Vreme schimbătoare în Republica Moldova, 26 octombrie 2025
Ziarul National, 25 octombrie 2025 21:30
Mâine, timpul în Republica Moldova va aduce schimbări observabile. Va fi o zi variată cu un mix de nori și precipitații locale, în special spre sea...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
21:30
Mâine, timpul în Republica Moldova va aduce schimbări observabile. Va fi o zi variată cu un mix de nori și precipitații locale, în special spre sea...
Acum 4 ore
19:30
Zelenski solicită aliaților să întărească apărarea aeriană a Ucrainei după noi atacuri devastatoare ale Rusiei # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a făcut din nou apel către partenerii săi să sprijine apărarea spațiului aerian ucrainean, sâmbătă, dup...
18:30
Marcel Spatari, favorit pentru conducerea noii Comisii pentru Integrare Europeană în Parlamentul Moldovei # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că va fi instituită o structură nouă – Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană. Aceasta v...
Acum 8 ore
15:30
Atacurile continuă în Ucraina: Vieți pierdute și răniri grave în Dnipropetrovsk și Kiev, în urma bombardamentelor rusești cu drone și rachete # Ziarul National
Trei persoane au fost ucise, inclusiv un salvator, în urma atacurilor cu rachete lansate de Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Ucraina. Ac...
15:30
Igor Grosu: Reglementarea rețelelor sociale, prioritate în noul Legislativ din Republica Moldova # Ziarul National
Una dintre prioritățile principale ale actualei guvernări în noul Legislativ va fi reglementarea spațiului online și a rețelelor sociale. Acest dom...
14:30
Ministrul Energiei și Secretara de Stat dezvăluie la Bălți planurile ambițioase pentru inovație energetică și colaborare transfrontalieră # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, împreună cu Secretara de Stat, Carolina Novac, au luat parte la Summitul „SMART Technologies for Innovation”. ...
Acum 12 ore
13:30
ULTIMA ORĂ // Premierul desemnat a demarat consultările publice privind programul de guvernare: ,,Scopul acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul economic" # Ziarul National
Premierul desemnat, Alexandtu Munteanu a început consultările publice, iar prima discuție a fost cu reprezentanții mediului de afaceri. ...
13:15
UE sprijină dezvoltarea Moldovei: Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro, cea mai mare oportunitate economică de la independență # Ziarul National
Parcursul european al Republicii Moldova și transformările economice din ultimul deceniu au fost subiecte importante la Forumul Aspen – Global Mars...
12:15
Chișinăul și Bucureștiul consolidează legăturile parlamentare pentru armonizarea legislației europene # Ziarul National
Dialogul constant între Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ, conform declarațiilor președintelui Parlamentului, Igor G...
12:15
Alexandru Munteanu finalizează discuțiile pentru noua componență a Guvernului: nume noi și confirmări în echipa ministerială # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că lista noii echipe guvernamentale va fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare. Premie...
11:15
Maia Sandu va participa la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București și se va întâlni cu președintele României # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va deplasa duminică, 26 octombrie, în România. Ea va lua parte la Slujba de Sfințire a picturii Cated...
09:15
♈️ BerbecUniversul îți oferă astăzi ocazia unor noi începuturi. Energia ta debordantă și încrederea sunt atuuri în fața provocărilor zilei. Lasă t...
Acum 24 ore
08:15
Aliații Ucrainei se angajează să elimine petrolul și gazele rusești de pe piața globală pentru a pune presiune pe Rusia # Ziarul National
Peste 20 de națiuni care susțin Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliției pentru voință, să elimine petrolul și gazele rusești de pe ...
02:15
Emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, în SUA pentru dialog crucial privind interesele rusești și proiecte îndrăznețe de cooperare cu Elon Musk # Ziarul National
Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunțat că se află în Statele Unite, la două zile după ce Washingtonul a impus s...
24 octombrie 2025
23:15
Maia Sandu, vizită oficială la București pentru sfințirea Catedralei Naționale și întâlnire cu Nicușor Dan # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze duminică o vizită la București. Ea va lua parte la ceremonia de sfințire a pictur...
Ieri
21:15
Vremea se transformă dramatic în Republica Moldova pe data de 25 octombrie 2025, cu diferențe notabile de temperatură și condiții meteo față de ziu...
