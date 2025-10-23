Tragedie în familia Tacu: Eugen a decedat în Franța, familia cere ajutor pentru repatriere
Subiectul Zilei, 23 octombrie 2025 12:40
Un bărbat originar din orașul Călărași, Eugen Tacu, a decedat la vârsta de 36 de ani într-un spital din Lyon, Franța, în urma unui stop cardiac survenit în timpul somnului. Eugen lucra în Franța de aproximativ doi ani, având ca scop asigurarea unui trai mai bun pentru familia sa rămasă în Republica Moldova.
Tragedie în familia Tacu: Eugen a decedat în Franța, familia cere ajutor pentru repatriere
Un bărbat originar din orașul Călărași, Eugen Tacu, a decedat la vârsta de 36 de ani într-un spital din Lyon, Franța, în urma unui stop cardiac survenit în timpul somnului. Eugen lucra în Franța de aproximativ doi ani, având ca scop asigurarea unui trai mai bun pentru familia sa rămasă în Republica Moldova. Pentru repatrierea […] Articolul Tragedie în familia Tacu: Eugen a decedat în Franța, familia cere ajutor pentru repatriere apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ion Ceban: Intervenim constant în toate sectoarele orașului pentru drumuri mai bune
Ion Ceban: Strada Maria Drăgan, complet reabilitată – o arteră importantă pentru locuitorii sectorului Ciocana Pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al Capitalei s-au finalizat lucrările de reparație a carosabilului. Primarul general Ion Ceban a anunțat că a fost reabilitat tronsonul cuprins între strada Vadul lui Vodă și strada Ciocana, ceea ce va contribui la îmbunătățirea circulației și la sporirea siguranței rutiere pentru locuitorii zonei.
O rețea de benzinării din Moldova, vizată de noile sancțiuni impuse Rusiei de către SUA
Administrația Trump a anunțat sancțiuni asupra celor mai mari producători de petrol din Rusia, inclusiv Rosneft și Lukoil, din cauza „lipsei de angajament serios al Rusiei față de un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina". Acesta este primul său pachet major de sancțiuni financiare asupra economiei președintelui Vladimir Putin, ca parte a eforturilor de a pune presiune pe Moscova.
Conform unui studiu recent publicat în Journal of Laryngology and Otolaryngology, aproximativ 70% dintre sportiviprezintă simptome nazale precum obstrucția nazală sau disfuncții ORL, comparativ cu 52% din populația sedentară. Pentru sportivii afectați, aceste probleme pot reduce capacitatea de oxigenare cu până la 20-30%, limitând semnificativ performanța fizică. Specialiștii semnalează că, în ciuda investițiilor în antrenori, echipamente și nutriție, problemele respiratorii rămân adesea nediagnosticate și netratate.
În raionul Râșcani au fost depistate mai multe cazuri flagrante de tăiere ilegală a arborilor, indicând o rea gestionare a fondului forestier public. Autoritățile au constatat defrișări neautorizate, cu prejudicii semnificative aduse mediului, și au inițiat proceduri de sancționare conform legislației în vigoare. Aceste acțiuni vin în contextul în care datele recente arată că tăierile ilegale continuă să reprezinte o problemă gravă în mai multe regiuni ale țării.
Locuitorii municipiului şi raionului Soroca reclamă că tarifele pentru apă potabilă sunt ridicate, în timp ce calitatea apeilasă mult de dorit. Mulți consumatori afirmă că apa de la robinet are gust, miros sau proprietăți ce nu corespund normelor sanitare și consideră că nu primesc valoarea pentru banii plătiți. Potrivit unor analize recente, mai multe probe de apă au prezentat abateri de la standardele de calitate.
Cai furați din Franța găsiți în România — șapte suspecți reținuți într-o rețea internă
O rețea internațională specializată în furtul și traficul de cai de tracțiune a fost destructurată, autoritățile franceze și române reținând șapte suspecți. Animalele — opt sau nouă cai — au fost sustrase în lunile mai și iunie 2025 din departamentele Doubs, Territoire de Belfort și Haute-Savoie, în estul Franței. Anchetatorii au identificat că patru dintre cai au fost găsiți în România.
Un grav accident rutier a avut loc în raionul Sîngerei: un bărbat a decedat după ce a fost lovit de un autobuz pe un drum din zonă.Incidentul s-a produs în circumstanțe care urmează să fie stabilite de către autorități. Victima a fost transportată de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața.Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.
