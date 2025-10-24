Serviciul Vamal și OIM – acțiuni comune pentru o frontieră eficientă și sigură

16:20

Amendă de 500 mii MDL pentru un agent economic din Tiraspol și confiscarea unui lot de țigări de contrabandă de cca 7.7 mln MDLThe post Amendă de 500 mii MDL pentru un agent economic din Tiraspol și confiscarea unui lot de țigări de contrabandă de cca 7.7 mln MDL first appeared on Știri din regiunea Ungheni.