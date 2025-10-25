Emisarul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, în SUA pentru dialog crucial privind interesele rusești și proiecte îndrăznețe de cooperare cu Elon Musk

Ziarul National, 25 octombrie 2025 02:15

Emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunțat că se află în Statele Unite, la două zile după ce Washingtonul a impus s...

Acum 15 minute
02:15
Acum 4 ore
23:15
Maia Sandu, vizită oficială la București pentru sfințirea Catedralei Naționale și întâlnire cu Nicușor Dan Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze duminică o vizită la București. Ea va lua parte la ceremonia de sfințire a pictur...
Acum 6 ore
21:15
Schimbări semnificative de vreme în Republica Moldova pe 25.10.2025 Ziarul National
Vremea se transformă dramatic în Republica Moldova pe data de 25 octombrie 2025, cu diferențe notabile de temperatură și condiții meteo față de ziu...
Acum 8 ore
20:15
Franța se pregătește să trimită trupe în Ucraina în 2026, anunță oficialitățile militare franceze în Parlament Ziarul National
Franța este pregătită să intervină în conflictul dintre Ucraina și Rusia, a declarat Pierre Schill, șeful Statului Major al Forțelor Terestre franc...
Acum 12 ore
18:15
Maia Sandu o numește pe Veronica Mihailov-Moraru consilier prezidențial pentru justiție, consolidând lupta anti-corupție și reformele în domeniu Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul pentru numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domen...
18:15
Veronica Mihailov-Moraru, din funcția de ministru al Justiției la cea de consilier al președintelui pentru reforma judiciară Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a fost numită consilier prezidențial pe justiție de către Maia Sandu. Conform decret...
18:15
Orbán sfidează sancțiunile SUA: Ungaria caută soluții pentru a menține importurile de petrol și gaze din Rusia Ziarul National
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat vineri că Budapesta caută soluții pentru a „eluda” sancțiunile impuse de SUA împotriva companiilor...
18:15
Elevii se bucură de vacanța de toamnă: timp pentru familie, prieteni și activități recreative Ziarul National
Elevii din toate unitățile de învățământ general din țară vor avea vacanța de toamnă de pe 27 octombrie până pe 2 noiembrie.Aceasta este o oportu...
17:15
Mihai Popșoi: Extinderea rețelei diplomatice a Republicii Moldova, prioritate în mandatul meu Ziarul National
Ministrul în exercițiu al afacerilor externe, Mihai Popșoi, afirmă că extinderea prezenței diplomatice a Republicii Moldova a fost un aspect centra...
17:15
Republica Moldova își consolidează prezența în rețeaua internațională de educație duală la aniversarea de 10 ani a Atelierului DC dVET în Albania Ziarul National
Reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, printre care Liudmila Stihi, secretar de Stat, și Cătălin Țurcanu, șef...
17:15
Explozie tragică în gara Ovruci: patru morți și 12 răniți în urma detonării unui dispozitiv exploziv de către un pasager din Harkov Ziarul National
Un bărbat a declanșat un dispozitiv exploziv pe peronul unei gări dintr-un oraș din nordul Ucrainei. Incidentul s-a petrecut vineri, în timpul unui...
16:15
Ministerul Educației promovează gândirea critică și competențele media la Forumul de Educație Media organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent Ziarul National
Dezvoltarea gândirii critice și integrarea competențelor media în educație au fost subiecte centrale la cea de-a treia ediție a Forumului de Educaț...
16:15
Profesorii se pregătesc pentru o școală incluzivă: instruiri esențiale în nouă raioane pentru a integra toți copiii Ziarul National
Incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități, a celor refugiați din Ucraina și a celor din minorități etnice este esențială într-o serie de instr...
15:15
Transformări majore în infrastructura Moldovei: realizările impresionante ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale între 2021 și 2025 Ziarul National
"În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură." Această declarație a fost făcută de vi...
15:15
Moldova intensifică eforturile de combatere a discriminării rasiale: măsuri aprobate pentru promovarea egalității și toleranței interetnice Ziarul National
Măsurile de eliminare a discriminării rasiale au fost aprobate de Grupul interinstituțional responsabil de aplicarea recomandărilor Convenției inte...
15:15
Bilanțul vettingului în justiție: Doar 103 din 287 de candidați au promovat testul de integritate Ziarul National
Peste 280 de judecători, procurori și membri ai societății civile au trecut prin procesul de verificare a integrității, parte esențială a reformei ...
