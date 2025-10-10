Combaterea cancerului este o prioritate strategică, ministra sănătății
Combaterea cancerului este o prioritate strategică a Ministerului Sănătății. Statul investește în infrastructură, echipamente moderne, acces la medicamente esențiale și formarea continuă a specialiștilor. Declarația aparține ministrei sănătății, Ala Nemerenco, și a fost făcută în cadrul Congresului național de oncologie, desfășurat în perioada 9-10 octombrie la Chișinău, transmite IPN. „Ne dorim ca fiecare pacient, indiferent […]
Începând cu 12 octombrie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în spațiul Schengen vor fi supuși noilor reguli de control la frontieră, odată cu implementarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES) de către Uniunea Europeană, transmite IPN. Poliția de Frontieră precizează că, odată cu implementarea Sistemului EES, cetățenii vor trece printr-un proces automatizat care presupune scanarea documentului de […]
Uniunea Europeană va putea suspenda temporar sau permanent regimul liberalizat de vize pentru 61 de state, inclusiv Republica Moldova, în caz de riscuri la adresa securității sau încălcări ale drepturilor omului. O inițiativă legislativă în acest sens a fost adoptată marți, 7 octombrie, de către Parlamentul European, transmite IPN. Conform noului mecanism, Comisia Europeană va […]
În aceeași perioadă, 3-5 octombrie curent, tenismenii Școlii de Sport patronate de Primăria mun. Ungheni au fost repartizați în două grupuri pentru a putea participa la Turneul Republican cu ocazia împlinirii a 76 de ani de la fondarea Republicii Populare Chineze ce a fost organizat în mun. Bălți și la Concursul Internațional „Memorialul Dobolyi Aladár” […]
Moldova își modernizează sistemul de control alimentar, prin actualizarea sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje, astfel încât acesta să fie compatibil cu standardele europene. Hotărârea, aprobată astăzi de Guvern, țintește o reacție mai rapidă în caz de risc alimentar, prin schimb operativ de informații, intensificarea controalelor și o informare transparentă a populației, transmite […]
Cunoscut pentru articolele sale din paginile ziarului și pentru dragostea față de istorie, Iurie Cujbă a fost premiat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru o viață activă și dedicată comunității în cadrul Concursului Premiul Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”. „Aceasta nu este un sfârșit, ci doar un nou început […]
Cezara Kolesnik – pictorița din Cornești care a dus frumusețea Moldovei pe scenele artistice ale Europei # Unghiul
La 4 septembrie, o personalitate artistică de excepție originară din Cornești, raionul Ungheni, a împlinit o frumoasă vârstă. Este vorba despre pictorița Cezara Kolesnik, o artistă care a reușit să transforme rădăcinile moldovenești într-o sursă inepuizabilă de inspirație și să le ducă cu mândrie pe scene internaționale, printre care le menționăm pe cele din Paris, […]
Cetățenii Republicii Moldova vor putea depune, începând cu luna noiembrie, cereri pentru compensarea cheltuielilor la căldură, dă asigurări ministrul muncii și protecției sociale, Alexei Buzu. Ca și în anii trecuți, programul va fi gestionat printr-un sistem digital interconectat cu bazele de date publice, iar autoritățile vor oferi sprijin direct în comunități, inclusiv printr-o linie telefonică […]
Trei școli din raionul Ungheni beneficiază de granturi școlare de circa 36 de mii de dolari fiecare # Unghiul
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din Pîrlița și Liceul Teoretic din Sculeni se numără printre cele 121 de instituții de învățământ general din țară care vor primi granturi școlare în valoare de circa 36 de mii de dolari fiecare. Finanțarea este acordată în cadrul Programului de Granturi Școlare, lansat de Ministerul Educației și […]
