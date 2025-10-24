Vârsta medie a deputaților din noul Parlament este de 48 de ani
Moldpres, 24 octombrie 2025 14:10
Vârsta medie a deputaților din noul Parlament este de 48 de ani. Astfel, cel mai tânăr deputat are 26 de ani, iar cel mai în vârstă – 84 de ani, informează MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, în...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 10 minute
14:20
Vicepremierul Vladimir Bolea: „Angajații CFM își primesc lunar salariile, iar restanțele pentru lunile anterioare s-au redus” # Moldpres
Angajații întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” (CFM) își primesc în prezent lunar salariile. Totodată, restanțele la salariile neachitate anterior s-au redus de la nouă luni la patru luni. Cifrele au fost prezentate astăzi de vicepremieru...
Acum 30 minute
14:10
Președinta Maia Sandu a conferit distincții de stat mai multor scriitori și critici literari # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii.Dist...
14:10
Igor Grosu, despre evaluarea avocaților: „Unii au ajutat la tergiversarea proceselor. Breasla are nevoie de curățare” # Moldpres
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, susține ideea evaluării integrității avocaților, menționând că această profesie are nevoie de o analiză internă onestă și de reforme similare celor aplicate în sistemul judecătoresc și procuratură...
14:10
Acum o oră
13:50
Investiții record în infrastructură în ultimii ani. Vicepremierul Vladimir Bolea: „Acest mandat a fost despre fapte, nu promisiuni” # Moldpres
În ultimii patru ani, Republica Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură, fiind implementate proiecte majore de reabilitare a drumurilor, a infrastructurii feroviare și de modernizare a localităților. Realizările obținute &ici...
13:50
Republica Moldova nu va fi afectată de sancțiunile impuse unor companii petroliere, susține speakerul Igor Grosu # Moldpres
Republica Moldova nu se va confrunta cu probleme de aprovizionare cu combustibil, chiar și în contextul sancțiunilor internaționale aplicate unor companii mari rusești. Asigurarea vine din partea președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, care a declara...
13:40
VIDEO // Contrabandă la Lipcani. Peste 1, 8 milioane de țigarete ascunse urmau să ajungă la București # Moldpres
Peste 1,8 milioane de țigarete au fost depistate la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți - Prut. Acestea erau ascunse în două autocamioane, care urmau să ajungă în București. Pe acest caz, au fost reținuți șase cetățeni originari din raionul...
Acum 2 ore
13:10
Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova # Moldpres
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind desemnarea domnului Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova.„Îi ure...
12:50
MAE anunță o operațiune de evacuare a cetățenilor din Fâșia Gaza, cu sprijin internațional # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova desfășoară în aceste momente o operațiune de evacuare a patru membri de familie din Fâșia Gaza, cetățeni palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, aflați în zona afectată de conflict. Operațiune...
12:50
Peste 40 de misiuni diplomatice și consulare au fost dotate cu echipamente pentru prelevarea datelor biometrice # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe a dotat 43 de misiuni diplomatice și consulare cu echipamente moderne pentru prelevarea datelor biometrice, facilitând astfel eliberarea actelor de identitate direct în străinătate, fără a mai fi necesare deplasări îndelungate...
Acum 4 ore
12:20
Mihai Popșoi: „Republica Moldova are astăzi mai mulți prieteni ca niciodată” . Vicepremierul în exercițiu a prezent un bilanț al activității MAE # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru în exercițiu al Afacerilor Externe, a susținut astăzi o conferință de presă în cadrul căreia a trecut în revistă principalele realizări și inițiative promovate de la preluarea mandatului, evidențiind consoli...
12:10
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, l-a felicitat pe Igor Grosu cu prilejul realegerii în funcțai de președinte al Parlamentului: „Am transmis întreg sprijinul României pentru continuarea parcursului european al R. Moldova” # Moldpres
România va continua să sprijine Republica Moldova pe calea integrării europene. Asigurările au fost date de președintele Senatului României, Mircea Abrudean, care l-a felicitat astăzi pe Igor Grosu cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Parlamen...
