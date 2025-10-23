Mai mulți tineri din Chișinău au primit carnetul de voluntar
Noi.md, 23 octombrie 2025 20:30
Centrul Municipal de Tineret Chișinău a organizat tradiționala ceremonie de decernare a carnetelor de voluntar, oferindu-le altor 22 de tineri oportunitatea de a-și documenta activitatea și implicarea civică într-un cadru formal și recunoscut la nivel național.Carnetul de voluntar recunoaște competențele și experiența dobîndite, sprijinind dezvoltarea personală și profesională a tinerilor, not
Revanșa cu Dvalishvili, lupta pentru respect și stil fără cuvinte inutile.El nu strigă. El nu cere. El pur și simplu luptă. Și o face în așa fel încît chiar și campionii încep să glumească nervos. 25 octombrie, Abu Dhabi — revenirea. După o lungă pauză, după o accidentare, după o înfrîngere care încă provoacă dispute.În ianuarie s-a produs prima înfrîngere a lui Umar Nurmagomedov. O decizi
Trupa rock americană Bon Jovi va susține în 2026 un nou turneu, intitulat 'Forever Tour', care marchează revenirea sa în concerte live după intervenția chirurgicală suportată de solistul Jon Bon Jovi în 2022 la nivelul coardelor vocale, informează miercuri revista Variety.Turneul, produs de Live Nation, va începe în iulie 2026 cu patru concerte la Madison Square Garden din New York, înainte ca
20:00
110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2025-2026, de burse de merit, fiecare, în valoare de 1.200 de lei pe lună. Bursele sînt oferite de Ministerul Educației și Cercetării pentru a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină performanțe academice remarcabile.Programul de burse de merit pentru elevii și studenții romi devine tot mai popular și mai
19:30
După zece ani petrecuți în Germania, soții Nichifor și Elena Mîțu s-au întors acasă, la Chișinău, hotărîți să contribuie la dezvoltarea comunității.Cu banii proprii și cu mult efort, au început renovarea completă a izvorului de pe șoseaua Balcani, lăsat în paragină de ani buni. Familia spune că acest loc important al orașului merită să fie îngrijit și păstrat.{{790985}}"Deseori, venim și l
Deși în ultimii patru ani au fost construiți peste 1100 de kilometri de rețele de apă și canalizare, aproape 40% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă la robinet.O mare parte dintre locuitorii satelor continuă să consume apă din fîntîni, care în proporție de 70% nu corespunde normelor sanitare. Autoritățile promit extinderea programului „Satul European”, pentru ca tot mai multe
Biroul Național de Statistică (BNS) a reprezentat Republica Moldova la Conferința DGINS 2025, desfășurată în perioada 22-23 octombrie la Split, Croația. Evenimentul, organizat de Eurostat și Oficiul de Statistică din Croația, a reunit directorii generali ai oficiilor de statistică din statele UE și a avut ca temă statisticile turismului și inovațiile în colectarea datelor, transmite Noi.md.Dir
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) anunță modificări în modul de achitare a taxelor pentru cererile depuse prin platforma electronică e-migrare.gov.md, transmite Noi.md.Potrivit instituției, toate plățile aferente solicitărilor de acordare a dreptului de ședere provizorie în scop de muncă și pentru investitorii străini se vor efectua exclusiv prin sistemul integrat de plată MPay, disp
O petiție prin care se solicită construirea/amenajarea unui sens giratoriu la intersecția drumurilor R3 și L463, cunoscută ca și intersecția șoselei Hîncești cu drumul de acces în satul Dănceni, a fost lansată în mediul online.După cum transmite Noi.md cu referire la Ialoveni online, petiția este scrisă din numele locuitorilor satelor Suruceni și Dănceni, dar și a șoferilor ce traversează zil
Ambasada Japoniei în Moldova anunță organizarea Zilelor culturii japoneze. Evenimentul, dedicat promovării tradițiilor, artei și inovației culturale japoneze, va avea loc între 25 octombrie și 11 noiembrie la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, transmite IPN.Programul include o serie de activități interactive, ateliere și prelegeri menite să aducă publicului larg frumusețea și rafinamentul
Viceprimpremierul bulgar și ministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov, a criticat dur România pentru "obstacolele sistemice" în calea extinderii conectivității infrastructurii de-a lungul Dunării, scrie Dunav Most.În timpul unei vizite la Ruse, el a declarat că autoritățile române obstrucționează construcția de poduri noi şi conexiuni de tip feribot, informează Noi.md cu re
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a marcat astăzi, 23 octombrie, 80 de ani de la înființare printr-o ceremonie aniversară, intitulată „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană”, transmite Noi.md.La eveniment a participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a transmis un mesaj de apreciere pentru întreaga comunitate universitară – profesori,