20:15
Franța se pregătește să trimită trupe în Ucraina în 2026, anunță oficialitățile militare franceze în Parlament # Ziarul National
Franța este pregătită să intervină în conflictul dintre Ucraina și Rusia, a declarat Pierre Schill, șeful Statului Major al Forțelor Terestre franc...
18:15
Maia Sandu o numește pe Veronica Mihailov-Moraru consilier prezidențial pentru justiție, consolidând lupta anti-corupție și reformele în domeniu # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul pentru numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domen...
18:15
Veronica Mihailov-Moraru, din funcția de ministru al Justiției la cea de consilier al președintelui pentru reforma judiciară # Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a fost numită consilier prezidențial pe justiție de către Maia Sandu. Conform decret...
18:15
Orbán sfidează sancțiunile SUA: Ungaria caută soluții pentru a menține importurile de petrol și gaze din Rusia # Ziarul National
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat vineri că Budapesta caută soluții pentru a „eluda” sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor...
18:15
Elevii se bucură de vacanța de toamnă: timp pentru familie, prieteni și activități recreative # Ziarul National
Elevii din toate unitățile de învățământ general din țară vor avea vacanța de toamnă de pe 27 octombrie până pe 2 noiembrie.Aceasta este o oportu...
17:15
Mihai Popșoi: Extinderea rețelei diplomatice a Republicii Moldova, prioritate în mandatul meu # Ziarul National
Ministrul în exercițiu al afacerilor externe, Mihai Popșoi, afirmă că extinderea prezenței diplomatice a Republicii Moldova a fost un aspect centra...
17:15
Republica Moldova își consolidează prezența în rețeaua internațională de educație duală la aniversarea de 10 ani a Atelierului DC dVET în Albania # Ziarul National
Reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, printre care Liudmila Stihi, secretar de Stat, și Cătălin Țurcanu, șef...
17:15
Explozie tragică în gara Ovruci: patru morți și 12 răniți în urma detonării unui dispozitiv exploziv de către un pasager din Harkov # Ziarul National
Un bărbat a declanșat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraș din nordul Ucrainei. Incidentul s-a petrecut vineri, în timpul unui...
16:15
Ministerul Educației promovează gândirea critică și competențele media la Forumul de Educație Media organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent # Ziarul National
Dezvoltarea gândirii critice și integrarea competențelor media în educație au fost subiecte centrale la cea de-a treia ediție a Forumului de Educaț...
16:15
Profesorii se pregătesc pentru o școală incluzivă: instruiri esențiale în nouă raioane pentru a integra toți copiii # Ziarul National
Incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități, a celor refugiați din Ucraina și a celor din minorități etnice este esențială într-o serie de instr...
15:15
Transformări majore în infrastructura Moldovei: realizările impresionante ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale între 2021 și 2025 # Ziarul National
"În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură." Această declarație a fost făcută de vi...
15:15
Moldova intensifică eforturile de combatere a discriminării rasiale: măsuri aprobate pentru promovarea egalității și toleranței interetnice # Ziarul National
Măsurile de eliminare a discriminării rasiale au fost aprobate de Grupul interinstituțional responsabil de aplicarea recomandărilor Convenției inte...
15:15
Bilanțul vettingului în justiție: Doar 103 din 287 de candidați au promovat testul de integritate # Ziarul National
Peste 280 de judecători, procurori și membri ai societății civile au trecut prin procesul de verificare a integrității, parte esențială a reformei ...
14:15
Maia Sandu onorează scriitorii și criticii literari cu distincții naționale pentru contribuții culturale remarcabile # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a acordat distincții de stat mai multor scriitori și critici literari.Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, a semnat v...
14:15
Maia Sandu îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Ziarul National
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost desemnat, vineri, să candideze pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Președinta Maia San...
14:15
Premierul Belgiei blochează împrumutul UE pentru Ucraina: îngrijorări financiare și juridice majore! # Ziarul National
Împrumutul de 140 de miliarde de euro promis de Uniunea Europeană pentru Ucraina continuă să rămână incert. Conform POLITICO, această incertitudine...
13:15
Festivalul Internațional „Miorița” aduce crescători din 10 țări la Cimișlia pentru tradiții și inovații în oierit # Ziarul National
24 octombrie 2025, Chișinău - În zilele de 25 și 26 octombrie, începând cu ora 11:00, orașul Cimișlia găzduiește cea de-a IX-a ediție a Festivalulu...