Datoria externă brută a țării a crescut cu 10,5% în prima jumătate a anului curent, depășind 11,4 miliarde de dolari. O mare parte din această creștere vine din datoria sectorului privat, care s-a majorat mai bine de 607 milioane de dolari, în timp ce datoria publică a crescut cu aproape 480 de milioane. Ca urmare, […]
Perioada de vaccinare a demarat astăzi în Republica Moldova, a comunicat pentru IPN Agenţia Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit ANSP, au fost achiziționate 240 de mii de doze noi de vaccin, care vor fi distribuite în spitale, transmite IPN. Un lot de 240 de mii de doze de vaccin antigripal „Influvac Tetra” va ajunge la […]
La 19 ani, Selina Budeanu își trăiește adolescența și tinerețea între două lumi care par, la prima vedere, greu de reconciliat: muzica clasică și literatura. Născută la Ungheni, dar stabilită de șapte ani în Franța, ea este astăzi studentă la două instituții de prestigiu din Lyon – Conservatorul Regional și Universitatea Jean Moulin, unde studiază […]
În perioada 12–21 septembrie 2025, la Lido di Jesolo, Italia, s-a desfășurat WAKO Youth European Kickboxing Championship 2025, competiție care a reunit 2396 de luptători din 41 de țări. Echipa SSR Ungheni a fost reprezentată de doi sportivi: Nicolae Burlacu, categoria 57 kg, care a urcat pe treapta a treia a podiumului, cucerind medalia de bronz, și Cătălin […]
Un tren direct pe ruta Kiev-Ungheni-București Nord și retur va circula începând cu 10 octombrie. Anunțul a fost făcut de operatorul feroviar de pasageri din România CFR Călători. Prețul unei călătorii constituie 73,4 euro, transmite IPN. Trenul internațional IR 99/401 va pleca din Kiev la ora 06:30 și va sosi, a doua zi, la București […]
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare de peste 17 milioane de lei. Dotările includ tehnologii moderne – de la plăci și mașini de scris braille, până la softuri de citire a ecranului și tastaturi adaptate, menite să asigure un proces de învățare echitabil […]
Meteorologii au emis cod galben de ploi puternice pentru zilele de marți, 7 octombrie, și miercuri, 8 octombrie. Vor cădea cantități mari de precipitații, care ar putea provoca acumulări de apă și condiții dificile de trafic, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. „În zilele de 7 și 8 octombrie, sub influența unui ciclon sudic, vom avea […]
Pe data de 17 august, anul curent a avut loc un teribil accident rutier pe drumul național Chișinău-Ungheni, în urma căruia a decedat tânăra violonistă, Marina Bulancea, din municipiul Ungheni. Recent s-au împlinit 40 de zile de la înmormântarea tinerei, care a lăsat o durere imensă în inimile rudelor și celor care au cunoscut-o. Andrei […]
„Ceea ce facem e doar o picătură într-un ocean, dar fără acea picătură, oceanul ar fi mai mic” – Maica Teresa, călugăriță catolică de origine albaneză. Se știe că pentru a înfrunta barierele vieții oamenii au nevoie de oameni, dar așa cum firea fiecăruia este diferită – oferim ceea ce avem în minte și în […]
CEC a aprobat toate cele 101 mandate pentru cinci formațiuni. Validarea va fi decisă de CC # Unghiul
Comisia Electorală Centrală a aprobat numărul de mandate în Parlament, care le-ar reveni celor cinci formațiuni politice câștigătoare în scrutinul din 28 septembrie. Conform rezultatelor finale, aprobate astăzi de CEC, cele mai multe mandate – 55 – le revin Partidului Acțiune și Solidaritate, 26 – Blocului electoral Patriotic, Blocul electoral Alternativa s-a ales cu 8 […]
Început aici. Gabriel își trece mâinile tremurânde prin păr, privindu-și sora cu ochii umezi: — Simona… ascultă-mă, te rog. N-aș fi fost în stare niciodată să-ți fac rău. Eram plecat în noaptea aceea, eram la muncă, la aproape douăzeci de kilometri de oraș. Când am aflat că dispăruseși, am lăsat totul și am venit să […]
