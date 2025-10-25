Serviciul Vamal și OIM – acțiuni comune pentru o frontieră eficientă și sigură
NewsUngheni, 25 octombrie 2025 02:20
Serviciul Vamal și OIM – acțiuni comune pentru o frontieră eficientă și sigură
• • •
Acum o oră
02:20
Serviciul Vamal și OIM – acțiuni comune pentru o frontieră eficientă și sigură
Acum 6 ore
22:30
CNAM a transferat cca 16 mln MDL pentru consumabilele costisitoare utilizate în septembrie # NewsUngheni
CNAM a transferat cca 16 mln MDL pentru consumabilele costisitoare utilizate în septembrie
22:10
În Republica Moldova începe vacanța de toamnă a elevilor
21:20
Clădirea OMF Holercani (Zona de Securitate) izolată termic cu sprijinul CNAM
Acum 8 ore
20:50
Peste 170 de mii de persoane au beneficiat în luna septembrie de medicamente și dispozitive medicale compensate # NewsUngheni
Peste 170 de mii de persoane au beneficiat în luna septembrie de medicamente și dispozitive medicale compensate
20:20
Serviciul Vamal și OIM – acțiuni comune pentru o frontieră eficientă și sigură
20:00
Trei cetățeni africani depistați la polițiștii de frontieră după ce au trecut ilegal Prutul # NewsUngheni
Trei cetățeni africani depistați la polițiștii de frontiera după ce au trecut ilegal Prutul
Acum 12 ore
16:40
Republica Moldova trece la ora de iarnă
16:20
Tentativă de transportare ilicită a unei arme contracarată în PTF Sculeni
16:10
Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți întrerupt de sancțiuni SUA împotriva Kremlinului # NewsUngheni
Maratonul scăderilor prețurilor la carburanți întrerupt de sancțiuni SUA împotriva Kremlinului
14:50
Școlile din Republica Moldova pot primi donații direct prin MPay
14:40
Ministerul Educației și Cercetării oferă 110 burse de merit pentru elevii și studenții romi # NewsUngheni
Ministerul Educației și Cercetării oferă 110 burse de merit pentru elevii și studenții romi
14:10
Luptătorul Alexandrin Guțu a cucerit Medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte (U-23) # NewsUngheni
Luptătorul Alexandrin Guțu a cucerit Medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte (U-23)
Acum 24 ore
12:50
Contrabandă de amploare la Lipcani. Ofițerii Serviciului Vamal și PCCOCS au deconspirat o schemă de contrabandă cu peste 1.8 mln țigări # NewsUngheni
Contrabandă de amploare la Lipcani. Ofițerii Serviciului Vamal și PCCOCS au deconspirat o schemă de contrabandă cu peste 1.8 mln țigări
12:40
Situația la Frontieră: peste 57.6 mii de traversări în ultimele 24 de ore
11:40
Un nou act de vandalism la Ungheni. Un tânăr în stare de ebrietate a distrus panoul informativ din preajma Centrului de Informare Turistică # NewsUngheni
Un nou act de vandalism la Ungheni. Un tânăr în stare de ebrietate a distrus panoul informativ din preajma Centrului de Informare Turistică
11:20
Alexandru Munteanu a fost desemnat în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru # NewsUngheni
Alexandru Munteanu a fost desemnat în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru
Ieri
21:30
Al treilea contingent de carabinieri detașat în misiunea internațională KFOR a revenit acasă # NewsUngheni
Al treilea contingent de carabinieri detașat în misiunea internațională KFOR a revenit acasă
21:10
Serviciul Vamal avansează în implementarea standardelor internaționale de performanță și eficiență # NewsUngheni
Serviciul Vamal avansează în implementarea standardelor internaționale de performanță și eficiență
20:50
8 400 de țigarete de contrabandă identificate în PTF Cahul
20:40
Un tânăr din Bălți a fost condamnat pentru escrocherie cu carduri bancare
20:20
Două persoane reținute pentru trafic de droguri
16:50
