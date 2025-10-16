FMI majorează prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru 2025
Unghiul, 16 octombrie 2025 13:30
Fondul Monetar Internațional a anunțat că se așteaptă ca economia Republicii Moldova să crească cu 1,7% în acest an, după o creștere marginală de 0,1% anul trecut. Această revizuire înseamnă o majorare cu 1,1 puncte procentuale față de proiecția sa din luna aprilie, transmite IPN. Instituția financiară anticipează că produsul intern brut al Moldovei va […]
Acum 30 minute
13:30
Acum o oră
12:50
Atleții Ecaterina Cernat și Gheorghe Buzulan au reprezentat cu mândrie Ungheniul și Republica Moldova la Maratonul Internațional București # Unghiul
Doi sportivi din Ungheni, Ecaterina Cernat și Gheorghe Buzulan, au participat la Maratonul Internațional București, unul dintre cele mai importante evenimente sportive, care a reunit peste 12 mii de participanți din peste 60 de țări. Ecaterina Cernat a concurat la proba de semimaraton, unde a obținut medalia de aur, înregistrând un timp excelent — 1 […]
Acum 2 ore
12:40
Pentru a marca 25 de ani de activitate a Casei Naționale de Asigurări Sociale, la Ungheni a avut loc o întâlnire de informare destinată persoanelor în etate. Evenimentul, organizat de Grupul de Sprijin Reciproc Ungheni în colaborare cu Casa Teritorială de Asigurări Sociale Ungheni și CNAS, a avut loc pe 10 octombrie 2025, sub genericul […]
12:30
Șoferii de vehicule cu o greutate de până la 3,5 tone, care se vor afla pe perioade scurte de timp în Bulgaria sau o vor tranzita, vor plăti de la 1 ianuarie 2026 o nouă taxă rutieră de 4,09 euro, transmite IPN. Potrivit decretului emis de Guvernul de la Sofia, noua măsura prevede introducerea vinietei […]
12:20
Prețurile biletelor în transportul public vor crește cu 20% din martie 2026. Noua metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și internațional a fost aprobată astăzi de Guvern și va intra în vigoare din 1 martie 2026., transmite IPN. Estimările din proiect arată că diferența între tarifele actuale și […]
Acum 24 ore
15:30
Republica Moldova inițiază negocierile cu Guvernul României cu privire la crearea controlului coordonat de trecere a frontierei de stat la vama Sculeni-Sculeni, transmite IPN. Controlul comun se va efectua atât pe sensul de intrare în România, cât și pe sensul de intrare în Republica Moldova. Prin urmare, punctul de trecere Sculeni va deveni al patrulea […]
15:10
Vara aceasta, Grecia a fost din nou în flăcări. Imaginile cu păduri mistuite de foc, cu localități evacuate și cu pompieri luptând zi și noapte împotriva incendiilor de vegetație au făcut înconjurul lumii. Echipe de pompieri din alte țări le-au sărit în ajutor colegilor eleni. Printre cei care au răspuns apelului de ajutor s-au aflat […]
Ieri
12:20
Recent, poeta ungheneană, Tatiana Cimbriciuc, și-a lansat cel de al doilea volum de poezii întitulat, „Pelerin prin poezie”, eveniment care a fost desfășurat la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” cu prezența uni public de la noi și din România. „Ziua aceasta de înnobilare sufletească este pentru mine de nedescris, este ceva extraordinar. Am muncit la […]
14 octombrie 2025
15:20
Elevii din Pîrlița au încheiat decada „Educația pentru valorile naționale” cu un festival gastronomic # Unghiul
O zi frumoasă la început de brumărel a adunat la Festivalul gastronomic național elevi, părinți, profesori și comunitatea locală a LT „Alexei Mateevici” din satul Pîrlița, comuna cu același nume, într-o atmosferă plină de voie bună și mirosuri ispititoare. Forfotă mare, lume frumoasă de la mic la mare, s-a plimbat prin mahalaua sarmalelor, prin cea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Partea I, II — Undeva fără urechi străine, răspunde Simona. Dacă tot am deschis cutia asta, trebuie să știți tot. Privirea Mirandei alunecă între ei doi. Gabriel își încrucișează brațele, dar nu protestează. Simona își ia haina din cuier și face un semn către ușă. — E o casă la marginea orașului… acolo am locuit […]
