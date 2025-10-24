O navă de traficanţi de droguri lovită în Pacific de forţele americane

12:30

Procuratura a comunicat că trei persoane au primit sentințe de închisoare pentru conducere în stare de ebrietate cu grad avansat, după ce s-au urcat la volan fără permis sau cu dreptul de a conduce anulat. Un bărbat din raionul Sângerei, recidivist, a fost condamnat la 2 ani de detenție într-un penitenciar de tip semi-închis pentru […] Articolul Trei șoferi, trimiși după gratii pentru că au condus beți la volan apare prima dată în Subiectul Zilei.