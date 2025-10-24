Cursul valutar BNM pentru 24 octombrie
Noi.md, 24 octombrie 2025 08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a slăbit și mai mult față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cedat monedei unice europene aproape 6 bani, iar dolarului american – circa 4,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 24 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8290 lei pentru un euro (+5,61 bani) și 1
Acum 15 minute
08:00
Deși îl cunoaște pe Alexandru Munteanu ca pe un profesionist, liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, spune că fracțiunea sa nu va susține un prim-ministru propus de actuala majoritate parlamentară, transmite IPN.„Noi nu vom susține niciun guvern propus de această majoritate parlamentară. Am venit cu opinia noastră că ar fi bine ca Guvernul să se ocupe mai mult de problemele interne al
08:00
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:24 octombrie — a 297-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 68 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Ap. Filip diaconul. Sf. Ier. Mărturisitor Teofan al NiceeiCe se sărbătoreș
Acum o oră
07:30
Astăzi se va menține cer variabil. Totuși, sinopticienii prognozează precipitații.Vîntul va sufla din sud-est, slab pînă la moderat, ziua izolat cu intensificări de pînă la 15–18 m/s.Pe parcursul zilei, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +18…+20°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +14...+16°C, iar în nord — aproximativ +13...+15°C.
Acum 2 ore
07:00
Economistul Veaceslav Ioniță a declarat în cadrul emisiunii Федорова Show că economia moldovenească traversează o perioadă dificilă și că justificările guvernelor anterioare nu mai sînt valabile.„Cînd totul este în regulă în economie – există creștere, export, producție – poți spune că țara se dezvoltă. Acum, cînd banii sînt puțini și situația se înrăutățește în multe privințe, nu mai putem
Acum 4 ore
06:00
La Campionatul Balcanic printre juniori, tineret și adulți, care s-a desfășurat în orașul Pale (Serbia) în perioada 14-19 octombrie, au participat boxeri din 10 țări.Moldova a fost reprezentată de cinci boxeri adulți, care se pregătesc pentru Campionatul Mondial din decembrie, de la Dubai (EAU), transmite boxing.md Medalii de aur pentru locurile întîi au cîștigat de Vasile Cebotari, în
06:00
Așteptările juriștilor de la noul Parlament: "Să voteze legi în interesul cetățenilor" # Noi.md
Juriștii Olesea Stamate, fostă parlamentară, și Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale, și-au exprimat părerile despre noua componență a Legislativului, dar și așteptările pe care le au de la actualii deputați, notează Noi.md."Aș vrea ca în acest legislativ să vedem:-mai puține discuții/dezbateri/acuzații geopolitice;{{843850}}-dezbateri pe bune a proiectelor de le
05:30
Poliția din Londra a început să folosească drone pentru a răspunde la chemările de urgență.Despre acest lucru scrie Reuters, transmite „Европейская правда”.Polițiștii londonezi au descoperit că aparatele fără pilot pot ajunge mai repede la locul infracțiunii și pot transmite înregistrări video angajaților care răspund la apel, ceea ce îi ajută să identifice și să localizeze suspecții.E
04:30
Criză demografică în Polonia: natalitatea se prăbușește din cauza „epidemiei de singurătate” # Noi.md
Deși Polonia investește aproape 8% din bugetul național în sprijinul familiilor, iar economia sa a cunoscut o creștere impresionantă în ultimii ani, țara se confruntă cu o scădere dramatică a natalității, cauzată nu de lipsa banilor, ci de o criză profundă a relațiilor umane.Potrivit datelor oficiale, în anul 2025 rata fertilității din Polonia a coborît la 1,05 copii pe femeie, una dintre cele
Acum 6 ore
03:30
Nivelul de poluare din New Delhi a continuat să fie unul deosebit de dăunător pentru sănătate, joi, în pofida unei ușoare îmbunătățiri a calității aerului după vîrfurile de toxicitate atinse în timpul festivalului hindus Diwali — situație agravată de utilizarea masivă a artificiilor.Capitala Indiei a continuat să ocupe joi primul loc în clasamentul celor mai poluate orașe din lume, potrivit pl
03:00
Pasionații de istorie sînt bucuroși să afle că Cetatea Eternă, Roma, are încă secrete bine ascunse.Un pasaj aflat sub Colosseum va fi deschis luna aceasta pentru public, după două mii de ani de liniște, transmite stirileprotv.roCoridorul misterios, prin care împărații ajungeau discret în loja lor, a stîrnit deja interesul turiștilor din întreaga lume. Mai ales că este menționat și în celeb
Acum 8 ore
01:30
Exerciții tactice la Hîncești: Imagini cu Brigada de Poliție cu Destinație Specială "Fulger” # Noi.md
Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a desfășurat exerciții tactice la Hîncești, notează Noi.md.Cu sprijinul blindatelor și al echipamentelor moderne, polițiștii au simulat intervenții complexe.Potrivit Polițiir, aceștia au arătat încă o dată că sunt gata să răspundă rapid și eficient oricărei misiuni.