Ion Ceban: „Sare pe rană pentru Igor Grosu când întrebi despre capturarea politică a instituțiilor statului"Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa președintelui Parlamentului, Igor Grosu, afirmând că reprezentanții guvernării nu tolerează întrebările despre controlul politic asupra instituțiilor statului.„Sare pe rană pentru Igor Grosu când am întrebat despre capturarea politică, de către PAS, a instituțiilor statului", a declarat Ceban.
Regatul Unit își întărește parteneriatul cu Republica Moldova, oferind sprijin în domeniile apărării, reformei instituționale, rezilienței societale și combaterii dezinformării. Asistența britanică include susținerea Centrului StratCom, instituție esențială în prevenirea și contracararea campaniilor de manipulare informațională. Subiectele au fost discutate în cadrul unei întrevederi la Chișinău între viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihail Popșoi, și ambasadorul Regatului Unit, Darren Welch.
Primarul capitalei critică guvernarea: „Nu mai căutați vinovați acolo unde se muncește"
Ion Ceban: „La Chișinău nu avem restanțe la salarii și nu semnăm contracte secrete care pun povara pe cetățeni" Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că administrația capitalei gestionează transparent și eficient resursele publice, fără datorii la salarii și fără a implica orașul în scheme netransparente. „Noi, la Chișinău, nu avem restanțe la salarii, nu semnăm contracte secrete care pun povara pe cetățeni", a subliniat Ceban.
Mesajul lui Ion Ceban pentru Parlament: Nu uitați de votul de încredere al cetățenilor
Primarul capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban, a transmis un mesaj deputaților noului Parlament, subliniind responsabilitatea acestora față de cetățeni. „Sunt primarul capitalei Republicii Moldova, unde locuiesc aproximativ 1 milion de oameni, printre care și dvs., stimați deputați. Dar, la fel ca și în cazul meu, multor alți primari din țara noastră le-au fost aplicate presiuni economice și politice", a declarat Ceban.
Serviciul Vamal anunță lucrări programate la infrastructura IT în noaptea de joi spre vineri
Serviciul Vamal informează că în noaptea de 23 octombrie 2025, în intervalul 00:00–03:00, vor avea loc lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT. Potrivit instituției, intervenția are drept scop creșterea performanței operaționale, îmbunătățirea stabilității și consolidarea securității sistemului informațional vamal. Pe durata lucrărilor, funcționalitatea sistemului ar putea fi temporar limitată, motiv pentru care Serviciul Vamal recomandă operatorilor economici să planifice în avans depunerea declarațiilor vamale.
Fracțiunea ALTERNATIVA se opune presiunilor politice și controlului asupra justiției
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA, condusă de Ion Ceban, a anunțat că va pleda în Parlament pentru depolitizarea instituțiilor statului și stoparea presiunilor politice. Deputații din Blocul ALTERNATIVA și-au exprimat angajamentul ferm pentru combaterea corupției reale, nu doar a mimării acesteia, și au subliniat că nu susțin controlul politic asupra sistemului de justiție și al organelor de drept.
Deputatul din noul Parlament a transmis un mesaj puternic colegilor săi, amintindu-le că votul cetățenilor a fost un act de încredere pentru a reprezenta interesele oamenilor, nu ale partidelor. În cadrul mesajului, acesta subliniază că problemele cu care se confruntă zi de zi cetățenii – salarii mici, prețuri în creștere, lipsa locurilor de muncă bine plătite, infrastructură deficitară – trebuie să fie prioritatea Parlamentului.
Remorca unui camion care transporta metal a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a avut loc noaptea trecută, pe traseul Chișinău-Bender, în proximitatea localității Ruseni, din raionul Anenii Noi. Potrivit martorilor oculari, incendiul ar fi pornit după ce a explodat una dintre roțile remorcii. La fața locului au intervenit pompierii care au reușit să stingă focul înainte ca acesta să se extindă la cabina vehiculului.
Renato Usatîi, președintele fracțiuni parlamentare „Partidul Nostru": Îmi doresc un Parlament nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și ale opoziției! Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru", a declarat de la tribuna Parlamentului că își dorește un legislativ nou, în care să fie susținute inițiativele atât ale guvernării, cât și ale opoziției, dacă acestea sunt în interesul cetățenilor.