14:15
Maia Sandu onorează scriitorii și criticii literari cu distincții naționale pentru contribuții culturale remarcabile Ziarul National
Președinta Maia Sandu a acordat distincții de stat mai multor scriitori și critici literari.Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, a semnat v...
14:15
Maia Sandu îl propune pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova Ziarul National
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost desemnat, vineri, să candideze pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Președinta Maia San...
14:15
Premierul Belgiei blochează împrumutul UE pentru Ucraina: îngrijorări financiare și juridice majore! Ziarul National
Împrumutul de 140 de miliarde de euro promis de Uniunea Europeană pentru Ucraina continuă să rămână incert. Conform POLITICO, această incertitudine...
Acum 24 ore
13:15
Festivalul Internațional „Miorița” aduce crescători din 10 țări la Cimișlia pentru tradiții și inovații în oierit Ziarul National
24 octombrie 2025, Chișinău - În zilele de 25 și 26 octombrie, începând cu ora 11:00, orașul Cimișlia găzduiește cea de-a IX-a ediție a Festivalulu...
13:15
Kim Jong Un inaugurează un memorial dedicat soldaților nord-coreeni căzuți alături de ruși în Ucraina Ziarul National
Coreea de Nord a început construcția unui memorial dedicat soldaților săi care și-au pierdut viața luptând alături de trupele ruse împotriva Ucrain...
13:15
Donații transparente pentru școlile din Moldova prin platforma MPay: Cum poți contribui la educație? Ziarul National
Instituțiile de învățământ general din Republica Moldova au acum oportunitatea de a primi sprijin financiar prin serviciul guvernamental de plăți e...
13:15
Dialog fructuos între piscicultori și autorități pentru viitorul acvaculturii în Moldova 2026-2030 Ziarul National
24 octombrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a organizat o reuniune consultativă sectorială axată pe domeniul acv...
12:15
Maia Sandu, pregătită să semneze decretul pentru numirea lui Alexandru Munteanu ca prim-ministru al Republicii Moldova Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că în curând președintele R. Moldova, Maia Sandu, va semna decretul de numire a candidatului la f...
12:15
Eficiența energetică transformă liceele din Moldova: facturi reduse și condiții moderne pentru mii de elevi Ziarul National
24.10.2025, Leova - Un studiu recent realizat asupra celor opt licee modernizate în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale din...
12:15
Maia Sandu îl desemnează pe Alexandru Munteanu pentru funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova Ziarul National
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul prin care Alexandru Munteanu...
12:15
Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul care îl desemnează pe omul de afaceri Alexandru Munteanu ca și candidat la funcția d...
10:45
Comisia Europeană pregătește o evaluare crucială pentru viitorul aderării R. Moldova la UE în luna noiembrie Ziarul National
Comisia Europeană va analiza, în luna noiembrie, reformele implementate în ultimul an de țările candidate la aderarea în Uniunea Europeană, inclusi...
10:45
Zelenski se îndreaptă spre Londra pentru discuții esențiale cu aliații privind măsuri ferme împotriva Rusiei Ziarul National
Marea Britanie a solicitat vineri implementarea unor măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziția Ucrainei înainte de orice negocieri viitoar...
10:45
Summit UE fără consens: Înghețarea activelor rusești amânată, Belgia cere mai multe garanții pentru un împrumut către Ucraina Ziarul National
Liderii Uniunii Europene au decis joi să se concentreze asupra "nevoilor financiare urgente" ale Ucrainei pentru urmatorii doi ani, dar nu au dat u...
10:45
Moldova susține dezvoltarea economică durabilă la Conferința UNCTAD 16 de la Geneva Ziarul National
În cadrul acestei săptămâni, la Geneva, s-a desfășurat cea de-a 16-a Conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD 16). Evenime...
10:45
Alexandrin Guțu aduce aurul pentru Moldova la Mondialele de Lupte U-23 din Serbia Ziarul National
Sportivul moldovean Alexandrin Guțu a obținut medalia de aur în cadrul concursului de lupte greco-romane la Campionatul Mondial de lupte U-23, desf...
10:45
Sergiu Lazarencu renunță la funcția de ministru pentru un mandat de deputat axat pe protecția mediului Ziarul National
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, va lipsi din viitoarea componență a Guvernului. El a anunțat în cadrul unei conferințe de pre...
10:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Maia Sandu semnează DECRETUL privind nominalizarea lui Alexandru Munteanu în calitate de PRIM-MINISTRU Ziarul National
Președinta Maia Sandu va semna „în câteva minute” decretul privind nominalizarea lui Alexandru Munteanu în calitate de prim-ministru al R. Mold...
