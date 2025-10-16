FMI majorează prognoza de creștere a PIB-ului Republicii Moldova pentru 2025

12:20

Recent, poeta ungheneană, Tatiana Cimbriciuc, și-a lansat cel de al doilea volum de poezii întitulat, „Pelerin prin poezie”, eveniment care a fost desfășurat la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” cu prezența uni public de la noi și din România. „Ziua aceasta de înnobilare sufletească este pentru mine de nedescris, este ceva extraordinar. Am muncit la […]