Acțiune de plantare a arborilor pe strada Nicolae Dimo, sectorul Râșcani, cu participarea reprezentanților municipalității și a voluntarilor

Primăria Municipiului Chișinău, 24 octombrie 2025 15:10

În contextul Campaniei municipale de &ici...

Acum 30 minute
15:10
Acum 2 ore
14:00
80 de ani de la fondarea Organizației Națiunilor Unite Primăria Municipiului Chișinău
Astăzi se împlinesc 80 de ani de la ...
13:40
Gala laureaților Festivalului-concurs municipal de creație „Să dăruim culori copilăriei”, ediția a VI-a Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiși...
Acum 6 ore
11:30
Schimb de experiență Chișinău – Turkmenistan, pe domeniul protecției copilului Primăria Municipiului Chișinău
Responsabilii din cadrul Primăriei Municipiului...
10:30
Dansuri pentru seniori, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare”, pe 25 și 26 octombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
09:50
IP Liceul Teoretic „Waldorf” a împlinit 33 de ani de la fondare Primăria Municipiului Chișinău
Instituția Publică Liceul Teoretic „Waldo...
Acum 8 ore
09:10
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 25 – 26 octombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 25 ...
Acum 24 ore
17:10
Redeschiderea după renovare a unei grupe de creșă în cadrul Grădiniței de copii nr. 175 din sectorul Centru Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că o ...
Ieri
15:30
Continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Vineri, 24 octombrie 2025, ora 10:00, va continua ședința Consiliulu...
13:50
Acțiune de plantare a arborilor în Scuarul Catedralei, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău și ai organizațiilor internaționale Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, împreună cu ...
12:30
Elevii IP LT „Titu Maiorescu” vor avea un teren de fotbal nou Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinăului informează de...
12:30
Desfășurarea acțiunilor în cadrul Campaniei „Curățenia generală de toamnă” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
09:50
A fost reabilitată infrastructura străzii Maria Drăgan, sectorul Ciocana Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe str...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Grădinița de copii nr. 63 din Chișinău a împlinit 60 de ani de activitate Primăria Municipiului Chișinău
Grădinița de copii nr. 63 din Chișinău a î...
14:00
Forumul Municipal „Biblioteci incluzive pentru comunitate”, ediția a II-a Primăria Municipiului Chișinău
Peste 100 de bibliotecari, parteneri și repreze...
09:30
Reparația capitală la IP Liceul Teoretic „Dante Alighieri” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că...
21 octombrie 2025
14:10
Problema copiilor aflați în situație de stradă se află pe agenda de lucru a autorităților municipale Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Angela Cutasevici, a convocat o șe...
12:20
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu E.S. Giuseppe Maria Perricone, Ambasadorul Italiei în Republica Moldova Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
11:30
Un grup de 3 persoane au depus jurământul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că un grup ...
09:30
Sectorul ÎMM din municipiul Chișinău a înregistrat cea mai mare în anul 2024 Primăria Municipiului Chișinău
Municipiul Chișinău a înregistrat î...
20 octombrie 2025
17:00
Suspendarea traficului rutier pe str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan şi Ion Luca Caragiale Primăria Municipiului Chișinău
Suspendarea traficului rutier pe str. Doina şi Ion Aldea-Teodoro...
16:40
Apel pentru eficientizarea salubrizării și pregătirea orașului pentru iarnă Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău îndeamnă cet...
16:30
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 0ctombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
16:20
Eveniment organizat de Primăria Chișinău cu prilejul Zilei Internaționale a Bucătarilor Primăria Municipiului Chișinău
 
