Cristina Gherasimov: Moldova este pregătită să finalizeze capitolele europene de educație și cultură
Noi.md, 23 octombrie 2025 22:00
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniile educației, cercetării și culturii, iar aceste realizări ar putea permite țării să deschidă și să închidă în aceeași sesiune de negocieri două dintre capitolele de aderare la Uniunea Europeană – capitolele 25 și 26.Declarația a fost făcută de Cristina Gherasimov, vicepremier pentru integrare europeană în exercițiu, în cadrul un
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
22:00
Cristina Gherasimov: Moldova este pregătită să finalizeze capitolele europene de educație și cultură # Noi.md
Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în domeniile educației, cercetării și culturii, iar aceste realizări ar putea permite țării să deschidă și să închidă în aceeași sesiune de negocieri două dintre capitolele de aderare la Uniunea Europeană – capitolele 25 și 26.Declarația a fost făcută de Cristina Gherasimov, vicepremier pentru integrare europeană în exercițiu, în cadrul un
22:00
Greva medicilor și profesorilor în Noua Zeelandă: "Guvernul nostru este rupt de realitate" # Noi.md
Una dintre cele mai ample greve din istoria Noii Zeelande, a angajaților din spitalele publice și instituțiile de învățămînt general, are loc în țară.La acțiunea de protest participă peste 100.000 de profesori, asistente medicale și medici, nemulțumiți de nivelul salariilor și de condițiile de muncă.„Guvernul țării este rupt de realitate și, se pare, nu apreciază nici munca medicilor și a
22:00
Ca urmare a istoriei militariste japoneze, acțiunile militare au fost întotdeauna în centrul preocupărilor țărilor vecine și comunității internaționale, a declarat Guo Jiakun, purtător de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, scrie romanian.cgtn.comPotrivit acestuia, în ultimii ani, o serie de mișcări adoptate de guvernul de la Tokyo, cum ar fi schimbarea semnificativă e politicii de secur
Acum o oră
21:30
Din Kosovo — cu onoare: carabinierii moldoveni și-au încheiat misiunea de menținere a păcii # Noi.md
Cel de-al treilea contingent de carabinieri din Republica Moldova și-a încheiat misiunea sub egida Forței Multinaționale de Menținere a Păcii în Kosovo (KFOR), revenind acasă după șase luni de activitate.Pe parcursul misiunii, desfășurate în perioada 20 aprilie – 20 octombrie 2025, carabinierii moldoveni au asigurat ordinea publică și libertatea de mișcare în zona de responsabilitate, au prote
21:30
Consiliul american pentru siguranța transporturilor (NTSB) trimite experți la Hong Kong pentru a participa la investigarea incidentului cu avionul de marfă, în urma căruia au murit doi angajați ai serviciului de la sol.„NTSB trimite la Hong Kong un grup de cinci anchetatori pentru a ajuta Administrația de Investigare a Accidentelor Aeriene din Hong Kong (AAIA) în ancheta privind ieșirea de pe
21:30
UFC 321: Aspinell vs Gane, Volkov vs Almeida, Nurmagomedov vs Bautista — titluri, pretendenți, reveniri # Noi.md
Pe 25 octombrie, la Abu Dhabi, va avea loc turneul UFC 321 — unul dintre cele mai intense și prestigioase evenimente ale toamnei.În lupta principală a serii, campionul la categoria grea Tom Aspinall își va apăra pentru prima dată titlul împotriva numărului unu în clasament, Cyril Gane. Englezul a obținut centura după plecarea lui Jon Jones și acum trebuie să demonstreze că nu este o soluție te
Acum 2 ore
21:00
Interpretul Cristian Botgros a oferit primul interviu după ce a fost externat din spital. Tînărul recunoaște că perioada petrecută în spital a fost una foarte grea pentru el și familia lui. „Am stat 2 săptămîni în comă. Situația a fost foarte gravă, nu-mi dădeau șanse la viață, dar forța lui Dumnezeu m-a reîntors. Pot să spun că m-am renăscut a doua oară”, a povestit tînărul, transmite Uni
21:00
Google a anunțat că a dezvoltat un algoritm informatic care deschide calea spre aplicații practice pentru calculul cuantic și care va putea să genereze date unice pentru a fi utilizate alături de inteligența artificială, informează miercuri Reuters.Noul algoritm, denumit Quantum Echoes, rulează pe cipul cuantic al companiei americane și este de 13.000 de ori mai rapid decât cel mai sofisticat
21:00
Autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică de la Rîbnița, prelungită: Locuitorii se plîng de poluare # Noi.md
Chișinăul a prelungit pentru încă un an autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică de la Rîbnița. {{842661}}Agenția de Mediu informează că monitorizează calitatea aerului din zonă și că, în ultimele 24 de ore, limita de poluanți nu a depășit norma admisibilă. Cu toate acestea, autoritățile locale afirmă că mai au plîngeri de la locuitorii raionului, transmite TV8.„Faptul că uzina lu
21:00
Moldova pe podium: cum a decurs finala Campionatului Mondial de lupte greco-romane U-23 pentru Alexandrin Guțu # Noi.md
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial Under 23!În Serbia, el a obținut patru victorii în categoria de greutate 82 kg, cu japonezul Reon Kakegawa, kazahul Omar Satayev, belgianul Ibrahim Tabaev și ucraineanul Ruslan Abdiiev, transmite sport1.