12:10
Meteorologii au emis cod galben de înghețuri pentru miercuri și joi pe întreg teritoriul țării, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, noaptea și dimineața se vor înregistra înghețuri la suprafața solului și în aer, cu intensitatea de -1 și -2 grade Celsius. Pe parcursul săptămânii, temperaturile aerului vor crește ușor. Cele nocturne pe întreg […]
11:10
Creștinii sărbătoresc astăzi Acoperământului Maicii Domnului – una dintre cele mai importante date din calendarul ortodox. În Republica Moldova, cultul Maicii Domnului este adânc înrădăcinat în tradiția ortodoxă. Numeroase biserici și mănăstiri îi poartă hramul, iar credincioșii o cinstesc ca Patroană a familiei, a orașelor și a neamului, transmite IPN. Sărbătoarea își are originea într-un […]
13 octombrie 2025
15:20
„Unțești – file din istoria unui sat de la poalele codrului”: o carte scrisă din dragoste pentru satul natal # Unghiul
Istoria satului Unțești, așezat la poalele codrilor, a prins viață într-o lucrare semnată de Ala Lapteanu, profesoară de istorie cu aproape trei decenii de experiență. În 2024, sub tiparul tipografiei, a apărut volumul „Unțești – file din istoria unui sat de la poalele codrului”, o carte care aduce împreună fragmente din trecutul localității și le […]
12:30
Trăim într-o lume în care graba a devenit lege nescrisă. Avem ceasuri la mână, telefoane în buzunar, alarme și chițibușuri de ultimă generație care ne amintesc mereu că timpul nu ne ajunge. Și totuși, paradoxal, cu cât mai multe dispozitive avem, cu atât parcă vedem mai puțin din ce se află în jurul nostru. Am […]
11 octombrie 2025
16:20
La trei octombrie Administrația Națională a publicat anunțul licitației pentru reabilitarea Coridorului 8, în cadrul contractului de lucrări, finanțat de Banca Mondială și cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova. Lucrările sunt divizate în două loturi, după cum urmează: Lot 1: Drumul G88: Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0+000 – km 16+200; Lot […]
14:20
Sâmbătă, 4 octombrie, la Campionatul Moldovei la dame, varianta Blitz, doi tineri din Ungheni și-au demonstrat talentul și au urcat pe podium, obținând rezultate remarcabile pentru orașul lor. Pavel Rusu, din categoria de vârstă U14, a ocupat locul IV, iar Liviu Jitoreanu, la U17, s-a clasat pe locul III. Ambii sportivi sunt discipolii Școlii Sportive […]
12:10
Luna octombrie este declarată Luna conștientizării cancerului de sân (Octombrie roz), un moment dedicat sensibilizării și educării populației cu privire la această afecțiune care afectează viața a mii de femei în Republica Moldova. Panglica roz și culoarea asociată acestei luni devin simboluri ale speranței și solidarității, încurajând depistarea precoce, screening-ul regulat și sprijinul pentru persoanele […]
10 octombrie 2025
15:20
Cetățenii și instituțiile publice sau private pot verifica online adresa de domiciliu sau reședința temporară a unei persoane, prin intermediul portalului guvernamental verifica.gov.md, transmite IPN. Agenția Servicii Publice precizează că nicio instituție publică sau privată nu are dreptul să solicite de la cetățeni acte confirmative privind domiciliul sau reședința temporară, deoarece aceste date sunt disponibile în […]
15:20
La Centrul de Sănătate Ungheni a avut loc inaugurarea laboratorului clinic-diagnostic, recent modernizat și dotat cu echipamente de ultimă generație. Proiectul a fost posibil datorită finanțării oferite de Compania Națională de Asigurări în Medicină și sprijinului constant al conducerii instituției. „Astăzi ne aflăm aici cu profundă recunoștință pentru realizarea unui proiect care nu ar fi […]
13:10