Fracțiunea Blocului ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova și că va acționa exclusiv în interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii susțin că vor constitui o opoziție veritabilă, constructivă, care va promova transparența, corectitudinea și respectarea legii. Potrivit declarațiilor Blocului ALTERNATIVA, prioritatea echipei parlamentare este apărarea valorilor democratice și consolidarea statului de drept.
O companie din Tiraspol a fost sancționate după ce instanța de judecată a dispus confiscarea unui lot de țigări introdus ilegal în Republica Moldova, fără timbre de acciză, în valoare de peste 7,7 milioane de lei. Cazul a fost investigat de procurorii PCCOCS și trimis în judecată în anul 2022. Potrivit anchetei, la importarea țigărilor nu au fost achitate taxele vamale și accizele aferente.
Călugăr rus arestat în Grecia pentru ședere ilegală de aproape trei ani pe Muntele Athos
Un călugăr rus care locuia ilegal pe Muntele Athos din Grecia a fost arestat la Aeroportul Internațional „Macedonia" din Salonic, în timp ce încerca să călătorească spre Moscova. Autoritățile au descoperit că acesta intrase în Grecia pe 15 ianuarie 2022, având un permis de ședere de trei zile pentru Muntele Athos, dar a rămas în țară fără autorizație până la arestarea sa.
La ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, din 22 octombrie, a fost anunțată formarea Fracțiunii Partidului Nostru, în fruntea căreia a fost ales liderul formațiunii politice, Renato Usatîi. De la tribuna Legislativului, el a prezentat componența nominală a Fracțiunii: 1. Renato Usatîi 2. Elena Grițco 3. Nina Cereteu 4. Alexandr Berlinschii 5. Oleg Lipskii 6. Alexandr Suhodolschii 7. Iurie Reniță 8. Alexandr Nesterovschi 9. Grigore Repeșciuc 10. Oleg Savva 11. Alexandr Usatîi
Procuratura a comunicat că trei persoane au primit sent
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți înfruntă iarna cu acoperișul deteriorat # Subiectul Zilei
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți se confruntă cu o situație dificilă în pragul iernii: acoperișul clădirii este deteriorat, iar lucrările de reparație au fost întârziate. Deși au fost alocate fonduri de peste 16,5 milioane de lei pentru renovarea acoperișului, licitația pentru selectarea antreprenorului a fost lansată abia în mijlocul lunii octombrie, iar lucrările vor […] Articolul Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți înfruntă iarna cu acoperișul deteriorat apare prima dată în Subiectul Zilei.
Angajații muzeului Luvru cer măsuri de securitate mai stricte după furtul de bijuterii # Subiectul Zilei
Angajații serviciului de securitate al Muzeului Luvru din Paris au refuzat să se prezinte la serviciu pe 20 octombrie 2025, în semn de protest față de jaful spectaculos comis în ziua precedentă. Potrivit Sarei Abdelhedi, purtătoare de cuvânt a sindicatului, angajații au fost profund șocați de incident și au solicitat măsuri imediate de întărire a […] Articolul Angajații muzeului Luvru cer măsuri de securitate mai stricte după furtul de bijuterii apare prima dată în Subiectul Zilei.
Groază la Lyulyakovo: tânăr de 25 de ani împuşcă patru membri ai familiei şi dă foc locuinţei # Subiectul Zilei
O tragedie cumplită a avut loc în satul Lyulyakovo, regiunea Burgas, Bulgaria. Un tânăr de 25 de ani și-a ucis mama, sora minoră și mătușa, apoi a incendiat locuința familiei. Un alt frate, în vârstă de 7 ani, a reușit să scape din casa în flăcări și să anunțe autoritățile. La fața locului au intervenit […] Articolul Groază la Lyulyakovo: tânăr de 25 de ani împuşcă patru membri ai familiei şi dă foc locuinţei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Republica Cehă se confruntă cu un număr-record de îmbolnăviri de Boala Lyme. Specialiştii au raportat aproape 8.000 de cazuri de borrelioză în perioada ianuarie–septembrie 2025, cel mai mare nivel înregistrat de la demararea monitorizării în 1986. Totodată, au fost semnalate aproximativ 585 de cazuri de encefalită transmisă de căpușe.Factorii care contribuie la creșterea cazurilor includ activitățile în […] Articolul Cehia înregistrează un număr-record de cazuri de Boala Lyme în 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
Atenție şoferi: traficul rutier va fi restricţionat pe o porţiune a traseului național R-6, în apropierea localităţii Ivancea din raionul Orhei. Restricţia este impusă pentru ambele sensuri şi vizează o perioadă estimată de aproximativ 30 de minute, începând cu ora 18:30. Măsura este luată ca urmare a efectuării unor acţiuni de urmărire penală aferente unui […] Articolul Atenţie şoferi! O porţiune din drumul R-6 lângă Ivancea va fi blocată temporar apare prima dată în Subiectul Zilei.
