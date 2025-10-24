Mai mulți bani scoși decât încasați: diferență de 3,6 miliarde de lei în sistemul bancar
Unghiul, 24 octombrie 2025 09:30
În primele nouă luni ale anului, volumul eliberărilor cumulative de numerar în casele băncilor a depășit cu 3,6 miliarde de lei volumul încasărilor cumulative de numerar pe sistemul bancar, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei. În perioada de referință, volumul încasărilor cumulative de numerar a constituit 136,8 miliarde lei, majorându-se cu […]
Acum 24 ore
15:20
La Ungheni a fost lansat un amplu proiect de reabilitare a zonei verzi din cartierul Ungheni Vale, cu o investiție totală de aproape 60 de milioane de lei. Evenimentul a avut loc în prezența viceprim-ministrului și ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a primarului municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, precum și a partenerilor de proiect […]
15:00
Membrii Cenaclului Literar-Artistic „Suflet de poet” din municipiul Ungheni au participat recent la o manifestare culturală deosebită desfășurată în satul Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași. Evenimentul a avut loc în incinta Complexului Istoric „Adormirea Maicii Domnului” și a prilejuit lansarea volumului de poezie „Noi două”, semnat de scriitoarele Maria Loghin și Elena Sârghe din Roman, […]
12:50
47 dintre cei 101 deputați aleși în Parlamentul de legislatura a XII-a își exercită pentru prima dată mandatul de parlamentar. Alți 43 sunt la al doilea sau al treilea mandat, iar 11 parlamentari au fost aleși de cel puțin patru ori, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate de Parlament, în cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), […]
10:20
Psihologii școlari vor aloca până la 20 de ore pe săptămână activităților cu elevii, Regulament # Unghiul
Psihologii care activează în instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor dedica aproape jumătate din timpul de lucru activităților directe cu elevii – între 18 și 20 de ore pe săptămână – potrivit unui proiect de regulament supus consultărilor publice, transmite IPN. În învățământul general, psihologii vor avea un program de lucru de 35 […]
Ieri
15:50
Elevii de la LT „Mihai Eminescu” primesc echipamente sportive și învață siguranța online prin proiectul „Fotbal în școli” # Unghiul
Zeci de elevi ai Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni au început săptămâna trecută (6-12 octombrie) cu surprize plăcute: echipamente noi pentru fotbal și lecții despre siguranța în mediul digital. Inițiativa face parte din proiectul „Fotbal în școli”, care continuă să aducă mișcare și educație copiilor din întreaga țară. 26 de elevi ai clasei a […]
12:20
Ungheni – rezultate frumoase la Campionatul Municipiului Chișinău și tradiție continuată la Bumbăta # Unghiul
Ungheniul a strălucit pe două fronturi: la Campionatul Municipiului Chișinău, unde veteranii și tinerii jucători au adus acasă medalii și diplome, și la tradiționalul campionat „In memoriam Gheorghe Rotaru” de la Bumbăta, unde pasionații jocului de dame din raionul Ungheni și-au măsurat forțele, continuând o tradiție locală începută de fondatorul școlii și un fan înfocat […]
10:40
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au stabilit orarul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025-2026 la învățământul primar, gimnazial și liceal, transmite IPN. Conform orarului de bacalaureat, examenul la limba și literatura română (alolingvi) va fi organizat pe 2 iunie, limba de instruire – 5 iunie, limba […]
10:30
Procesul de înregistrare pentru obținerea compensațiilor pentru sezonul rece va începe pe 3 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al muncii și protecției sociale, Alexei Buzu. Ministrul a precizat că înscrierea în sistemul de compensații se va desfășura pe parcursul întregii luni noiembrie. Cetățenii se pot înregistra online, iar cei care nu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Din cerul presărat la tot pasul cu nori negri, fulgere orbitoare încă mai brăzdau cerul. Era atât de aproape de sol, încât aveai impresia că cerul s-a prăvălit pe pământ. După câteva secunde de repaus, în care natura își trage sufletul zgomotele răsunătoare se opresc. Ploaia deasă nu avea nici o milă față de pământul […]
