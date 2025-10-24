Orbán sfidează sancțiunile SUA: Ungaria caută soluții pentru a menține importurile de petrol și gaze din Rusia
Ziarul National, 24 octombrie 2025 18:15
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat vineri că Budapesta caută soluții pentru a „eluda” sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
18:15
Maia Sandu o numește pe Veronica Mihailov-Moraru consilier prezidențial pentru justiție, consolidând lupta anti-corupție și reformele în domeniu # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul pentru numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domen...
18:15
Veronica Mihailov-Moraru, din funcția de ministru al Justiției la cea de consilier al președintelui pentru reforma judiciară # Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a fost numită consilier prezidențial pe justiție de către Maia Sandu. Conform decret...
18:15
Orbán sfidează sancțiunile SUA: Ungaria caută soluții pentru a menține importurile de petrol și gaze din Rusia # Ziarul National
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat vineri că Budapesta caută soluții pentru a „eluda” sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor...
18:15
Elevii se bucură de vacanța de toamnă: timp pentru familie, prieteni și activități recreative # Ziarul National
Elevii din toate unitățile de învățământ general din țară vor avea vacanța de toamnă de pe 27 octombrie până pe 2 noiembrie.Aceasta este o oportu...
Acum 2 ore
17:15
Mihai Popșoi: Extinderea rețelei diplomatice a Republicii Moldova, prioritate în mandatul meu # Ziarul National
Ministrul în exercițiu al afacerilor externe, Mihai Popșoi, afirmă că extinderea prezenței diplomatice a Republicii Moldova a fost un aspect centra...
17:15
Republica Moldova își consolidează prezența în rețeaua internațională de educație duală la aniversarea de 10 ani a Atelierului DC dVET în Albania # Ziarul National
Reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, printre care Liudmila Stihi, secretar de Stat, și Cătălin Țurcanu, șef...
17:15
Explozie tragică în gara Ovruci: patru morți și 12 răniți în urma detonării unui dispozitiv exploziv de către un pasager din Harkov # Ziarul National
Un bărbat a declanșat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraș din nordul Ucrainei. Incidentul s-a petrecut vineri, în timpul unui...
Acum 4 ore
16:15
Ministerul Educației promovează gândirea critică și competențele media la Forumul de Educație Media organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent # Ziarul National
Dezvoltarea gândirii critice și integrarea competențelor media în educație au fost subiecte centrale la cea de-a treia ediție a Forumului de Educaț...
16:15
Profesorii se pregătesc pentru o școală incluzivă: instruiri esențiale în nouă raioane pentru a integra toți copiii # Ziarul National
Incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități, a celor refugiați din Ucraina și a celor din minorități etnice este esențială într-o serie de instr...
15:15
Transformări majore în infrastructura Moldovei: realizările impresionante ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale între 2021 și 2025 # Ziarul National
"În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură." Această declarație a fost făcută de vi...
15:15
Moldova intensifică eforturile de combatere a discriminării rasiale: măsuri aprobate pentru promovarea egalității și toleranței interetnice # Ziarul National
Măsurile de eliminare a discriminării rasiale au fost aprobate de Grupul interinstituțional responsabil de aplicarea recomandărilor Convenției inte...
15:15
Bilanțul vettingului în justiție: Doar 103 din 287 de candidați au promovat testul de integritate # Ziarul National
Peste 280 de judecători, procurori și membri ai societății civile au trecut prin procesul de verificare a integrității, parte esențială a reformei ...
Acum 6 ore
14:15
Maia Sandu onorează scriitorii și criticii literari cu distincții naționale pentru contribuții culturale remarcabile # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a acordat distincții de stat mai multor scriitori și critici literari.Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, a semnat v...
14:15
Maia Sandu îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Ziarul National
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost desemnat, vineri, să candideze pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Președinta Maia San...
14:15
Premierul Belgiei blochează împrumutul UE pentru Ucraina: îngrijorări financiare și juridice majore! # Ziarul National
Împrumutul de 140 de miliarde de euro promis de Uniunea Europeană pentru Ucraina continuă să rămână incert. Conform POLITICO, această incertitudine...
13:15
Festivalul Internațional „Miorița” aduce crescători din 10 țări la Cimișlia pentru tradiții și inovații în oierit # Ziarul National
24 octombrie 2025, Chișinău - În zilele de 25 și 26 octombrie, începând cu ora 11:00, orașul Cimișlia găzduiește cea de-a IX-a ediție a Festivalulu...