12:10
Patru sate din Turcia, desemnate de ONU printre cele mai bune destinații turistice rurale ale anului 2025 # Moldpres
Patru sate pitorești din Turcia – Akyaka (Muğla), Barbaros (Izmir), Anıtlı (Mardin) și Kale Üçağız (Antalya) – au fost incluse de Organizația Națiunilor Unite în lista „Celor mai bune sate turistice ale anului 2025”, în sem...
12:00
Piscicultorii, consultați în elaborarea Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură 2026–2030 # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a organizat o reuniune consultativă cu reprezentanții sectorului piscicol, în cadrul căreia a fost prezentat proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030, document care ...
11:40
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, la final de mandat: „Protecția mediului a fost transformată într-o prioritate națională” # Moldpres
Ultimii patru ani au fost o perioadă intensă, în care protecția mediului a fost transformată într-o prioritate națională. Au fost construite politici, inițiate proiecte și stabilite parteneriate, care pun accent pe protejarea naturii și crearea unui medi...
11:40
Scăderea prețurilor la carburanți, întreruptă de sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești # Moldpres
După aproape patru săptămâni consecutive în care prețurile la carburanți au scăzut, în următoarele zile acestea vor crește ușor. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi că schimbările sunt influențate d...
11:10
Ministra Justiției la raport: peste 400 de extrădări realizate și directive UE implementate în ultimii ani # Moldpres
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a prezentat astăzi un raport amplu privind activitatea ministerului în perioada 2023–2025, evidențiind progrese semnificative în domeniul combaterii corupției, consolidării statului de drep...
11:00
Igor Grosu a oferit detalii despre procesul de desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru # Moldpres
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a oferit astăzi detalii despre procesul de desemnare a candidatului pentru funcția de prim-ministru și calendarul etapelor următoare. Declarațiile au fost făcute după consultările desfășurate de șefa statului, Ma...
11:00
DOC // Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, după consultările cu fracțiunile parlamentare, comunică MOLDPRES.Ș...
Acum 6 ore
10:20
Veronica Mihailov-Moraru: „Sistemul judiciar a fost reconfigurat și peste 100 de judecători și 37 de procurori noi au fost promovați” # Moldpres
Ministrul în exercițiu al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a prezentat astăzi un raport detaliat privind activitatea Ministerului în perioada februarie 2023 – octombrie 2025, evidențiind realizările majore în completarea funcțiilor vacante, reorg...
10:10
Ministra Justiției a prezentat raportul de activitate. „Peste 65% din acțiunile strategiei 2020–2025 au fost realizate” # Moldpres
Veronica Mihailov-Moraru, ministru al Justiției în exercițiu, a prezentat astăzi raportul de activitate pentru perioada februarie 2023 – octombrie 2025, subliniind realizările majore în domeniul reformelor sectorului judiciar și al procuraturii, comunică M...
10:10
Un bărbat a fost transportat la spital în stare conștientă, după ce a suferit intoxicație cu fum și arsuri ușoare la o mână, în urma unui incendiu care a cuprins autoturismul său, joi seara, pe strada Alba Iulia din capitală, informează MOLDPRES.P...
10:00
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat că își va continua activitatea în calitate de deputat # Moldpres
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat astăzi că își va continua activitatea în calitate de deputat în Parlament, urmând ca din această postură să promoveze prioritățile în domeniul protecției mediului, infor...
09:40
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu (82 kg) a devenit pentru a treia oară consecutiv campion mondial U23. Acesta a cucerit medalia de aur în concursul de lupte greco-romane de la Campionatul Mondial de lupte, U-23, organizat în Serbia, informează M...
09:40
Ministerul Sănătății extinde rețeaua serviciilor oncologice. Chimioterapia disponibilă de astăzi și la Orhei # Moldpres
Începând de astăzi, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot beneficia de tratament chimioterapeutic la Spitalul Raional Orhei, comunică MOLDPRES.Potrivit Ministerului Sănătății, această măsură face parte din procesul de descentralizare a ...