Ambasada SUA la Chișinău a anunțat că profilul de pe Facebook al misiunii diplomatice nu va fi actualizat în mod regulat, din cauza suspendării alocărilor bugetare, după ce Congresul de la Washington și-a sistat temporar activitatea. Diplomația americană din Moldova concretizează că situația se va menține până la reluarea completă a activității, cu excepția informațiilor […]
În ediția din 20 martie am mai stat de vorbă cu Severina Vieru, o tânără pasionată de lectură, care creează conținut despre cărți pe rețelele de socializare ( N.r.: pe Instagram și TikTok o puteți găsi cu pseudonimul Opinia Books). De această dată, Severina vine cu o recomandare de carte pentru cititorii noștri: „Menajera” de […]
În satul Todirești, sărbătorirea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie este o tradiție frumoasă și respectată de întreaga localitate. Fiecare „Nuntă de Aur” este marcată cu recunoștință și bucurie, aducând împreună familiile și sătenii pentru a onora dragostea și devotamentul acestor cupluri. În acest an, evenimentul a avut loc de hramul satului. Cu […]
Începând cu 1 noiembrie, pacienții vor avea acces la un nou medicament compensat pentru tratamentul osteoporozei. Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, indicat în tratamentul acestei afecțiuni la femei, transmite IPN. Medicamentul va fi disponibil atât sub formă de comprimate filmate, cât și soluție injectabilă, iar costul său va […]
Primele forme instituționale de tip parlamentar au apărut în Anglia, anul 1295. Parlament bicameral: Camera Comunelor și Camera Lorzilor. De-a lungul timpului, paralel cu sistemul bicameral, a fost introdus și votul universal în multe state europene. Primul organism legislativ și „primul parlament” al RD Moldovenești (care a condus Basarabia în 1917-1918) a fost Sfatul Țării […]
Cadourile, banii și alte beneficii oferite cadrelor didactice de Ziua lucrătorilor din învățământ sunt strict interzise. În contextul sărbătorii care se apropie, Ministerul Educatei și Cercetării a emis o circulară în care reiterează politica de toleranță zero față de orice formă de corupție sau comportament neetic. Pedagogii și echipele de conducere sunt îndemnate să dea […]
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) estimează, într-un scenariu optimist, o creștere de 4,3% a Produsului Intern Brut în anul 2028. Realizarea acestei prognoze depinde însă de o condiție esențială: proiectele investiționale planificate prin Planul de Creștere al Uniunii Europene, în valoare de 1,9 miliarde de euro, trebuie implementate integral și în termenele stabilite, transmite […]
Ieri, 1 octombrie 2025, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale a avut loc ceremonia de premiere a câștigătorilor Concursului Premiul Național pentru Vârstnici „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2025, desfășurat anual cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor în etate. În cadrul ediției din acest an, Comisia de evaluare a examinat 36 de […]
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, dă asigurări că statul va achita compensații la căldură și în acest an. Astfel, în sezonul de încălzire care vine, autoritățile își asumă să susțină cetățenii, a precizat demnitarul. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensații, dar […]
În contextul Anului Eminescu la Casa Limbii Române „Mihai Eminescu” din municipiul Ungheni a avut loc un eveniment literar-artistic cu genericul „Eminescu în culorile toamnei”. La fel ca și altădată, poetul nepereche a fost cântat în cântec și poezie de cei împătimiți de opera marelui geniu al poeziei românești. „Pe Mihai Eminescu îl omagiem oricând, […]
La 24 septembrie a fost lansat un proiect deosebit de important, rezultat al unui parteneriat între Primăria municipiului Ungheni, Primăria municipiului Dorohoi, Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă și alți actori locali. Proiectul „Dezvoltarea capacităților pentru adaptarea și prevenirea riscurilor de dezastre a orașelor transfrontaliere -RiAdapt” vizează reducerea vulnerabilității la inundații și alte riscuri naturale prin […]
