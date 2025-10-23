Victor Wembanyama, imperial în primul meci al sezonului din NBA
Moldova1, 23 octombrie 2025 17:40
Tânărul star al ligii profesioniste nord-americane de baschet, Victor Wembanyama, a început senzațional noul sezon. Francezul a înscris 40 de puncte și a recuperat 15 mingi, contribuind din plin la victoria echipei sale, San Antonio Spurs, asupra grupării Dallas Mavericks.
• • •
„Echilibru fragil”: Doar 37 de femei în noul Parlament, mai puține decât în legislatira trecută # Moldova1
Doar 37 dintre cei 101 deputați din noul Parlament al R. Moldova, constituit pe 22 octombrie, sunt femei – adică 36,6%. Deși concurenții electorali au respectat cota de gen de 40% pe listele de candidați, femeile au fost plasate pe locuri mai puțin eligibile. În ultimele trei decenii, reprezentarea femeilor în Legislativ a crescut de la 3,7% în anii ’90 la peste 43% în mandatul trecut. Totuși, experții atenționează că lipsa unui echilibru real în procesul decizional poate dăuna unor politici publice.
Alegerea anvelopelor de iarnă nu ține doar de confort, ci mai ales de siguranță. O mașină echipată potrivit oferă o aderență mai bună și un control sporit pe carosabil. Temperaturile în continuă scădere ar trebui să-i grăbească pe șoferi în pregătirea mașinilor pentru sezonul rece. Invitat la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, Igor Lisa, managerul unui service auto din capitală, a explicat ce trebuie să cunoască șoferii ca să facă o alegere corectă.
Moldova este UE! Elena Karafizi: Vocea Moldovei care aduce muzica țării noastre mai aproape de Europa # Moldova1
Elena Karafizi, artistă din Republica Moldova, a urcat pe scene din întreaga Europă alături de un band internațional, având ocazia să cânte în fața unor publicuri diverse, să împărtășească emoții și să crească artistic. În ultimii ani, s-a reîntors la Chișinău, descoperind că dorința de a cânta acasă este la fel de puternică.
R. Moldova nu riscă să rămână fără produse petroliere, după sancțiunile aplicate de SUA companiei Lukoil. Autoritățile monitorizează situația # Moldova1
„Nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără produse petroliere”, dă asigurări ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu. Într-o conferință de presă susținută pe 23 octombrie, oficialul a declarat că decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni economice împotriva companiilor ruse Rosneft și Lukoil, inclusiv a filialelor acestora, nu va afecta piața internă. Potrivit lui Junghietu, autoritățile de la Chișinău monitorizează cu atenție situația.
Dosarul „AMNISTIA”: Persoanele suspectate că ar fi facilitat eliberarea condamnaților pe viață, în schimbul mitei, anchetate penal # Moldova1
Mai multe persoane condamnate la închisoare pe viață ar fi fost eliberate din detenție ca urmare a unor posibile fapte de corupere activă și pasivă, comise în cadrul procesului de aplicare a amnistiei acordate cu ocazia aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că, în dimineața zilei de joi, 23 octombrie, ofițerii și procurorii anticorupție, precum și angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI) au efectuat percheziții în mai multe localități din R. Moldova.
Exporturile de fructe, afectate de înghețuri și fluctuațiile pe piața europeană: Republica Moldova vinde mai multe mere, dar mai puține caise și struguri # Moldova1
Exporturile de fructe din Republica Moldova au înregistrat în primele nouă luni ale anului evoluții contrastante: în timp ce livrările de mere au crescut semnificativ, exporturile de caise, struguri și prune au scăzut considerabil. Datele au fost prezentate de directorul executiv al Asociației „Moldova Fruct”, Iurie Fală.
Fotbalistul moldovean Virgiliu Postolachi are un nou antrenor la echipa sa de club, Universitatea Cluj # Moldova1
După plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, clubul din inima Ardealului l-a instalat în funcție pe italianul Cristiano Bergodi. El a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj după ce a semnat un contract valabil până în vara anului 2027.
Adunarea Populară instituie un grup de lucru pentru funcționalitatea Găgăuziei: Anunțul este făcut după vizita directorului SIS la Comrat # Moldova1
Adunarea Populară a Găgăuziei a instituit un grup de lucru pentru „asigurarea funcționalității unității teritoriale autonome Găgăuzia”. Anunțul a fost făcut pe 23 octombrie, în ziua în care instituția a fost vizitată de directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața.