12:20
Primul Forum al Asociațiilor de Locatari din Moldova a reunit peste 170 de participanți pentru eficiență energetică și sustenabilitate # Unghiul
Peste 170 de participanți din întreaga țară, inclusiv reprezentanți ai asociațiilor de locatari, autorități publice și experți naționali și internaționali, au participat astăzi la primul Forum al Asociațiilor de Locatari din Republica Moldova, organizat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu PNUD Moldova și cu sprijinul financiar al Guvernului Danemarcei. Evenimentul a […]
12:00
Crește alarmant piața creditelor și imobiliarelor. BNM: nu este premisă de criză financiară # Unghiul
Creditele de consum cresc cu aproximativ 30%, iar piața imobiliarelor – cu 76,9%, dar Banca Națională a Moldovei consideră că acest fapt „nu este o premisă de criză financiară”, transmite IPN. Potrivit raportului de evaluare a stabilității financiare, publicat de BNM pentru al doilea trimestru al acestui an, volumul creditelor imobiliare înregistrează o creștere de […]
09:50
Armata Națională organizează de luni și până la sfârșitul lunii octombrie exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET). La antrenamentele care se desfășoară în centrele de instruire militară din Moldova participă și soldați din România, cu scopul cooperării militare pe ambele maluri ale Prutului, în cadrul acestui tip de exercițiu JCET, inițiat încă în anul 2009, […]
20 octombrie 2025
15:00
Țesutul scoarței nu e doar un meșteșug, ci o poveste spusă prin fire colorate, o punte între generații și o mărturie a identității noastre. Despre asta s-a vorbit și s-a simțit la atelierul „Arta țeserii scoarței”, desfășurat la Ungheni, un eveniment dedicat păstrării și transmiterii tradiției covorului moldovenesc – element inclus în Patrimoniul Cultural Imaterial […]
12:40
Cei care au avut ocazia să se afle în țări cu democrații bine puse la punct au putut observa oameni cu zâmbetul pe față, cu dispoziție la înălțime, oriunde nu s-ar afla. Aceiași stare de spirit putem desprinde la aceiași oameni, atunci când sunt în vizită pe la noi. Involuntar ne punem retorica întrebare: oare […]
10:00
Bugetul asigurărilor sociale de stat a înregistrat, în primele nouă luni ale acestui an, venituri totale de 37,7 miliarde de lei, ceea ce înseamnă 77,8% din planul anual, transmite IPN. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează într-un raport că cele mai mari încasări provin din contribuțiile de asigurări sociale obligatorii, care au adus 20,4 miliarde […]
18 octombrie 2025
15:00
Ludmila Petrache: „Natura și oamenii m-au învățat răbdarea și respectul pentru tot ce înseamnă viață” # Unghiul
Scrie versuri din copilărie. Orice situație din viață o reflectă prin prisma poeziei. Pasiunea de a scrie n-a părăsit-o pe Ludmila Petrache nici până astăzi. Asocierea cu alți colegi de condei este un bun prilej de a-și așterne gândurile în continuare. O reușită din creația ei este încercarea de a-și pune versurile pe muzică. Casa […]
12:20
Cornova și-a testat reacția în caz de cutremur: exercițiu practic cu pompieri, polițiști și elevi # Unghiul
Vineri, 10 octombrie, sirenele au răsunat, iar elevii gimnaziului „Paul Mihail” din Cornova au fost evacuați în doar câteva minute. Nu a fost o situație reală de urgență, ci un exercițiu practic de protecție civilă, desfășurat în localitate, pentru a verifica pregătirea autorităților și reacția comunității în caz de cutremur și incendiu. Activitatea a fost […]
17 octombrie 2025
15:30
Ediția a II-a a Zilelor Filmului Românesc la Ungheni se anunță una specială, plină de filme valoroase și discuții captivante cu publicul. Evenimentul, care va avea loc pe 23 octombrie, la Palatul de Cultură din Ungheni, face parte din cea de-a 11-a ediție națională a ZFR, un proiect cultural care a devenit deja o tradiție […]