Agenția Moldsilva anunță că în acest an pune la dispoziția populației 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Prețurile variază în funcție de specia lemnului: lemnele moi sunt mai accesibile, în timp ce cele tari au un preț mai ridicat. Contactat de IPN, directorul adjunct Moldsilva, Iulian Mamai, a declarat că 137 […]
Investiții de peste 826 de milioane de lei în medicamente și dispozitive medicale compensate # Unghiul
Autoritățile au investit peste 826 de milioane de lei în medicamente și dispozitive medicale compensate în primele opt luni ale anului, potrivit datelor prezentate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Suma este cu 82 de milioane de lei mai mare decât cea alocată în aceeași perioadă a anului trecut, transmite IPN. În total, aproximativ […]
Alexandra Balan: ,,Viitorul Ungheniului se construiește acum, prin vocea și implicarea noastră” # Unghiul
La doar 17 ani, Alexandra Balan a reușit să adune un portofoliu impresionant: este lucrătoare de tineret la Centrul Municipal pentru TINEri, corespondentă pentru platforma #Diez, formatoare în proiectul „Tinerii W.A.V.E”, membră a mai multor organizații și fondatoarea echipei „Youth Voice” din Ungheni. A participat la schimburi interculturale, conferințe și proiecte Erasmus+, iar fiecare experiență […]
În comuna Măcărești a fost constituit în 2024 Grupul de sprijin reciproc al persoanelor vârstnice, un colectiv de zece femei coordonate de Lilia Mărcuță. Grupul face parte din proiectul „Îmbunătățirea participării sociale a persoanelor în etate din Moldova prin dezvoltarea comunităților pilot prietenoase vârstnicilor”, implementat de HelpAge Moldova cu sprijinul financiar al Guvernului Federal al […]
Stau în România de doi ani. În acest timp, am cunoscut zeci de fete care aleg să iasă doar în cluburi frecventate de comunitatea LGBTQ+. Nu pentru că se identifică cu aceste persoane, ci pentru că acolo se simt mai în siguranță. În cluburile „obișnuite” hărțuirea din partea bărbaților e constantă: mâini puse pe corp […]
1 octombrie – Ziua persoanelor vârstnice: Un sfert din populația țării are 60 de ani și peste # Unghiul
Un sfert din populația Republicii Moldova, mai exact 25,9%, are vârsta de 60 de ani și peste. În cifre absolute, aceasta înseamnă peste 616 mii de persoane, potrivit datelor de la începutul acestui an. Femeile trăiesc, în medie, mai mult decât bărbații – anul trecut diferența a fost de 4 ani și 7 luni. Astfel, […]
PIB-ul a crescut cu 1,1% în trimestrul II față de 2024, iar pe semestru a rămas practic stabil # Unghiul
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere modestă în al doilea trimestru al acestui an. Produsul Intern Brut a crescut cu 1,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, în primele șase luni, nivelul PIB a rămas aproape neschimbat comparativ cu semestrul similar din 2024. Datele au fost prezentate astăzi de Biroul Național de […]
Cupa „Iacob Ciachir” la hipism, un spectacol al eleganței și tradiției ecvestre la Ungheni # Unghiul
Municipiul Ungheni a fost duminică, 21 septembrie, gazda unui eveniment sportiv de anvergură – Cupa „Iacob Ciachir” la hipism, competiție care a adunat laolaltă iubitori ai cailor, sportivi și spectatori din mai multe raioane ale țării. Competiția, organizată de Ion Poia, cu sprijinul autorităților locale și al comunității sportive, a readus în prim-plan tradiția ecvestră […]
Noul legislativ, constituit după alegerile din 28 septembrie, va cuprinde cinci fracțiuni parlamentare. Listele celor cinci formațiuni politice care au trecut pragul electoral includ deputați din legislatura XI-a, printre care președintele Parlamentului, Igor Grosu, și membri ai cabinetului de miniștri, inclusiv premierul Dorin Recean. De asemenea, în noul Parlament ar putea să se regăsească actuali […]