21:00
Vicepremierul Chinei, He Lifeng, va participa în perioada 24-27 Octombrie, în Malaezia, la o nouă rundă de dialog economic-comercial China-SUA. Cele două delegații vor purta discuții bazîndu-se pe consensurile stabilite de liderii celor două state în cursul acestui an, scrie romanian.cgtn.com
20:30
Centrul Municipal de Tineret Chișinău a organizat tradiționala ceremonie de decernare a carnetelor de voluntar, oferindu-le altor 22 de tineri oportunitatea de a-și documenta activitatea și implicarea civică într-un cadru formal și recunoscut la nivel național.Carnetul de voluntar recunoaște competențele și experiența dobîndite, sprijinind dezvoltarea personală și profesională a tinerilor, not
20:30
Revanșa cu Dvalishvili, lupta pentru respect și stil fără cuvinte inutile.El nu strigă. El nu cere. El pur și simplu luptă. Și o face în așa fel încît chiar și campionii încep să glumească nervos. 25 octombrie, Abu Dhabi — revenirea. După o lungă pauză, după o accidentare, după o înfrîngere care încă provoacă dispute.În ianuarie s-a produs prima înfrîngere a lui Umar Nurmagomedov. O decizi
Acum 4 ore
20:00
Trupa rock americană Bon Jovi va susține în 2026 un nou turneu, intitulat 'Forever Tour', care marchează revenirea sa în concerte live după intervenția chirurgicală suportată de solistul Jon Bon Jovi în 2022 la nivelul coardelor vocale, informează miercuri revista Variety.Turneul, produs de Live Nation, va începe în iulie 2026 cu patru concerte la Madison Square Garden din New York, înainte ca
20:00
110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2025-2026, de burse de merit, fiecare, în valoare de 1.200 de lei pe lună. Bursele sînt oferite de Ministerul Educației și Cercetării pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile.Programul de burse de merit pentru elevii și studenții romi devine tot mai popular și mai
19:30
După zece ani petrecuți în Germania, soții Nichifor și Elena Mîțu s-au întors acasă, la Chișinău, hotărîți să contribuie la dezvoltarea comunității.Cu banii proprii și cu mult efort, au început renovarea completă a izvorului de pe șoseaua Balcani, lăsat în paragină de ani buni. Familia spune că acest loc important al orașului merită să fie îngrijit și păstrat.{{790985}}"Deseori, venim și l
19:30
Deși în ultimii patru ani au fost construiți peste 1100 de kilometri de rețele de apă și canalizare, aproape 40% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă la robinet.O mare parte dintre locuitorii satelor continuă să consume apă din fîntîni, care în proporție de 70% nu corespunde normelor sanitare. Autoritățile promit extinderea programului „Satul European”, pentru ca tot mai multe
19:00
Biroul Național de Statistică (BNS) a reprezentat Republica Moldova la Conferința DGINS 2025, desfășurată în perioada 22-23 octombrie la Split, Croația. Evenimentul, organizat de Eurostat și Oficiul de Statistică din Croația, a reunit directorii generali ai oficiilor de statistică din statele UE și a avut ca temă statisticile turismului și inovațiile în colectarea datelor, transmite Noi.md.Dir
19:00
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) anunță modificări în modul de achitare a taxelor pentru cererile depuse prin platforma electronică e-migrare.gov.md, transmite Noi.md.Potrivit instituției, toate plățile aferente solicitărilor de acordare a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și pentru investitorii străini se vor efectua exclusiv prin sistemul integrat de plată MPay, disp
18:30
O petiție prin care se solicită construirea/amenajarea unui sens giratoriu la intersecția drumurilor R3 și L463, cunoscută ca și intersecția șoselei Hîncești cu drumul de acces în satul Dănceni, a fost lansată în mediul online.După cum transmite Noi.md cu referire la Ialoveni online, petiția este scrisă din numele locuitorilor satelor Suruceni și Dănceni, dar și a șoferilor ce traversează zil
18:30