09:00
Moneda unică europeană încheie săptămâna curentă cu o apreciere de cinci bani și are o cotație oficială de 19 lei și 82 de bani, informează MOLDPRES. Tot cu cinci bani se scumpește și dolarul american, pentru care Banca Națională a Moldovei (BNM...
09:00
Casa Albă nu exclude un nou summit cu Putin, dar subliniază că Trump dorește acțiuni, nu vorbe # Moldpres
Casa Albă a asigurat joi că un nou summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin nu este exclus, dar a atenționat că Trump 'dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe' din partea lui Putin pentru o încetare a focului...
09:00
Extinderea cooperării bilaterale și parteneriatul strategic dintre Banca Franței și BNM, discutate de Anca Dragu cu ambasadoarea Dominique Waag # Moldpres
Pe drumul său european, Republica Moldova are nevoie de sprijin, iar Franța se evidențiază ca un model de excelență și un punct de referință pentru modernizarea și întărirea cadrului financiar, în conformitate cu standardele europene. Declarația a fost fă...
08:50
DOC // Hotărârea privind alegerea Președintelui Parlamentului a fost publicată în Monitorul Oficial # Moldpres
Hotărârea Parlamentului privind alegerea lui Igor Grosu în funcția de președinte al Parlamentului a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Documentul confirmă rezultatele votului din 22 octombrie 2025, prin care deputații au ales noua c...
08:40
Consultările pentru desemnarea noului premier continuă. PAS merge cu candidatura oficială a lui Alexandru Munteanu la Președinție # Moldpres
Consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru continuă și astăzi la Președinția Republicii Moldova, unde este așteptată fracțiunea majoritară din Legislativ. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat încă aseară că merge la ...
08:40
Consiliul European salută progresele Republicii Moldova pe calea integrării europene. Cristina Gherasimov: „Concluziile CE ne dau încredere în drumul nostru spre UE” # Moldpres
Consiliul European a salutat progresele semnificative realizate de Republica Moldova în parcursul său de aderare la Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul ferm al celor 27 de state membre pentru integrarea europeană a țării, comunică MOLDPRES.În concluz...
Acum 8 ore
08:20
Liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalitățile de finanțare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele rusești blocate, comentează AFP, citată de AGERPRES și MOL...
Acum 24 ore
21:50
PAS înaintează oficial candidatura lui Alexandru Munteanu la șefia Guvernului: „Un om cu profilul și experiența necesare” # Moldpres
PAS va înainta candidatura lui Alexandru Munteanu la șefia Guvernului. Anunțul a fost făcut de liderul PAS, Igor Grosu, după ședința Consiliului Politic Național al partidului, unde candidatura lui Munteanu a fost susținută unanim, comunică MOLDPRES.Potrivit l...
21:20
Moldova este pregătită să finalizeze capitolele europene de educație și cultură, anunță vicepremierul pentru integrare # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniile educației, cercetării și culturii, iar aceste realizări ar putea permite țării să deschidă și să închidă în aceeași sesiune de negocieri două dintre capitolele de aderare la U...
21:10
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană: „Screeningul a demonstrat că Moldova poate livra rezultate europene” # Moldpres
Republica Moldova a încheiat cu succes exercițiul de screening, o etapă esențială în procesul de aderare la Uniunea Europeană, demonstrând că poate obține rezultate concrete și rapide, chiar și în condiții dificile. Declarația a fost făcută de...
21:00
Meteorologii prognozează pentru ziua de vineri, 24 octombrie, vreme fără precipitații și temperaturi în creștere, de până la 20 de grade Celsius, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine cerul va fi variabil noros. No...
20:50
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: Prioritatea Republicii Moldova este consolidarea instituțiilor și pregătirea pentru aderare la UE # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, în exercițiu, Cristina Gherasimov, a declarat, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, că Republica Moldova trebuie să se concentreze, în următorii ani, pe consolidarea instituțiilor statului ...
