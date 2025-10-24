Gala laureaților Festivalului-concurs municipal de creație „Să dăruim culori copilăriei”, ediția a VI-a

11:00

Astăzi, 14 octombrie, orașul Chișinău, capitala Republicii Moldova, își marchează Hramul, de sărbătoarea creștină Acoperământul Maicii Domnului. Tradițional, sărbătoarea a început cu depunere de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt și cu Liturghia de Hram de la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”, pentru că această zi are o înaltă însemnătate spirituală. Hramul e despre rugăciune, despre împăcare și iertare, despre datina străbunilor și despre pace. Inaugurarea Sărbă...