01:30
Medicii recomandă investigația anuală începînd de la vîrsta de 25 de aniÎn Republica Moldova, tot mai multe femei sîny îndemnate de specialiști să își facă ecografie mamară anuală, chiar și în lipsa simptomelor. Această investigație rapidă și nedureroasă poate depista precoce cancerul de sîn, cea mai frecventă formă de cancer la femei, și poate salva vieți.Potrivit medicilor, peste 80% din
00:30
Deținătorii de trotinete și biciclete electrice din România vor fi obligați să-și perfecteze Asigurarea RCA. Un proiect de lege cu noile condiții a fost adoptat de Camera Deputaților și urmează să fie promulgat.Măsura vizează toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 de kilometri pe oră sau au o greutate mai mare de 25 de kilograme. Proiectul, inițiat de Guvernul de la București, transpune
00:30
Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC) a desfășurat cea de-a patra ședință plenară la Beijing, în perioada 20-23 octombrie.Participanții au dezbătut și adoptat "Recomandările CCPCC pentru elaborarea celui de-al 15-lea Plan cincinal pentru Dezvoltarea Economică și Socială", în cadrul reuniunii prezidate de Biroul Politic al CCPCC, în care Secretarul general Xi Jinping a transmi
00:30
Primaomătdin acest sezon a fost observată pe muntele Fuji din Japonia joi, cu 21 de zile mai tîrziu comparativ cu media, însă cu 15 zile mai devreme decît anul trecut, a anunţat un birou local de meteorologie, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres. {{843554}} Biroul de meteorologie din Kofu, capitala prefecturii Yamanashi, care anunţă această ştire în fiecare an, a obse
Acum 12 ore
23:30
Curtea Internațională de Justiție a emis o opinie consultativă în cazul asistenței umanitare pentru Palestina, recunoscînd în mod clar că Israelul are obligația de a coopera cu Națiunile Unite și instituțiile sale pentru a asigura acordarea de ajutor umanitar în teritoriile palestiniene ocupate, răspunzînd astfel preocupărilor și așteptărilor generale ale comunității internaționale, a declarat Guo
23:00
Inspectorii de mediu din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Orhei au desfășurat razii nocturne în scopul depistării și contracarării cazurilor de braconaj piscicol pe cursurile de apă.În urma acțiunilor de control, au fost identificați contravenienți care desfășurau activități ilegale de pescuit, fiind întocmite procese-verbale și aplicate sancțiuni contravenționale conform prevederil
22:00
Cristina Gherasimov: Moldova este pregătită să finalizeze capitolele europene de educație și cultură # Noi.md
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniile educației, cercetării și culturii, iar aceste realizări ar putea permite țării să deschidă și să închidă în aceeași sesiune de negocieri două dintre capitolele de aderare la Uniunea Europeană – capitolele 25 și 26.Declarația a fost făcută de Cristina Gherasimov, vicepremier pentru integrare europeană în exercițiu, în cadrul un
22:00
Greva medicilor și profesorilor în Noua Zeelandă: "Guvernul nostru este rupt de realitate" # Noi.md
Una dintre cele mai ample greve din istoria Noii Zeelande, a angajaților din spitalele publice și instituțiile de învățămînt general, are loc în țară.La acțiunea de protest participă peste 100.000 de profesori, asistente medicale și medici, nemulțumiți de nivelul salariilor și de condițiile de muncă.„Guvernul țării este rupt de realitate și, se pare, nu apreciază nici munca medicilor și a
22:00