Ambasada Japoniei în Moldova anunță organizarea Zilelor culturii japoneze. Evenimentul, dedicat promovării tradițiilor, artei și inovației culturale japoneze, va avea loc între 25 octombrie și 11 noiembrie la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, transmite IPN.Programul include o serie de activități interactive, ateliere și prelegeri menite să aducă publicului larg frumusețea și rafinamentul
18:30
Viceprimpremierul bulgar și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a criticat dur România pentru "obstacolele sistemice" în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării, scrie Dunav Most.În timpul unei vizite la Ruse, el a declarat că autoritățile române obstrucționează construcția de poduri noi şi conexiuni de tip feribot, informează Noi.md cu re
Acum 6 ore
18:00
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a marcat astăzi, 23 octombrie, 80 de ani de la înființare printr-o ceremonie aniversară, intitulată „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană”, transmite Noi.md.La eveniment a participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a transmis un mesaj de apreciere pentru întreaga comunitate universitară – profesori,
18:00
Socialiștii au ajuns la consultările cu președinta. Igor Dodon a venit împreună cu Zinaida Greceanîi și Vlad Bătrîncea la reuniune. {{844043}} Dodon a fost rezervat în declarații. Politicianul a spus doar că participă la consultări, așa cum prevede Constituția Republicii Moldova, transmite realitatea.„Sîntem aici în calitate de opoziție parlamentară. sîntem oameni de stat. Ținînd c
18:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați din Republica Moldova, transmite Noi.md.În cazul judecătoarei Olga Cojocaru, de la Curtea de Apel Centru, Comisia a constatat că aceasta nu a promovat reevaluarea, raportul indicînd neîndeplinirea criteriilor de integritate financiară stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)
18:00
Locuitorii satului Hiliuți, raionul Rîșcani, beneficiază în prezent de o infrastructură modernizată și condiții de trai îmbunătățite, datorită implementării a trei proiecte de dezvoltare locală, notează Noi.md.În satul Hiliuți, a fost realizat un proiect important de modernizare a iluminatului public. Proiectul a prevăzut reabilitarea a 4,25 km de rețea de iluminat și instalarea a 110 corpuri
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va vizita sectorul Gaza.„Da, voi merge”, a răspuns el la întrebarea corespunzătoare într-un interviu acordat revistei Time, transmite Oxu.Az.{{843894}}Conform planului american de soluționare a conflictului din Gaza, publicat anterior de administrația președintelui SUA, se presupunea că enclava va trece sub administrare externă pentru o perioad
17:30
21–22 octombrie. Top zece meciuri în care fotbalul nu a fost doar un joc, ci o declarație. 48 de goluri, două seri și niciun minut plictisitor.PSG – Bayer 7:2Fotbalul ca un spectacol de modă. Parizienii au intrat pe teren ca pe podium: Pacho – primul accent, Duel – dublu gol, Kvaratskhelia, Mendes, Dembele, Vitinha – ca accesorii care completează imaginea. Zabarny și Andrich au organizat u
17:30
Lupine Racing aduce aventura britanică în Moldova: participanții vor explora Chișinăul pe transport public # Noi.md
Moldova devine destinație pentru pasionații de aventură și turism alternativ! Evenimentul britanic Lupine Racing, cunoscut pentru cursele sale neconvenționale în care participanții descoperă orașe și regiuni folosind exclusiv transportul public, va ajunge în capitala Moldovei în perioada 24–27 octombrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit Oficiului Național al Turismului al Republicii Moldova, pes
17:30
Exporturile de fructe din Republica Moldova au înregistrat în primele nouă luni ale anului evoluții contrastante: în timp ce livrările de mere au crescut semnificativ, exporturile de caise, struguri și prune au scăzut considerabil. Datele au fost prezentate de directorul executiv al Asociației „Moldova Fruct”, Iurie Fală.„Caisele au avut de suferit cel mai mult. În 2024 am exportat 7.435 de to
17:30
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) atrage atenția asupra unei creșteri alarmante a tentativelor de înșelăciune prin telefon și aplicații de mesagerie, cum ar fi WhatsApp, Viber sau Telegram, transmite Noi.md.Potrivit instituției, escrocii se dau drept reprezentanți ai furnizorilor de comunicații electronice și cer efectuarea
17:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează, împreună cu alte autorități de stat responsabile, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de către Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor
17:00
Ancheta amnistiei: Olesea Stamate spune că nu are legătură cu eliberarea condamnaților pe viață # Noi.md
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a venit cu o reacție după ce în presă au apărut informații privind perchezițiile efectuate de CNA și procurori în dosarul privind eliberarea unor deținuți condamnați pe viață, transmite Noi.md.„Este bine că organele de drept acționează și sper că își vor face bine meseria, iar oamenii vor înțelege în sfîrșit ce a fost cu adevărat cu acea amnistie”, a
17:00
Sportivul moldovean Alexandrin Guțu va lupta în această seară pentru medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte greco-romane U-23, care se desfășoară în perioada 20-27 octombrie la Novi Sad, Serbia.Potrivit Media Sport, în drumul său spre finala turneului, în categoria de greutate pînă la 82 kg, compatriotul nostru i-a învins pe reprezentanții Japoniei (10:0), Kazahstanului (9:0) și Belgie
17:00
România și Republica Moldova vor avea un nou pod rutier peste Prut, între localitățile Bumbăta și Leova. Guvernul României a aprobat joi un memorandum care permite începerea negocierilor și semnarea acordului dintre cele două țări.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, podul va lega rețelele rutiere ale celor două state și va facilita transportul de mărfuri și circulația persoane
17:00
Inspectorii de mediu din Nisporeni au desfășurat recent razii în teren, avînd drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice efectuate în fondul forestier și verificarea respectării legislației de mediu.În cadrul acțiunilor de control, inspectorii au identificat un transportator care transporta masă lemnoasă fără acte de proveniență, notează Noi.md.{{840890}}Conducăto
16:30
În septembrie 2025, remiterile de bani către populația din Moldova a constituit 146 milioane de dolari, inclusiv euro în echivalentul a 118 milioane de dolari.După cum a remarcat economistul, doctorul în științe economice Vladimir Golovatiuc, după scăderea din august 2025, transferurile au crescut în septembrie cu 8%, inclusiv în euro cu 7,5% și în dolari americani cu 9,7%.În total, în pri
16:30
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului "Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, a fost amînată din nou pentru 30 octombrie.Motivele amînării ședinței sunt demersurile prezentate adăugător de Ministerul Justiției, notează Noi.md cu referire la realitatea.{{833259}}Amintim că CEC a respins pe 23 august cererea de înregistrare
16:30
Cînd David Haye face o prognoză, este bine să-l ascultăm. El nu este doar un fost campion, ci unul dintre cei care știu să vadă lupta nu ca pe un spectacol, ci ca pe o problemă matematică, în care miza nu sînt punctele, ci reputația.Și Haye a spus deja: „Dacă aș paria, aș paria pe Parker. Probabil, la puncte. El este mai inteligent. El va aștepta să treacă furtuna”.Pe 25 octombrie, la Lond
16:30
Șefa fracțiunii parlamentare PAS: „Un nou Guvern ar putea fi învestit pînă la sfîrșitul săptămînii viitoare” # Noi.md
Noul Guvern al Republicii Moldova ar putea fi învestit pînă la sfîrșitul săptămînii viitoare, a anunțat șefa fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Doina Gherman în cadrul emisiunii „Rlive”. Potrivit acesteia, obiectivul majorității parlamentare este de a forma cît mai rapid noul Executiv.„Republica Moldova va avea, cel mai probabil, pînă la sfîrșitul săptămînii vi
16:30
Pe bulevardul Dacia din capitală, polițiștii au stopat o mașină, condusă haotic de un bărbat în stare avansată de ebrietate, notează Noi.md.Conducătorul auto, cu vîrsta de 26 de ani, a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul Drager a indicat o concentrație de 1,23 mg/l vapori de alcool în aerul expirat.{{842302}}Vehiculul a fost transportat la parcarea specială, iar șoferul – reținut pent
