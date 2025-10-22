Jurnalistă americană, despre războiul din Ucraina, planurile lui Putin și securitatea Europei

Europa Libera Moldova, 22 octombrie 2025 18:20

Jurnalistă americană, despre războiul din Ucraina, planurile lui Putin și securitatea Europei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa Libera Moldova

Acum 30 minute
18:20
De ce par îndepărtate negocierile de pace în Ucraina? Europa Libera Moldova
18:20
Jurnalistă americană, despre războiul din Ucraina, planurile lui Putin și securitatea Europei Europa Libera Moldova
18:20
Jurnalista americană Jill Dougherty: „Putin nu va renunța la încercările de subminare a Europei” Europa Libera Moldova
Acum o oră
18:10
Fără surprize: Igor Grosu, reales șef al Parlamentului, cu 55 de voturi Europa Libera Moldova
Acum 2 ore
17:10
Pompierii salvează copiii de la grădiniță în urma unui atac cu drone în Harkov Europa Libera Moldova
17:10
Prima dată-n Parlament. Ce planuri au deputații debutanți? Europa Libera Moldova
Acum 4 ore
16:00
Premiul european Saharov, acordat unor jurnaliști întemnițați în Belarus și Georgia Europa Libera Moldova
15:20
Britanicii au monitorizat în premieră un distrugător rusesc într-o operațiune NATO, pe fondul tensiunilor cu Moscova Europa Libera Moldova
15:00
Consumatorii vor primi compensații pentru curent și căldură până la sfârșitul anului, anunță ministrul Alexei Buzu Europa Libera Moldova
Acum 8 ore
12:10
„ChatGPT nu știe ce simți”: Ce spun medicii și pacienții despre folosirea inteligenței artificiale în sănătate Europa Libera Moldova
Acum 12 ore
10:40
Dosarul sabotajului Nord Stream revine în instanță, pe fondul unor obstacole juridice și reacții politice negative Europa Libera Moldova
10:20
Noii deputați s-au adunat la prima ședință. Ce se întâmplă în Parlament Europa Libera Moldova
09:20
Lovituri rusești fac noi victime la Kiev. Planurile convorbirilor de pace, amânate Europa Libera Moldova
Acum 24 ore
18:50
Ce o să se întâmple la ședința de constituire a noului Parlament Europa Libera Moldova
Ieri
17:20
Reformă la condus mașina în UE. Se unifică unele drepturi și pedepse, se introduce permisul digital Europa Libera Moldova
16:50
Mandat după mandat: Plahotniuc rămâne în arest în încă trei dosare Europa Libera Moldova
16:40
Ce putem întrezări în noul parlament, ridicând cortina, înainte de ședința sa de constituire  Europa Libera Moldova
16:30
Mașinile electrice și hibride, tot mai căutate de moldoveni Europa Libera Moldova
14:40
Ala Nemerenco nu va face parte din noul guvern. Cine o va înlocui la Sănătate? Europa Libera Moldova
13:10
România și Polonia au dejucat un complot rusesc cu colete explozive de trimis în Ucraina Europa Libera Moldova
11:50
Bulgaria l-ar lăsa pe Putin să treacă pe deasupra ei către Budapesta. Polonezii spun că l-ar putea escorta și aresta Europa Libera Moldova
11:20
Fostul președinte francez Sarkozy își începe pedeapsa cu închisoarea pentru „finanțarea libiană” a campaniei electorale Europa Libera Moldova
09:30
Trump spune că discuțiile despre pacea în Ucraina continuă. Ucraina și UE fac propriile mutări Europa Libera Moldova
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Recensământ 2024: o țară majoritar ortodoxă, deși crește numărul ateilor și al celor fără religie Europa Libera Moldova
17:30
Crearea noului guvern a „avansat mult”, dar încă nu destul Europa Libera Moldova
16:50
Eforturi de pace în Orientul Mijlociu, pe fondul acuzațiilor reciproce legate de violarea armistițiului Europa Libera Moldova
16:10
România: Curtea Constituțională respinge reforma pensiilor magistraților, punând în pericol guvernarea Europa Libera Moldova
15:40
Dronele ucrainene forțează închiderea unei importante uzine rusești de prelucrat gaze Europa Libera Moldova
14:40
Plahotniuc rămâne încă 30 de zile în penitenciar, unde își citește „zi și noapte” dosarul Europa Libera Moldova
14:10
UE nu va mai importa gaze rusești din 2028, iar asta se aplică și Ungariei și Slovaciei Europa Libera Moldova