Ca urmare a istoriei militariste japoneze, acțiunile militare au fost întotdeauna în centrul preocupărilor țărilor vecine și comunității internaționale, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.comPotrivit acestuia, în ultimii ani, o serie de mișcări adoptate de guvernul de la Tokyo, cum ar fi schimbarea semnificativă e politicii de secur
21:30
Din Kosovo — cu onoare: carabinierii moldoveni și-au încheiat misiunea de menținere a păcii # Noi.md
Cel de-al treilea contingent de carabinieri din Republica Moldova și-a încheiat misiunea sub egida Forței Multinaționale de Menținere a Păcii în Kosovo (KFOR), revenind acasă după șase luni de activitate.Pe parcursul misiunii, desfășurate în perioada 20 aprilie – 20 octombrie 2025, carabinierii moldoveni au asigurat ordinea publică și libertatea de mișcare în zona de responsabilitate, au prote
21:30
Consiliul american pentru siguranța transporturilor (NTSB) trimite experți la Hong Kong pentru a participa la investigarea incidentului cu avionul de marfă, în urma căruia au murit doi angajați ai serviciului de la sol.„NTSB trimite la Hong Kong un grup de cinci anchetatori pentru a ajuta Administrația de Investigare a Accidentelor Aeriene din Hong Kong (AAIA) în ancheta privind ieșirea de pe
21:30
UFC 321: Aspinell vs Gane, Volkov vs Almeida, Nurmagomedov vs Bautista — titluri, pretendenți, reveniri # Noi.md
Pe 25 octombrie, la Abu Dhabi, va avea loc turneul UFC 321 — unul dintre cele mai intense și prestigioase evenimente ale toamnei.În lupta principală a serii, campionul la categoria grea Tom Aspinall își va apăra pentru prima dată titlul împotriva numărului unu în clasament, Cyril Gane. Englezul a obținut centura după plecarea lui Jon Jones și acum trebuie să demonstreze că nu este o soluție te
21:00
Interpretul Cristian Botgros a oferit primul interviu după ce a fost externat din spital. Tînărul recunoaște că perioada petrecută în spital a fost una foarte grea pentru el și familia lui. „Am stat 2 săptămîni în comă. Situația a fost foarte gravă, nu-mi dădeau șanse la viață, dar forța lui Dumnezeu m-a reîntors. Pot să spun că m-am renăscut a doua oară”, a povestit tînărul, transmite Uni
21:00
Google a anunțat că a dezvoltat un algoritm informatic care deschide calea spre aplicații practice pentru calculul cuantic și care va putea să genereze date unice pentru a fi utilizate alături de inteligența artificială, informează miercuri Reuters.Noul algoritm, denumit Quantum Echoes, rulează pe cipul cuantic al companiei americane și este de 13.000 de ori mai rapid decât cel mai sofisticat
21:00
Autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică de la Rîbnița, prelungită: Locuitorii se plîng de poluare # Noi.md
Chișinăul a prelungit pentru încă un an autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică de la Rîbnița. {{842661}}Agenția de Mediu informează că monitorizează calitatea aerului din zonă și că, în ultimele 24 de ore, limita de poluanți nu a depășit norma admisibilă. Cu toate acestea, autoritățile locale afirmă că mai au plîngeri de la locuitorii raionului, transmite TV8.„Faptul că uzina lu
21:00
Moldova pe podium: cum a decurs finala Campionatului Mondial de lupte greco-romane U-23 pentru Alexandrin Guțu # Noi.md
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial Under 23!În Serbia, el a obținut patru victorii în categoria de greutate 82 kg, cu japonezul Reon Kakegawa, kazahul Omar Satayev, belgianul Ibrahim Tabaev și ucraineanul Ruslan Abdiiev, transmite sport1.