„Turnați vin și dați găluște / Hop-hop-hop și așa / Nu stați profesori și educatori / Hop-hop-hop și așa…” versuri de Nicolae Sulac, adaptate la zi. Din anul 1994, UNESCO a stabilit ca Ziua Internațională a Profesorului să fie celebrată în fiecare an pe 5 octombrie. Fiindcă în R. Moldova nu ducem lipsă de multitudinea […]
11:50
Combaterea cancerului este o prioritate strategică a Ministerului Sănătății. Statul investește în infrastructură, echipamente moderne, acces la medicamente esențiale și formarea continuă a specialiștilor. Declarația aparține ministrei sănătății, Ala Nemerenco, și a fost făcută în cadrul Congresului național de oncologie, desfășurat în perioada 9-10 octombrie la Chișinău, transmite IPN. „Ne dorim ca fiecare pacient, indiferent […]
9 octombrie 2025
16:10
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși noilor reguli de control la frontieră, odată cu implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană, transmite IPN. Poliția de Frontieră precizează că, odată cu implementarea Sistemului EES, cetățenii vor trece printr-un proces automatizat care presupune scanarea documentului de […]
16:10
Uniunea Europeană va putea suspenda temporar sau permanent regimul liberalizat de vize pentru 61 de state, inclusiv Republica Moldova, în caz de riscuri la adresa securității sau încălcări ale drepturilor omului. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată marți, 7 octombrie, de către Parlamentul European, transmite IPN. Conform noului mecanism, Comisia Europeană va […]
16:10
În aceeași perioadă, 3-5 octombrie curent, tenismenii Școlii de Sport patronate de Primăria mun. Ungheni au fost repartizați în două grupuri pentru a putea participa la Turneul Republican cu ocazia împlinirii a 76 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze ce a fost organizat în mun. Bălți și la Concursul Internațional „Memorialul Dobolyi Aladár” […]
16:10
Moldova își modernizează sistemul de control alimentar, prin actualizarea sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje, astfel încât acesta să fie compatibil cu standardele europene. Hotărârea, aprobată astăzi de Guvern, țintește o reacție mai rapidă în caz de risc alimentar, prin schimb operativ de informații, intensificarea controalelor și o informare transparentă a populației, transmite […]
16:10
Cunoscut pentru articolele sale din paginile ziarului și pentru dragostea față de istorie, Iurie Cujbă a fost premiat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru o viață activă și dedicată comunității în cadrul Concursului Premiul Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”. „Aceasta nu este un sfârșit, ci doar un nou început […]
8 octombrie 2025
15:10
Cezara Kolesnik – pictorița din Cornești care a dus frumusețea Moldovei pe scenele artistice ale Europei # Unghiul
La 4 septembrie, o personalitate artistică de excepție originară din Cornești, raionul Ungheni, a împlinit o frumoasă vârstă. Este vorba despre pictorița Cezara Kolesnik, o artistă care a reușit să transforme rădăcinile moldovenești într-o sursă inepuizabilă de inspirație și să le ducă cu mândrie pe scene internaționale, printre care le menționăm pe cele din Paris, […]
13:20
Cetățenii Republicii Moldova vor putea depune, începând cu luna noiembrie, cereri pentru compensarea cheltuielilor la căldură, dă asigurări ministrul muncii și protecției sociale, Alexei Buzu. Ca și în anii trecuți, programul va fi gestionat printr-un sistem digital interconectat cu bazele de date publice, iar autoritățile vor oferi sprijin direct în comunități, inclusiv printr-o linie telefonică […]
12:10
Trei școli din raionul Ungheni beneficiază de granturi școlare de circa 36 de mii de dolari fiecare # Unghiul
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din Pîrlița și Liceul Teoretic din Sculeni se numără printre cele 121 de instituții de învățământ general din țară care vor primi granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari fiecare. Finanțarea este acordată în cadrul Programului de Granturi Școlare, lansat de Ministerul Educației și […]