Socialiștii au ajuns la consultările cu președinta. Igor Dodon a venit împreună cu Zinaida Greceanîi și Vlad Bătrîncea la reuniune. {{844043}} Dodon a fost rezervat în declarații. Politicianul a spus doar că participă la consultări, așa cum prevede Constituția Republicii Moldova, transmite realitatea.„Sîntem aici în calitate de opoziție parlamentară. sîntem oameni de stat. Ținînd c
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați din Republica Moldova, transmite Noi.md.În cazul judecătoarei Olga Cojocaru, de la Curtea de Apel Centru, Comisia a constatat că aceasta nu a promovat reevaluarea, raportul indicînd neîndeplinirea criteriilor de integritate financiară stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)
Locuitorii satului Hiliuți, raionul Rîșcani, beneficiază în prezent de o infrastructură modernizată și condiții de trai îmbunătățite, datorită implementării a trei proiecte de dezvoltare locală, notează Noi.md.În satul Hiliuți, a fost realizat un proiect important de modernizare a iluminatului public. Proiectul a prevăzut reabilitarea a 4,25 km de rețea de iluminat și instalarea a 110 corpuri
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va vizita sectorul Gaza.„Da, voi merge”, a răspuns el la întrebarea corespunzătoare într-un interviu acordat revistei Time, transmite Oxu.Az.{{843894}}Conform planului american de soluționare a conflictului din Gaza, publicat anterior de administrația președintelui SUA, se presupunea că enclava va trece sub administrare externă pentru o perioad
21–22 octombrie. Top zece meciuri în care fotbalul nu a fost doar un joc, ci o declarație. 48 de goluri, două seri și niciun minut plictisitor.PSG – Bayer 7:2Fotbalul ca un spectacol de modă. Parizienii au intrat pe teren ca pe podium: Pacho – primul accent, Duel – dublu gol, Kvaratskhelia, Mendes, Dembele, Vitinha – ca accesorii care completează imaginea. Zabarny și Andrich au organizat u
Lupine Racing aduce aventura britanică în Moldova: participanții vor explora Chișinăul pe transport public
Moldova devine destinație pentru pasionații de aventură și turism alternativ! Evenimentul britanic Lupine Racing, cunoscut pentru cursele sale neconvenționale în care participanții descoperă orașe și regiuni folosind exclusiv transportul public, va ajunge în capitala Moldovei în perioada 24–27 octombrie 2025, transmite Noi.md.Potrivit Oficiului Național al Turismului al Republicii Moldova, pes
Exporturile de fructe din Republica Moldova au înregistrat în primele nouă luni ale anului evoluții contrastante: în timp ce livrările de mere au crescut semnificativ, exporturile de caise, struguri și prune au scăzut considerabil. Datele au fost prezentate de directorul executiv al Asociației „Moldova Fruct”, Iurie Fală.„Caisele au avut de suferit cel mai mult. În 2024 am exportat 7.435 de to
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) atrage atenția asupra unei creșteri alarmante a tentativelor de înșelăciune prin telefon și aplicații de mesagerie, cum ar fi WhatsApp, Viber sau Telegram, transmite Noi.md.Potrivit instituției, escrocii se dau drept reprezentanți ai furnizorilor de comunicații electronice și cer efectuarea
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) analizează, împreună cu alte autorități de stat responsabile, modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse de către Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor
Ancheta amnistiei: Olesea Stamate spune că nu are legătură cu eliberarea condamnaților pe viață
Sportivul moldovean Alexandrin Guțu va lupta în această seară pentru medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte greco-romane U-23, care se desfășoară în perioada 20-27 octombrie la Novi Sad, Serbia.Potrivit Media Sport, în drumul său spre finala turneului, în categoria de greutate pînă la 82 kg, compatriotul nostru i-a învins pe reprezentanții Japoniei (10:0), Kazahstanului (9:0) și Belgie
România și Republica Moldova vor avea un nou pod rutier peste Prut, între localitățile Bumbăta și Leova. Guvernul României a aprobat joi un memorandum care permite începerea negocierilor și semnarea acordului dintre cele două țări.După cum transmite Noi.md cu referire la Realitatea, podul va lega rețelele rutiere ale celor două state și va facilita transportul de mărfuri și circulația persoane
Inspectorii de mediu din Nisporeni au desfășurat recent razii în teren, avînd drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice efectuate în fondul forestier și verificarea respectării legislației de mediu.În cadrul acțiunilor de control, inspectorii au identificat un transportator care transporta masă lemnoasă fără acte de proveniență, notează Noi.md.{{840890}}Conducăto
În septembrie 2025, remiterile de bani către populația din Moldova a constituit 146 milioane de dolari, inclusiv euro în echivalentul a 118 milioane de dolari.După cum a remarcat economistul, doctorul în științe economice Vladimir Golovatiuc, după scăderea din august 2025, transferurile au crescut în septembrie cu 8%, inclusiv în euro cu 7,5% și în dolari americani cu 9,7%.În total, în pri
