunt expediate mesaje cu conținut fals, parvenite din numele Poliției, informează MOLDPRES.Potrivit IGP, infractorii cibernetici transmit o așa-zisă &...
18:30
Școlile pot primi donații direct prin MPay. Banii sunt utilizați pentru modernizarea instituțiilor # Moldpres
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Peste 100 de școli au primit deja donații, iar banii sunt utilizaț...
18:20
O nouă sesiune a Programului EcoVoucher. Circa 550 de familii își vor procura electrocasnice noi # Moldpres
Circa 550 de familii vor beneficia de vouchere de până la 6 mii de lei pentru a-și procura electrocasnice noi. Sprijinul financiar este acordat în cadrul unei noi sesiuni a Programului Ecovoucher, desfășurată în perioada 23 octombrie- 9 noiembrie curent, in...
17:40
Un muncitor a decedat în urma unui accident produs în zona de protecție a rețelelor electrice # Moldpres
Un muncitor a decedat în urma unui grav accident produs pe un șantier privat din suburbia municipiului Chișinău. „Premier Energy Distribution” a precizat că acesta a avut loc în zona de protecție a rețelelor electrice, transmite MOLDPRES.Potrivit...
17:40
Schema cu ruda implicată în accident. O femeie a fost înșelată de 5 000 de euro și 2 000 de lei # Moldpres
Trei bărbați originari din raionul Briceni au fost reținuți, după ce au înșelat o femeie de 5 000 de euro și 2 000 de lei. Pentru a primi banii, suspecții au acționat în baza schemei de escrocherie „Ruda implicată în accident”, comunică MO...
17:00
Raportul intermediar privind amalgamarea voluntară: primele două clustere teritoriale au parcurs cu succes procesul # Moldpres
Primele două clustere teritoriale – Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și Călinești, Chetriș, Hîncești – au parcurs cu succes toate etapele procesului de amalgamare voluntară. Alte 68 de clustere din diferite regiuni ale țării se af...
16:40
Veronica Mihailov-Moraru has been appointed as presidential advisor on justice. President Maia Sandu today signed a decree to this effect.According to the document, Mihailov-Moraru will start her duties at the presidential institution on November 11, 2025.Veronica Mihailo...
16:30
Noi numiri în Procuratura Anticorupție: CSP a avizat trei adjuncți ai lui Marcel Dumbrăvan # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat, în ședința din 24 octombrie 2025, candidaturile înaintate de procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, pentru funcțiile de adjuncți ai acestuia, transmite MOLDPRES.Astfel, procurorii I...
16:30
DOC // Veronica Mihailov-Moraru a fost numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Moldpres
Veronica Mihailov-Moraru a fost numită în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu, informează MOLDPRES.Potrivit documentului, Mihailov-Moraru își va &icir...
16:00
VIDEO // Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda”, reținut într-un dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani # Moldpres
Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda” a fost reținut astăzi în cadrul unui dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Până în prezent, acesta s-ar fi ascuns î...
15:40
VIDEO // Droguri în sumă de 1, 2 milioane de lei. Un cuplu din Bălți, reținut de organele de forță # Moldpres
Un cuplu din Bălți a fost reținut pentru trafic de droguri în zona de nord a țării. Pe acest caz, organele de forță au ridicat o captură de substanțe narcotice în valoare de circa 1,2 milioane de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit procurorilor, primul tip d...
15:30
Un nou record pentru transportul aerian din Republica Moldova. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins cifra de cinci milioane de pasageri deserviți # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a marcat astăzi, printr-un eveniment special, atingerea pragului de cinci milioane de pasageri deserviți, transmite MOLDPRES.Pasagerul cu numărul 5.000.000 a sosit astăzi la amiază pe aeroport, călătorind pe...
15:20
Dorin Junghietu a inspectat lucrările de la Stația Electrică Chișinău: „Ne apropiem de cea mai importantă etapă în procesul de consolidare a infrastructurii energetice critice” # Moldpres
Lucrările de modernizare a stației Electrice Chișinău avansează într-un ritm rapid, iar Republica Moldova se apropie de cea mai importantă etapă în procesul de consolidare a infrastructurii energetice critice. Declarațiile au fost făcute de ministrul în...
Ieri
14:50
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de toamnă, care va dura nouă zile. Copiii urmează să revină la lecții luni, 3 noiembrie, transmite MOLDPRES.Perioada vacanțelor elevilor a fost stabilită în Calendarul an...
14:40
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a primit gradul special de general-locotenent. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu, informează MOLDPRES.Alexandr Pînzari ocupă funcția de director...
14:40
Economii anuale de până la 60 la sută din consumul de energie în opt școli care au beneficiat de lucrări de eficiență energetică # Moldpres
Opt licee care au beneficiat de lucrări de eficiență energetică pot înregistra economii anuale de până la 60% din consumul final de energie și recuperarea fiecărei investiții într-o perioadă de la 9 la 16 ani, în funcție de tarifele la energie. C...
