Problema copiilor aflați în situație de stradă se află pe agenda de lucru a autorităților municipale
Primăria Municipiului Chișinău, 21 octombrie 2025 14:10
Viceprimarul Angela Cutasevici, a convocat o șe...
• • •
Alte ştiri de Primăria Municipiului Chișinău
Acum 30 minute
14:10
Problema copiilor aflați în situație de stradă se află pe agenda de lucru a autorităților municipale # Primăria Municipiului Chișinău
Viceprimarul Angela Cutasevici, a convocat o șe...
Acum 4 ore
12:20
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu E.S. Giuseppe Maria Perricone, Ambasadorul Italiei în Republica Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
11:30
Un grup de 3 persoane au depus jurământul pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că un grup ...
Acum 6 ore
09:30
Sectorul ÎMM din municipiul Chișinău a înregistrat cea mai mare în anul 2024 # Primăria Municipiului Chișinău
Municipiul Chișinău a înregistrat î...
Acum 24 ore
17:00
Suspendarea traficului rutier pe str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan şi Ion Luca Caragiale # Primăria Municipiului Chișinău
Suspendarea traficului rutier pe str. Doina şi Ion Aldea-Teodoro...
16:40
Apel pentru eficientizarea salubrizării și pregătirea orașului pentru iarnă # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău îndeamnă cet...
16:20
16:00
Marți, 20.10.205, ora 10:00, va continua ședința Consiliului Municip...
15:40
Ieri
12:50
Regiile municipale sunt în pregătite către sezonul de iarnă 2025-2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că regiile municipale de p...
12:30
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 13 - 19 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi în sectorul Botanica au continuat acțiunile de plantare de toamnă.Astfel, edilul capita...
17 octombrie 2025
22:10
Acțiune de plantare a arborilor decorativi pe strada Alba-Iulia din capitală # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, alături ...
15:30
Luni, 20.10.205, ora 12:00, va continua ședința Consiliului Municipa...
12:30
Spectacolele muzicale pentru seniori, în cadrul Proiectului „Dialog între generații”, pe 18 și 19 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită...
11:40
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 18 – 19 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekend...
10:20
Suspendarea traficului rutier pe strada Albișoara, tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează ...
16 octombrie 2025
15:50
Vineri, 17.10.205, ora 10:00, va continua ședința Consiliului Munici...
12:40
Primăria Chișinău a dat st...
12:30
Primăria Municipiului Chiș...
12:10
Primăria Municipiului Chiș...
10:50
Primăria Chișinău informea...
15 octombrie 2025
15:50
Joi, 16.10.205, ora 10:00, va continua ședința Consiliului Municipal...
15:20
Întrevederea Primarului General, Ion Ceban, cu E.S. Hubert Knirsch, Ambasadorul Germaniei la Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut onoarea să ...
14:40
Primaria Chișinău informează ca pagina oficială de F...
13:20
Consiliul Municipal Chișinău s-a întrunit miercuri î...
12:10
Familia primului bebeluș născut pe 14 octombrie 2025 – de Hramul orașului, felicitată de municipalitate de pe scena din PMAN # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău, împreună ...
10:30
Imagini de la sărbătoarea HRAMUL ORAȘULUI CHIȘI...
14 octombrie 2025
12:50
Suspendarea totală a traficului rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: ...
11:00
Astăzi, 14 octombrie, orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova, își marchează Hramul, de sărbătoarea creștină Acoperământul Maicii Domnului. Tradițional, sărbătoarea a început cu depunere de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt și cu Liturghia de Hram de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, pentru că această zi are o înaltă însemnătate spirituală. Hramul e despre rugăciune, despre împăcare și iertare, despre datina străbunilor și despre pace. Inaugurarea Sărbă...
08:40
Mesajul Primarului General, Ion Ceban, cu ocazia Hramului orașului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
„De Hramul orașului, să ne bucurăm de oamenii c...