11:00
Datoria externă brută a țării a crescut cu 10,5% în prima jumătate a anului curent, depășind 11,4 miliarde de dolari. O mare parte din această creștere vine din datoria sectorului privat, care s-a majorat mai bine de 607 milioane de dolari, în timp ce datoria publică a crescut cu aproape 480 de milioane. Ca urmare, […]
7 octombrie 2025
15:20
Perioada de vaccinare a demarat astăzi în Republica Moldova, a comunicat pentru IPN Agenţia Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit ANSP, au fost achiziționate 240 de mii de doze noi de vaccin, care vor fi distribuite în spitale, transmite IPN. Un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra” va ajunge la […]
15:20
La 19 ani, Selina Budeanu își trăiește adolescența și tinerețea între două lumi care par, la prima vedere, greu de reconciliat: muzica clasică și literatura. Născută la Ungheni, dar stabilită de șapte ani în Franța, ea este astăzi studentă la două instituții de prestigiu din Lyon – Conservatorul Regional și Universitatea Jean Moulin, unde studiază […]
12:20
În perioada 12–21 septembrie 2025, la Lido di Jesolo, Italia, s-a desfășurat WAKO Youth European Kickboxing Championship 2025, competiție care a reunit 2396 de luptători din 41 de țări. Echipa SSR Ungheni a fost reprezentată de doi sportivi: Nicolae Burlacu, categoria 57 kg, care a urcat pe treapta a treia a podiumului, cucerind medalia de bronz, și Cătălin […]
12:00
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va circula începând cu 10 octombrie. Anunțul a fost făcut de operatorul feroviar de pasageri din România CFR Călători. Prețul unei călătorii constituie 73,4 euro, transmite IPN. Trenul internațional IR 99/401 va pleca din Kiev la ora 06:30 și va sosi, a doua zi, la București […]
11:50
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare de peste 17 milioane de lei. Dotările includ tehnologii moderne – de la plăci și mașini de scris braille, până la softuri de citire a ecranului și tastaturi adaptate, menite să asigure un proces de învățare echitabil […]
6 octombrie 2025
15:30
Meteorologii au emis cod galben de ploi puternice pentru zilele de marți, 7 octombrie, și miercuri, 8 octombrie. Vor cădea cantități mari de precipitații, care ar putea provoca acumulări de apă și condiții dificile de trafic, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. „În zilele de 7 și 8 octombrie, sub influența unui ciclon sudic, vom avea […]
15:00
Pe data de 17 august, anul curent a avut loc un teribil accident rutier pe drumul național Chișinău-Ungheni, în urma căruia a decedat tânăra violonistă, Marina Bulancea, din municipiul Ungheni. Recent s-au împlinit 40 de zile de la înmormântarea tinerei, care a lăsat o durere imensă în inimile rudelor și celor care au cunoscut-o. Andrei […]
12:20
„Ceea ce facem e doar o picătură într-un ocean, dar fără acea picătură, oceanul ar fi mai mic” – Maica Teresa, călugăriță catolică de origine albaneză. Se știe că pentru a înfrunta barierele vieții oamenii au nevoie de oameni, dar așa cum firea fiecăruia este diferită – oferim ceea ce avem în minte și în […]
10:50
CEC a aprobat toate cele 101 mandate pentru cinci formațiuni. Validarea va fi decisă de CC # Unghiul
Comisia Electorală Centrală a aprobat numărul de mandate în Parlament, care le-ar reveni celor cinci formațiuni politice câștigătoare în scrutinul din 28 septembrie. Conform rezultatelor finale, aprobate astăzi de CEC, cele mai multe mandate – 55 – le revin Partidului Acțiune și Solidaritate, 26 – Blocului electoral Patriotic, Blocul electoral Alternativa s-a ales cu 8 […]
09:50
Început aici. Gabriel își trece mâinile tremurânde prin păr, privindu-și sora cu ochii umezi: — Simona… ascultă-mă, te rog. N-aș fi fost în stare niciodată să-ți fac rău. Eram plecat în noaptea aceea, eram la muncă, la aproape douăzeci de kilometri de oraș. Când am aflat că dispăruseși, am lăsat totul și am venit să […]