14:40
Un tânăr din regiunea transnistreană este cercetat pentru implicarea în cazuri de escrocherie cu date bancare. Prejudiciul ajunge la peste 168 000 de lei # Moldpres
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal pentru implicarea în mai multe cazuri de escrocherie cu date bancare. În total, cinci persoane au fost prejudiciate cu peste 168 000 de lei, informează MOLDPRES.Potrivit Inspect...
14:20
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Angajații CFM își primesc lunar salariile, iar restanțele pentru lunile anterioare s-au redus” # Moldpres
Angajații întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” (CFM) își primesc în prezent lunar salariile. Totodată, restanțele la salariile neachitate anterior s-au redus de la nouă luni la patru luni. Cifrele au fost prezentate astăzi de vicepremieru...
14:10
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor scriitori și critici literari # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii.Dist...
14:10
Igor Grosu, despre evaluarea avocaților: „Unii au ajutat la tergiversarea proceselor. Breasla are nevoie de curățare” # Moldpres
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, susține ideea evaluării integrității avocaților, menționând că această profesie are nevoie de o analiză internă onestă și de reforme similare celor aplicate în sistemul judecătoresc și procuratură...
14:10
Vârsta medie a deputaților din noul Parlament este de 48 de ani. Astfel, cel mai tânăr deputat are 26 de ani, iar cel mai în vârstă – 84 de ani, informează MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, în...
13:50
Investiții record în infrastructură în ultimii ani. Vicepremierul Vladimir Bolea: „Acest mandat a fost despre fapte, nu promisiuni” # Moldpres
În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură, fiind implementate proiecte majore de reabilitare a drumurilor, a infrastructurii feroviare și de modernizare a localităților. Realizările obținute &ici...
13:50
Republica Moldova nu va fi afectată de sancțiunile impuse unor companii petroliere, susține speakerul Igor Grosu # Moldpres
Republica Moldova nu se va confrunta cu probleme de aprovizionare cu combustibil, chiar și în contextul sancțiunilor internaționale aplicate unor companii mari rusești. Asigurarea vine din partea președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, care a declara...
13:40
VIDEO // Contrabandă la Lipcani. Peste 1, 8 milioane de țigarete ascunse urmau să ajungă la București # Moldpres
Peste 1,8 milioane de țigarete au fost depistate la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți - Prut. Acestea erau ascunse în două autocamioane, care urmau să ajungă în București. Pe acest caz, au fost reținuți șase cetățeni originari din raionul...
13:10
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova # Moldpres
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind desemnarea domnului Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.„Îi ure...
12:50
MAE anunță o operațiune de evacuare a cetățenilor din Fâșia Gaza, cu sprijin internațional # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova desfășoară în aceste momente o operațiune de evacuare a patru membri de familie din Fâșia Gaza, cetățeni palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, aflați în zona afectată de conflict. Operațiune...
12:50
Peste 40 de misiuni diplomatice și consulare au fost dotate cu echipamente pentru prelevarea datelor biometrice # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe a dotat 43 de misiuni diplomatice și consulare cu echipamente moderne pentru prelevarea datelor biometrice, facilitând astfel eliberarea actelor de identitate direct în străinătate, fără a mai fi necesare deplasări îndelungate...
12:20
Mihai Popșoi: „Republica Moldova are astăzi mai mulți prieteni ca niciodată” . Vicepremierul în exercițiu a prezent un bilanț al activității MAE # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru în exercițiu al Afacerilor Externe, a susținut astăzi o conferință de presă în cadrul căreia a trecut în revistă principalele realizări și inițiative promovate de la preluarea mandatului, evidențiind consoli...
12:10
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, l-a felicitat pe Igor Grosu cu prilejul realegerii în funcțai de președinte al Parlamentului: „Am transmis întreg sprijinul României pentru continuarea parcursului european al R. Moldova” # Moldpres
România va continua să sprijine Republica Moldova pe calea integrării europene. Asigurările au fost date de președintele Senatului României, Mircea Abrudean, care l-a felicitat astăzi pe Igor Grosu cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Parlamen...
12:10
Patru sate din Turcia, desemnate de ONU printre cele mai bune destinații turistice rurale ale anului 2025 # Moldpres
Patru sate pitorești din Turcia – Akyaka (Muğla), Barbaros (Izmir), Anıtlı (Mardin) și Kale Üçağız (Antalya) – au fost incluse de Organizația Națiunilor Unite în lista „Celor mai bune sate turistice ale anului 2025”, în sem...
12:00
Piscicultorii, consultați în elaborarea Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură 2026–2030 # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a organizat o reuniune consultativă cu reprezentanții sectorului piscicol, în cadrul căreia a fost prezentat proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030, document care ...