08:20
Depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, cu prilejul Hramului orașului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Cu prilejul sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului, zi în care marcăm Hramul Orașului Chișinău, conducerea Primăriei, în frunte cu Primarul General, Ion Ceban, a depus flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, simbol al identității noastre. Edilul a invitat locuitorii și oaspeții capitalei în Piața Marii Adunări Naționale și în scuarul Catedralei Mitropolitane, unde este pregătit un program variat de sărbătoare: târguri ale producătorilor autohtoni și ale meșterilor populari,...
13 octombrie 2025
16:30
Hramul orașului Chișinău la Turnul de Apă, memorie și identitate urbană # Primăria Municipiului Chișinău
De Hramul orașului nostru, Muzeul de Istorie a Orașului Chiș...
14:40
De Hramul Orașului Chișinău, în centrul urbei vor avea loc târguri ale producătorilor autohtoni și ale meșterilor populari, precum și activități comerciale cu bucate tradiționale # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe 14 octombrie 2025,...
14:20
Conectarea instituțiilor educaționale din municipiu la sursa centralizată de agent termic # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează...
11:10
Lucrări de reparație și întreținere a infrastructurii rutiere, executate pe parcursul săptămânii: 06-12 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că &i...
10:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 13 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
1. Informație cu privire desfășurarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ din municipiul Chișinău. Raportor: Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport 2. Informație cu privire la situația din domeniul social și de sănătate la nivelul municipiului Chișinău. Raportor: Marina Buga, șef-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială 3. Informație cu privire la oferta educațională pentru populația de vârstă adultă Raportor: Nata...
09:40
De Hramul orașului Chișinău, transportul public municipal va circula în regim special # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiș...
09:20
Chișinăul a găzduit ediția a XIV a Turneului Internațional de Dans Sportiv # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chiș...
11 octombrie 2025
11:10
Conducerea Primărie Municipiului Chișinău, în frunte cu Primarul General, Ion Ceban, viceprimari, pretori de sector, consilieri, angajați ai întreprinderilor municipale etc., au participat sâmbătă la o acțiune de plantare a arborilor pe strada Ghidighici, sectorul Buiucani. Aici au fost sădiți puieți din specia liquidambar (arbore de gumă). Activitatea face partea din Campania municipală de plantare de toamnă. Primarul General, Ion Ceban, a precizat că obiectivul de plantare al APL Chișinău pent...
10:30
Primarul General, Ion Ceban, participă la acțiunea de plantare a arborilor pe str. Ghidighici # Primăria Municipiului Chișinău
Conducerea Primărie Municipiului Chișinău, în frunte cu Primarul General, Ion Ceban, viceprimari, pretori de sector, consilieri, angajați ai întreprinderilor municipale etc., au participat sâmbătă la o acțiune de plantare a arborilor pe strada Ghidighici, sectorul Buiucani. Aici au fost sădiți puieți din specia liquidambar (arbore de gumă). Activitatea face partea din Campania municipală de plantare de toamnă. Primarul General, Ion Ceban, a precizat că obiectivul de plantare al APL Chișinău pent...
10 octombrie 2025
18:30
Sistarea circulației transportului pe șos Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Lech Kaczynski și Sihastrului, pe 11-12 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în ...
16:50
Primăria Chișinău și operatorul municipal de apă și canalizare conectează noi localități suburbane la rețeaua centralizată de apă # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău și S.A. „Apă-Canal Chiș...
13:10
35 de ani de excelență educațională la Instituția Publică Liceul Teoretic „Mircea Eliade” # Primăria Municipiului Chișinău
Fondat în anul 1990 ca unul dintre primel...
12:10
Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Chișinău pe 15 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Miercuri, 15 octombrie 2025, ora 12:00, se convoacă ședința extraord...
12:00
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 11 – 12 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 1...
11:10
Spectacolele muzicale pentru seniori, în cadrul Proiectului „Dialog între generații”, pe 11 și 12 octombrie 2025 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită persoanel...
11:10
APL Chișinău promovează educația ecologică în instituțiile educaționale # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău și operatorul municipal de sa...
10:40
Reabilitarea cantinei și a blocurilor sanitare la IP Complexul Educațional „Antonin Ursu” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău continuă implementarea proiectelor de ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.