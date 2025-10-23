Cristian Botgros a oferit primul interviu după ce a fost externat din spital

16:30

Cînd David Haye face o prognoză, este bine să-l ascultăm. El nu este doar un fost campion, ci unul dintre cei care știu să vadă lupta nu ca pe un spectacol, ci ca pe o problemă matematică, în care miza nu sînt punctele, ci reputația.Și Haye a spus deja: „Dacă aș paria, aș paria pe Parker. Probabil, la puncte. El este mai inteligent. El va aștepta să treacă furtuna”.Pe 25 octombrie, la Lond