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului "Moldova Mare", condus de Victoria Furtună, a fost amînată din nou pentru 30 octombrie.Motivele amînării ședinței sunt demersurile prezentate adăugător de Ministerul Justiției, notează Noi.md cu referire la realitatea.{{833259}}Amintim că CEC a respins pe 23 august cererea de înregistrare
Cînd David Haye face o prognoză, este bine să-l ascultăm. El nu este doar un fost campion, ci unul dintre cei care știu să vadă lupta nu ca pe un spectacol, ci ca pe o problemă matematică, în care miza nu sînt punctele, ci reputația.Și Haye a spus deja: „Dacă aș paria, aș paria pe Parker. Probabil, la puncte. El este mai inteligent. El va aștepta să treacă furtuna”.Pe 25 octombrie, la Lond
Șefa fracțiunii parlamentare PAS: „Un nou Guvern ar putea fi învestit pînă la sfîrșitul săptămînii viitoare"
Noul Guvern al Republicii Moldova ar putea fi învestit pînă la sfîrșitul săptămînii viitoare, a anunțat șefa fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Doina Gherman în cadrul emisiunii „Rlive”. Potrivit acesteia, obiectivul majorității parlamentare este de a forma cît mai rapid noul Executiv.„Republica Moldova va avea, cel mai probabil, pînă la sfîrșitul săptămînii vi
Pe bulevardul Dacia din capitală, polițiștii au stopat o mașină, condusă haotic de un bărbat în stare avansată de ebrietate, notează Noi.md.Conducătorul auto, cu vîrsta de 26 de ani, a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul Drager a indicat o concentrație de 1,23 mg/l vapori de alcool în aerul expirat.{{842302}}Vehiculul a fost transportat la parcarea specială, iar șoferul – reținut pent
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, a făcut publice detalii despre vizita surpriză a directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, la Comrat.Potrivit acestuia, reprezentanții serviciilor speciale s-au interesat în mod special de „următoarele etape de lucru” după alegerile parlamentare, transmite Unimedia.{{844006}} „În primul rînd,
Un grup de tineri din India a sosit la Chișinău pentru a studia la universitățile din Moldova
Un grup de 40 de tineri și tinere din India au ajuns săptămîna trecută la Chișinău unde își vor continua studiile la instituțiile de învățămînt superior din țara noastră.Studenții indieni au ales să învețe la specialități din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia de Studii Economice din Moldova.În ultimii an
Ce declară reprezentanții fracțiunii parlamentare "Alternativa" după consultări la Președinție
Fracțiunea Blocului "Alternativa" va lua decizia despre susținerea Guvernului nou după întrevederea cu premierului desemnat și după ce va analiza programul și echipa.Declarațiile au fost făcute după întrevederea cu șefa statului de către liderul fracțiunii, Gaik Vartanean.{{844017}}"Am vorbit despre viitorul Guvern, despre candidat, despre principiile, pe care me vom baza cînd vom lua deci
Recent, s-a desfășurat Congresul VII al Federației Sindicale a Feroviarilor din Republica Moldova (FSFM), notează Noi.md.Ion Zaporojan, președinte FSFM, a prezentat o sinteză a principalelor realizări ale Federației în perioada 2020–2025, menționînd eforturile depuse pentru apărarea drepturilor și intereselor profesionale, economice și sociale ale angajaților din sistemul feroviar.{{843616
Procurorii anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție și ai Inspectoratului Național de Investigații au descins cu percheziții la actuali și foști angajați de la Penitenciarul numărul 17 din Rezina și de la Administrația Națională a Penitenciarelor, în dosarul privind legea amnistiei. {{843985}}Declarațiile au fost făcute de șeful Procuraturii Anticorupție. Potrivit surselor
Ancheta amnistiei: Olesea Stamate spune că nu are legătură cu modificările care au dus la eliberarea condamnaților pe viață
Proprietarul unui restaurant din Chișinău și prezentator TV, împreună cu alți doi bărbați, trimiși pe banca acuzaților
Adrian Băluțel, șeful Cabinetului președintelui Republicii Moldova, a anunțat că își încheie activitatea în această funcție la data de 31 octombrie, urmînd ca din 1 noiembrie să își continue activitatea în calitate de deputat în Parlament.„789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei Președinte Maia Sandu. Doamnă Președinte, vă mulțumesc pentru fiecare dintre aceste zile — pentru încre
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a organizat o ședință de lucru cu participarea titularilor de licențe pentru furnizarea gazelor naturale, reprezentanți ai Bursei Române de Mărfuri, Asociația Furnizorilor de Gaze Naturale, Ministerul Energiei și Secretariatul Comunității Energetice.În cadrul ședinței au fost examinate aspecte ce țin de implementarea Hotărîrii ANRE nr.