12:00
Școlile românești din stânga Nistrului: număr-record de elevi și multe probleme Europa Libera Moldova
12:00
„N-ar fi frumos”, spune șefa politicii externe UE despre o eventuală vizită a lui Putin la Budapesta Europa Libera Moldova
10:40
UE ar putea instrui militari chiar în Ucraina, ca parte a unei misiuni de sprijin extinse Europa Libera Moldova
10:00
Zelenski, „gata” să se întâlnească cu Trump și Putin la Budapesta, dacă summit-ul va avea loc   Europa Libera Moldova
19 octombrie 2025
18:10
Investigație | Cum sunt recrutați cubanezii de ruși ca să lupte în Ucraina Europa Libera Moldova
16:10
Trebuie sau nu să le dăm copiilor suplimente pentru întărirea imunității Europa Libera Moldova
14:10
De la negare până la etalare: Coreea de Nord glorifică lupta sa împotriva Ucrainei Europa Libera Moldova
12:40
Moscova reia atacurile nocturne asupra Ucrainei, în timp ce Kievul lovește întreprinderi energetice din Rusia Europa Libera Moldova
12:10
Rolul Rusiei în Orientul Mijlociu scade pe zi ce trece după acordul lui Trump privitor la Israel și Gaza Europa Libera Moldova
11:00
R. Moldova creează o nouă bursă de valori pentru a dinamiza piața de capital Europa Libera Moldova
09:20
Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord privind un armistițiu imediat în timpul discuțiilor de la Doha Europa Libera Moldova
09:00
Un om cât un secol Europa Libera Moldova
Eugenia Plitoc din Hristici, Soroca, a împlinit 100 de ani în septembrie și este singura centenară din sat. Femeia a trecut prin război și foamete, a făcut școală doar un an și a muncit o viață în colhoz. Bunica ei a trăit 104 ani. Numărul persoanelor de peste 100 de ani este în creștere în Moldova....
18 octombrie 2025
17:20
Adolescenții ucraineni judecați ca „teroriști” în Rusia Europa Libera Moldova
16:20
„O să vă omorâm pe toți!”. Amenințările filmate ale unui etnic rus la adresa unei familii ucrainene-bieloruse, virale pe net Europa Libera Moldova
15:40
De la funcționari corupți la ambuteiaje. Ce probleme vor să dispară chișinăuienii din capitală Europa Libera Moldova
13:50
În interiorul unei fabrici de drone kamikaze din Bulgaria Europa Libera Moldova
Samel-90 a fost privatizată după prăbușirea regimului socialist din țară în 1989, iar Petar Georgiev, un fost angajat al fabricii, este acum proprietarul acesteia. Georgiev spune că, pe fondul interesului crescând din Europa față de războiul cu drone, compania se bucură de o creștere bruscă a interesului pentru dronele sale de luptă și sistemele anti-drone. Însă, în timp ce Bruxellesul promovează ideea unui „zid de drone” care să apere flancurile NATO, Georgiev a declarat pentru RFE/RL că potenț...
12:20
Fost diplomat rus, implicat într-un scandal cu un agent FBI, condamnat la două luni de închisoare Europa Libera Moldova
10:40
Liderul opoziției maghiare, Magyar, declară pentru RFE/RL că importurile de energie din Rusia nu vor înceta curând Europa Libera Moldova
10:10
Dincolo de Știri | Despre cadre, nevoia de „motor economic la turații maxime” și de „ceva revoluționar”... Europa Libera Moldova
„Avem anumite sclipiri, lucrurile totuși încep să se echilibreze”, spune invitatul permanent al podcastului „Dincolo de Știri”, dar „de acum înainte trebuie pornit motorul economic la turații maxime”. Deși se anunță anumite creșteri, cu sprijin din partea partenerilor europeni, „e totuși puțin raportat la ce avem noi de recuperat. Adică trebuie ceva revoluționar. Și de unde încep revoluțiile? De la ...cadre...”, spune Nicolae Negru, referindu-se la așteptările față de potențialul nou premier. Pe...
10:00
Negru și Boțan despre nevoia de „motor economic la turații maxime” și de „ceva revoluționar” Europa Libera Moldova
Aducerea în avanscena politică a economistului Alexandru Munteanu, candidatul președintei Maia Sandu și PAS pentru funcția de prim-ministru, ar trebui privită, înainte de toate, din perspectiva nevoii stringente de refacere și creștere economică a R.Moldova, susține analistul politic Nicolae Negru....
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.