12:30
Prin statutul său, un cadru didactic face parte din elita invizibilă a societății. Nu în zadar, în Japonia, singurii cetățeni, care nu sunt obligați să se închine în fața Împăratului, sunt ei. Gestul este, pentru că niponii consideră că fără aceștia nu există împărați. La noi, la moldoveni cel puțin, avem nevoie de un cuvânt […]
10:50
În luna august, Republica Moldova a avut un deficit comercial de 556,6 milioane de dolari, cu 93,3 milioane de dolari mai mare decât a fost înregistrat în aceeași lună a anului trecut, transmite IPN. Exporturile au crescut cu 22%, până la 332,6 milioane de dolari, datorită livrărilor în creștere către Uniunea Europeană (+29,8%) și, într-o […]
10:50
Țigările cu filtru și electronice ar putea fi interzise în UE. Proiectul de lege ajunge la OMS # Unghiul
Uniunea Europeană analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a celor electronice, ca măsură de reducere a consumului de tutun și de protejare a sănătății publice. Un proiect de lege în acest sens, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, urmează să fie discutat la reuniunea Organizației Mondiale a Sănătății din noiembrie, transmite IPN. Documentul, citat de publicația […]
16 octombrie 2025
13:30
Fondul Monetar Internațional a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie, transmite IPN. Instituția financiară anticipează că produsul intern brut al Moldovei va […]
12:50
Atleții Ecaterina Cernat și Gheorghe Buzulan au reprezentat cu mândrie Ungheniul și Republica Moldova la Maratonul Internațional București # Unghiul
Doi sportivi din Ungheni, Ecaterina Cernat și Gheorghe Buzulan, au participat la Maratonul Internațional București, unul dintre cele mai importante evenimente sportive, care a reunit peste 12 mii de participanți din peste 60 de țări. Ecaterina Cernat a concurat la proba de semimaraton, unde a obținut medalia de aur, înregistrând un timp excelent — 1 […]
12:40
Pentru a marca 25 de ani de activitate a Casei Naționale de Asigurări Sociale, la Ungheni a avut loc o întâlnire de informare destinată persoanelor în etate. Evenimentul, organizat de Grupul de Sprijin Reciproc Ungheni în colaborare cu Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ungheni și CNAS, a avut loc pe 10 octombrie 2025, sub genericul […]
12:30
Șoferii de vehicule cu o greutate de până la 3,5 tone, care se vor afla pe perioade scurte de timp în Bulgaria sau o vor tranzita, vor plăti de la 1 ianuarie 2026 o nouă taxă rutieră de 4,09 euro, transmite IPN. Potrivit decretului emis de Guvernul de la Sofia, noua măsura prevede introducerea vinietei […]
12:20
Prețurile biletelor în transportul public vor crește cu 20% din martie 2026. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și internațional a fost aprobată astăzi de Guvern și va intra în vigoare din 1 martie 2026., transmite IPN. Estimările din proiect arată că diferența între tarifele actuale și […]
15 octombrie 2025
15:30
Republica Moldova inițiază negocierile cu Guvernul României cu privire la crearea controlului coordonat de trecere a frontierei de stat la vama Sculeni-Sculeni, transmite IPN. Controlul comun se va efectua atât pe sensul de intrare în România, cât și pe sensul de intrare în Republica Moldova. Prin urmare, punctul de trecere Sculeni va deveni al patrulea […]
15:10
Vara aceasta, Grecia a fost din nou în flăcări. Imaginile cu păduri mistuite de foc, cu localități evacuate și cu pompieri luptând zi și noapte împotriva incendiilor de vegetație au făcut înconjurul lumii. Echipe de pompieri din alte țări le-au sărit în ajutor colegilor eleni. Printre cei care au răspuns apelului de ajutor s-au aflat […]
12:20
Recent, poeta ungheneană, Tatiana Cimbriciuc, și-a lansat cel de al doilea volum de poezii întitulat, „Pelerin prin poezie”, eveniment care a fost desfășurat la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” cu prezența uni public de la noi și din România. „Ziua aceasta de înnobilare sufletească este pentru mine de nedescris, este ceva extraordinar. Am muncit la […]