Acum 8 ore
16:00
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, a făcut publice detalii despre vizita surpriză a directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, la Comrat.Potrivit acestuia, reprezentanții serviciilor speciale s-au interesat în mod special de „următoarele etape de lucru” după alegerile parlamentare, transmite Unimedia.{{844006}} „În primul rînd,
16:00
Un grup de tineri din India a sosit la Chișinău pentru a studia la universitățile din Moldova # Noi.md
Un grup de 40 de tineri și tinere din India au ajuns săptămîna trecută la Chișinău unde își vor continua studiile la instituțiile de învățămînt superior din țara noastră.Studenții indieni au ales să învețe la specialități din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Studii Economice din Moldova.În ultimii an
16:00
Ce declară reprezentanții fracțiunii parlamentare "Alternativa" după consultări la Președinție # Noi.md
Fracțiunea Blocului "Alternativa" va lua decizia despre susținerea Guvernului nou după întrevederea cu premierului desemnat și după ce va analiza programul și echipa.Declarațiile au fost făcute după întrevederea cu șefa statului de către liderul fracțiunii, Gaik Vartanean.{{844017}}"Am vorbit despre viitorul Guvern, despre candidat, despre principiile, pe care me vom baza cînd vom lua deci
16:00
Recent, s-a desfășurat Congresul VII al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova (FSFM), notează Noi.md.Ion Zaporojan, președinte FSFM, a prezentat o sinteză a principalelor realizări ale Federației în perioada 2020–2025, menționînd eforturile depuse pentru apărarea drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale angajaților din sistemul feroviar.{{843616
16:00
Procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații au descins cu percheziții la actuali și foști angajați de la Penitenciarul numărul 17 din Rezina și de la Administrația Națională a Penitenciarelor, în dosarul privind legea amnistiei. {{843985}}Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție. Potrivit surselor
16:00
Ancheta amnistiei: Olesea Stamate spune că nu are legătură cu modificările care au dus la eliberarea condamnaților pe viață # Noi.md
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a venit cu o reacție după ce în presă au apărut informații privind perchezițiile efectuate de CNA și procurori în dosarul privind eliberarea unor deținuți condamnați pe viață, transmite Noi.md.„Este bine că organele de drept acționează și sper că își vor face bine meseria, iar oamenii vor înțelege în sfîrșit ce a fost cu adevărat cu acea amnistie”, a
15:30
Proprietarul unui restaurant din Chișinău și prezentator TV, împreună cu alți doi bărbați, trimiși pe banca acuzaților # Noi.md
Petru Chicu, proprietarul restaurantului KIKU Steak & Wine din Chișinău și prezentator al emisiunii „Gusturile se discută” de la ProTV, a fost trimis în judecată alături de alți doi bărbați, fiind acuzat de trafic de cocaină. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, acesta este cercetat penal și riscă o pedeapsă de pînă la 15 ani de închisoare.Potrivit probelor acumulate, primul învin
15:30
Adrian Băluțel, șeful Cabinetului președintelui Republicii Moldova, a anunțat că își încheie activitatea în această funcție la data de 31 octombrie, urmînd ca din 1 noiembrie să își continue activitatea în calitate de deputat în Parlament.„789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei Președinte Maia Sandu. Doamnă Președinte, vă mulțumesc pentru fiecare dintre aceste zile — pentru încre
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a organizat o ședință de lucru cu participarea titularilor de licențe pentru furnizarea gazelor naturale, reprezentanți ai Bursei Române de Mărfuri, Asociația Furnizorilor de Gaze Naturale, Ministerul Energiei și Secretariatul Comunității Energetice.În cadrul ședinței au fost examinate aspecte ce țin de implementarea Hotărîrii ANRE nr.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.