Pachetul 19 de sancțiuni împotriva Rusiei: Măsuri severe în domeniul energiei, finanțelor și criptomonedelor: Reacție de la Kremlin # Moldova1
Uniunea Europeană a adoptat joi, 23 octombrie, un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, numit „Pachetul 19”, care include 69 de măsuri individuale și economice care vizează sectoare esențiale pentru susținerea războiului ilegal al Moscovei în Ucraina. Aceste măsuri sunt o reacție directă la escaladarea agresiunii ruse, care a fost marcată de atacuri brutale asupra infrastructurii civile ucrainene, inclusiv asupra celor din domeniul energetic, sanitar și de apă, potrivit liderilor Uniunii Europene.
UE aprobă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Kaja Kallas: „Devine din ce în ce mai greu pentru Putin să finanțeze acest război” # Moldova1
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat formal, pe 23 octombrie, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la invazia pe scară largă a Ucrainei. Decizia a fost luată în ziua Consiliului European de la Bruxelles, iar pachetul include, printre altele, sistarea achizițiilor de gaz natural lichefiat din Rusia și limitarea liberei circulații a diplomaților ruși în UE, scrie Reuters.
Agenția de Mediu a prelungit autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) de la Râbnița pentru încă un an. Instituția își motivează decizia prin necesitatea de a oferi operatorilor economici timp suplimentar pentru a se conforma cerințelor stipulate în legislație.
Șefa fracțiunii parlamentare PAS: „Un nou Guvern ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii viitoare” # Moldova1
Viitorul Guvern al R. Moldova va fi învestit, cel mai probabil, până la sfârșitul săptămânii viitoare, anunță șefa fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Doina Gherman. Parlamentara subliniază că obiectivul majorității parlamentare este de a forma cât mai rapid noul Executiv.
UE aprobă al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Reacția Moscovei: „Ca să-i fac în ciudă bunicii, îmi voi îngheța urechile” # Moldova1
Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat formal, pe 23 octombrie, cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la invazia pe scară largă a Ucrainei. Decizia a fost luată în ziua Consiliului European de la Bruxelles, iar pachetul include, printre altele, sistarea achizițiilor de gaz natural lichefiat din Rusia și limitarea liberei circulații a diplomaților ruși în UE, scrie Reuters.
PCRM refuză invitația, iar Vasile Costiuc nu are „așteptări”: Cum decurg consultările convocate de Maia Sandu pentru desemnarea premierului # Moldova1
Consultările inițiate de președinta Maia Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au început joi, 23 octombrie, la amiază. La Președinție sunt așteptați astăzi reprezentanții celor cinci fracțiuni parlamentare care s-au declarat în opoziție la ședința de constituire a noului Parlament. Până la această oră, la discuții s-au prezentat două partide – „Democrația Acasă” și Partidul Nostru. În următoarele ore, la Președinție sunt așteptați reprezentanții Blocului „Alternativa” și ai Partidului Socialiștilor. Singurii care au refuzat să participe la consultări sunt comuniștii.
Din străinătate, înapoi la pământul de acasă - povestea unui agricultor care a ales să-și dezvolte afacerea în R. Moldova # Moldova1
După ani petrecuți muncind peste hotare, Dumitru Cebotari din satul Chetrosu, raionul Anenii Noi, a decis să revină acasă, acolo unde a descoperit că adevărata împlinire vine din lucrurile simple, din pământ, din muncă și din dragostea pentru natură. Întors în satul natal, Dumitru Cebotari a ales să transforme experiența și munca acumulată peste hotare într-un proiect solid acasă. Agricultura a devenit pentru el o ocupație asumată, în care perseverența și disciplina se îmbină cu respectul pentru pământ. Prin extinderea treptată a serelor și diversificarea culturilor, el demonstrează că o afacere agricolă poate fi construită cu răbdare și viziune chiar aici, în Republica Moldova.
Elevii pasionați de valorile europene, care fac parte din diverse euro-cluburi din R. Moldova, au ocazia să participe, în aceste zile, la jocul de societate numit „Parcursul European”. Evenimentul, organizat într-un format informal, aduce împreună tinerii dornici să învețe mai multe despre Uniunea Europeană (UE) și despre parcursul de integrare europeană a R. Moldova.