16:00
Continuarea Ședinței Consiliului Municipal Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Marți, 20.10.205, ora 10:00, va continua ședința Consiliului Municip...
15:40
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 20 octombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
1. Informație cu privire desfășurarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău. Raportor: Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport 2. Informație cu privire la suportul municipalității oferit persoanelor fără adăpost Raportor: Veaceslav Macovei, șeful Centrului de găzduire a persoanelor fără domiciliu stabil 3. Informație cu privire la pregătirea regiilor și subdiviziunilor municipale pentru sezonul rece. Raportori: I...
12:50
Regiile municipale sunt în pregătite către sezonul de iarnă 2025-2026 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că regiile municipale de p...
12:30
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 13 - 19 octombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că...
18 octombrie 2025
14:20
În capitală se desfășoară Campania de plantare de toamnă Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi în sectorul Botanica au continuat acțiunile de plantare de toamnă.Astfel, edilul capita...
17 octombrie 2025
22:10
Acțiune de plantare a arborilor decorativi pe strada Alba-Iulia din capitală Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, alături ...
15:30
Continuarea Ședinței Consiliului Municipal Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Luni, 20.10.205, ora 12:00, va continua ședința Consiliului Municipa...
12:30
Spectacolele muzicale pentru seniori, în cadrul Proiectului „Dialog între generații”, pe 18 și 19 octombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită...
11:40
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 18 – 19 octombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekend...
10:20
Suspendarea traficului rutier pe strada Albișoara, tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează ...
16 octombrie 2025
15:50
Continua ședinței Consiliului Municipal Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Vineri, 17.10.205, ora 10:00, va continua ședința Consiliului Munici...
12:40
Festivalul Municipal al Tinerilor, ediția a III-a Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău a dat st...
12:30
Astăzi este marcată Ziua Mondială a Alimentației Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiș...
12:10
Asfaltarea străzii N. Costin Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiș...
10:50
Zilele Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informea...
15 octombrie 2025
15:50
Continuarea ședinței Consiliului Municipal Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Joi, 16.10.205, ora 10:00, va continua ședința Consiliului Municipal...
15:20
Întrevederea Primarului General, Ion Ceban, cu E.S. Hubert Knirsch, Ambasadorul Germaniei la Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut onoarea să ...
14:40
Pagina de Facebook a municipalității a fost temporar compromisă Primăria Municipiului Chișinău
Primaria Chișinău informează ca pagina oficială de F...
13:20
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 15 octombrie 2025 Primăria Municipiului Chișinău
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit miercuri î...
12:10
Familia primului bebeluș născut pe 14 octombrie 2025 – de Hramul orașului, felicitată de municipalitate de pe scena din PMAN Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău, împreună ...
10:30
HRAMUL ORAȘULUI CHIȘINĂU în imagini Primăria Municipiului Chișinău
Imagini de la sărbătoarea HRAMUL ORAȘULUI CHIȘI...
14 octombrie 2025
12:50
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
11:00
Inaugurarea sărbătorii HRAMUL ORAȘULUI CHIȘINĂU Primăria Municipiului Chișinău
Astăzi, 14 octombrie, orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova, își marchează Hramul, de sărbătoarea creștină Acoperământul Maicii Domnului. Tradițional, sărbătoarea a început cu depunere de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt și cu Liturghia de Hram de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, pentru că această zi are o înaltă însemnătate spirituală. Hramul e despre rugăciune, despre împăcare și iertare, despre datina străbunilor și despre pace. Inaugurarea Sărbă...
08:40
Mesajul Primarului General, Ion Ceban, cu ocazia Hramului orașului Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
„De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii c...
08:20
Depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cu prilejul Hramului orașului Chișinău Primăria Municipiului Chișinău
Cu prilejul sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului, zi în care marcăm Hramul Orașului Chișinău, conducerea Primăriei, în frunte cu Primarul General, Ion Ceban, a depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, simbol al identității noastre. Edilul a invitat locuitorii și oaspeții capitalei în Piața Marii Adunări Naționale și în scuarul Catedralei Mitropolitane, unde este pregătit un program variat de sărbătoare: târguri ale producătorilor autohtoni și ale meșterilor populari,...
13 octombrie 2025
16:30
Hramul orașului Chișinău la Turnul de Apă, memorie și identitate urbană Primăria Municipiului Chișinău
De Hramul orașului nostru, Muzeul de Istorie a Orașului Chiș...