21:00
Vicepremierul Chinei, He Lifeng, va participa în perioada 24-27 Octombrie, în Malaezia, la o nouă rundă de dialog economic-comercial China-SUA. Cele două delegații vor purta discuții bazîndu-se pe consensurile stabilite de liderii celor două state în cursul acestui an, scrie romanian.cgtn.com
20:30
Centrul Municipal de Tineret Chișinău a organizat tradiționala ceremonie de decernare a carnetelor de voluntar, oferindu-le altor 22 de tineri oportunitatea de a-și documenta activitatea și implicarea civică într-un cadru formal și recunoscut la nivel național.Carnetul de voluntar recunoaște competențele și experiența dobîndite, sprijinind dezvoltarea personală și profesională a tinerilor, not
20:30
Revanșa cu Dvalishvili, lupta pentru respect și stil fără cuvinte inutile.El nu strigă. El nu cere. El pur și simplu luptă. Și o face în așa fel încît chiar și campionii încep să glumească nervos. 25 octombrie, Abu Dhabi — revenirea. După o lungă pauză, după o accidentare, după o înfrîngere care încă provoacă dispute.În ianuarie s-a produs prima înfrîngere a lui Umar Nurmagomedov. O decizi
20:00
Trupa rock americană Bon Jovi va susține în 2026 un nou turneu, intitulat 'Forever Tour', care marchează revenirea sa în concerte live după intervenția chirurgicală suportată de solistul Jon Bon Jovi în 2022 la nivelul coardelor vocale, informează miercuri revista Variety.Turneul, produs de Live Nation, va începe în iulie 2026 cu patru concerte la Madison Square Garden din New York, înainte ca
20:00
110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2025-2026, de burse de merit, fiecare, în valoare de 1.200 de lei pe lună. Bursele sînt oferite de Ministerul Educației și Cercetării pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile.Programul de burse de merit pentru elevii și studenții romi devine tot mai popular și mai
19:30
După zece ani petrecuți în Germania, soții Nichifor și Elena Mîțu s-au întors acasă, la Chișinău, hotărîți să contribuie la dezvoltarea comunității.Cu banii proprii și cu mult efort, au început renovarea completă a izvorului de pe șoseaua Balcani, lăsat în paragină de ani buni. Familia spune că acest loc important al orașului merită să fie îngrijit și păstrat.{{790985}}"Deseori, venim și l
19:30
Deși în ultimii patru ani au fost construiți peste 1100 de kilometri de rețele de apă și canalizare, aproape 40% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă la robinet.O mare parte dintre locuitorii satelor continuă să consume apă din fîntîni, care în proporție de 70% nu corespunde normelor sanitare. Autoritățile promit extinderea programului „Satul European”, pentru ca tot mai multe
Acum 24 ore
19:00
Biroul Național de Statistică (BNS) a reprezentat Republica Moldova la Conferința DGINS 2025, desfășurată în perioada 22-23 octombrie la Split, Croația. Evenimentul, organizat de Eurostat și Oficiul de Statistică din Croația, a reunit directorii generali ai oficiilor de statistică din statele UE și a avut ca temă statisticile turismului și inovațiile în colectarea datelor, transmite Noi.md.Dir
19:00
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) anunță modificări în modul de achitare a taxelor pentru cererile depuse prin platforma electronică e-migrare.gov.md, transmite Noi.md.Potrivit instituției, toate plățile aferente solicitărilor de acordare a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și pentru investitorii străini se vor efectua exclusiv prin sistemul integrat de plată MPay, disp
18:30
O petiție prin care se solicită construirea/amenajarea unui sens giratoriu la intersecția drumurilor R3 și L463, cunoscută ca și intersecția șoselei Hîncești cu drumul de acces în satul Dănceni, a fost lansată în mediul online.După cum transmite Noi.md cu referire la Ialoveni online, petiția este scrisă din numele locuitorilor satelor Suruceni și Dănceni, dar și a șoferilor ce traversează zil
18:30
Ambasada Japoniei în Moldova anunță organizarea Zilelor culturii japoneze. Evenimentul, dedicat promovării tradițiilor, artei și inovației culturale japoneze, va avea loc între 25 octombrie și 11 noiembrie la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, transmite IPN.Programul include o serie de activități interactive, ateliere și prelegeri menite să aducă publicului larg frumusețea și rafinamentul