14 octombrie 2025
15:20
Elevii din Pîrlița au încheiat decada „Educația pentru valorile naționale” cu un festival gastronomic # Unghiul
O zi frumoasă la început de brumărel a adunat la Festivalul gastronomic național elevi, părinți, profesori și comunitatea locală a LT „Alexei Mateevici” din satul Pîrlița, comuna cu același nume, într-o atmosferă plină de voie bună și mirosuri ispititoare. Forfotă mare, lume frumoasă de la mic la mare, s-a plimbat prin mahalaua sarmalelor, prin cea […]
12:20
Partea I, II — Undeva fără urechi străine, răspunde Simona. Dacă tot am deschis cutia asta, trebuie să știți tot. Privirea Mirandei alunecă între ei doi. Gabriel își încrucișează brațele, dar nu protestează. Simona își ia haina din cuier și face un semn către ușă. — E o casă la marginea orașului… acolo am locuit […]
12:10
Meteorologii au emis cod galben de înghețuri pentru miercuri și joi pe întreg teritoriul țării, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, noaptea și dimineața se vor înregistra înghețuri la suprafața solului și în aer, cu intensitatea de -1 și -2 grade Celsius. Pe parcursul săptămânii, temperaturile aerului vor crește ușor. Cele nocturne pe întreg […]
11:10
Creștinii sărbătoresc astăzi Acoperământului Maicii Domnului – una dintre cele mai importante date din calendarul ortodox. În Republica Moldova, cultul Maicii Domnului este adânc înrădăcinat în tradiția ortodoxă. Numeroase biserici și mănăstiri îi poartă hramul, iar credincioșii o cinstesc ca Patroană a familiei, a orașelor și a neamului, transmite IPN. Sărbătoarea își are originea într-un […]
13 octombrie 2025
15:20
„Unțești – file din istoria unui sat de la poalele codrului”: o carte scrisă din dragoste pentru satul natal # Unghiul
Istoria satului Unțești, așezat la poalele codrilor, a prins viață într-o lucrare semnată de Ala Lapteanu, profesoară de istorie cu aproape trei decenii de experiență. În 2024, sub tiparul tipografiei, a apărut volumul „Unțești – file din istoria unui sat de la poalele codrului”, o carte care aduce împreună fragmente din trecutul localității și le […]
12:30
Trăim într-o lume în care graba a devenit lege nescrisă. Avem ceasuri la mână, telefoane în buzunar, alarme și chițibușuri de ultimă generație care ne amintesc mereu că timpul nu ne ajunge. Și totuși, paradoxal, cu cât mai multe dispozitive avem, cu atât parcă vedem mai puțin din ce se află în jurul nostru. Am […]
11 octombrie 2025
16:20
La trei octombrie Administrația Națională a publicat anunțul licitației pentru reabilitarea Coridorului 8, în cadrul contractului de lucrări, finanțat de Banca Mondială și cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova. Lucrările sunt divizate în două loturi, după cum urmează: Lot 1: Drumul G88: Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0+000 – km 16+200; Lot […]
14:20
Sâmbătă, 4 octombrie, la Campionatul Moldovei la dame, varianta Blitz, doi tineri din Ungheni și-au demonstrat talentul și au urcat pe podium, obținând rezultate remarcabile pentru orașul lor. Pavel Rusu, din categoria de vârstă U14, a ocupat locul IV, iar Liviu Jitoreanu, la U17, s-a clasat pe locul III. Ambii sportivi sunt discipolii Școlii Sportive […]
12:10
Luna octombrie este declarată Luna conștientizării cancerului de sân (Octombrie roz), un moment dedicat sensibilizării și educării populației cu privire la această afecțiune care afectează viața a mii de femei în Republica Moldova. Panglica roz și culoarea asociată acestei luni devin simboluri ale speranței și solidarității, încurajând depistarea precoce, screening-ul regulat și sprijinul pentru persoanele […]
10 octombrie 2025
15:20
Cetățenii și instituțiile publice sau private pot verifica online adresa de domiciliu sau reședința temporară a unei persoane, prin intermediul portalului guvernamental verifica.gov.md, transmite IPN. Agenția Servicii Publice precizează că nicio instituție publică sau privată nu are dreptul să solicite de la cetățeni acte confirmative privind domiciliul sau reședința temporară, deoarece aceste date sunt disponibile în […]