Utilizarea dronelor în Republica Moldova este supusă unor reguli stricte: operatorii trebuie să dețină autorizaţie și avize de la instituţiile abilitate. Fără aceste documente, pilotarea dronelor poate atrage amenzi şi, în funcţie de gravitatea faptei, chiar sancțiuni penale. Astfel, pentru utilizarea unei drone în scopuri private sau profesionale este obligatoriu să se obțină permisul de […] Articolul Pilotarea dronelor în Moldova fără autorizaţie poate atrage sancţiuni penale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Astăzi, 21 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui avocat găsit vinovat de trafic de influență. Potrivit probatoriului, în perioada ianuarie 2021 – februarie 2023, avocatul a pretins și primit sume totale de 6.750 euro, de la mai multe persoane, sub pretextul că poate determina adoptarea unor soluții favorabile […] Articolul Un avocat din Chișinău, trimis după gratii pentru trafic de influență apare prima dată în Subiectul Zilei.
După aproximativ 265 de ani de activitate continuă, Antico Caffè Greco din Roma s-a închis definitiv. Fondat în 1760 pe Via Condotti, acesta era considerat una dintre cele mai vechi cafenele din capitala italiană, devenind de-a lungul secolelor un veritabil salon literar frecventat de artiști, scriitori și filosofi, printre care se numără şi Nikolai Gogol. În […] Articolul Iconica cafenea a lui Gogol din Roma îşi trage obloanele după peste două secole apare prima dată în Subiectul Zilei.
Dosar major de abuz în instituţia medicală din Bălţi: fostul director cercetat pentru trafic de influenţă şi achiziţii ilegale # Subiectul Zilei
Fostul director al Spitalul Clinic Bălți, Gheorghe Brînza, se află în centrul unui dosar penal în care este suspectat de abuz în serviciu, trafic de influenţă şi corupere pasivă. În urma percheziţiilor şi reţinerii de către autorităţi, Judecătoria Bălţi a dispus plasarea sa în arest preventiv pentru 30 de zile. Conform anchetei, Brînza ar fi […] Articolul Dosar major de abuz în instituţia medicală din Bălţi: fostul director cercetat pentru trafic de influenţă şi achiziţii ilegale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Atac cu cuțit și pistol într-un local fast-food: Inculpatul a primit 7 ani de detenție # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, informează Procuratura Generală. În noaptea de 16 iunie 2025, inculpatul a pătruns într-un restaurant de tip fast-food din sectorul Ciocana, Chișinău, înarmat cu un cuțit și un pistol, și a atacat angajatul, cerând banii […] Articolul Atac cu cuțit și pistol într-un local fast-food: Inculpatul a primit 7 ani de detenție apare prima dată în Subiectul Zilei.
ALTERNATIVA cere soluții urgente pentru capitală: legea parcărilor, centura și infrastructura # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA afirmă că proiectele de legi care vizează municipiul Chișinău nu mai pot fi amânate, subliniind necesitatea unei abordări responsabile și eficiente pentru dezvoltarea capitalei. Potrivit formațiunii, Chișinăul are nevoie urgentă de o poliție locală eficientă, de o lege clară privind parcările, de centura de ocolire a orașului, precum și de investiții consistente în infrastructură, pentru a răspunde nevoilor reale ale […] Articolul ALTERNATIVA cere soluții urgente pentru capitală: legea parcărilor, centura și infrastructura apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un accident rutier tragic a avut loc în localitatea Glina, județul Călărași, soldându-se cu decesul unui motociclist. Conform informațiilor disponibile, motociclistul a pierdut controlul vehiculului și a fost proiectat pe carosabil, suferind leziuni incompatibile cu viața. Comunitatea motocicliștilor din Călărași și din împrejurimi este profund îndurerată de această pierdere. Prietenii și colegii săi au transmis […] Articolul Tragedie în Călărași: Motociclist decedat în accident rutier apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un bărbat de 57 de ani din localitatea Alava, raionul Ștefan Vodă, a fost reținut de Poliție după ce și-ar fi înjunghiat colegul de pahar în timpul unui conflict izbucnit în propria locuință. Incidentul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 22:20. Potrivit surselor, victima, un bărbat de 52 de ani, ar fi fost în […] Articolul Ștefan Vodă: Bărbat reținut după ce și-ar fi înjunghiat amicul de pahar apare prima dată în Subiectul Zilei.