„Satul European” impulsionează extinderea apeductelor: Totuși, 40% din populație nu are apă la robinet # Moldova1
Deși în ultimii patru ani au fost construiți peste 1100 de kilometri de rețele de apă și canalizare, aproape 40% din populația Republicii Moldova nu are acces la apă la robinet. O mare parte dintre locuitorii satelor continuă să consume apă din fântâni, care în proporție de 70% nu corespunde normelor sanitare. Autoritățile promit extinderea programului „Satul European”, pentru ca tot mai multe localități să beneficieze de infrastructură modernă de apă și sanitație.
Autoritățile dezvoltă piețele agricole regionale pentru a ajuta micii fermieri să-și vândă producția # Moldova1
Autoritățile vor depune eforturi susținute pentru ca R. Moldova să rămână o țară agrară, în pofida volumului mare de produse agricole importate. Iar prioritatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) rămâne valorificarea de către consumatorii locali a produselor crescute sau fabricate în R. Moldova, a declarat ministra în exercițiu, Ludmila Catlabuga, într-o conferință de presă susținută joi, 23 octombrie.
Amalgamare cu scandal în nordul țării. Primăria Drochia propune extinderea orașului cu cinci sate învecinate # Moldova1
Amalgamare cu scandal în nordul țării. Primăria Drochia a propus extinderea orașului din contul a cinci localități învecinate: Miciurin, Țarigrad, Chetrosu, Baroncea și Șuri. Doar că primarii din aceste localități se opun. Ei susțin că satele nu au probleme bugetare și nici probleme cu dezvoltarea proiectelor locale.
Republica Moldova, pe agenda Consiliului European. Nicușor Dan: „Începerea procesului formal de aderare cu capitolele – asta este ambiția” # Moldova1
Începerea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană se numără printre principalele subiecte aflate pe agenda Consiliului European. Anunțul a fost făcut joi, 23 octombrie, de președintele României, Nicușor Dan, la Bruxelles. Potrivit șefului statului român, pe agenda Consiliului se mai află și situația din Ucraina, măsurile de sprijin pentru Kiev, precum și teme legate de securitatea și apărarea europeană, inclusiv consolidarea frontierei estice a Uniunii Europene.
Fenomenul corupției poate fi descurajat în R. Moldova prin dosare bine instrumentate de oamenii legii, susțin experții # Moldova1
„Boala cronică” a corupției poate fi controlată doar prin exemplul personal al instituțiilor statului și prin dosare instrumentate calitativ. Opinia aparține avocatului și expertului în drept, Alexandru Bot, care a declarat, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, că în ultimul timp avem tot mai multe condamnări pe cazurile de corupție, însă percepția publică rămâne distorsionată din cauza modului în care aceste dosare sunt prezentate în spațiul mediatic.
Fundația ACF a lui Navalnîi ar putea fi declarată organizație teroristă: Curtea Supremă a Rusiei va examina demersul Procuraturii pe 27 noiembrie # Moldova1
Procuratura Generală a Federației Ruse a solicitat recunoașterea ca organizație teroristă a fundației Anti-Corruption Foundation (ACF), a cărei înființare a fost anunțată în iulie 2022 de opozantul rus Alexei Navalnîi, decedat în detenție în februarie 2024. Curtea Supremă a Rusiei urmează să examineze cererea Procuraturii într-o ședință cu ușile închise, programată pentru 27 noiembrie.
Trump „a ales războiul”. Reacția Rusiei după noile sancțiuni ale SUA asupra companiilor „Rosneft” și „Lukoil” # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, „a ales războiul”, anulând întâlnirea cu Vladimir Putin în Ungaria și introducând sancțiuni împotriva companiilor „Rosneft” și „Lukoil”, a declarat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.
Zelenski la Bruxelles, pe când UE adoptă un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei # Moldova1
Șefii de stat și de guvern din cele 27 de țări ale Uniunii Europene intenționează să își demonstreze sprijinul pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski la un summit de la Bruxelles, joi, după zilele de agitație cauzate de anunțul că o întâlnire dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin a fost, în cele din urmă, anulată.
Ambasadorii acreditați la Chișinău au plantat arbori de lalea și pini de Himalaya în scuarul Catedralei Mitropolitane # Moldova1
Un grup de ambasadori și reprezentanți ai mai multor organizații internaționale au plantat joi, 23 octombrie, zeci de arbori decorativi în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” din centrul Chișinăului.