13:15
Kim Jong Un inaugurează un memorial dedicat soldaților nord-coreeni căzuți alături de ruși în Ucraina # Ziarul National
Coreea de Nord a început construcția unui memorial dedicat soldaților săi care și-au pierdut viața luptând alături de trupele ruse împotriva Ucrain...
13:15
Donații transparente pentru școlile din Moldova prin platforma MPay: Cum poți contribui la educație? # Ziarul National
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova au acum oportunitatea de a primi sprijin financiar prin serviciul guvernamental de plăți e...
13:15
Dialog fructuos între piscicultori și autorități pentru viitorul acvaculturii în Moldova 2026-2030 # Ziarul National
24 octombrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă sectorială axată pe domeniul acv...
Acum 8 ore
12:15
Maia Sandu, pregătită să semneze decretul pentru numirea lui Alexandru Munteanu ca prim-ministru al Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că în curând președintele R. Moldova, Maia Sandu, va semna decretul de numire a candidatului la f...
12:15
Eficiența energetică transformă liceele din Moldova: facturi reduse și condiții moderne pentru mii de elevi # Ziarul National
24.10.2025, Leova - Un studiu recent realizat asupra celor opt licee modernizate în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale din...
12:15
Maia Sandu îl desemnează pe Alexandru Munteanu pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova # Ziarul National
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul prin care Alexandru Munteanu...
12:15
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul care îl desemnează pe omul de afaceri Alexandru Munteanu ca și candidat la funcția d...
10:45
Comisia Europeană pregătește o evaluare crucială pentru viitorul aderării R. Moldova la UE în luna noiembrie # Ziarul National
Comisia Europeană va analiza, în luna noiembrie, reformele implementate în ultimul an de țările candidate la aderarea în Uniunea Europeană, inclusi...
10:45
Zelenski se îndreaptă spre Londra pentru discuții esențiale cu aliații privind măsuri ferme împotriva Rusiei # Ziarul National
Marea Britanie a solicitat vineri implementarea unor măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziția Ucrainei înainte de orice negocieri viitoar...
10:45
Summit UE fără consens: Înghețarea activelor rusești amânată, Belgia cere mai multe garanții pentru un împrumut către Ucraina # Ziarul National
Liderii Uniunii Europene au decis joi să se concentreze asupra "nevoilor financiare urgente" ale Ucrainei pentru urmatorii doi ani, dar nu au dat u...
10:45
Moldova susține dezvoltarea economică durabilă la Conferința UNCTAD 16 de la Geneva # Ziarul National
În cadrul acestei săptămâni, la Geneva, s-a desfășurat cea de-a 16-a Conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD 16). Evenime...
10:45
Sportivul moldovean Alexandrin Guțu a obținut medalia de aur în cadrul concursului de lupte greco-romane la Campionatul Mondial de lupte U-23, desf...
10:45
Sergiu Lazarencu renunță la funcția de ministru pentru un mandat de deputat axat pe protecția mediului # Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, va lipsi din viitoarea componență a Guvernului. El a anunțat în cadrul unei conferințe de pre...
10:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Maia Sandu semnează DECRETUL privind nominalizarea lui Alexandru Munteanu în calitate de PRIM-MINISTRU # Ziarul National
Președinta Maia Sandu va semna „în câteva minute” decretul privind nominalizarea lui Alexandru Munteanu în calitate de prim-ministru al R. Mold...
Acum 12 ore
09:45
Alegeri cruciale la Budapesta. Viktor Orban, cel mai apropiat aliat al lui Putin din interiorul UE, riscă să PIARDĂ puterea pentru prima dată în 15 ani # Ziarul National
Ungaria intră oficial în febra electorală: zeci de mii de oameni sunt așteptați joi la Budapesta la două mitinguri rivale – cel al partidului d...
09:30
Marcel Spătari subliniază importanța pluralismului echilibrat în noul Parlament, compus din șase fracțiuni și un deputat neafiliat # Ziarul National
Pluralismul în Parlament este ca sarea în bucate: ai nevoie de el, dar în exces strică, mai ales dacă este alimentat artificial pentru a tergive...
09:30
Bruxelles recunoaște progresele R. Moldova în aderarea la UE, Gherasimov: Ușile Uniunii Europene rămân deschise pentru noi # Ziarul National
Consiliul European a exprimat felicitări autorităților din Republica Moldova pentru angajamentul lor ferm și măsurile eficiente luate în protejarea...