Peste 300 de întrevederi cu cetățenii: ALTERNATIVA promite soluții reale în Parlament # Subiectul Zilei
Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că în campania electorală au discutat direct cu cetățenii din toate regiunile Republicii Moldova – din raioane, municipii, orașe și sate, dar și cu conaționalii stabiliți peste hotare. În total, au fost organizate peste 300 de întrevederi în cadrul cărora au fost ascultate problemele, ideile și propunerile oamenilor. Formațiunea subliniază că toate aceste discuții vor […] Articolul Peste 300 de întrevederi cu cetățenii: ALTERNATIVA promite soluții reale în Parlament apare prima dată în Subiectul Zilei.
Opt deputați ai Blocului ALTERNATIVA intră în Parlament cu o agendă socială puternică # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA își începe activitatea parlamentară, promițând să fie o opoziție veritabilă și vocea cetățenilor în Legislativ. Formațiunea, care a obținut încrederea alegătorilor la scrutinul din 28 septembrie, va fi reprezentată în Parlament de opt deputați cu experiență în domenii precum economia, justiția, educația, domeniul social, administrația publică și reintegrarea. Reprezentanții Blocului ALTERNATIVA afirmă că vor lucra exclusiv în interesul statului […] Articolul Opt deputați ai Blocului ALTERNATIVA intră în Parlament cu o agendă socială puternică apare prima dată în Subiectul Zilei.
Blocul ALTERNATIVA promite să fie vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova # Subiectul Zilei
Blocul ALTERNATIVA a anunțat că va fi vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-și rolul de a reprezenta și apăra interesele cetățenilor și ale statului. Reprezentanții formațiunii au subliniat că vor munci în exclusivitate pentru binele public și vor promova o politică responsabilă, bazată pe soluții concrete și dialog. Potrivit declarației, agenda Blocului ALTERNATIVA va fi axată pe problemele […] Articolul Blocul ALTERNATIVA promite să fie vocea poporului în Parlamentul Republicii Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
Serviciul 112: Intervenții record în ultima săptămână — 6.027 de persoane transportate la spital # Subiectul Zilei
În perioada 5–11 mai 2025, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească din Republica Moldova a intervenit la 14.816 solicitări, dintre care 1.735 au fost pentru copii. Dintre acestea, 6.027 de persoane, inclusiv 1.036 de copii, au fost transportate la spitale pentru tratament de specialitate. Cele mai frecvente intervenții au fost cauzate de urgențe cardiovasculare […] Articolul Serviciul 112: Intervenții record în ultima săptămână — 6.027 de persoane transportate la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
Municipiul Chișinău a înregistrat în 2024 cea mai mare creștere a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din ultimii cinci ani, de 6,9% față de anul precedent. La finele anului trecut, în Capitală activau peste 41.000 de întreprinderi din acest sector, potrivit informațiilor prezentate de Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. IMM-urile reprezintă 99,1% din totalul întreprinderilor din […] Articolul Sectorul IMM din Capitală susține peste 334.000 de locuri de muncă apare prima dată în Subiectul Zilei.
În Edineț, un BMW derapat a provocat un accident grav — şoferul este în stare gravă # Subiectul Zilei
Un grav accident rutier a avut loc în raionul Edineț, în urma căruia şoferul unui automobil marca BMW a rămas blocat între fiare. Coliziunea a avut loc după ce vehiculul a derapat, și-a pierdut controlul sau a ieșit în afara carosabilului — circumstanţele exacte sunt încă investigate. La locul evenimentului au intervenit echipaje de descarcerare […] Articolul În Edineț, un BMW derapat a provocat un accident grav — şoferul este în stare gravă apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul Chișinăului s-a întâlnit cu Ambasadorul Italiei pentru consolidarea relațiilor bilaterale # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău a avut o întrevedere de curtoazie cu Ambasadorul Italiei în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor bilaterale și identificarea unor noi domenii de cooperare între Capitală și comunitățile italiene. Până în prezent, Chișinăul are deja parteneriate cu mai multe orașe și regiuni din Italia, dezvoltând proiecte […] Articolul Primarul Chișinăului s-a întâlnit cu Ambasadorul Italiei pentru consolidarea relațiilor bilaterale apare prima dată în Subiectul Zilei.