„Pot schimba regulile jocului pe câmpul de luptă”: Ucraina, tot mai aproape să primească printre cele mai avansate avioane de luptă ale NATO # Moldova1
Suedia și Ucraina au semnat o scrisoare de intenție pentru un potențial acord privind achiziționarea a până la 150 de avioane de vânătoare Gripen E în următorii ani, scrie The Kyiv Independent. Înțelegerea a fost parafată miercuri, 22 octombrie, cu prilejul vizitei în Suedia a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski.
Cunoștințe care pot salva vieți: Expoziție de ciuperci comestibile și otrăvitoare la Grădina Botanică # Moldova1
Ciupercile toxice pot fi ușor confundate cu cele comestibile, iar consumul lor poate provoca intoxicații grave, cu riscuri majore pentru sănătate. Pentru a preveni astfel de situații, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în colaborare cu Grădina Botanică din Chișinău, organizează la sfârșitul acestei săptămâni, pe 25 și 26 octombrie, o expoziție de ciuperci. În cadrul evenimentului, specialiștii vor oferi vizitatorilor informații utile despre modul în care pot deosebi ciupercile comestibile de cele toxice – cunoștințe care le pot salva viața.
Explozie mortală la o fabrică din regiunea rusă Celeabinsk. Nouă morți și cinci răniți, autoritățile neagă un atac cu drone # Moldova1
Cel puțin nouă persoane au murit și alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse în noaptea de miercuri spre joi, 23 octombrie, la o întreprindere din orașul Kopeisk, regiunea Celeabinsk, din Federația Rusă. Informația a fost confirmată de guvernatorul regiunii, Alexei Teksler, care a transmis pe canalul său de Telegram că medicii „fac tot posibilul pentru a stabiliza starea răniților”, în timp ce autoritățile „clarifică datele privind persoanele dispărute”.
Proprietar de local din capitală, cu droguri pentru clienți: Riscă până la 15 ani de închisoare # Moldova1
Cantități mari de cocaină, împărțită în doze și vândute ulterior unor consumatori, la Chișinău. Trei bărbați cu vârste de 45, 35 și 24 de ani, inclusiv patronul unui local din capitală riscă până la 15 ani de pușcărie.
Un bărbat de 56 de ani, locuitor al satului Copăceni din raionul Sângerei, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autocar. Tragedia s-a produs în seara zilei de 22 octombrie, jurul orei 18:50, pe o stradă din localitate.
Președinta Parlamentului European vine la Chișinău pe 6 și 7 noiembrie: Va susține un discurs în Parlamentul R. Moldova # Moldova1
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6 - 7 noiembrie curent și va susține un discurs în fața deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu, pe 22 octombrie, în cadrul emisiunii În CONTEXT de la Moldova 1.
A retras bani de pe cardul unei femei și a cumpărat telefoane de ultimă generație: Tânăr din Bălți, condamnat pentru escrocherie # Moldova1
O locuitoare a municipiului Chișinău a rămas fără peste 87 de mii de lei de pe cardul său bancar, după ce persoane străine au obținut parola de acces prin înșelăciune. Unul dintre făptași, un tânăr de la Bălți, a fost condamnat la cinci ani de pușcărie.
Soluția lui Igor Grosu pentru regiunea transnistreană: demilitarizare, democratizare și integrare europeană graduală # Moldova1
Soluționarea diferendului transnistrean și reintegrarea regiunii rămân printre prioritățile strategice ale Legislativului, acestea având „un cost mare”, a declarat președintele reales al Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT, de la Moldova 1. El a subliniat necesitatea unei abordări graduale, bazate pe demilitarizarea și democratizarea malului stâng al Nistrului, concomitent cu pregătirea Republicii Moldova de aderarea la Uniunea Europeană, până în anul 2028.
Statele Unite impun sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil. Prețul petrolului a crescut cu 3% # Moldova1
Prețurile la petrol au crescut cu aproximativ 3% după ce Statele Unite au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva giganților petrolieri ruși „Rosneft” și „Lukoil” – pentru prima dată de la începutul mandatului președintelui Donald Trump. Măsura a fost anunțată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, care a justificat decizia prin „lipsa unei serioase dorințe a Rusiei de a se angaja în procesul de pace”.
Donald Trump a anulat întâlnirea planificată cu Vladimir Putin la Budapesta: „Mi s-a părut că nu vom ajunge nicăieri” # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că a anulat întâlnirea planificată la Budapesta cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, care urma să aibă loc în această săptămână. Liderul american a declarat, în cadrul unui briefing la Casa Albă, că a luat această decizie din convingerea că discuțiile nu ar fi adus rezultatele dorite.