19:10
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat 30 de produse medicamentoase, dintre care 13 medicamente noi și 17 autorizate repetat, comunică MOLDPRES.Potrivit AMDM, printre medicamentele autorizate primar se numă...
18:40
FOTO // La Universitatea „Alecu Russo” din Bălți a fost inaugurată sala de conferințe „Regele Ferdinand I”, cu sprijinul financiar al DRRM # Moldpres
La Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) a fost inaugurată Sala de conferințe „Regele Ferdinand I” – un spațiu educațional complet renovat și dotat, dedicat activităților academice și civice din nordul Republicii Moldova, in...
18:10
Președinta Maia Sandu i-a felicitat pe membrii comunității academice cu prilejul aniversării a 80-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la ceremonia dedicată aniversării a 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Cu acest prilej, șefa statului i-a felicitat pe medici, profesori...
18:10
Proiectul de construcție a Liniei electrice Vulcănești-Chișinău este realizat în proporție de 90 la sută. Dorin Junghietu: „Se lucrează intens” # Moldpres
Proiectul de construcție a Liniei Independenței Energetice Vulcănești–Chișinău este realizat în proporție de 90%. Cifrele au fost prezentate astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a dat asigurări că linia electrică va fi dată în exploata...
17:50
Burse de merit în valoare de 1200 de lei lunar pentru 110 elevi și studenți de etnie romă # Moldpres
Un număr de 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în noul an de studii, de burse de merit în valoare de 1.200 de lei lunar. Acestea sunt oferite de Ministerul Educației și Cercetării pentru a încuraja tinerii romi să își continue stud...
17:40
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „În doar câțiva ani, Moldova a reușit o transformare profundă a sectorului energetic” # Moldpres
Republica Moldova a trecut, în ultimii ani, printr-o transformare profundă a sectorului energetic, iar anul 2025 marchează un moment de cotitură în acest domeniu pentru țara noastră. De la o dependență aproape totală de o singură sursă de gaze, de un singur ...
17:20
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați # Moldpres
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați: Olga Cojocaru, judecătoare la Curtea de Apel Centru, și Ion Pâcaleu, președinte interimar al Judecătoriei Bălți, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisi...
17:20
USMF „Nicolae Testemițanu” a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa profesorului Sorin Mihai Cîmpeanu, președinte al Consiliului Național al Rectorilor din România # Moldpres
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” a conferit astăzi titlul onorific Doctor Honoris Causa profesorului Sorin Mihai Cîmpeanu, doctor în științe agronomice, președinte al Consiliului Național al Rectorilor din ...
16:50
Republica Moldova își consolidează cooperarea internațională în domeniul agriculturii și își sporește vizibilitatea pe arena globală # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniul cooperării internaționale și al promovării agriculturii la nivel global. Potrivit raportului prezentat astăzi de ministra în exercițiu a Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catl...
16:30
Un nou pod rutier peste Prut, între Bumbăta şi Leova: memorandum aprobat de Guvernul României # Moldpres
Guvernul României a aprobat joi memorandumul privind construirea noului pod rutier peste râul Prut, care va face legătura între localitățile Bumbăta (România) și Leova (Republica Moldova). Prin acest document, au fost aprobate negocierea și semnarea ...
16:20
Familia Regală a României a plantat la Chișinău un arbore pe Aleea savanților din Chișinău # Moldpres
Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, împreună cu Alteța Sa Regală Principele Radu, au plantat astăzi un arbore de liquidambar pe Aleea savanților și medicilor iluștri din Chișinău, în semn de recunoștință pentru contribuția oamenilor ...
16:20
ANRE analizează impactul asupra pieței din Republica Moldova a sancțiunilor impuse de SUA companiilor petroliere rusești # Moldpres
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează efectele sancțiunilor impuse de către SUA asupra a două companii petroliere rusești, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din Republica Moldova, informe...
16:10
Prima sesiune a programului de instruire „Particularități ale investigării și examinării cauzelor de mediu în Republica Moldova”, organizat în parteneriat de Asociația Obștească EcoContact, Ministerul Mediului și Institutul Național al Justiției...
