„Democrația Acasă” după întrevederea cu Președintele țării: Republica Moldova va fi condusă de la Președinție, ignorând Parlamentul

Oficial.md, 23 octombrie 2025 14:40

Președinta Maia Sandu a inițiat seria de consultări cu fracțiunile parlamentare. Prima întrevedere a avut..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
14:40
„Democrația Acasă” după întrevederea cu Președintele țării: Republica Moldova va fi condusă de la Președinție, ignorând Parlamentul Oficial.md
Președinta Maia Sandu a inițiat seria de consultări cu fracțiunile parlamentare. Prima întrevedere a avut..
14:40
PCRM nu vor participa la consultări la Președinție Oficial.md
Deputații Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) au anunțat că nu vor participa la consultările..
14:40
Anchetă privind corupția în procesul de amnistie: CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din țară Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și ai Inspectoratului..
14:40
Maia Sandu rămâne fără șef de cabiney Oficial.md
Adrian Băluțel a petrecut 789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei..
Acum o oră
14:30
80 arbori au fost plantați în Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” Oficial.md
Astăzi, împreună cu reprezentanții misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova și ai organizațiilor internaționale, primarul..
Acum 4 ore
13:00
Alexandr Stoianoglo: Fiecare ședință va fi o luptă pentru lege, bun-simț și respect pentru oameni Oficial.md
„Prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a. În sala mare, s-au aprins microfoanele și..
13:00
PSDE Chișinău și-a stabilit prioritățile pentru perioada următoare Oficial.md
Activul Organizației municipale PSDE Chișinău s-a întrunit în ședință pentru a face totalurile campaniei electorale..
11:40
Irina Vlah a anunțat ce va face în următoarea perioadă Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe..
Acum 6 ore
10:40
Doina Gherman: Fiecare decizie pe care o vom lua în această legislatură trebuie să aducă țara mai aproape de UE Oficial.md
Fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate va lucra cu unitate, voință și determinare pentru ca Republica..
10:40
Tânăr din Bălți, condamnat pentru escrocherie cu carduri bancare Oficial.md
Datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Bălți, un tânăr a fost condamnat la 5..
10:40
Trei bărbați – trimiși pe banca acuzaților pentru trafic de cocaină Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Botanica anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată..
10:40
Mita – 2 000 de euro: Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de CNA și procurori pentru trafic de influență Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în..
10:10
47 deputați sunt la primul mandat Oficial.md
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43..
09:10
Petr Vlah: Viitorul bașcan al Găgăuziei trebuie să fie profesionist şi să cunoască în detalii problemele cu care se confruntă autonomia, locuitorii acesteia Oficial.md
Politicianul Petr Vlah, ex-deputat a „desenat” portretul viitorului bașcan al Găgăuziei, în contextul discuțiilor despre..
Acum 8 ore
09:00
Arsenal-Geotermal Chișinău, campioană a Socca Champions League Masters 2025! Oficial.md
Echipa Arsenal-Geotermal Chișinău a devenit campioană a Socca Champions League Masters 2025, competiție rezervată jucătorilor..
09:00
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Principele Radu Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei..
Acum 24 ore
18:50
Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea..
18:50
Igor Grosu a fost ales Președinte al Parlamentului Oficial.md
Igor Grosu a fost ales Președinte al Parlamentului de legislatura a XII-a. Pentru candidatura sa..
16:40
Reprezentantele Curții de Conturi au participat la Seminarul de consolidare a capacităților EUROSAI Oficial.md
În perioada 14–15 octombrie 2025, reprezentantele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Violeta Balan,..
16:20
IGSU a lansat campania națională „Tu știi ce face acum copilul tău acasă?” – un apel la responsabilitate și prevenție Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansată o campanie națională fără precedent cu genericul..
16:20
La Parlament are loc procedura de alegere a Președintelui Parlamentului Oficial.md
În aceste momente, are loc procedura de alegere a Președintelui Parlamentului. Comisia specială, constituită de..
15:10
Un avocat și clientul său, investigați de CNA și PA, au fost condamnați pentru trafic de influență Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a recunoscut vinovați un avocat de comiterea a două episoade de..
15:10
Cinci persoane bănuite de comiterea unui furt au fost reținute Oficial.md
Cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din Bălți și..
Ieri
14:20
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Regatului Unit al marii Britanii și Irlandei de Nord Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu membrii Comisiei pentru Afaceri..
14:20
Renato Usatîi: Aș vrea foarte mult ca să avem un alt Parlament Oficial.md
Renato Usatîi, președintele fracțiunii parlamentare „Partidul Nostru”, a declarat de la tribuna Parlamentului că își..
12:50
Dmitri Torner: La elaborarea conceptului noii reforme administrativ-teritoriale, în primul rând, trebuie să se ia în calcul efectele devastatoare pe care le-a avut până acum… Oficial.md
Guvernarea confirmă poziţia Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Moldova are nevoie de o..
12:50
Ion Ceban, la ședința de constituire a Parlamentului: Sper ca vocea oamenilor să fie auzită, iar problemele cu care se confruntă zilnic cetățenii țării noastre să fie soluționate Oficial.md
Liderul Blocului Alternativa, Ion Ceban, a declarat, la ședința de constituire a noului Parlament, că..
12:50
Ședința Platformei Anticorupție. S-au discutat rezultatele cooperării interinstituționale în procesul de combatere a corupției electorale Oficial.md
Rezultatele cooperării interinstituționale, în procesul de combatere a corupției electorale, efortul autorităților în asigurarea integrității..
12:00
Igor Dodon – ales președintele fracțiunii socialiștilor în Parlament Oficial.md
În cadrul ședinței de constituire a Parlamentului Republicii Moldova din legislatura a XII-a, desfășurată la..
12:00
În Parlament au fost formate 6 fracțiuni și va activa 1 deputat neafiliat Oficial.md
În Parlamentul de legislatura a XII-a vor activa 6 fracțiuni și 1 deputat neafiliat, informează..
11:40
Parlamentul de legislatura a XII-a a fost legal constituit Oficial.md
Parlamentul de legislatura a XII-a a fost legal constituit. La ședința de constituire a Parlamentului..
11:40
Zinaida Greceanîi: În fața noului Parlament stau sarcini serioase, care cer unitate, echilibru și înțelepciune Oficial.md
Ședința de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova de legislatura a XII-a, a fost..
11:00
Maia Sandu în Parlament: Fiecare dintre cei care, începând de astăzi ocupă un loc în Parlament, să-și îndeplinească mandatul cu onoare, bună-credință, să acționeze exclusiv în interesul Republicii Moldova Oficial.md
Președintele Maia Sandu, în cadrul ședinței de constituire a Parlamentului ales la 28 septembrie curent,..
10:40
Apelul Promo-LEX către noul Parlament Oficial.md
Asociația Promo-LEX adresează noului Parlament al Republicii Moldova, ales în urma scrutinului din 28 septembrie..
10:40
Peste 102 de mii de euro și 680 de mii de lei ridicate de CNA și procurori într-un dosar de delapidare și fals în acte publice la un ocol silvic din subordinea ÎS „Hîncești-Silva” Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au..
10:30
Mascații Brigăzii „Fulger” vor desfășura exerciții tactice la Hîncești Oficial.md
Poliția Naționalǎ informeazǎ cǎ, astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială “Fulger” vor desfășura..
10:20
Victoria Belous a prezentat principalele realizări pe durata mandatului său Oficial.md
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat..
10:20
Propunere MEC: Să fie retrase gradele didactice și manageriale pentru 2 cadre didactice Oficial.md
Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării propune retragerea gradelor didactice și manageriale pentru..
10:20
(VIDEO) Noul Parlament s-a întrunit în prima ședință Oficial.md
Noul Parlament s-a întrunit în ședință de constituire, conform decretului semnat de șeful statului. Ședința..
10:20
(VIDEO) Ion Ceban – prezent la prima ședință a Parlamentului Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a mers astăzi la ședința de..
10:20
La Chișinău are loc reuniunea Rețelei de Audit Intern din cadrul Comunității de Practică PEMPAL Oficial.md
În perioada 21–23 octombrie 2025, la Chișinău, are loc reuniunea Rețelei de Audit Intern din..
10:20
Argint și bronz pentru sportivii moldoveni la Campionatul Mondial de lupte U-23 Oficial.md
Evoluții spectaculoase pentru luptătorii de stil greco-roman la ediția din acest an a Campionatului Mondial..
10:00
Incendiu la Briceni. A ars un autoservice Oficial.md
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost solicitați să intervină..
10:00
Trei bărbați vor petrece următorii doi ani după gratii pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate avansată Oficial.md
Procuratura informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare a trei persoane pentru conducerea..
09:50
UEFA Playmakers. În vizită la Brătușeni, o zi plină de fotbal și zâmbete Oficial.md
Programul UEFA Playmakers, implementat de Federația Moldovenească de Fotbal în parteneriat cu UEFA și Disney,..
09:40
​​​​​Irina Vlah: Noul Parlament, care se va întruni astăzi în prima ședință, nu are cum să livere rezultate pentru cetățeni Oficial.md
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a cărui activitate este limitată pe..
08:10
Solicitare către Vasile Costiuc: Are 15 zile să facă asta Oficial.md
Deputatul PAS, Radu Marian, îi solicită liderului Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc să dezmintă falsul..
07:40
Deputat PAS care „a crescut în 4 ani ca alții în 40” Oficial.md
Deputata PAS, Marcela Nistor, a făcut retrospectiva primilor 4 ani de mandat în Legislatura precedentă...
07:10
Socialiștii au decis: Vor forma propria fracțiune în Parlament Oficial.md
Ieri a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul..
06:40
Fracțiunea PAS a discutat despre prima ședință a Parlamentului: Suntem gata de muncă Oficial.md
Liderul PAS, Igor Grosu, anunță că a avut loc ședința fracțiunii PAS, informează OFICIAL.  S-au..
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.