Trei bărbați – trimiși pe banca acuzaților pentru trafic de cocaină
15:50
UE pentru Moldova: Mun. UNGHENI în vizorul unui canal politico-satiric din Federația Rusă # NewsUngheni
UE pentru Moldova: Mun. UNGHENI în vizorul unui canal politico-satiric din Federația Rusă
11:30
Satul European în UTA Găgăuzia. Satul Cișmichioi se dezvoltă prin investiții în infrastructură și educație # NewsUngheni
Satul European în UTA Găgăuzia. Satul Cișmichioi se dezvoltă prin investiții în infrastructură și educație
10:50
Trei bărbați – trimiși pe banca acuzaților pentru trafic de cocaină
10:40
Mita – 2 000 EURO: Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori pentru trafic de influență # NewsUngheni
Mita – 2 000 EURO: Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori pentru trafic de influență
10:20
14 kg de canabis au fost depistate la Strășeni
10:00
Aproape o jumătate din deputații Parlamentului de legislatura a XII-a sunt la primul mandat # NewsUngheni
Aproape o jumătate din deputații Parlamentului de legislatura a XII-a sunt la primul mandat
09:40
Situația la Frontieră: peste 55.4 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Mai mult de 2 zile în urmă
01:20
Nihil Sine Deo. Maia Sandu a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu # NewsUngheni
Nihil Sine Deo. Maia Sandu a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu
01:10
Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Premier
00:50
Igor Grosu a fost reales Președinte al Parlamentului Republicii Moldova
22 octombrie 2025
16:40
Cursul valutar oficial la 23 octombrie 2025
16:30
Ustensii stomatologice de contrabandă identificate în PTF Tudora
16:20
Amendă de 500 mii MDL pentru un agent economic din Tiraspol și confiscarea unui lot de țigări de contrabandă de cca 7.7 mln MDL # NewsUngheni
Amendă de 500 mii MDL pentru un agent economic din Tiraspol și confiscarea unui lot de țigări de contrabandă de cca 7.7 mln MDL
16:00
Un avocat și clientul său au fost condamnați pentru trafic de influență
15:50
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată # NewsUngheni
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată
15:20
Operațiune INI – IP Ungheni – Fulger. Cinci bărbați pentru furt în proporții mari la Ungheni # NewsUngheni
Operațiune INI- IP Ungheni-Fulger. Cinci bărbați pentru furt în proporții considerabile la Ungheni
14:30
În Parlamentul de legislatura a XII-a au fost constituite șase fracțiuni parlamentare
13:40
Asigurările de tip Cartea Verde și RCA se va scumpi începând 25 noiembrie 2025
13:10
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a a fost legal constituit
12:50
Medicii din stânga Nistrului instruiți la Chișinău în domeniul reanimării Cardio-Pulmonară (RCP) # NewsUngheni
Medicii din stânga Nistrului instruiți la Chișinău în domeniul reanimării Cardio-Pulmonară (RCP)
12:30
Carburanții continuă să se ieftinească și la 23 octombrie 2025
12:20
Valiză cu „surprize" descoperită pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" Chișinău
12:10
Loturi comerciale de mărfuri nedeclarate depistate de vameși la Costești
11:20
Consiliul de Etică al MEC cere retragerea gradelor didactice a unei directoare de grădiniță și a șefei direcției educație a UTA Găgăuzia # NewsUngheni
Consiliul de Etică al MEC cere retragerea gradelor didactice a unei directoare de grădiniță și a șefei direcției educație a UTA Găgăuzia
10:50
Cutremur cu magnitudinea ml 4.2 pe scara Richter la 170 km de mun. Ungheni
10:30
Primăria orașului Fălești anunță sistarea furnizării apei potabile la 22 octombrie 2025 # NewsUngheni
Primăria orașului Fălești anunță sistarea furnizării apei potabile la 22 octombrie 2025
10:10
Situația la Frontieră: peste 50.8 mii de traversări în ultimele 24 de ore
