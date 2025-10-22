De ce par îndepărtate negocierile de pace în Ucraina?
Europa Libera Moldova, 22 octombrie 2025 18:20
De ce par îndepărtate negocierile de pace în Ucraina?
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
18:20
18:20
Acum o oră
18:10
Acum 2 ore
17:10
Acum 4 ore
16:00
15:20
15:00
Acum 8 ore
12:10
Acum 12 ore
10:40
10:20
09:20
Acum 24 ore
Ieri
17:20
16:40
14:40
13:10
11:50
11:20
09:30
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
16:50
16:10
15:40
14:40
14:10
12:00
12:00
10:40
10:00
19 octombrie 2025
18:10
16:10
14:10
12:40
12:10
11:00
09:20
09:00
Eugenia Plitoc din Hristici, Soroca, a împlinit 100 de ani în septembrie și este singura centenară din sat. Femeia a trecut prin război și foamete, a făcut școală doar un an și a muncit o viață în colhoz. Bunica ei a trăit 104 ani. Numărul persoanelor de peste 100 de ani este în creștere în Moldova....
18 octombrie 2025
16:20
15:40
13:50
Samel-90 a fost privatizată după prăbușirea regimului socialist din țară în 1989, iar Petar Georgiev, un fost angajat al fabricii, este acum proprietarul acesteia. Georgiev spune că, pe fondul interesului crescând din Europa față de războiul cu drone, compania se bucură de o creștere bruscă a interesului pentru dronele sale de luptă și sistemele anti-drone. Însă, în timp ce Bruxellesul promovează ideea unui „zid de drone” care să apere flancurile NATO, Georgiev a declarat pentru RFE/RL că potenț...
12:20
10:40
10:10
Dincolo de Știri | Despre cadre, nevoia de „motor economic la turații maxime” și de „ceva revoluționar”... # Europa Libera Moldova
„Avem anumite sclipiri, lucrurile totuși încep să se echilibreze”, spune invitatul permanent al podcastului „Dincolo de Știri”, dar „de acum înainte trebuie pornit motorul economic la turații maxime”. Deși se anunță anumite creșteri, cu sprijin din partea partenerilor europeni, „e totuși puțin raportat la ce avem noi de recuperat. Adică trebuie ceva revoluționar. Și de unde încep revoluțiile? De la ...cadre...”, spune Nicolae Negru, referindu-se la așteptările față de potențialul nou premier. Pe...
10:00
Negru și Boțan despre nevoia de „motor economic la turații maxime” și de „ceva revoluționar” # Europa Libera Moldova
Aducerea în avanscena politică a economistului Alexandru Munteanu, candidatul președintei Maia Sandu și PAS pentru funcția de prim-ministru, ar trebui privită, înainte de toate, din perspectiva nevoii stringente de refacere și creștere economică a R.Moldova, susține analistul politic Nicolae Negru....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.