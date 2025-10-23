Zelenski cere acțiune decisivă din partea Uniunii Europene pentru folosirea activelor rusești blocate în sprijinul Ucrainei
Ziarul National, 23 octombrie 2025 23:30
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și-a exprimat joi speranța în luarea unei ”decizii favorabile” de către Uniunea Europeană în ceea ce pr...
Acum 30 minute
23:30
Zelenski cere acțiune decisivă din partea Uniunii Europene pentru folosirea activelor rusești blocate în sprijinul Ucrainei
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și-a exprimat joi speranța în luarea unei ”decizii favorabile” de către Uniunea Europeană în ceea ce pr...
23:30
Alexandru Munteanu, desemnat oficial candidat PAS la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova: "Mă dedic total binelui țării" # Ziarul National
Omul de afaceri Alexandru Munteanu a fost propus în mod oficial pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de cătr...
23:30
Putin pledează pentru dialog în fața tensiunilor cu Trump și amenință cu un răspuns dur la un posibil atac cu rachete Tomahawk asupra Rusiei # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin susține joi continuarea unui ”dialog”, după ce omologul său american Donald Trump a anunțat amânarea pe termen neli...
23:30
Ministrul Energiei: Aprovizionarea cu combustibil a Republicii Moldova nu va fi afectată de sancțiunile impuse Lukoil # Ziarul National
Sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil nu vor afecta aprovizionarea cu combustibil a Republicii Moldova. Asi...
Acum 2 ore
22:15
ULTIMA ORĂ // Alexandru Munteanu, nominalizat OFICIAL la funcția de prim-ministru: ,,Voi depune tot efortul pentru a onora această PROVOCARE a vieții mele" # Ziarul National
Consiliul Politic Național al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a aprobat în această seară candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția...
22:15
Petroliștii chinezi opresc importurile maritime de petrol rusesc din cauza sancțiunilor americane # Ziarul National
Principalele companii petroliere de stat din China au decis să își suspende temporar achizițiile de țiței rusesc transportat pe mare. Această măsur...
22:00
Deși Alexandru Munteanu este recunoscut ca un profesionist, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, afirmă că fracțiunea sa nu va sprijini un...
22:00
Prețurile petrolului au înregistrat o creștere spectaculoasă de aproximativ 5% joi, atingând cel mai înalt nivel din ultimele două săptămâni. Aceas...
22:00
Marcel Spătari, propunerea PAS pentru conducerea Comisiei de integrare europeană în noul Parlament al R. Moldova # Ziarul National
Fostul ministru al Muncii și Protecției Sociale și deputatul PAS, Marcel Spătari, ar putea fi numit în funcția de președinte al Comisiei pentru int...
Acum 4 ore
21:00
Airbus, Thales și Leonardo își unesc forțele pentru a cuceri spațiul și a concura cu Starlink-ul lui Musk! # Ziarul National
Companiile europene Airbus, Thales şi Leonardo au dezvăluit joi fuziunea activităţilor lor din domeniul sateliţilor şi spaţiului, creând astfel un ...
21:00
Republica Moldova va experimenta o schimbare semnificativă a vremii pe 24 octombrie 2025. Temperaturile vor urca ușor față de ziua precedentă, însă...
Acum 6 ore
19:15
Centrala nucleară Zaporijia primește din nou energie electrică după o lună de întrerupere # Ziarul National
Alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Zaporojie din Ucraina a fost restabilită după o întrerupere-record de o lună, a anunțat Agenț...
18:15
Rusia a predat joi Ucrainei 1000 de cadavre, declarate ca fiind ale soldaţilor ucraineni căzuţi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană respon...
18:15
Moldova își consolidează independența energetică: Transformarea spectaculoasă sub mandatul lui Dorin Junghietu # Ziarul National
23.10.2025, Chișinău — Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat rezultatele obținute pe durata mandatului său în Guvernul Recean. Anul 2025...
18:15
Ministerul Educației susține performanța: 110 burse de merit pentru elevii și studenții romi în anul 2025-2026 # Ziarul National
În anul de studii 2025-2026, un număr de 110 elevi și studenți de etnie romă vor primi burse de merit, fiecare în valoare de 1.200 de lei pe lună. ...
Acum 8 ore
17:15
Opt decenii de prestigiu și inovație la Universitatea de Medicină „Nicolae Testemițanu” din Moldova # Ziarul National
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova sărbătorește 80 de ani de excelență academică în domeniul...
17:15
Impuls european pentru învățământul superior din Moldova: seminarul național Erasmus+ și avansarea procesului Bologna # Ziarul National
Peste 50 de reprezentanti ai universitatilor, ai Ministerului Educatiei si Cercetarii si ai societatii civile au participat la seminarul national i...