09:40
Ambasada SUA la Chișinău a anunțat că profilul de pe Facebook al misiunii diplomatice nu va fi actualizat în mod regulat, din cauza suspendării alocărilor bugetare, după ce Congresul de la Washington și-a sistat temporar activitatea. Diplomația americană din Moldova concretizează că situația se va menține până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor […]
4 octombrie 2025
12:10
În ediția din 20 martie am mai stat de vorbă cu Severina Vieru, o tânără pasionată de lectură, care creează conținut despre cărți pe rețelele de socializare ( N.r.: pe Instagram și TikTok o puteți găsi cu pseudonimul Opinia Books). De această dată, Severina vine cu o recomandare de carte pentru cititorii noștri: „Menajera” de […]
3 octombrie 2025
15:10
În satul Todirești, sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie este o tradiție frumoasă și respectată de întreaga localitate. Fiecare „Nuntă de Aur” este marcată cu recunoștință și bucurie, aducând împreună familiile și sătenii pentru a onora dragostea și devotamentul acestor cupluri. În acest an, evenimentul a avut loc de hramul satului. Cu […]
14:40
Începând cu 1 noiembrie, pacienții vor avea acces la un nou medicament compensat pentru tratamentul osteoporozei. Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, indicat în tratamentul acestei afecțiuni la femei, transmite IPN. Medicamentul va fi disponibil atât sub formă de comprimate filmate, cât și soluție injectabilă, iar costul său va […]
12:40
Primele forme instituționale de tip parlamentar au apărut în Anglia, anul 1295. Parlament bicameral: Camera Comunelor și Camera Lorzilor. De-a lungul timpului, paralel cu sistemul bicameral, a fost introdus și votul universal în multe state europene. Primul organism legislativ și „primul parlament” al RD Moldovenești (care a condus Basarabia în 1917-1918) a fost Sfatul Țării […]
10:40
Cadourile, banii și alte beneficii oferite cadrelor didactice de Ziua lucrătorilor din învățământ sunt strict interzise. În contextul sărbătorii care se apropie, Ministerul Educatei și Cercetării a emis o circulară în care reiterează politica de toleranță zero față de orice formă de corupție sau comportament neetic. Pedagogii și echipele de conducere sunt îndemnate să dea […]
10:30
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) estimează, într-un scenariu optimist, o creștere de 4,3% a Produsului Intern Brut în anul 2028. Realizarea acestei prognoze depinde însă de o condiție esențială: proiectele investiționale planificate prin Planul de Creștere al Uniunii Europene, în valoare de 1,9 miliarde de euro, trebuie implementate integral și în termenele stabilite, transmite […]
2 octombrie 2025
12:30
Ieri, 1 octombrie 2025, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale a avut loc ceremonia de premiere a câștigătorilor Concursului Premiul Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2025, desfășurat anual cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor în etate. În cadrul ediției din acest an, Comisia de evaluare a examinat 36 de […]
12:20
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, dă asigurări că statul va achita compensații la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de încălzire care vine, autoritățile își asumă să susțină cetățenii, a precizat demnitarul. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensații, dar […]
11:50
În contextul Anului Eminescu la Casa Limbii Române „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni a avut loc un eveniment literar-artistic cu genericul „Eminescu în culorile toamnei”. La fel ca și altădată, poetul nepereche a fost cântat în cântec și poezie de cei împătimiți de opera marelui geniu al poeziei românești. „Pe Mihai Eminescu îl omagiem oricând, […]