Laura Vition este o tânără activistă pentru drepturile femeilor și o pasionată promotoare a egalității de gen în Moldova. La doar 22 de ani, ea studiază Dreptul la Universitatea de Stat din Moldova și își dedică timpul implicării în proiecte sociale, ocupând funcția de coordonatoare a programului Zestrea Feministă din cadrul Coaliției Naționale „Viața fără Violență”. De doi […]
Începând cu 15 octombrie, transportul internațional de persoane prin servicii ocazionale nu va mai fi permis prin punctele de trecere a frontierei dintre Letonia și Belarus sau Federația Rusă. Potrivit autorităților letone, măsura vizează punctele Paternieku, Grebņevas și Terehovas, transmite IPN. Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport din Moldova să țină cont de […]
Deși podul rutier dintre Ungheni și Iași rămâne, deocamdată, doar un proiect pe hârtie, comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului au deja un „pod de suflet”: cultura și patrimoniul lor comun. Acesta a prins contur prin proiectul transfrontalier „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, care transformă […]
În noul Parlament se vor regăsi cinci formațiune politice. Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut majoritatea parlamentară după ce a fost votat de 50,20% dintre alegători. Rezultatele preliminare ale alegerilor sunt prezentate de Comisia Electorală Centrală după prelucrarea a 100% din procesele verbale, transmite IPN. În legislativ mai accede Blocul electoral Patriotic care a fost […]
Fermierii moldoveni continuă să demonstreze că pasiunea și tehnologia agricolă modernă pot aduce rezultate excepționale. De această dată, performanța vine din raionul Ungheni, unde Iurie Vrabie, administrator al SRL PROG-AGROTER din satul Valea Mare, a obținut o recoltă impresionantă de 4.100 kg/ha la cultura de rapiță, scrie Corteva Agriscience, companie globală de agricultură care oferă […]
Acordul de combatere a corupției și de recuperare a bunurilor a fost semnat de Moldova și Elveția. Ministerul Justiției anunță că obiectivul principal al înțelegerii este mobilizarea proprietății și a veniturilor recuperate din activitățile ilicite, transmite IPN. „Acest proiect vine în sprijinul angajamentelor naționale privind asigurarea funcționării mecanismelor de identificare, confiscare și recuperare a bunurilor […]
Pe parcursul zilei de duminică au fost înregistrate 236 de încălcări în procesul electoral. Cele mai multe vizează fotografierea buletinului de vot, agitația electorală interzisă, deteriorarea buletinelor, transportarea ilegală a alegătorilor și suspiciuni de corupere. Despre aceasta a anunțat președinta Comisiei Electorale Central, Angelica Caraman, care a precizat că scrutinul s-a desfășurat într-o manieră liberă […]
La început de toamnă, municipiul Ungheni a fost gazda tradiționalului festival al recoltei, vinului și tradițiilor populare – „Ungheni-Fest” 2025. Evenimentul a reunit anul acesta 26 de primării din raion, fiecare venind cu cele mai bune produse ale localităților lor, pentru a împărtăși dărnicia toamnei și frumusețea tradițiilor populare. „Din an în an devenim tot […]
Aburul cafelei se ridica leneș, învolburând aerul dimineții. Pe masa din fața ei, cartea Camillei Läckberg stătea deschisă la o pagină cu o crimă ce părea, ciudat, familiară. Afară, orașul se clătina între mirajul liniștii și umbrele unor secrete prea adânci pentru a fi rostite. Îl privea pe el, sprijinit de tocul ușii, cu zâmbetul […]
Nu știu voi, dar eu când ajung la cabina de vot am de fiecare dată emoții. Emoții de mândrie că trăim într-o țară în care dreptul la vot nu este doar un cuvânt, ci o realitate. Mândria că glasul nostru contează, că fiecare alegere pe care o facem poate influența viitorul nostru și al celor […]