Flux intens la frontieră şi nereguli în creştere: peste 54 000 de treceri în ultimele 24 de ore # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, fluxul de persoane în punctele de trecere a frontierei a atins peste 54.000 de traversări. În acelaşi interval, autorităţile au depistat mai multe încălcări ale regimului frontierelor, inclusiv treceri ilegale, utilizarea de documente false şi nerespectarea regulilor de şedere şi intrare. Cele mai tranzitate puncte au fost aeroportul de la Chişinău, […] Articolul Flux intens la frontieră şi nereguli în creştere: peste 54 000 de treceri în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
Strada Braniștii și parcul „Dumitru Rîșcanu”, renovate pentru confortul cetățenilor # Subiectul Zilei
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul „Dumitru Rîșcanu” de pe strada Braniștii a fost reamenajat și redeschis pentru vizitatori. Spațiul verde oferă acum locuri pentru recreere, terenuri pentru sport, zone de plimbare și locuri de joacă, fiind un loc sigur și modern pentru întreaga familie. În paralel, strada Braniștii […] Articolul Strada Braniștii și parcul „Dumitru Rîșcanu”, renovate pentru confortul cetățenilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un atac cibernetic major, atribuit grupului rus de hackeri Lynx, a compromis sistemele Ministerului Apărării al Regatului Unit (MoD), ducând la furtul și publicarea pe dark web a sute de documente militare sensibile. Printre informațiile expuse se numără date despre opt baze RAF și Royal Navy, inclusiv RAF Lakenheath, unde sunt staționate avioane F-35 ale […] Articolul Hackerii ruși au spart sistemele Royal Air Force și au furat informații apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un bărbat din Republica Moldova a fost reținut la granița cu România după ce a încercat să transporte freon ascuns în camionul său. Autoritățile române au descoperit substanța interzisă în timpul controlului de rutină efectuat la punctul de trecere a frontierei. Șoferul a declarat că nu avea intenția de a încălca legea, însă autoritățile au […] Articolul Autoritățile române rețin un bărbat din Moldova pentru transport ilegal de freon apare prima dată în Subiectul Zilei.
Constantin Șușu, procuror în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a fost adus silit în fața instanței pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de influență și abuz în serviciu. Potrivit procurorilor, Șușu ar fi solicitat și primit bani de la un inculpat pentru a interveni în favoarea acestuia în cadrul unui […] Articolul Procurorul Constantin Șușu, adus silit în instanță pentru trafic de influență apare prima dată în Subiectul Zilei.
Moldovean rănit în accident rutier, transportat de urgență cu elicopterul SMURD la Chișinău # Subiectul Zilei
În după-amiaza zilei de 20 octombrie 2025, un bărbat moldovean în vârstă de 47 de ani a fost transportat de urgență de la Iași la Chișinău cu un elicopter SMURD, în urma unui accident rutier în care a suferit politraumatism. Echipa aero-medicală română a monitorizat constant starea pacientului pe parcursul zborului. La aterizarea pe stadionul […] Articolul Moldovean rănit în accident rutier, transportat de urgență cu elicopterul SMURD la Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ministerul Educației cere retragerea gradului didactic al unei directoare de grădiniță condamnate pentru corupție # Subiectul Zilei
Ministerul Educației din Republica Moldova, condus de Dan Perciun, a anunțat intenția de a solicita retragerea gradului didactic al Dinei Pavaleanu, fosta directoare a Grădiniței nr. 32 din Chișinău. Această măsură vine ca urmare a condamnării sale pentru corupție pasivă, după ce ar fi perceput taxe ilegale pentru admiterea copiilor la grădiniță. Pavaleanu a fost […] Articolul Ministerul Educației cere retragerea gradului didactic al unei directoare de grădiniță condamnate pentru corupție apare prima dată în Subiectul Zilei.
Constantin Țuțu, fost deputat democrat și actual inculpat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost adus în fața instanței la Judecătoria Buiucani, în baza unei decizii a magistratului Petru Păun. În timpul audierilor, Țuțu a purtat o geacă de brand italian Billionaire, evaluată la aproximativ 1.800 de euro. Această piesă vestimentară a fost […] Articolul Constantin Țuțu, în fața instanței cu o geacă de brand de 1.800 de euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