08:45
♈️ BerbecPe fundalul unei energii cosmice pline de dinamism, se remarcă posibilitatea de a-ți întâlni obiectivele propuse. Este o zi favorabilă pe...
07:45
Încă o medalie de AUR pentru R. Moldova la Campionatul Mondial de lupte din Serbia. Alexandrin Guțu a dominat competiția la categoria de 82 kg # Ziarul National
R. Moldova și-a trecut în cont încă o medalie la Campionatul Mondial de lupte din Serbia. Luptătorul de stil greco-roman, Alexandrina Guțu a cuc...
Acum 24 ore
01:30
Comisia Europeană pledează pentru abolirea schimbării orei: Timpul să oprim această practică enervantă și inutilă # Ziarul National
Comisia Europeană (CE) a susținut joi eliminarea schimbării orei. Această măsură este populară după consultări publice, întrucât europenii se pregă...
00:30
Avioane rusești pătrund în spațiul aerian lituanian: Vilnius cere explicații Moscovei și măsuri urgente de prevenire a incidentelor viitoare # Ziarul National
Două avioane militare rusești - Suhoi 30 (Su-30) și un avion de reaprovizionare Iliușin 78 (Il-78) - au intrat joi în spațiul aerian al Lituaniei, ...
23 octombrie 2025
23:30
Zelenski cere acțiune decisivă din partea Uniunii Europene pentru folosirea activelor rusești blocate în sprijinul Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și-a exprimat joi speranța în luarea unei ”decizii favorabile” de către Uniunea Europeană în ceea ce pr...
23:30
Alexandru Munteanu, desemnat oficial candidat PAS la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova: "Mă dedic total binelui țării" # Ziarul National
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost propus în mod oficial pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de cătr...
23:30
Putin pledează pentru dialog în fața tensiunilor cu Trump și amenință cu un răspuns dur la un posibil atac cu rachete Tomahawk asupra Rusiei # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin susține joi continuarea unui ”dialog”, după ce omologul său american Donald Trump a anunțat amânarea pe termen neli...
23:30
Ministrul Energiei: Aprovizionarea cu combustibil a Republicii Moldova nu va fi afectată de sancțiunile impuse Lukoil # Ziarul National
Sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil nu vor afecta aprovizionarea cu combustibil a Republicii Moldova. Asi...
22:15
ULTIMA ORĂ // Alexandru Munteanu, nominalizat OFICIAL la funcția de prim-ministru: ,,Voi depune tot efortul pentru a onora această PROVOCARE a vieții mele" # Ziarul National
Consiliul Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a aprobat în această seară candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția...
22:15
Petroliștii chinezi opresc importurile maritime de petrol rusesc din cauza sancțiunilor americane # Ziarul National
Principalele companii petroliere de stat din China au decis să își suspende temporar achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare. Această măsur...
22:00
Deși Alexandru Munteanu este recunoscut ca un profesionist, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, afirmă că fracțiunea sa nu va sprijini un...
22:00
Prețurile petrolului au înregistrat o creștere spectaculoasă de aproximativ 5% joi, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni. Aceas...
22:00
Marcel Spătari, propunerea PAS pentru conducerea Comisiei de integrare europeană în noul Parlament al R. Moldova # Ziarul National
Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale și deputatul PAS, Marcel Spătari, ar putea fi numit în funcția de președinte al Comisiei pentru int...
21:00
Airbus, Thales și Leonardo își unesc forțele pentru a cuceri spațiul și a concura cu Starlink-ul lui Musk! # Ziarul National
Companiile europene Airbus, Thales şi Leonardo au dezvăluit joi fuziunea activităţilor lor din domeniul sateliţilor şi spaţiului, creând astfel un ...
21:00
Republica Moldova va experimenta o schimbare semnificativă a vremii pe 24 octombrie 2025. Temperaturile vor urca ușor față de ziua precedentă, însă...
19:15
Centrala nucleară Zaporijia primește din nou energie electrică după o lună de întrerupere # Ziarul National
Alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a fost restabilită după o întrerupere-record de o lună, a anunțat Agenț...
Ieri
18:15
Rusia a predat joi Ucrainei 1000 de cadavre, declarate ca fiind ale soldaţilor ucraineni căzuţi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană respon...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.