Corespondență Dan Alexe | Summit UE: Zelenski la Bruxelles după întâlnirea dificilă cu Trump # Moldova1
Liderii europeni se unesc în jurul lui Volodimir Zelenski după întâlnirea dezamăgitoare a acestuia cu Donald Trump la Casa Albă. Președintele ucrainean este așteptat să participe la o reuniune la nivel înalt la sfârșitul acestei zile, joi, 23 octombrie, la Bruxelles. Este vorba de summitul european de toamnă, organizat sub egida Danemarcei, țara care deține în acest moment președinția rotativă, de șase luni, a UE.
Un singur gol a decis superduelul dintre Real Madrid și Juventus Torino din Liga Campionilor. Jude Bellingham a marcat, iar „los blancos” au câștigat partida cu 1-0. Într-un alt meci, FC Liverpool s-a dezlănțuit în fața grupării germane Eintracht Frankfurt-pe-Main.
Președintele Parlamentului solicită „mai multă viteză” în reforma justiției, element esențial pentru deschiderea negocierilor cu UE # Moldova1
Pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană (UE), cu accent pe continuarea reformei justiției și a administrației publice locale, reprezintă prioritățile Parlamentului de legislatura a XII-a, învestit pe 22 octombrie. Spicherul Igor Grosu, care și-a început cel de-al doilea mandat consecutiv la conducerea Parlamentului, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că reformei justiției reprezintă un domeniu esențial în negocierile de aderare la UE.
Pregătirea Republicii Moldova pentru integrarea în Uniunea Europeană, cu accent pe continuarea reformei justiției și a administrației publice locale, reprezintă prioritățile Parlamentului de legislatura a XII-a, învestit pe 22 octombrie. Spicherul Igor Grosu, care și-a început astăzi cel de-al doilea mandat consecutiv la conducerea Parlamentului, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că reformei justiției reprezintă un domeniu esențial în negocierile de aderare la UE.
Mark Rutte, la Washington: Președintele american, singurul care poate pune capăt agresiunii ruse asupra Ucrainei # Moldova1
Secretarul General al NATO, Mark Rutte se află la Washington, iar pe agendă urmează o întrevedere cu președintele american, Donald Trump. Rutte s-a arătat convins că singurul care poate pune capăt agresiunii ruse asupra Ucrainei este președintele american.
Printre cei 101 deputați ai noului Parlament se regăsesc și nume noi, oameni veniți din domenii diferite: sport, economie, agricultură sau educație. În următorii patru ani, noii aleși spun că vor veni cu inițiative în domenii precum revitalizarea infrastructurii sportive, sprijinirea fermierilor, incluziunea copiilor cu dizabilități și dezvoltarea economiei.
Noul rol pe care îl are farmacistul în societate, discuții la 80 de ani ai USMF „Nicolae Testemițanu” # Moldova1
Farmacia nu mai este doar un loc de unde cumperi medicamente, ci un pilon central al sănătății moderne. Este una dintre concluziile evenimentului cu genericul „Farmacia Viitorului”, organizat în contextul maratonului de întâlniri desfășurate cu ocazia celor 80 de ani de activitate ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”. Participanții au spus că inovația și dezvoltarea continuă redefinesc complet rolul farmacistului în societatea de mâine.
Dezvoltarea continuă și rolul farmacistului în societatea de mâine, în discuție la 80 de ani ai USMF „Nicolae Testemițanu” # Moldova1
Farmacia nu mai este doar un loc de unde cumperi medicamente, ci un pilon central al sănătății moderne. Este una dintre concluziile evenimentului cu genericul „Farmacia Viitorului”, organizat în contextul maratonului de întâlniri desfășurate cu ocazia celor 80 de ani de activitate ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu”. Participanții au spus că inovația și dezvoltarea continuă redefinesc complet rolul farmacistului în societatea de mâine.
Tu știi ce face acum copilul tău acasă? Campanie pentru prevenirea riscurilor la care sunt expuși copiii # Moldova1
Tu știi ce face acum copilul tău acasă? O întrebare simplă, dar care lovește direct în responsabilitatea fiecărui părinte. Totodată, este și genericul unei campanii naționale, lansată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în contextul creșterii riscurilor la care sunt expuși copiii, mai ales în perioada vacanțelor sau sărbătorilor. Inițiativa își propune să crească gradul de conștientizare în rândul copiilor, părinților, cadrelor didactice, prin informare și educație preventivă.