18:30
Viceprimpremierul bulgar și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a criticat dur România pentru "obstacolele sistemice" în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării, scrie Dunav Most.În timpul unei vizite la Ruse, el a declarat că autoritățile române obstrucționează construcția de poduri noi şi conexiuni de tip feribot, informează Noi.md cu re
18:00
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a marcat astăzi, 23 octombrie, 80 de ani de la înființare printr-o ceremonie aniversară, intitulată „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană”, transmite Noi.md.La eveniment a participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a transmis un mesaj de apreciere pentru întreaga comunitate universitară – profesori,
18:00
Socialiștii au ajuns la consultările cu președinta. Igor Dodon a venit împreună cu Zinaida Greceanîi și Vlad Bătrîncea la reuniune. {{844043}} Dodon a fost rezervat în declarații. Politicianul a spus doar că participă la consultări, așa cum prevede Constituția Republicii Moldova, transmite realitatea.„Sîntem aici în calitate de opoziție parlamentară. sîntem oameni de stat. Ținînd c
18:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați din Republica Moldova, transmite Noi.md.În cazul judecătoarei Olga Cojocaru, de la Curtea de Apel Centru, Comisia a constatat că aceasta nu a promovat reevaluarea, raportul indicînd neîndeplinirea criteriilor de integritate financiară stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)
18:00
Locuitorii satului Hiliuți, raionul Rîșcani, beneficiază în prezent de o infrastructură modernizată și condiții de trai îmbunătățite, datorită implementării a trei proiecte de dezvoltare locală, notează Noi.md.În satul Hiliuți, a fost realizat un proiect important de modernizare a iluminatului public. Proiectul a prevăzut reabilitarea a 4,25 km de rețea de iluminat și instalarea a 110 corpuri
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va vizita sectorul Gaza.„Da, voi merge”, a răspuns el la întrebarea corespunzătoare într-un interviu acordat revistei Time, transmite Oxu.Az.{{843894}}Conform planului american de soluționare a conflictului din Gaza, publicat anterior de administrația președintelui SUA, se presupunea că enclava va trece sub administrare externă pentru o perioad
17:30
21–22 octombrie. Top zece meciuri în care fotbalul nu a fost doar un joc, ci o declarație. 48 de goluri, două seri și niciun minut plictisitor.PSG – Bayer 7:2Fotbalul ca un spectacol de modă. Parizienii au intrat pe teren ca pe podium: Pacho – primul accent, Duel – dublu gol, Kvaratskhelia, Mendes, Dembele, Vitinha – ca accesorii care completează imaginea. Zabarny și Andrich au organizat u
17:30
Lupine Racing aduce aventura britanică în Moldova: participanții vor explora Chișinăul pe transport public # Noi.md
Moldova devine destinație pentru pasionații de aventură și turism alternativ! Evenimentul britanic Lupine Racing, cunoscut pentru cursele sale neconvenționale în care participanții descoperă orașe și regiuni folosind exclusiv transportul public, va ajunge în capitala Moldovei în perioada 24–27 octombrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit Oficiului Național al Turismului al Republicii Moldova, pes
17:30
Exporturile de fructe din Republica Moldova au înregistrat în primele nouă luni ale anului evoluții contrastante: în timp ce livrările de mere au crescut semnificativ, exporturile de caise, struguri și prune au scăzut considerabil. Datele au fost prezentate de directorul executiv al Asociației „Moldova Fruct”, Iurie Fală.„Caisele au avut de suferit cel mai mult. În 2024 am exportat 7.435 de to
17:30
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) atrage atenția asupra unei creșteri alarmante a tentativelor de înșelăciune prin telefon și aplicații de mesagerie, cum ar fi WhatsApp, Viber sau Telegram, transmite Noi.md.Potrivit instituției, escrocii se dau drept reprezentanți ai furnizorilor de comunicații electronice și cer efectuarea
17:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează, împreună cu alte autorități de stat responsabile, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de către Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor
