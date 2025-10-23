Elevii din R. Moldova descoperă UE prin jocul de societate „Parcursul European”

17:00

Anul acesta a fost prielnic pentru agricultorii din sectorul nucifer, care anunță o recoltă mai bogată decât în anul precedent. Cel mai mult au de câștigat cei care au investit în specii productive și în tehnologii moderne, inclusiv în sisteme de irigare. În satul Inești, raionul Telenești, o cooperativă de întreprinzători cultivă nuci pe o suprafață de 160 de hectare. Cinci producători locali și-au unit eforturile și au construit și o unitate de prelucrare, unde usucă nucile, le sparg, selectează miezul și îl ambalează pentru vânzare.