15:20
La Centrul de Sănătate Ungheni a avut loc inaugurarea laboratorului clinic-diagnostic, recent modernizat și dotat cu echipamente de ultimă generație. Proiectul a fost posibil datorită finanțării oferite de Compania Națională de Asigurări în Medicină și sprijinului constant al conducerii instituției. „Astăzi ne aflăm aici cu profundă recunoștință pentru realizarea unui proiect care nu ar fi […]
13:10
„Turnați vin și dați găluște / Hop-hop-hop și așa / Nu stați profesori și educatori / Hop-hop-hop și așa…” versuri de Nicolae Sulac, adaptate la zi. Din anul 1994, UNESCO a stabilit ca Ziua Internațională a Profesorului să fie celebrată în fiecare an pe 5 octombrie. Fiindcă în R. Moldova nu ducem lipsă de multitudinea […]
11:50
Combaterea cancerului este o prioritate strategică a Ministerului Sănătății. Statul investește în infrastructură, echipamente moderne, acces la medicamente esențiale și formarea continuă a specialiștilor. Declarația aparține ministrei sănătății, Ala Nemerenco, și a fost făcută în cadrul Congresului național de oncologie, desfășurat în perioada 9-10 octombrie la Chișinău, transmite IPN. „Ne dorim ca fiecare pacient, indiferent […]
9 octombrie 2025
16:10
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși noilor reguli de control la frontieră, odată cu implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană, transmite IPN. Poliția de Frontieră precizează că, odată cu implementarea Sistemului EES, cetățenii vor trece printr-un proces automatizat care presupune scanarea documentului de […]
16:10
Uniunea Europeană va putea suspenda temporar sau permanent regimul liberalizat de vize pentru 61 de state, inclusiv Republica Moldova, în caz de riscuri la adresa securității sau încălcări ale drepturilor omului. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată marți, 7 octombrie, de către Parlamentul European, transmite IPN. Conform noului mecanism, Comisia Europeană va […]
16:10
În aceeași perioadă, 3-5 octombrie curent, tenismenii Școlii de Sport patronate de Primăria mun. Ungheni au fost repartizați în două grupuri pentru a putea participa la Turneul Republican cu ocazia împlinirii a 76 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze ce a fost organizat în mun. Bălți și la Concursul Internațional „Memorialul Dobolyi Aladár” […]
16:10
Moldova își modernizează sistemul de control alimentar, prin actualizarea sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje, astfel încât acesta să fie compatibil cu standardele europene. Hotărârea, aprobată astăzi de Guvern, țintește o reacție mai rapidă în caz de risc alimentar, prin schimb operativ de informații, intensificarea controalelor și o informare transparentă a populației, transmite […]
16:10
Cunoscut pentru articolele sale din paginile ziarului și pentru dragostea față de istorie, Iurie Cujbă a fost premiat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru o viață activă și dedicată comunității în cadrul Concursului Premiul Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”. „Aceasta nu este un sfârșit, ci doar un nou început […]
8 octombrie 2025
15:10
Cezara Kolesnik – pictorița din Cornești care a dus frumusețea Moldovei pe scenele artistice ale Europei # Unghiul
La 4 septembrie, o personalitate artistică de excepție originară din Cornești, raionul Ungheni, a împlinit o frumoasă vârstă. Este vorba despre pictorița Cezara Kolesnik, o artistă care a reușit să transforme rădăcinile moldovenești într-o sursă inepuizabilă de inspirație și să le ducă cu mândrie pe scene internaționale, printre care le menționăm pe cele din Paris, […]
13:20
Cetățenii Republicii Moldova vor putea depune, începând cu luna noiembrie, cereri pentru compensarea cheltuielilor la căldură, dă asigurări ministrul muncii și protecției sociale, Alexei Buzu. Ca și în anii trecuți, programul va fi gestionat printr-un sistem digital interconectat cu bazele de date publice, iar autoritățile vor oferi sprijin direct în comunități, inclusiv printr-o linie telefonică […]