17:15
Blocul Alternativa își va decide poziția față de noul guvern în urma consultărilor cu premierul desemnat # Ziarul National
Conducerea fracțiunii blocului Alternativa a anunțat că va lua o decizie privind susținerea viitorului guvern doar după ce vor avea loc consultări ...
17:15
Maia Sandu laudă contribuția universității de medicină la salvarea de vieți, cu ocazia a 80 de ani de la fondare # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost prezentă la ceremonia dedicată aniversării de 80 de ani de la înființarea Universității de Stat d...
16:15
Rusia avertizează UE cu represalii dacă activele sale sunt confiscate pentru a sprijini Ucraina # Ziarul National
Orice acțiune a Uniunii Europene de a confisca activele rusești din conturile Euroclear va atrage un „răspuns dureros” din partea Rusiei, a avertiz...
16:15
Trei suspecți de spionaj în favoarea Rusiei, arestați la Londra în urma unei ample anchete antiteroriste # Ziarul National
Trei bărbați au fost reținuți joi în Marea Britanie, în urma unei anchete aflate în desfășurare, fiind suspectați de colaborare cu serviciul de spi...
16:15
În cadrul consultărilor de la Președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a î...
16:15
Adrian Băluțel părăsește funcția de șef de cabinet al Maiei Sandu pentru a-și relua activitatea de deputat # Ziarul National
Șeful cabinetului președintelui Maia Sandu, Adrian Băluțel, renunță la această funcție. Acesta afirmă că urmează să-și continue activitatea ca depu...
16:15
Transformări majore în agricultura Moldovei: sprijin pentru fermieri și integrarea europeană în ultimii patru ani # Ziarul National
23 octombrie 2025, Chișinău - Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a prezentat astăzi, într-o conferință de presă, p...
16:15
Doi jurnaliști ucraineni și-au pierdut viața într-un atac cu dronă în Kramatorsk, Ucraina # Ziarul National
Doi jurnaliști ucraineni de la canalul Freedom TV, Aliona Gramova și Evghen Karmazin, au fost uciși joi într-un atac cu dronă rusă în Kramatorsk, e...
16:15
Se amână din nou ședința privind limitarea activității Partidului Moldova Mare din cauza prezentării unor documente suplimentare # Ziarul National
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru, privind limitarea activității Partidului Moldova Mare, a fost amânată pentru data de 30 oct...
16:15
Republica Moldova face pași importanți spre un viitor energetic sustenabil: Carolina Novac la Săptămâna Europeană a Energiei Durabile 2025 # Ziarul National
Chișinău, 23 octombrie 2025 – Carolina Novac, secretara de stat la Ministerul Energiei, a fost prezentă astăzi la ceremonia de premiere din cadrul ...
Acum 12 ore
15:15
ULTIMA ORĂ // Conducerea UTA Găgăuzia se LEAPĂDĂ de condamnatul Șor? Adunarea Populară de la Comrat caută DIALOG cu autoritățile de la Chișinău, după o vizită-fulger a directorului SIS # Ziarul National
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, a întreprins astăzi o vizită la Comrat, unde a avut o întâlnire,...
15:00
Percheziții naționale în ancheta de corupție legată de amnistia oferită cu ocazia independenței Republicii Moldova # Ziarul National
Ofițerii Procuraturii Anticorupție, alături de cei ai Centrului Național Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații, au efectuat î...
15:00
PCRM respinge invitația lui Maia Sandu la consultările pentru desemnarea premierului # Ziarul National
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat că nu va participa la consultările convocate de președintele Maia Sandu. ...
15:00
Zelenski salută noile sancțiuni occidentale împotriva Rusiei: un mesaj ferm pentru Putin # Ziarul National
Sancțiunile împotriva Rusiei decise de Statele Unite și Uniunea Europeană reprezintă un progres „foarte important”, a declarat președintele ucraine...
14:00
Ion Tăbârță: Consultările pentru numirea premierului, o formalitate în absența unei opoziții majoritare # Ziarul National
Procedura de numire a noului prim-ministru, incluzând consultările de la Președinție cu fracțiunile parlamentare, este percepută doar ca o formalit...
13:00
Parlamentul de legislatură a XII-a: Aproape jumătate dintre deputați sunt la primul mandat, iar Voronin ajunge la al nouălea mandat # Ziarul National
47 dintre cei 101 deputați aleși în Parlamentul de legislatură a XII-a își îndeplinesc pentru prima dată mandatul de parlamentar. Alți 43 sunt la a...
13:00
Medvedev acuză SUA de act de război: sancțiunile lui Trump intensifică tensiunile cu Rusia # Ziarul National
Fostul președinte Dmitri Medvedev, actualmente vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și un aliat fidel al lui Vladimir Putin, a dec...