13:15
Kim Jong Un inaugurează un memorial dedicat soldaților nord-coreeni căzuți alături de ruși în Ucraina # Ziarul National
Coreea de Nord a început construcția unui memorial dedicat soldaților săi care și-au pierdut viața luptând alături de trupele ruse împotriva Ucrain...
13:15
Donații transparente pentru școlile din Moldova prin platforma MPay: Cum poți contribui la educație? # Ziarul National
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova au acum oportunitatea de a primi sprijin financiar prin serviciul guvernamental de plăți e...
13:15
Dialog fructuos între piscicultori și autorități pentru viitorul acvaculturii în Moldova 2026-2030 # Ziarul National
24 octombrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă sectorială axată pe domeniul acv...
12:15
Maia Sandu, pregătită să semneze decretul pentru numirea lui Alexandru Munteanu ca prim-ministru al Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că în curând președintele R. Moldova, Maia Sandu, va semna decretul de numire a candidatului la f...
12:15
Eficiența energetică transformă liceele din Moldova: facturi reduse și condiții moderne pentru mii de elevi # Ziarul National
24.10.2025, Leova - Un studiu recent realizat asupra celor opt licee modernizate în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale din...
12:15
Maia Sandu îl desemnează pe Alexandru Munteanu pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova # Ziarul National
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul prin care Alexandru Munteanu...
12:15
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul care îl desemnează pe omul de afaceri Alexandru Munteanu ca și candidat la funcția d...
10:45
Comisia Europeană pregătește o evaluare crucială pentru viitorul aderării R. Moldova la UE în luna noiembrie # Ziarul National
Comisia Europeană va analiza, în luna noiembrie, reformele implementate în ultimul an de țările candidate la aderarea în Uniunea Europeană, inclusi...
10:45
Zelenski se îndreaptă spre Londra pentru discuții esențiale cu aliații privind măsuri ferme împotriva Rusiei # Ziarul National
Marea Britanie a solicitat vineri implementarea unor măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziția Ucrainei înainte de orice negocieri viitoar...
10:45
Summit UE fără consens: Înghețarea activelor rusești amânată, Belgia cere mai multe garanții pentru un împrumut către Ucraina # Ziarul National
Liderii Uniunii Europene au decis joi să se concentreze asupra "nevoilor financiare urgente" ale Ucrainei pentru urmatorii doi ani, dar nu au dat u...
10:45
Moldova susține dezvoltarea economică durabilă la Conferința UNCTAD 16 de la Geneva # Ziarul National
În cadrul acestei săptămâni, la Geneva, s-a desfășurat cea de-a 16-a Conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD 16). Evenime...
10:45
Sportivul moldovean Alexandrin Guțu a obținut medalia de aur în cadrul concursului de lupte greco-romane la Campionatul Mondial de lupte U-23, desf...
10:45
Sergiu Lazarencu renunță la funcția de ministru pentru un mandat de deputat axat pe protecția mediului # Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, va lipsi din viitoarea componență a Guvernului. El a anunțat în cadrul unei conferințe de pre...
10:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Maia Sandu semnează DECRETUL privind nominalizarea lui Alexandru Munteanu în calitate de PRIM-MINISTRU # Ziarul National
Președinta Maia Sandu va semna „în câteva minute” decretul privind nominalizarea lui Alexandru Munteanu în calitate de prim-ministru al R. Mold...
09:45
Alegeri cruciale la Budapesta. Viktor Orban, cel mai apropiat aliat al lui Putin din interiorul UE, riscă să PIARDĂ puterea pentru prima dată în 15 ani # Ziarul National
Ungaria intră oficial în febra electorală: zeci de mii de oameni sunt așteptați joi la Budapesta la două mitinguri rivale – cel al partidului d...
09:30
Marcel Spătari subliniază importanța pluralismului echilibrat în noul Parlament, compus din șase fracțiuni și un deputat neafiliat # Ziarul National
Pluralismul în Parlament este ca sarea în bucate: ai nevoie de el, dar în exces strică, mai ales dacă este alimentat artificial pentru a tergive...
09:30
Bruxelles recunoaște progresele R. Moldova în aderarea la UE, Gherasimov: Ușile Uniunii Europene rămân deschise pentru noi # Ziarul National
Consiliul European a exprimat felicitări autorităților din Republica Moldova pentru angajamentul lor ferm și măsurile eficiente luate în protejarea...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.