Reprezentanții Blocului „Alternativa” au ajuns la Președinție pentru consultări cu șefa statului, notează Noi.md.La discuțiile cu Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru participă președintele fracțiunii, Gaik Vartanean, și vicepreședinta, Olga Ursu.{{844009}}Înainte de întrevedere ei nu au făcut declarații pentru jurnaliști. Menționăm că în data de 22 oc
Asigurarea auto RCA și Cartea Verde se scumpesc: cine va fi cel mai afectat de noile tarife
Șoferii din Republica Moldova se vor confrunta cu scumpiri semnificative la asigurările auto RCA și Carte Verde începînd cu 25 noiembrie 2025. Modificările vor fi resimțite cel mai puternic de tinerii șoferi și de proprietarii de automobile electrice, dar și de cei care călătoresc frecvent în străinătate.După cum transmite Noi.md cu referire la Jurnal, la 16 octombrie, Banca Națională a Moldov
Conflictul ruso-ucrainean poate fi soluționat numai prin dialog și negocieri, a declarat jurnaliștilor reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Go Jia Kun, în cadrul unei conferințe de presă.„Constrîngerea și presiunea nu vor rezolva problema”, a adăugat el.Astfel a răspuns Beijingul la întrebarea unui reporter care i-a cerut să comenteze intenția președintelui american Do
Renato Usatîi: „Guvernul trebuie format nu pe criterii politice, ci din profesioniști, chiar și din partide extraparlamentare"
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a făcut declarații după consultările avute astăzi la Președinția Republicii Moldova cu șefa statului, Maia Sandu, privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.„Doamna președinte, prima întrebare care ne-a fost adresată a fost dacă avem un candidat la funcția de prim-ministru. Am spus că avem, dar sîntem realiști, înțelegînd perfect că un
Proprietarul unui restaurant din Chișinău și prezentator TV, împreună cu alți doi bărbați, au fost trimiși pe banca acuzaților pentru trafic de cocaină
Senatul SUA nu a reușit pentru a 12-a oară să adopte proiectul de lege privind continuarea finanțării guvernului federal, necesar pentru încheierea shutdown-ului.Documentul a fost susținut de 54 de congresmeni, iar 46 s-au pronunțat împotriva. Pentru aprobarea proiectului de lege era necesar votul a cel puțin 60 de congresmeni, transmite Oxu.Az.{{843896}}Shutdown-ul continuă de la începutu
Compania GEELY a reușit să atragă atenția industriei auto internaționale prin dezvoltarea unui sistem de propulsie electric revoluționar, denumit „11 în 1”. Acest ansamblu de nouă generație integrează într-o singură unitate unsprezece componente esențiale ale propulsiei electrice – de la motorul sincron trifazat și reductor, până la unitățile de control electronic și convertorul de putere.Ceea
Fracțiunea Partidului Comuniștilor din Moldova nu a participat la consultările cu președintele Moldovei privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, calificîndu-le drept inutile.În comunicatul fracțiunii parlamentare a PCRM se menționează că președintele Moldovei, Maia Sandu, a trimis fracțiunii parlamentare a PCRM și altor fracțiuni invitația la consultări privind desemnarea c
Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, ar fi avut o întîlnire cu ușile închise la Comrat, alături de președintele Adunării Populare a Găgăziei, Dmitri Constantinov, vicepreședintele Executivului găgăuz, Ilia Uzun și mai mulți deputați.Potrivit Radio Moldova Comrat, Alexandru Musteața, a venit la Comrat - în clădirea Executivului și Adunării Populare a Găg
Dara a colaborat cu un producător premiat Grammy pentru piesa "Fight Club", de pe albumul ZENIT
Artista Dara continuă să își consolideze statutul de una dintre cele mai inovatoare voci din industria muzicală, printr-o colaborare de excepție cu producătorul Sergiu Gherman, co-producător al piesei “Fight Club”, inclusă pe albumul ZENIT.Sergiu Gherman, un nume recunoscut pe scena internațională, are în portofoliul său colaborări cu artiști de talie mondială precum Hozier, Kendrick Lamar, SZ
Renato Usatîi, la consultările cu Maia Sandu:"Am venit să discutăm despre Guvern"
Deputatul Renato Usatîi, liderul "Partidului Nostru", a făcut declarații pentru jurnaliști înainte de consultările cu președinta Maia Sandu, notează Noi.md."Am venit să discutăm despre Guvern. Despre candidat am aflat înainte de afla și PAS. Astăzi am venit să discut despre Guvern", a spus Usatîi.{{843988}}Deputatul a mai adăugat, fără a da nume, că formațiunea sa are candidați pe care să