09:45
Alegeri cruciale la Budapesta. Viktor Orban, cel mai apropiat aliat al lui Putin din interiorul UE, riscă să PIARDĂ puterea pentru prima dată în 15 ani Ziarul National
Ungaria intră oficial în febra electorală: zeci de mii de oameni sunt așteptați joi la Budapesta la două mitinguri rivale – cel al partidului d...
09:30
Marcel Spătari subliniază importanța pluralismului echilibrat în noul Parlament, compus din șase fracțiuni și un deputat neafiliat Ziarul National
Pluralismul în Parlament este ca sarea în bucate: ai nevoie de el, dar în exces strică, mai ales dacă este alimentat artificial pentru a tergive...
09:30
Bruxelles recunoaște progresele R. Moldova în aderarea la UE, Gherasimov: Ușile Uniunii Europene rămân deschise pentru noi Ziarul National
Consiliul European a exprimat felicitări autorităților din Republica Moldova pentru angajamentul lor ferm și măsurile eficiente luate în protejarea...
08:45
Horoscopul zilei 24.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecPe fundalul unei energii cosmice pline de dinamism, se remarcă posibilitatea de a-ți întâlni obiectivele propuse. Este o zi favorabilă pe...
07:45
Încă o medalie de AUR pentru R. Moldova la Campionatul Mondial de lupte din Serbia. Alexandrin Guțu a dominat competiția la categoria de 82 kg Ziarul National
R. Moldova și-a trecut în cont încă o medalie la Campionatul Mondial de lupte din Serbia. Luptătorul de stil greco-roman, Alexandrina Guțu a cuc...
Ieri
01:30
Comisia Europeană pledează pentru abolirea schimbării orei: Timpul să oprim această practică enervantă și inutilă Ziarul National
Comisia Europeană (CE) a susținut joi eliminarea schimbării orei. Această măsură este populară după consultări publice, întrucât europenii se pregă...
00:30
Avioane rusești pătrund în spațiul aerian lituanian: Vilnius cere explicații Moscovei și măsuri urgente de prevenire a incidentelor viitoare Ziarul National
Două avioane militare rusești - Suhoi 30 (Su-30) și un avion de reaprovizionare Iliușin 78 (Il-78) - au intrat joi în spațiul aerian al Lituaniei, ...
23 octombrie 2025
23:30
Zelenski cere acțiune decisivă din partea Uniunii Europene pentru folosirea activelor rusești blocate în sprijinul Ucrainei Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și-a exprimat joi speranța în luarea unei ”decizii favorabile” de către Uniunea Europeană în ceea ce pr...
23:30
Alexandru Munteanu, desemnat oficial candidat PAS la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova: "Mă dedic total binelui țării" Ziarul National
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost propus în mod oficial pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de cătr...
23:30
Putin pledează pentru dialog în fața tensiunilor cu Trump și amenință cu un răspuns dur la un posibil atac cu rachete Tomahawk asupra Rusiei Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin susține joi continuarea unui ”dialog”, după ce omologul său american Donald Trump a anunțat amânarea pe termen neli...
23:30
Ministrul Energiei: Aprovizionarea cu combustibil a Republicii Moldova nu va fi afectată de sancțiunile impuse Lukoil Ziarul National
Sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil nu vor afecta aprovizionarea cu combustibil a Republicii Moldova. Asi...
22:15
ULTIMA ORĂ // Alexandru Munteanu, nominalizat OFICIAL la funcția de prim-ministru: ,,Voi depune tot efortul pentru a onora această PROVOCARE a vieții mele" Ziarul National
Consiliul Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a aprobat în această seară candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția...
22:15
Petroliștii chinezi opresc importurile maritime de petrol rusesc din cauza sancțiunilor americane Ziarul National
Principalele companii petroliere de stat din China au decis să își suspende temporar achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare. Această măsur...
22:00
Dodon anunță: PSRM refuză să sprijine premierul propus de guvernarea PAS Ziarul National
Deși Alexandru Munteanu este recunoscut ca un profesionist, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, afirmă că fracțiunea sa nu va sprijini un...
22:00
Sancțiunile SUA împotriva Rosneft și Lukoil cresc prețurile petrolului cu 5% Ziarul National
Prețurile petrolului au înregistrat o creștere spectaculoasă de aproximativ 5% joi, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni. Aceas...
22:00
Marcel Spătari, propunerea PAS pentru conducerea Comisiei de integrare europeană în noul Parlament al R. Moldova Ziarul National
Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale și deputatul PAS, Marcel Spătari, ar putea fi numit în funcția de președinte al Comisiei pentru int...