13:00
Subiecte cheie pentru România la Consiliul European: Ucraina, sancțiuni împotriva Rusiei și aderarea Republicii Moldova la UE # Ziarul National
Președintele Nicușor Dan anunță că pe agenda Consiliului European de joi există "teme importante pentru Romania". Liderii europeni vor discuta desp...
12:00
UE mai aplică o lovitură „mașinii de război” a lui Putin: a fost adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei și aprobat un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina # Ziarul National
Liderii UE își arată sprijinul pentru Ucraina la Bruxelles, în contextul tensiunilor cu Rusia și după schimbările de poziție ale președintelui ...
12:00
Program inovator pentru formarea evaluatorilor naționali: MEC și ANCE își unesc forțele pentru educație de calitate # Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii, alaturi de Agentia Nationala pentru Curriculum si Evaluare, lanseaza intre noiembrie 2025 si februarie 2026 un ...
11:15
PAS promite un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viiitoare, anunță Doina Gherman # Ziarul National
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern până la sfârșitul săptămânii viitoare. Această informație a fost făcută publică de șefa fracțiunii PA...
11:15
VIDEO // Imagini DRAMATICE de pe frontul din Ucraina. Lozinca rușilor „cвоих не бросаем” - doar un mit. Așa arată și se simte iadul pentru soldații ruși, trimiși de Putin pe „insulele morții” # Ziarul National
Soldații ruși au fost lăsați izolați pe niște „insule ale morții”, unde riscă să moară de foame sau să fie țintiți de dronele ucrainene. ...
Acum 24 ore
10:15
Lovitură de proporții pentru Rusia. Trump ANULEAZĂ summitul cu Putin și sancționează giganții petrolieri ai rușilor, în contextul exercițiilor nucleare ale Moscovei # Ziarul National
Statele Unite au impus sancțiuni companiilor petroliere mari din Rusia, acuzând lipsa angajamentului Moscovei față de soluționarea conflictului ...
10:15
Atac cu drone pentru a doua noapte la rând asupra Kievului: cel puțin șapte răniți și clădiri avariate # Ziarul National
Rusia a inițiat noi atacuri cu drone asupra capitalei ucrainene, Kiev, pentru a doua noapte consecutiv, conform autorităților locale în zorii zilei...
10:15
A treia tranșă de construcție confirmă ritmul accelerat al DEZVOLTĂRII imobiliare în Durlești # Ziarul National
Orășelul Durlești devine tot mai căutat de cei care vor să locuiască aproape de capitală, dar într-o zonă liniștită și curată. Un nou complex re...
09:15
Spicherul Igor Grosu cere accelerarea reformelor în justiție pentru aderarea la UE a Republicii Moldova # Ziarul National
Pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană (UE) se concentrează pe reformele în justiție și administrația publică locală....
09:15
Tensiuni majore între SUA și Rusia: Trump anulează summitul cu Putin și sancționează giganții petrolieri ruși în contextul exercițiilor nucleare ale Moscovei # Ziarul National
Statele Unite au impus sancțiuni companiilor petroliere mari din Rusia, acuzând lipsa angajamentului Moscovei față de soluționarea conflictului din...
08:15
Sancțiuni economice dure împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil amplifică tensiunile globale și urcă prețurile petrolului # Ziarul National
Prețurile petrolului au înregistrat o majorare de peste 1 dolar pe baril, joi, continuând să crească după ce Statele Unite au impus sancțiuni compa...
08:15
♈️ BerbecEntuziasmul și energia din prezent îți oferă oportunități unice de a duce la bun sfârșit proiecte care stagnează de ceva timp. Privește p...
07:15
Summitul UE de la Bruxelles: Dezbateri aprinse și tensiuni sporite pe agenda europeană # Ziarul National
Summitul Uniunii Europene, programat joi, pare să fie unul al dezbinării. Spre deosebire de alte ocazii, acum sunt tot mai multe puncte fierbinți p...
04:15
Trump consideră că Xi Jinping poate influența decisiv poziția lui Putin privind Ucraina # Ziarul National
Președintele chinez, Xi Jinping, are potențialul de a exercita o influență semnificativă asupra președintelui rus Vladimir Putin, privind soluționa...
00:15
Zelenski și Kristersson pun bazele unui parteneriat strategic: Ucraina vizează achiziția a până la 150 de avioane Gripen în Suedia # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de premierul suedez Ulf Kristersson, a semnat miercuri la Linköping, Suedia, o scrisoare de inte...
Ieri
23:15
Munteanu, candidatul la funcția de premier, va implementa o strategie directă pentru atragerea investitorilor în Moldova # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat că Alexandru Munteanu, candidatul propus de PAS pentru funcția de prim-ministru, va introduce o...
