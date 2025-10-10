Combaterea cancerului este o prioritate strategică, ministra sănătății

15:20

Nu știu voi, dar eu când ajung la cabina de vot am de fiecare dată emoții. Emoții de mândrie că trăim într-o țară în care dreptul la vot nu este doar un cuvânt, ci o realitate. Mândria că glasul nostru contează, că fiecare alegere pe care o facem poate influența viitorul nostru și al celor […]